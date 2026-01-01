Vertrieb, Support und Führungskräfte arbeiten in Slack rund um einen gemeinsamen Kundenkontext zusammen. So verlaufen Übergaben reibungsloser und zwischen den Abteilungen geht nichts verloren.

Automatisierte Benachrichtigungen und die Zuweisung von Aufgaben übernehmen Erinnerungen, Genehmigungen und Pipeline-Alerts, sodass Vertriebsmitarbeitende ihre Zeit mit dem Verkaufen verbringen statt mit dem Nachhaken nach Statusupdates.

Dedizierte Account-Channels geben Vertrieb, Support und Führungskräften eine gemeinsame Echtzeit-Übersicht über jedes Geschäft, sodass Genehmigungen schneller erteilt werden und nichts durch das Raster fällt.

Nutze Slack CRM, um deine alltäglichen Unterhaltungen in eine automatische Geschäfts-Pipeline zu verwandeln. Slack CRM kann Slackbot-gestützt Anrufe protokollieren und Geschäftsphasen aktualisieren – ganz ohne den lästigen App-Wechsel und Kontextverlust.

Über diesen Anwendungsfall

Die Verwaltung aller beweglichen Teile einer Vertriebs-Pipeline wird schwieriger, wenn Teams wachsen, Geschäfte komplexer werden und die Kundenkommunikation sich über Tools und Abteilungen verteilt.

Slack bietet eine Lösung: Slack CRM hilft Vertriebsmitarbeitenden, Manager:innen und Revenue-Ops-Teams dabei, ihre Pipeline mit dialogbasierter KI, automatisierten Workflows und CRM-Aktualisierungen in Echtzeit zu verwalten. Das Ergebnis ist ein Vertriebsteam, das aufeinander abgestimmt bleibt, und Geschäfte, die kontinuierlich vorankommen.

So verwaltest du eine Vertriebs-Pipeline mit Slack CRM

Slack CRM ist transformativ, weil es Gespräche in ein Echtzeit-Pipeline-Management verwandelt. Slackbot und eine native Salesforce-Integration erfassen automatisch Kontext, halten Datensätze aktuell, erkennen nächste Schritte und bringen Opportunitys dort voran, wo dein Team bereits arbeitet. So funktioniert es:

Slack für dialogbasiertes Pipeline-Management nutzen

Slack CRM modernisiert aufwändige manuelle Dateneingaben – wie das händische Erfassen von Gesprächsnotizen oder das Navigieren durch Dashboards zum Aktualisieren einer Geschäftsphase – mithilfe von Slackbot. Du verwendest natürliche Spracheingaben, und Slackbot aktualisiert deine täglichen CRM-Workflows, sodass die Arbeit weniger wie Dateneingabe und mehr wie eine Unterhaltung wirkt.

Updates erfassen: Bitte Slackbot, einen Kontakt zu erstellen oder zu aktualisieren, und er zieht die relevanten Details aus deiner Unterhaltung, um den Datensatz automatisch zu befüllen. Du verbringst weniger Zeit mit Dateneingabe und mehr Zeit mit den Kund:innen.

Bitte Slackbot, einen Kontakt zu erstellen oder zu aktualisieren, und er zieht die relevanten Details aus deiner Unterhaltung, um den Datensatz automatisch zu befüllen. Du verbringst weniger Zeit mit Dateneingabe und mehr Zeit mit den Kund:innen. Pipeline-Phasen verschieben: Rücke Pipeline-Phasen in Sekundenschnelle vor, indem du Slackbot mitteilst, wo ein Geschäft steht. Er hält CRM-Datensätze aktuell, ohne dass du in einer separaten Anwendung navigieren musst.

Rücke Pipeline-Phasen in Sekundenschnelle vor, indem du Slackbot mitteilst, wo ein Geschäft steht. Er hält CRM-Datensätze aktuell, ohne dass du in einer separaten Anwendung navigieren musst. Meeting-Vorbereitung: Lasse Slackbot vor einem Anruf ein Account-Briefing erstellen. Er zeigt vergangene Unterhaltungen, die Geschäftshistorie und Kundenkontext an, damit du bestens vorbereitet in das Meeting gehst.

Lasse Slackbot vor einem Anruf ein Account-Briefing erstellen. Er zeigt vergangene Unterhaltungen, die Geschäftshistorie und Kundenkontext an, damit du bestens vorbereitet in das Meeting gehst. Smarte Organisation: Nutze die native Tagesplan-Ansicht zusammen mit Slackbots vorgeschlagenen Fokusbereichen, um deinen Tag zu strukturieren und die richtigen Accounts zu priorisieren.

App-Wechsel mit nativer Salesforce-Kontinuität eliminieren

Ständiger Kontextwechsel ist ein echter Produktivitätskiller, und der Wechsel zwischen Anwendungen führt dazu, dass Daten verloren gehen. Slack CRM ist nativ auf Salesforce aufgebaut (im Business+ Plan ohne Aufpreis enthalten), um die Lücke zwischen der täglichen Kommunikation und CRM-Silos zu schließen.

Hintergrundsynchronisierung: Alle Kontaktdaten und Geschäftsmeilensteine, die über Slackbot erfasst werden, aktualisieren Salesforce automatisch im Hintergrund – so bleiben deine CRM-Datensätze stets aktuell, ohne dass Daten manuell in ein separates System übertragen werden müssen.

Alle Kontaktdaten und Geschäftsmeilensteine, die über Slackbot erfasst werden, aktualisieren Salesforce automatisch im Hintergrund – so bleiben deine CRM-Datensätze stets aktuell, ohne dass Daten manuell in ein separates System übertragen werden müssen. Reibungslose Skalierbarkeit: Starte dein kleines Unternehmen dank schneller Einrichtung sofort mit Slack CRM. Und da die Daten von Anfang an durch Salesforce gesichert sind, ist keine Migration erforderlich, wenn das Unternehmen bereit ist zu skalieren.

Pipeline-Kommunikation und Workflow-Automatisierung an einem Ort bündeln

Das dialogbasierte CRM von Slack hält dein Team synchron. Es bietet dir einen klaren Ort für jeden Account, Klarheit über die nächsten Schritte und einen gemeinsamen Bereich, um Geschäfte voranzutreiben – so bleiben alle im Einklang, während sich die Pipeline weiterentwickelt.

Strukturierte Account-Channels: Widme Channels einzelnen Accounts, Vertriebsregionen oder Pipeline-Phasen, damit du immer genau weißt, wo du suchen musst. Teammitglieder, die mitten in einem Geschäft neu einsteigen, können Prompts in natürlicher Sprache nutzen, um wichtige Details abzurufen und zu sehen, wo ihr zuletzt aufgehört habt.

Widme Channels einzelnen Accounts, Vertriebsregionen oder Pipeline-Phasen, damit du immer genau weißt, wo du suchen musst. Teammitglieder, die mitten in einem Geschäft neu einsteigen, können Prompts in natürlicher Sprache nutzen, um wichtige Details abzurufen und zu sehen, wo ihr zuletzt aufgehört habt. Automatisierte nächste Schritte: Nutze Slackbot und CRM-Workflow-Automatisierung, um Aufgabengenehmigungen weiterzuleiten, Folgemaßnahmen ins Rollen zu bringen und Benachrichtigungen über Pipeline-Änderungen zu versenden – damit Geschäfte auch dann voranschreiten, wenn du anderweitig eingespannt bist.

Nutze Slackbot und CRM-Workflow-Automatisierung, um Aufgabengenehmigungen weiterzuleiten, Folgemaßnahmen ins Rollen zu bringen und Benachrichtigungen über Pipeline-Änderungen zu versenden – damit Geschäfte auch dann voranschreiten, wenn du anderweitig eingespannt bist. Gemeinsame Geschäftsabwicklung: Vertrieb, Support und Führungsebene arbeiten in dedizierten Account-Channels auf Basis einer gemeinsamen, zentralen Informationsquelle – das macht die separaten Briefings und Status-E-Mails überflüssig, die bereichsübergreifende Geschäfte verlangsamen.

Anfangs fühlte es sich wie eine kleine Verbesserung des Workflows an. Aber mit der Zeit sahen wir den kumulativen Effekt. Bessere Unterhaltungen führten zu einer besseren Pipeline, was zu besseren Abschlüssen führte. Gerardo Rodriguez Phillip Mitbegründer und CEO, Sparked

Vorteile der Nutzung von Slack für die Verwaltung der Vertriebs-Pipeline

Früher bedeutete das Verwalten einer Vertriebs-Pipeline viel manuelle Arbeit: Gesprächsnotizen eintragen, Datensätze befüllen und vor jeder Kundeninteraktion nach Kontext suchen. Hinzu kam, dass die Ergebnisse nicht immer verfügbar waren, wenn man sie brauchte. Teams, die Slack CRM zur Verwaltung ihrer Pipeline nutzen, profitieren von folgenden Vorteilen:

Schnellere Geschäftsabschlüsse: Slackbot übernimmt Datensatz-Updates direkt im Gesprächsfluss, sodass du weniger Zeit mit administrativem Nacharbeiten verbringst und mehr Zeit damit, Geschäfte voranzubringen.

Slackbot übernimmt Datensatz-Updates direkt im Gesprächsfluss, sodass du weniger Zeit mit administrativem Nacharbeiten verbringst und mehr Zeit damit, Geschäfte voranzubringen. Bessere Prognosen: Da die Kontexterfassung direkt in deine alltäglichen Unterhaltungen eingebettet ist, sind die Daten aktuell und vollständig – so hast du stets einen zuverlässigen Überblick darüber, was sich tatsächlich in der Pipeline befindet.

Da die Kontexterfassung direkt in deine alltäglichen Unterhaltungen eingebettet ist, sind die Daten aktuell und vollständig – so hast du stets einen zuverlässigen Überblick darüber, was sich tatsächlich in der Pipeline befindet. Weniger manuelle Verwaltungsarbeit: Slackbot protokolliert Updates, erstellt Datensätze und synchronisiert Daten im Hintergrund mit Salesforce – so bist du von den typischen Verwaltungsaufgaben nach jeder Kundeninteraktion befreit.

Slackbot protokolliert Updates, erstellt Datensätze und synchronisiert Daten im Hintergrund mit Salesforce – so bist du von den typischen Verwaltungsaufgaben nach jeder Kundeninteraktion befreit. Stärkere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: CRM-Updates erscheinen in den Slack-Channels, in denen dein Team bereits zusammenarbeitet, sodass Vertrieb, Support und Führungskräfte alle mit denselben aktuellen Informationen arbeiten.

CRM-Updates erscheinen in den Slack-Channels, in denen dein Team bereits zusammenarbeitet, sodass Vertrieb, Support und Führungskräfte alle mit denselben aktuellen Informationen arbeiten. Konsistentere Nachverfolgungen: Slackbot nutzt den in Slack bereits vorhandenen Kundenkontext, um Nachfassaktionen schnell zu entwerfen – so fällt es leichter, zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft auf Kund:innen zuzugehen.

Slackbot nutzt den in Slack bereits vorhandenen Kundenkontext, um Nachfassaktionen schnell zu entwerfen – so fällt es leichter, zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft auf Kund:innen zuzugehen. Schnellere Genehmigungen und Eskalationen: Automatisiertes Routing leitet Genehmigungen und Eskalationen sofort an die richtige Person weiter, sodass Abschlüsse nicht unbeachtet in Posteingängen warten.

Automatisiertes Routing leitet Genehmigungen und Eskalationen sofort an die richtige Person weiter, sodass Abschlüsse nicht unbeachtet in Posteingängen warten. Zentralisierter Kundenkontext: Slack CRM enthält Datensätze, Gesprächsverläufe und Geschäfts-Updates in einem System, in dem die Arbeit bereits stattfindet.

Was ist Vertriebs-Pipeline-Management?

Vertriebs-Pipeline-Management bezeichnet die Art und Weise, wie du Geschäfte überwachst und verfolgst, während sie den Vertriebsprozess durchlaufen. Es ist eine zentrale Aufgabe für alle im Vertrieb – von der Erstellung eines Verkaufsplans über die Priorisierung von Opportunitys bis hin zur Prognose für künftige Umsätze durch das Verfolgen wichtiger Vertriebsaktivitäten in jeder Pipeline-Phase. Dein CRM-System hilft dir, die Effizienz in jeder Phase des Prozesses zu überwachen und zu bewerten:

Lead-Qualifizierung: Ermitteln, ob mögliche Kund:innen deine Kriterien hinsichtlich Eignung, Timing und Budget erfüllen

Ermitteln, ob mögliche Kund:innen deine Kriterien hinsichtlich Eignung, Timing und Budget erfüllen Erkundung: Ein Gespräch, um die spezifischen Herausforderungen der möglichen Kund:innen zu verstehen und eine Grundlage für das weitere Vorgehen zu schaffen

Ein Gespräch, um die spezifischen Herausforderungen der möglichen Kund:innen zu verstehen und eine Grundlage für das weitere Vorgehen zu schaffen Angebot: Präsentation deiner Lösung und Erklärung, wie sie die Anforderungen der möglichen Kund:innen adressiert

Präsentation deiner Lösung und Erklärung, wie sie die Anforderungen der möglichen Kund:innen adressiert Verhandlung: Abstimmung von Konditionen, Preisgestaltung und Vertragsdetails zur Erzielung einer gemeinsamen Einigung

Abstimmung von Konditionen, Preisgestaltung und Vertragsdetails zur Erzielung einer gemeinsamen Einigung Gewonnen/Verloren: Erfassen des Ergebnisses, damit Teams aus Erfolgen und Misserfolgen lernen und den Prozess verbessern können – und um mögliche Retargeting-Maßnahmen über Marketingkampagnen einzuleiten

Zu sehen, wie Leads diese Phasen durchlaufen, wirkt sich direkt auf die Genauigkeit von Prognosen, Verantwortlichkeit und operative Effizienz aus. Slack CRM ermöglicht diese Transparenz, indem Datensätze durch dialogbasierte Updates aktuell gehalten werden. Die Daten, auf die sich Führungskräfte verlassen, spiegeln das tatsächliche Geschehen wider.

Sieben Tipps für das Management einer Vertriebs-Pipeline

Für Teams, die die Pipeline-Transparenz optimieren möchten, können kleine Prozessänderungen sofortige Wirkung erzielen. So geht’s:

1. Pipeline-Phasen standardisieren

Lege fest, was einen Lead von einer Phase in die nächste überführt, und sorge dafür, dass alle Vertriebsmitarbeitenden diese Definitionen konsequent anwenden, damit den Daten vertraut werden kann.

2. CRM-Datensätze aktuell halten

Regelmäßige Updates verbessern direkt die Prognosen und Transparenz. Ein dialogbasiertes CRM-System, das natürliche Sprache versteht, senkt die Hemmschwelle, Datensätze aktuell zu halten.

3. Folgemaßnahmen und Benachrichtigungen automatisieren

Die Workflow-Automatisierung im Vertrieb hält Leads durch konsequente Folgemaßnahmen aktiv, und Slackbot benachrichtigt dich, wenn Geschäfte voranschreiten – so bleiben alle informiert, ohne manuelle Statusabfragen.

4. Bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern

Slack CRM ermöglicht es Teams, mit vollständigem Kundenkontext zusammenzuarbeiten, anstatt die Arbeit über isolierte Tools zu verteilen – so können die richtigen Personen zur richtigen Zeit auf die richtigen Informationen reagieren.

5. Pipeline-Status regelmäßig überwachen

Reibungsarme CRM-Updates und automatisierte Benachrichtigungen sorgen dafür, dass der Pipeline-Status jederzeit sichtbar ist – ohne separate Meetings, um alle auf den neuesten Stand zu bringen.

6. Prognosen priorisieren

Sobald deine CRM-Plattform und Prozesse etabliert sind, helfen Prognosen auf Basis zuverlässiger Pipeline-Daten dabei, fundierte, datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

7. Kundenkommunikation zentralisieren

Innerhalb von Slack, deinem zentralen Betriebssystem für die Arbeit, fungiert Slackbot als kontextbewusster KI-Agent, der Gespräche in strukturierte Kundendatensätze umwandelt, Aktivitäten zusammenfasst, Erkenntnisse liefert und nächste Schritte im Arbeitsfluss vorschlägt.

So unterstützt Slack die bereichsübergreifende Zusammenarbeit im Vertrieb

Das Pipeline-Management verbessert sich erheblich, wenn Vertriebs-, Support-, Führungs-, Operations- und Customer-Success-Teams auf Basis derselben aktuellen Daten zusammenarbeiten. Mit Slack als deinem Betriebssystem für die Arbeit musst du nicht mehr zwischen Postfächern, CRM-Dashboards und Produktivitätstools hin- und herspringen. Slack bringt Personen und Informationen zusammen, sodass Vertriebsteams Geschäfte mit weniger Reibung, KI-gestützter Automatisierung und ohne ständigen Kontextwechsel durch die Pipeline bewegen können.

Slack ist die Kollaborationsschicht, die CRM-Aktivitäten, Kunden-Updates und Vertriebs-Workflows abteilungsübergreifend verbindet. Du kannst Kunden-Eskalations-Workflows mit Slackbot einrichten oder eine Folgekommunikation verfassen, wenn ein Geschäft abgeschlossen wird – auf Basis des bereits in Slack erfassten Kundenkontexts. Teams in der gesamten Organisation erhalten Einblick in den Pipeline-Fortschritt, während Slackbot Account-Zusammenfassungen und Geschäftsstatus dort anzeigt, wo gerade kommuniziert wird.