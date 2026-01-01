整理頻道、連結應用程式、更新資源，以及妥善管理權限，可讓 AI 產生的答案更實用、更值得信賴。

有了 AI 的幫忙，團隊可以針對搜尋結果提出後續問題、建立摘要，或根據結果採取行動。

可以使用平常講話的方式直接發問，代表大家在搜尋對話、檔案跟公司資料時，再也不用苦想精準關鍵字，也不用花心思記資料到底是存在哪裡。

關於此使用情境

組織擁有比以往更多的工具，可以加速工作並強化協作。然而，隨著公司不斷成長，數位工作空間中的工具增加，工具過多反而會導致工作變得分散，讓重要知識散落在電子郵件、文件、應用程式與通訊工具之間。員工得耗費大量時間搜尋所需資訊，能用於高價值工作的時間因此減少。

一般來說，傳統搜尋方式已不夠用，因為員工必須掌握適當的關鍵字、檔案、人員或頻道，但這往往難以做到。而這正是 Slack AI 搜尋功能派上用場的時候：團隊只要用平常講話的方式搜尋，就能快速找到對話、文件、決策與組織專業知識，完全無需離開工作流程。

如何利用 Slack 的 AI 搜尋工具更快找到公司知識

對組織來說，找資料不只是搜尋而已，而是將人員、對話、文件和系統整合到一個可搜尋的工作作業系統中。Slack AI 搜尋工具有助於將團隊所需的資訊彙整到他們需要的地方。

以下是你可以使用 Slack AI 搜尋更快找到資訊的幾種方式：

使用 Slackbot 回答任何問題

Slackbot 讓搜尋更上一層樓，你可以提出後續問題、要求總結搜尋結果，並根據找到的資訊採取行動。Slackbot 是你的個人工作 AI 助理，可協助你研究討論內容、準備會議、分析報告，並以你的語氣產出內容。它能利用對話、檔案、共用歷史記錄和已連結的資源，提供相關資訊並協助你完成工作。

你也可以使用 Slackbot 在Slack 頻道中為重複性問題建立自訂回覆。例如，你可以進行設定，當員工在 IT 頻道詢問 Wi-Fi 密碼時，Slack 會自動提供預設回覆或相關資源連結。

直接在搜尋列使用 Slack 的 AI 企業搜尋

有了 AI 搜尋，你不再需要依賴精確的關鍵字比對。Slack 的企業 AI 搜尋能解讀語意與意圖，讓你用平常講話的方式發問，表達自己的需求，無需擔心因為用詞不夠精確或未套用適當的搜尋篩選條件而遺漏結果。

你可以直接在 Slack 搜尋列中輸入以下這類實際問題：

關於第三季藍圖，我們決定了什麼？

網站改版的最新進度如何？

當初產品為什麼要延後發布？

企業搜尋讓具備權限意識的 AI 快速瀏覽相關的 Slack 對話及任何已連結的組織工具，為你整理出答案，並附上佐證來源。

跨第三方應用程式使用企業搜尋

雖然 Google Workspace、Salesforce、Jira 和 Confluence 等應用程式是員工不可或缺的得力助手，但在這些應用程式之間來回切換會拖慢工作效率。某些情況下，你可能需要切換多個應用程式才能回答一個問題。這不僅降低了搜尋效率，還讓人分心又耗腦：你必須記住資源的位置、在該資源中尋找的內容，再切換回原本的工作繼續進行。

企業搜尋能減少切換工具所帶來的分心，讓你直接在平常協作的工作平台上跨來源搜尋資訊。Slack 就像是全公司分散知識的中央搜尋中心，幫你省下找資料的時間與腦力，把精力放在高價值工作上。

連結職場工具非常簡單直觀。管理員設定好企業搜尋來源後，使用者在需要時連結並授權帳號。該使用者原本可從該來源存取的內容，便可透過 Slack 搜尋取得。原有的權限設定依然有效，使用者只能查看有權存取的資訊。

我們需要一個平台，協助我們從不同系統的所有資料來源尋找答案，Slack 企業搜尋正是我們需要的。在 AI 的協助下，我們可以直接為使用者呈現所有符合需要的資訊。 EasyPark Group 資深 IT 系統工程師 HC Madsen

使用 Slack AI 搜尋的好處

Slack AI 搜尋將組織知識與日常工作緊密連結。AI 搜尋能在日常工作的地方直接將資訊帶給你，提升你的生產力、準確性與協作效率。

以下是幾項最明顯的優勢與實際應用範例：

找資料更快速。 你不再需要精準的關鍵字，也不必知道資訊確切的存放位置。例如，你可以針對某項專案決策提問，無需翻找舊會議記錄或對話串，即可獲得解答。

你不再需要精準的關鍵字，也不必知道資訊確切的存放位置。例如，你可以針對某項專案決策提問，無需翻找舊會議記錄或對話串，即可獲得解答。 減少在應用程式之間切換的時間。 無需逐一搜尋各個系統，就能直接尋找存放於 Salesforce、Google 雲端硬碟或 Slack 的資訊。

無需逐一搜尋各個系統，就能直接尋找存放於 Salesforce、Google 雲端硬碟或 Slack 的資訊。 更完善地保留組織知識。 決策與專業知識不會再被埋沒於舊文件或留言對話串中，即使專案或對話已結束，也能輕鬆存取。

決策與專業知識不會再被埋沒於舊文件或留言對話串中，即使專案或對話已結束，也能輕鬆存取。 做出更有依據的決策。 只需簡單的 AI 搜尋，即可調閱客戶意見回饋、專案記錄與先前決策，為未來的選擇提供參考依據。

只需簡單的 AI 搜尋，即可調閱客戶意見回饋、專案記錄與先前決策，為未來的選擇提供參考依據。 減少重複的手動作業。 由於大家能輕鬆快速地查閱資料，你不再需要重新建立文件，或回答幾個月前已有人解答的問題。

由於大家能輕鬆快速地查閱資料，你不再需要重新建立文件，或回答幾個月前已有人解答的問題。 提升跨部門協作效率。銷售、產品、行銷與工程團隊均可互相取得彼此的相關資訊，不用一直開會或頻繁更新進度。

使用 Slack AI 搜尋的最佳做法

Slack 的 AI 搜尋能徹底改變團隊的工作與溝通方式。為充分發揮功能，請遵循以下最佳做法。

1. 將組織知識保存在 Slack 可存取的位置

Slack AI 搜尋依賴索引中的內容，包括頻道記錄、畫板、上傳的檔案及整合的應用程式。為確保資訊可搜尋，請避免將重要知識儲存在本機磁碟、未分享的文件或平台外的訊息孤島。請務必確認頻道和檔案的隱私權設定，確保 Slack AI 搜尋功能可存取你和團隊所需的內容，同時保障敏感資料的安全。

2. 連結商業應用程式

連結團隊成員完成工作所需的知識系統，例如 Google 雲端硬碟、GitHub、Salesforce 和 Confluence。這能為分散的知識管理提供統一的存取管道，讓搜尋更有效率，並為 Slackbot 和 AI 回覆提供寶貴的背景脈絡。Slack 與數千款應用程式整合，讓一切都連結至集中式的工作作業系統。

3. 使用專屬頻道整理對話

為特定專案、團隊和主題建立頻道，並採用一致的頻道命名規則。利用頻道頂端的分頁建立畫板和清單，並附上重要檔案，以整理團隊需要定期參考的資訊，例如共用連結、專案計畫、政策和會議記錄。

4. 將重要討論從私訊移至頻道

將相關決策和更新保留在專案或團隊專屬頻道中，使其成為 Slack 可搜尋記錄的一部分。Slack AI 搜尋功能會遵守權限設定，無法從使用者未參與的私訊中擷取答案。妥善使用頻道可確保知識得以保存、可搜尋，並讓整個團隊都能存取。

5. 持續維護知識品質

Slack AI 搜尋功能可幫你找出資訊，但要確保組織與專案知識維持最新狀態，還是得靠團隊共同維護。請定期檢查高價值資源 (例如共用畫板、文件和檔案)，更新過時的內容並移除失效連結。

6. 在資訊開放、治理及權限管理之間取得平衡

讓大家找得到資料，不代表要讓每個人都能存取所有內容。Slack 企業搜尋會判斷權限，團隊成員只能搜尋有權存取的內容。

透過 Slack AI 搜尋，將組織知識轉化為解答

組織擁有所需的資訊，而 Slack AI 則協助員工尋找與運用。它將對話、檔案、已連結的平台與組織情境整合至工作流程中。此外，Slackbot 的功能不只是擷取資訊，它能依據你的指令撰寫訊息草稿、總結對話、擷取連結工具中的資料，以及建立工作流程，讓你直接針對資訊採取行動。這能減少了在不同工具間切換的時間與手動作業，讓你花更少的時間搜尋所需內容，將更多時間投注於更高價值的工作。

有效的 AI 搜尋不僅僅是為文件建立索引，更需要整合對話、可信賴的知識與 AI 探索功能，直接在工作一蹴可成的地方提供所需資訊。