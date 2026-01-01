Automatisiere Erinnerungen, Genehmigungen, wiederkehrende Updates und Benachrichtigungen mit Slackbot und dem Workflow-Builder, damit Informationen in der gesamten Organisation fließen.

Geteilte Channels, Integrationen und ein durchsuchbarer Nachrichtenverlauf helfen Teams dabei, abteilungsübergreifend abgestimmt und informiert zu bleiben.

Bringe Gespräche, Ankündigungen, Updates und Entscheidungen in organisierte Channels, damit Mitarbeitende Informationen finden können, ohne in mehreren Tools suchen zu müssen.

Über diesen Anwendungsfall

Je mehr deine Organisation wächst, desto schwieriger wird es, alle Teammitglieder (und die gesamte Organisation) auf dem Laufenden zu halten. Teams arbeiten an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Zeitzonen, neue Tools kommen hinzu, und wichtige Informationen gehen in E-Mails, Meetings, Dokumenten und Messaging-Plattformen unter. Schon bald werden Updates verpasst, Arbeit wird doppelt gemacht, und Mitarbeitende verlieren den Überblick darüber, was im Unternehmen passiert.

Ein Betriebssystem für die Arbeit wie Slack bündelt die Kommunikation an einem Ort. Mit Slack finden Teams Informationen schneller, bleiben abteilungsübergreifend vernetzt und verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Kontext – und mehr Zeit damit, Arbeit effizient zu erledigen.

So verbesserst du die interne Kommunikation mit Slack

Effiziente interne Kommunikation setzt voraus, dass Teams Informationen leicht finden, teilen und in die Tat umsetzen können. Slack bündelt Unterhaltungen, Updates, Dateien und Workflows in einem einzigen Betriebssystem für die Arbeit und hält dein Team aufeinander abgestimmt – ganz ohne verstreute E-Mails oder nicht vernetzte Tools.

So erleichtern die Funktionen von Slack deinem Team die Organisation und produktive Arbeit:

Kommunikation mit Channels organisieren

Channels schaffen dedizierte Bereiche für Teams, Projekte, Abteilungen und unternehmensweite Initiativen. Abteilungs-Channels geben Teams einen festen Ort für die tägliche Kommunikation, während Projekt-Channels alle Beteiligten rund um gemeinsame Ziele und Meilensteine zusammenbringen. Führungsteams können Updates in eigenen Channels teilen, während funktionsübergreifende Teams Einblick in Unterhaltungen erhalten, die ihre Arbeit betreffen.

Asynchrone Kommunikation unterstützen

Nicht jedes Unternehmens-Update erfordert ein Meeting. Slack unterstützt asynchrone Kommunikation durch Threads, aufgezeichnete Updates und einen durchsuchbaren Nachrichtenverlauf. Teammitglieder können Informationen nach eigenem Zeitplan einsehen und darauf reagieren. Das erleichtert die standort- und zeitzonenübergreifende Zusammenarbeit. Da Unterhaltungen in Slack durchsuchbar sind, können Mitarbeitende Updates und Diskussionen auch schnell nachlesen.

Workflows für die interne Kommunikation automatisieren

Automatisierung hilft Teams, konsistenter zu kommunizieren. Mit dem Workflow-Builder kannst du Erinnerungen, Genehmigungsanfragen, wiederkehrende Updates und Benachrichtigungen automatisieren. Anstatt darauf angewiesen zu sein, dass jemand den nächsten Schritt im Blick behält, läuft die Routinekommunikation automatisch ab. Das reduziert manuelle Nachverfolgung und hilft Mitarbeitenden, wichtige Aufgaben und Fristen im Auge zu behalten.

Transparenz durch Integrationen verbessern

Slack vernetzt sich mit den Tools, die Mitarbeitende täglich nutzen. Integrationen können Updates aus Projektmanagement-Plattformen, Systemen für das Personalwesen, CRM-Software, IT-Tools und Kalendern direkt in Channels einblenden. Anstatt mehrere Anwendungen nach Updates durchsuchen zu müssen, findet dein Team alle Informationen an einem Ort. So lässt sich die richtige Information genau dann abrufen, wenn sie gebraucht wird, damit du schneller reagieren und deine Arbeit erledigen kannst. Im Slack Marketplace findest du eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Drittanbieter-Apps zur Integration.

Informationen schneller finden mit Slackbot

Slackbot hilft deinen Mitarbeitenden, Informationen zu finden, ohne sich durch unzählige Nachrichten und Dateien wühlen zu müssen. Du kannst Fragen in natürlicher Sprache stellen, um relevante Unterhaltungen, Dokumente, Updates und vernetzte Daten zu finden. KI-gestützte Zusammenfassungen und Übersichten helfen allen in deinem Team, schnell bei Aktivitäten, Entscheidungen und Aktionspunkten aufzuholen, selbst wenn sie erst später in eine Unterhaltung einsteigen.

Leute schreiben mir: „Slackbot ist ein Genie. Das spart mir so viel Zeit. Einfach genial.“ Ich werde es nie leid, zu hören, dass Slack alles verändert. Jason King Chief Information & Digital Officer, Taylor Rose

Vorteile von Slack für die interne Kommunikation

Gute Kommunikation ist für die Produktivität in jedem Unternehmen entscheidend. Indem Slack Unterhaltungen, Updates und Workflows an einem Ort bündelt, fördert es eine klare Kommunikation und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Zu den wichtigsten Vorteilen einer verbesserten internen Kommunikation mit Slack gehören:

Mehr Transparenz. Channels erleichtern es, Updates und Ankündigungen mit den richtigen Personen zu teilen. Mitarbeitende erhalten besseren Einblick in das, was team- und abteilungsübergreifend passiert. So bleiben alle in Bezug auf Prioritäten auf dem gleichen Stand.

Channels erleichtern es, Updates und Ankündigungen mit den richtigen Personen zu teilen. Mitarbeitende erhalten besseren Einblick in das, was team- und abteilungsübergreifend passiert. So bleiben alle in Bezug auf Prioritäten auf dem gleichen Stand. Schnellere Entscheidungsfindung. Wenn Unterhaltungen, Dateien und Updates an einem Ort verfügbar sind, können Teams schnell Informationen zusammentragen und die Arbeit erledigen. Mitarbeitende verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Kontext und mehr Zeit mit dem Handeln. Unsere Recherche zeigt, dass Teams, die Slack für das Projektmanagement nutzen, um 47 Prozent produktiver sind.

Wenn Unterhaltungen, Dateien und Updates an einem Ort verfügbar sind, können Teams schnell Informationen zusammentragen und die Arbeit erledigen. Mitarbeitende verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Kontext und mehr Zeit mit dem Handeln. Unsere Recherche zeigt, dass Teams, die Slack für das Projektmanagement nutzen, um 47 Prozent produktiver sind. Weniger Silodenken. Gemeinsame Channels helfen dabei, Kommunikationsbarrieren zwischen Teams abzubauen. Statt dass Informationen in separaten Postfächern oder Anwendungen verbleiben, ermöglicht Slack Mitarbeitenden die Zusammenarbeit im selben Bereich und den Überblick über verwandte Themen.

Gemeinsame Channels helfen dabei, Kommunikationsbarrieren zwischen Teams abzubauen. Statt dass Informationen in separaten Postfächern oder Anwendungen verbleiben, ermöglicht Slack Mitarbeitenden die Zusammenarbeit im selben Bereich und den Überblick über verwandte Themen. Bessere funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Teams können Projekte koordinieren, Updates teilen und Probleme gemeinsam lösen, ohne ständig zwischen Tools zu wechseln. Wertvolles Wissen an einem zentralen Ort für alle zugänglich zu halten, macht die funktionsübergreifende Zusammenarbeit einfacher.

Teams können Projekte koordinieren, Updates teilen und Probleme gemeinsam lösen, ohne ständig zwischen Tools zu wechseln. Wertvolles Wissen an einem zentralen Ort für alle zugänglich zu halten, macht die funktionsübergreifende Zusammenarbeit einfacher. Weniger unnötige Meetings. Nutze Threads, aufgezeichnete Updates und asynchrone Kommunikation, um Informationen zu teilen, ohne alle in ein weiteres Meeting zu verwickeln. Deine Mitarbeitenden bleiben informiert und haben gleichzeitig Zeit für konzentriertes Arbeiten. Laut Slack-Forschung berichten Teams von 39 Prozent weniger Meetings, wenn Projektarbeit in Slack stattfindet.

Nutze Threads, aufgezeichnete Updates und asynchrone Kommunikation, um Informationen zu teilen, ohne alle in ein weiteres Meeting zu verwickeln. Deine Mitarbeitenden bleiben informiert und haben gleichzeitig Zeit für konzentriertes Arbeiten. Laut Slack-Forschung berichten Teams von 39 Prozent weniger Meetings, wenn Projektarbeit in Slack stattfindet. Einheitlichere Updates. Workflow-Builder hilft dabei, Erinnerungen, Benachrichtigungen und wiederkehrende Updates zu automatisieren. Wichtige Informationen erreichen die richtigen Personen zur richtigen Zeit – ganz ohne manuelle Nachbereitung.

Workflow-Builder hilft dabei, Erinnerungen, Benachrichtigungen und wiederkehrende Updates zu automatisieren. Wichtige Informationen erreichen die richtigen Personen zur richtigen Zeit – ganz ohne manuelle Nachbereitung. Verbesserte Remote- und Hybrid-Zusammenarbeit. Slack gibt Mitarbeitenden einen gemeinsamen Kommunikationsort, unabhängig von ihrem Standort. Teams können über Büros (intern und remote) und Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten und dabei auf dieselben Unterhaltungen und Informationen zugreifen.

Slack gibt Mitarbeitenden einen gemeinsamen Kommunikationsort, unabhängig von ihrem Standort. Teams können über Büros (intern und remote) und Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten und dabei auf dieselben Unterhaltungen und Informationen zugreifen. Zentralisiertes Unternehmenswissen. Unterhaltungen, Dateien, Entscheidungen und Updates bleiben in Slack durchsuchbar. Mitarbeitende finden die benötigten Informationen schnell, ohne sich durch E-Mail-Verläufe oder mehrere Anwendungen arbeiten zu müssen.

Best Practices zur Verbesserung der internen Kommunikation

Die richtigen Tools helfen – aber eine starke interne Kommunikation setzt auch konsistente Gewohnheiten voraus. Die folgenden Best Practices für interne Kommunikation können deinem Team dabei helfen, Missverständnisse zu reduzieren und den Informationsfluss in der gesamten Organisation aufrechtzuerhalten:

Teamkommunikation zentralisieren

Lasse Unterhaltungen und Updates in geteilten Channels stattfinden, statt verteilt über E-Mail-Threads und Direktnachrichten. Ein Channel für eine Produkteinführung kann zum Beispiel Zeitpläne, Stakeholder-Updates und wichtige Entscheidungen an einem Ort bündeln.

Asynchrone Zusammenarbeit fördern

Gib deinen Mitarbeitenden die Flexibilität, Beiträge zu leisten, ohne gleichzeitig online sein zu müssen. Unterhaltungen in Threads und festgehaltene Updates helfen Teams dabei, über unterschiedliche Arbeitszeiten, Standorte und Zeitzonen hinweg zusammenzuarbeiten – egal ob sie gerade einen Vorschlag prüfen oder Projekt-Feedback teilen.

Kommunikations-Channels standardisieren

Schaffe eine einheitliche Struktur für abteilungs-, projekt- und unternehmensweite Channels. Wenn Mitarbeitende genau wissen, wo sie Ankündigungen der Personalabteilung, IT-Updates oder Projektdiskussionen finden, verbringen sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit produktiver Arbeit.

Unnötige Meetings reduzieren

Teile Statusupdates und Routineinformationen wann immer möglich in Channels. Ein wöchentliches Team-Update kann zum Beispiel oft ein wiederkehrendes Status-Meeting ersetzen und trotzdem alle auf dem Laufenden halten.

Routine-Updates automatisieren

Nutze den Workflow-Builder, um Erinnerungen und wiederkehrende Kommunikation zu automatisieren. Dein Team kann Projektaktualisierungen, Genehmigungsanfragen oder Onboarding-Checklisten automatisch erhalten – ganz ohne manuelle Nachverfolgung.

Transparenz der Führungsebene verbessern

Teile Prioritäten, News aus deinem Unternehmen und Entscheidungen in dedizierten Channels. Führungskräfte können zum Beispiel Quartalsziele oder Ankündigungen direkt dort posten, wo Mitarbeitende sie leicht finden.

Informationen durchsuchbar und zugänglich machen

Eine weitere wirkungsvolle Strategie für interne Kommunikation ist es, Unterhaltungen und Dateien in Slack zu speichern, wo Mitarbeitende sie später leicht wiederfinden. Das ist besonders beim Onboarding hilfreich: Neue Mitarbeitende können vergangene Diskussionen, Projektentscheidungen und Dokumentationen nachlesen, anstatt Kollegen und Kolleginnen um Kontext bitten zu müssen.

Die interne Kommunikation in deiner Organisation mit Slack verbessern

Starke interne Kommunikation hilft deinen Mitarbeitenden, die Prioritäten des Unternehmens und der Teams zu verstehen, über organisatorische Veränderungen informiert zu bleiben und effizienter mit Kollegen und Kolleginnen im gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Slack ist das Tool, das Kommunikation und Arbeit in einem einzigen Betriebssystem für die Arbeit vereint. Mit Slack kann dein Team Channels nutzen, um Gespräche nach Abteilung, Projekt oder Initiative zu organisieren. So haben Mitarbeitende einen eindeutigen Ort, um Updates zu finden und an Diskussionen teilzunehmen. Integrationen ermöglichen es, Informationen aus anderen Systemen direkt in Slack zu übertragen. Der Workflow-Builder hilft dabei, Routinekommunikation wie Erinnerungen, Genehmigungen und wiederkehrende Updates zu automatisieren.

Slackbot hilft Mitarbeitenden, schnell Antworten zu finden, bei Gesprächen auf dem Laufenden zu bleiben und relevante Informationen aus Nachrichten und anderen vernetzten Tools abzurufen. Gemeinsam sorgen diese Funktionen für einen transparenteren Informationsfluss in deiner Organisation und erleichtern es Teams, informiert zu bleiben und Arbeit optimal zu erledigen.