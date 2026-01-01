Slack lässt sich mit Hunderten von Tools für den Arbeitsplatz vernetzen, sodass Teams über mehrere Apps hinweg suchen und alle Informationen an einem Ort zusammenführen können.

Teams können mit KI-Unterstützung Folgefragen zu Suchergebnissen stellen, Zusammenfassungen erstellen oder direkt auf Basis der Ergebnisse handeln.

Dank Abfragen in natürlicher Sprache können Benutzer:innen Unterhaltungen, Dateien und Unternehmensinformationen durchsuchen, ohne sich um genaue Keywords oder Quellen kümmern zu müssen.

Info zu diesem Anwendungsfall

Organisationen verfügen heute über mehr Tools als je zuvor, um die Arbeit zu beschleunigen und die Zusammenarbeit zu fördern. Doch während Unternehmen wachsen und ihren digitalen Workspace erweitern, können zu viele Tools die Arbeit fragmentieren und wichtiges Wissen auf E-Mails, Dokumente, Apps und Chat-Tools verteilen. Mitarbeitende verlieren wertvolle Zeit damit, nach den benötigten Informationen zu suchen, und haben dadurch weniger Zeit für wertschöpfende Arbeit.

Oft reicht eine herkömmliche Suche allein nicht aus. Sie setzt voraus, dass Mitarbeitende das richtige Keyword, die richtige Datei, die richtige Person oder den richtigen Channel kennen – was nicht immer möglich ist. Hier kann die von Slack AI unterstützte Suche helfen: Teams können Unterhaltungen, Dokumente, Entscheidungen und organisatorisches Fachwissen schnell mit alltäglichen Suchanfragen finden, ohne ihren Workflow verlassen zu müssen.

Unternehmenswissen mit den KI-Such-Tools von Slack schneller finden

Für Organisationen geht es beim Finden von Informationen um mehr als nur Suche. Es geht darum, Personen, Unterhaltungen, Dokumente und Systeme in einem einzigen durchsuchbaren Betriebssystem für die Arbeit zu verbinden. Die KI-Such-Tools von Slack helfen dabei, die Informationen, die Teams brauchen, genau dort zusammenzuführen, wo sie gebraucht werden.

So kannst du die KI-Suche von Slack nutzen, um Informationen schneller zu finden:

Slackbot nutzen, um jede Frage zu beantworten

Slackbot hebt die Suche auf ein neues Level: Du kannst Folgefragen stellen, eine Zusammenfassung der Ergebnisse anfordern und auf Basis der gefundenen Informationen direkt handeln. Er ist dein persönlicher KI-Assistent für die Arbeit – er hilft dir, Diskussionen zu recherchieren, dich auf Meetings vorzubereiten, Berichte zu analysieren und Inhalte in deinem eigenen Stil zu erstellen. Dabei kann er Unterhaltungen, Dateien, gemeinsamen Verlauf und vernetzte Ressourcen nutzen, um relevante Informationen bereitzustellen und dir zu helfen, Aufgaben zu erledigen.

Du kannst Slackbot auch nutzen, um benutzerdefinierte Antworten auf wiederkehrende Fragen in Slack Channels einzurichten. So kannst du beispielsweise festlegen, dass Slack automatisch eine vordefinierte Antwort oder einen Link zur passenden Ressource ausgibt, wenn ein:e Mitarbeitende:r im IT-Channel nach dem WLAN-Passwort fragt.

Die Suchleiste für die KI-gestützte Enterprise-Suche von Slack nutzen

Mit der KI-gestützten Suche bist du nicht mehr auf genaue Keyword-Treffer angewiesen. Die KI-gestützte Enterprise-Suche von Slack versteht Bedeutung und Absicht, sodass du deine Anfragen in natürlicher Sprache formulieren kannst – ohne dir Sorgen machen zu müssen, ob du die richtigen Begriffe oder Suchfilter verwendest.

Du kannst Fragen aus dem echten Arbeitsalltag direkt in die Slack-Suchleiste eingeben, zum Beispiel:

Was haben wir zur Q3-Roadmap entschieden?

Was ist der aktuelle Stand beim Website-Redesign?

Warum haben wir die Produkteinführung verschoben?

Die Enterprise-Suche ermöglicht es einer berechtigungsbasierten KI, relevante Slack-Unterhaltungen sowie alle vernetzten Unternehmens-Tools zu durchsuchen und eine Antwort inklusive der zugrunde liegenden Quellen zu generieren.

Enterprise-Suche in Drittanbieter-Apps nutzen

Apps wie Google Workspace, Salesforce, Jira und Confluence bieten Mitarbeitenden wertvolle Unterstützung, doch das Wechseln zwischen ihnen kann viel Zeit kosten. Manchmal musst du zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln, nur um eine einzige Frage zu beantworten. Das verlangsamt die Suche und erzeugt kognitive Reibung: Du musst dir merken, wo sich welche Ressourcen befinden, was du darin gesucht hast, und danach zur ursprünglichen Aufgabe zurückkehren.

Die Enterprise-Suche reduziert den Aufwand durch ständiges Wechseln zwischen Tools, indem du direkt in der Plattform, in der du bereits mit anderen zusammenarbeitest, über mehrere Quellen hinweg suchen kannst. Slack fungiert als zentraler, durchsuchbarer Hub für verteiltes Unternehmenswissen und spart dir Zeit und mentale Kapazität für wertvolle Aufgaben.

Die Einbindung deiner Arbeits-Tools ist unkompliziert. Ein:e Administrator:in konfiguriert die Enterprise-Suchquelle, und die Benutzer:innen verbinden und autorisieren ihre Accounts, sofern erforderlich. Inhalte, auf die ein:e Benutzer:in über diese Quelle Zugriff hätte, stehen ihr bzw. ihm dann auch über die Slack-Suche zur Verfügung. Berechtigungen bleiben dabei weiterhin gültig, sodass Benutzer:innen nur Informationen sehen, für die sie eine Zugriffsberechtigung haben.

Wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle für alle unsere Datenquellen in unseren verschiedenen Systemen. Die Enterprise-Suche in Slack liefert genau das. Mithilfe von KI können wir alle relevanten Informationen direkt unseren Benutzer:innen anzeigen. HC Madsen Senior IT Systems Engineer, EasyPark Group

Vorteile der KI-Suche von Slack

Die KI-Suche von Slack verbindet organisatorisches Wissen mit dem Arbeitsalltag. Die KI-Suche bringt Informationen direkt dorthin, wo gearbeitet wird, und verbessert so deine Produktivität, Genauigkeit und Zusammenarbeit.

Hier sind einige der bedeutendsten Vorteile und praktische Beispiele dafür:

Schnellere Informationsfindung. Du brauchst keine perfekten Keywords mehr und musst nicht genau wissen, wo eine Information gespeichert ist. Du kannst zum Beispiel Fragen zu einer Projektentscheidung stellen und erhältst Antworten, ohne alte Meeting-Notizen oder Threads durchsuchen zu müssen.

Du brauchst keine perfekten Keywords mehr und musst nicht genau wissen, wo eine Information gespeichert ist. Du kannst zum Beispiel Fragen zu einer Projektentscheidung stellen und erhältst Antworten, ohne alte Meeting-Notizen oder Threads durchsuchen zu müssen. Weniger Kontextwechsel zwischen Anwendungen. Du findest Informationen in Salesforce, Google Drive oder Slack, ohne jedes System einzeln durchsuchen zu müssen.

Du findest Informationen in Salesforce, Google Drive oder Slack, ohne jedes System einzeln durchsuchen zu müssen. Bessere Bewahrung von Unternehmenswissen. Entscheidungen und Fachwissen verschwinden nicht mehr in alten Dokumenten oder Kommentar-Threads. Sie sind auch nach Abschluss von Projekten oder dem Ende von Unterhaltungen leicht zugänglich.

Entscheidungen und Fachwissen verschwinden nicht mehr in alten Dokumenten oder Kommentar-Threads. Sie sind auch nach Abschluss von Projekten oder dem Ende von Unterhaltungen leicht zugänglich. Fundiertere Entscheidungsfindung. Mit einer einfachen KI-Suche kannst du Kundenfeedback, Projekthistorie und frühere Entscheidungen abrufen, um zukünftige Entscheidungen darauf aufbauend treffen zu können.

Mit einer einfachen KI-Suche kannst du Kundenfeedback, Projekthistorie und frühere Entscheidungen abrufen, um zukünftige Entscheidungen darauf aufbauend treffen zu können. Weniger manuelle und doppelte Arbeit. Du musst Dokumente nicht mehr neu erstellen oder Fragen beantworten, die bereits vor Monaten von jemandem beantwortet wurden – denn diese lassen sich schnell und einfach abrufen.

Du musst Dokumente nicht mehr neu erstellen oder Fragen beantworten, die bereits vor Monaten von jemandem beantwortet wurden – denn diese lassen sich schnell und einfach abrufen. Verbesserte funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Vertrieb, Produktabteilung, Marketing und Entwicklungsabteilung haben alle Zugriff auf relevante Informationen der jeweils anderen Teams, ohne sich dabei auf ständige Meetings oder Statusupdates verlassen zu müssen.

Bewährte Methoden für die Nutzung der KI-Suche von Slack

Die KI-Suche von Slack kann die Art und Weise, wie Teams arbeiten und kommunizieren, grundlegend verändern. Du solltest diese bewährten Methoden befolgen, um das Beste aus ihren Funktionen herauszuholen.

1. Organisationswissen an für Slack zugänglichen Orten aufbewahren

Die KI-Suche von Slack basiert auf Inhalten innerhalb ihres Index, einschließlich Channel-Verläufen, Canvases, hochgeladenen Dateien und integrierten Apps. Damit Informationen auffindbar sind, solltest du es vermeiden, wichtiges Wissen auf lokalen Laufwerken, in nicht geteilten Dokumenten oder plattformfremden Messaging-Silos zu speichern. Überprüfe außerdem die Datenschutzeinstellungen von Channels und Dateien, damit die KI-Suche von Slack auf das zugreifen kann, was du und dein Team benötigen – während sensible Daten weiterhin geschützt bleiben.

2. Unternehmensanwendungen vernetzen

Vernetze die Systeme, die das Wissen enthalten, das deine Teammitglieder für ihre Arbeit benötigen – zum Beispiel Google Drive, GitHub, Salesforce und Confluence. Das macht die Suche produktiver, indem es eine gemeinsame Verwaltung verteilten Wissens ermöglicht, und liefert wertvolle Kontextinformationen für Slackbot und KI-Antworten. Slack lässt sich mit Tausenden von Apps vernetzen, damit alles mit einem zentralen Betriebssystem für die Arbeit verbunden ist.

3. Unterhaltungen in dedizierten Channels organisieren

Richte Channels für bestimmte Projekte, Teams und Themen ein und verwende dabei eine einheitliche Channel-Benennungskonvention. Nutze die Tabs oben im Channel, um Canvases und Listen zu erstellen und wichtige Dateien anzuhängen, die die Informationen organisieren, auf die Teams regelmäßig zurückgreifen müssen – zum Beispiel gemeinsame Links, Projektpläne, Richtlinien und Meeting-Notizen.

4. Wichtige Diskussionen aus DMs in Channels verlagern

Halte relevante Entscheidungen und Updates in projektspezifischen oder Team-Channels fest, damit sie Teil des durchsuchbaren Verlaufs von Slack werden. Die KI-Suche von Slack respektiert Berechtigungen und kann keine Antworten aus Direktnachrichten abrufen, an denen der bzw. die jeweilige Benutzer:in nicht beteiligt ist. Die durchdachte Nutzung von Channels stellt sicher, dass Wissen erhalten bleibt, durchsuchbar ist und dem gesamten Team zur Verfügung steht.

5. Wissensqualität kontinuierlich pflegen

Die KI-Suche von Slack kann Informationen aufdecken, ist jedoch darauf angewiesen, dass dein Team das wichtige Organisations- und Projektwissen aktuell hält. Überprüfe regelmäßig wertvolle Ressourcen – wie gemeinsame Canvases, Dokumente und Dateien –, um veraltete Inhalte zu aktualisieren und tote Links zu entfernen.

6. Zugänglichkeit mit Governance und Berechtigungen in Einklang bringen

Wissen auffindbar zu machen bedeutet nicht, dass alles für alle zugänglich sein sollte. Die Enterprise-Suche von Slack erfolgt berechtigungsbasiert, sodass Teammitglieder nur Inhalte durchsuchen können, für die sie über eine Zugriffsberechtigung verfügen.

Organisatorisches Wissen mit der KI-Suche von Slack in Antworten verwandeln

Organisationen verfügen über die Informationen, die sie benötigen – und Slack AI hilft ihren Mitarbeitenden, diese zu finden und zu nutzen. Sie bringt Unterhaltungen, Dateien, vernetzte Plattformen und organisatorischen Kontext direkt in den Workflow. Darüber hinaus ermöglicht Slackbot, über die reine Informationsabfrage hinauszugehen: Du kannst auf Basis der gefundenen Informationen aktiv werden – Nachrichten verfassen, Unterhaltungen zusammenfassen, Daten aus verbundenen Tools abrufen und Workflows einrichten, je nach deiner Anfrage. Das reduziert Kontextwechsel und manuelle Arbeit, sodass du weniger Zeit damit verbringst, das Gesuchte zu finden, und mehr Zeit für wertschöpfende Arbeit hast.

Effiziente KI-Suche bedeutet mehr als nur das Indexieren von Dokumenten. Sie erfordert die Vernetzung von Unterhaltungen, verlässlichem Wissen und KI-gestützter Recherche, um Informationen genau dort bereitzustellen, wo die Arbeit bereits stattfindet.