將 Salesforce、Asana 或 Jira 等第三方管理工具整合至 Slack，讓你的團隊能即時接收更新並管理工作，不必頻繁地在不同應用程式之間切換。

Slack 內建的工作流程、可自訂的範本及第三方應用程式整合，你能自動化處理定期的進度更新，建立起可重複套用的流程機制，讓每位利害關係人都能輕鬆掌握最新動態。

直接在 Slack 中將對話、任務、檔案、最新動態和決策通通彙整在一起，徹底擺脫資料散落各處的困擾，並確保跨部門團隊可完整掌控專案進度。

關於此使用情境

當你需要的資訊散落在試算表、任務管理工具、電子郵件串和其他軟體中時，專案追蹤就會變得非常複雜。任務指引可能放在某個工具裡，但討論截止期限的對話卻在別的地方。團隊成員白白浪費時間到處翻找前因後果，專案負責人也很難看出哪些項目正在推進、哪裡遇到問題，以及下一步該由誰負責。

Slack 能將所有的專案追蹤工作，直接集中到團隊平常溝通與協作的同一個工作空間裡。你可以先整合現有的專案應用程式，再善用 Slack 的原生功能來簡化流程。透過頻道讓對話不中斷，運用清單來指派與追蹤任務，藉由畫板集中管理重點資料，並利用工作流程自動傳送提醒。

使用 Slack 來追蹤專案，可為團隊打造一個共享的統一空間，方便大家隨時掌握進度、查閱討論的前因後果，並讓各項工作持續推進。

如何在 Slack 中追蹤專案

專案負責人不應該為了確認某項產出是否如期進行，需要特地傳訊息問三個人。團隊成員不應該為了釐清下一步該誰接手，而得翻遍整整一個月份的電子郵件串。更不應該有人因為錯過截止日期，陷入手足無措的困境。

Slack 能為團隊呈現專案推進過程中的共享視角。在專案專屬頻道裡，團隊成員可以討論接下來要做什麼，把討論出來的待辦事項直接變成已指派好的任務清單，並將定案的決策記錄到畫板。你還可以設定工作流程，自動傳送每週進度報告或提醒大家即將到來的截止日期。萬一某項任務卡住了，專案負責人也能迅速看清到底是哪裡卡關，以及背後的討論過程與決策脈絡。

以下 Slack 功能有助於團隊建立緊密相連的專案追蹤流程：

使用 Slack 頻道追蹤專案進度

為每個專案建立專屬的 Slack 頻道，能將所有資訊集中在一處，讓你再也不用翻找電子郵件或文件來尋找資訊。透過頻道記錄，每位團隊成員都能看到相同的討論內容、釘選訊息和共用檔案，而且全都支援搜尋。如果你使用 Slackbot，甚至可以直接像聊天一樣問它：「我們第二季的行銷預算最後定案是多少？」，它就會自動整理好摘要回答你，完全不用你自己動手找。

採用統一的命名規範是辨識、搜尋和管理專案頻道最好的方法。舉例來說，如果團隊正在進行網站大改造，你可以建立像是 #網站改版-規劃、#網站改版-開發與 #網站改版-品質測試這樣的頻道。因為名稱有規律可循，大家看一眼側欄就能快速找到正確的對話。此外，隨著專案階段陸續完成，你還可以直接封存不再需要的頻道。

使用 Slack 清單管理專案任務

一場關於新客戶行銷活動的討論，最後可能落在一個人同意撰寫文案、另一個人答應負責視覺設計，而第三個人則承擔最終核准的責任。然而，隨著頻道內新訊息持續洗版，這些承諾事項很快就會難以追蹤。Slack 清單能將對話中產生的待辦事項，直接變成條理分明的任務，同時完整保留當時討論的前後脈絡。

以下是將訊息轉換為任務的方法：

將游標放在訊息上方，然後按一下三個點圖示。 選取「新增至清單」。 找到並選取適當的清單，然後按一下「新增」。 在開啟的項目詳細資料中，按一下相關欄位。

如果清單中沒有你需要的欄位，你可以手動調整。隨著工作推進，團隊成員可以隨時更新這些欄位，讓專案團隊清楚掌握每項任務由誰負責、什麼時候到期以及目前處理到哪裡。你還可以調整清單的版面配置 (切換成表格或看板模式)，或是新增子任務。這能讓你把工作拆分成更小的步驟，每個步驟都能設定專屬的指派對象與截止日期，並直接在 Slack 中追蹤進度。

使用畫板建立專案中樞

當專案計畫、會議記錄分散於不同文件，重要連結又散落在一堆訊息裡面時，團隊成員很容易一不小心就參考到舊資料而出錯。Slack 畫板能為簡報、目標、時程、職責分工、決策記錄與相關資源建立一個共用的專案中樞。

舉例來說，網站改版團隊可以在畫板中劃分出專案里程碑、利害關係人的職責分工、已定案的設計稿，以及上線規範等專屬區段，並隨著專案推進隨時更新內容。

畫板會直接與頻道綁定，隨時點選頂端的分頁就能開啟，讓團隊成員能輕鬆找到最新的專案資訊。你可以加入重要檔案和資源的連結，或是直接複製 Slack 清單並貼到畫板中。頻道裡的任何成員都能開啟畫板進行審閱或更新，接著回到相關對話中，完全不用離開 Slack 跑到其他地方搜尋資料。

使用工作流程建立工具，讓專案進度更新自動化

專案負責人過去可能每到週五都要問同樣的問題：這週完成了什麼？接下來要做什麼？有沒有遇到任何阻礙？工作流程建立工具可以自動傳送要求，為團隊建立可預期的定期回報節奏，省去專案負責人每次都要辛苦追著大家要答案的麻煩。

每日快速會議也能採用同樣的方法：設定好工作流程，每天早上自動張貼非同步進度確認訊息，把大家的更新集中在同一個對話串，並把標記為「遇到問題」的事項自動轉傳到專門的頻道方便後續追蹤。針對時程較長的專案，可以設定每週定時狀態提示，確保專案進度無一遺漏。如果你使用 Asana、Jira 或 Salesforce 等外部工具，也可以把這些資訊一併匯入 Slack。整合的應用程式能自動同步並傳送通知與最新動態到該專案的 Slack 頻道，讓所有人都在同一個協作空間裡保持資訊同步。

使用範本建立標準專案追蹤流程

不必每次做新專案都重新建立一套追蹤系統，直接套用 Slack 範本就能建立統一的現成基礎。預先設定好的頻道、畫板、清單跟工作流程，能從專案一開始就提供團隊所需的框架，大家立刻就能開始投入工作。

Slack 的專案追蹤範本為團隊提供現成的架構，方便追蹤各項任務、狀態、指派對象和截止日期。專案管理入門套件則包含專案概覽畫板、任務追蹤清單，以及在任務更新時自動張貼訊息的工作流程。

採用統一的基礎架構，不僅能省下前期的設定時間，還能讓多個跨部門專案維持一致的追蹤標準。這樣一來，團隊更容易保持資訊同步，主管也更能輕鬆比對各個專案之間的推進狀況。

透過 Slack 整合連結專案工具

如果你的團隊使用多種工具來管理專案工作，Slack 整合可以把所有工作動態集中到你日常溝通的同一個工作空間。整合 Monday.com、ClickUp 或 Claude 等第三方工具，就能在 Slack 平台內直接使用它們。無論是行事曆、任務管理工具、檔案儲存平台還是報表系統的最新動態，都能直接傳送到對應的專案頻道。

舉例來說，設計師可以直接在 Slack 中，更改任務管理工具中某個行銷活動素材的截止日期。如此一來，文案撰寫人、專案負責人以及其他利害關係人，就能在他們平常溝通工作的空間裡立刻看到這項更新。團隊甚至能快速發起微型會議，討論這次延期會如何影響上縣時程，完全不用苦苦等待下一次的進度例會。

團隊成員不必一整天切換、檢查各個專案工具，就能第一時間注意到影響自己工作的變動，並在原本就在進行專案討論的溝通空間中回應。

多虧有 Slack 這麼重要的工具，讓我們在擴展規模的同時，即便成員分散在各地的辦公室和遠端團隊，彼此仍能保持緊密連結。 Shopify 文化專員 Lisa Madokoro

使用 Slack 進行專案追蹤的好處

Slack 把任務追蹤跟工作相關討論、工具和檔案通通整合在一起，讓專案管理更有效率。團隊不用再把專案進度跟日常對話分開，可以在同一個空間中追蹤進度，同時分享資訊、解決問題並做出決策。

主要好處包括：

讓專案狀況更透明。 把任務、最新動態、截止日期和專案討論全放在大家看得到的地方，團隊能隨時掌握進度，並第一時間發現造成卡關的障礙因素。

把任務、最新動態、截止日期和專案討論全放在大家看得到的地方，團隊能隨時掌握進度，並第一時間發現造成卡關的障礙因素。 加快狀態更新速度。 直接在頻道裡分享進度，還能用工作流程把定期的進度確認跟狀態詢問自動化。

直接在頻道裡分享進度，還能用工作流程把定期的進度確認跟狀態詢問自動化。 團隊責任歸屬更明確。 直接在清單裡指定負責人和截止日期，誰該處理哪項任務、什麼時候交，大家都看得清清楚楚。

直接在清單裡指定負責人和截止日期，誰該處理哪項任務、什麼時候交，大家都看得清清楚楚。 減少工具切換。 把專案工具串聯到 Slack 整合，團隊就能收到相關動態，不用再一直來回切換各種應用程式。

把專案工具串聯到 Slack 整合，團隊就能收到相關動態，不用再一直來回切換各種應用程式。 找專案資料更容易。 把對話、檔案、文件、任務和其他專案資源全都串聯在一起，要找什麼資料都超輕鬆。

把對話、檔案、文件、任務和其他專案資源全都串聯在一起，要找什麼資料都超輕鬆。 追蹤方式更一致。用範本和自動化工作流程建立可重複使用的流程機制，不管是哪個專案，追蹤跟回報進度都能保持統一標準。

在 Slack 中進行專案追蹤的 7 大最佳做法

有效的專案追蹤，關鍵在於讓每個人都能清楚看到目前進度、知道這項工作歸誰管，以及下一步該優先處理什麼。在 Slack 中，只要把專案資訊串聯起來，並為團隊訂立清晰的進度分享與審視規範，即可建立起一套標準化且一致的專案追蹤機制。

遵循以下最佳做法，讓專案保持井然有序並持續推進：

為專案更新建立統一的集中位置。為每個專案設立專屬的 Slack 頻道，讓團隊能在此集中分享最新進度、決策事項、檔案以及其他重要資訊。 明確定義任務與里程碑的權責歸屬。使用 Slack 清單來指派任務、設定截止日期，並清楚標示由誰負責推動每項工作。 建立統一標準的進度更新流程。跟團隊約定好分享專案狀態的固定頻率，並搭配範本來進行追蹤與匯報，讓每次的進度回報都能保有結構一致的格式。 將專案背景脈絡與對話緊密連結。直接在專案頻道裡討論任務和做決定，並善用畫板彙整補充文件跟參考資源，讓大家聊到哪就能隨時看到哪。 自動化重複性的更新與提醒。善用工作流程建立工具來排定傳送狀態尋問提示、收集大家的最新狀態，並定期提醒團隊成員參加例行性的專案進度追蹤會議。 讓專案資訊一找就有。把核心資源好好收納在專案頻道和畫板中，並建立明確的命名規範，這樣團隊成員就能隨時知道要去哪裡尋找專案資料。 定期與利害關係人檢視進度。定期向利害關係人分享最新狀態，讓他們能隨時掌握進度、瞭解有哪些地方遇到問題，並及時得知任何會影響專案的重大變更。

為何現代團隊必須進行專案追蹤

進行專案追蹤能讓你跟團隊隨時掌握事情做到了哪裡，可能在問題導致延誤之前就先發現，並及時察覺什麼時候需要調整優先順序或時程。當大家對任務、里程碑、截止期限以及責任歸屬都有清楚的瞭解時，就能提升團隊的責任感，因為每個人都明確知道自己該對什麼負責，以及接下來要處理什麼。

這種共享的即時視角，能幫助團隊直接根據專案的最新現況做出明智決策，不必再辛苦從各種不同管道拼湊訊息。在 Slack 中，專案追蹤和推進工作的溝通協作都是同步發生。透過頻道、清單、畫板、工作流程、範本與整合，所有專案資訊都能緊密相連，為團隊提供所需的前後脈絡，讓大家能隨時掌握進度、解決問題並決定下一步該怎麼做。