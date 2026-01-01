Vernetze die Systeme, die du bereits nutzt, um Reibungsverluste und Toolwechsel zu reduzieren.

Slackbot und Slash-Befehle ermöglichen es dir, Zeiteinträge in Channels oder Direktnachrichten zu starten, zu stoppen und einzusehen – oder dich mit einer Erinnerung zu benachrichtigen, damit du nichts vergisst.

Slack vereint Timer, Projekt-Channels und Erinnerungen in einem Workspace, damit du die geleisteten Arbeitsstunden protokollieren kannst, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Über diesen Anwendungsfall

Wer seine Stunden manuell erfasst, weiß, wie aufwendig es ist, sich bei einem Zeiterfassungstool anzumelden und die aufgewendeten Stunden und Minuten detailliert einzutragen. Am Ende wechselst du zwischen mehreren Systemen und Modulen hin und her – du arbeitest an einem Projekt in einem Tool, kommunizierst Updates in einem anderen und erfasst dann deine Zeit in einem dritten. Du arbeitest schnell und machst mehrere Dinge gleichzeitig – und genau dabei passieren Fehler.

Ein Betriebssystem für die Arbeit wie Slack vereinfacht die Projektarbeit, indem es Kommunikation, Projekte und Zeiterfassung durch Integrationen und Workflow-Automatisierung zusammenführt. Typische Hürden entfallen damit: keine manuelle Dateneingabe mehr, kein vergessener Stundenzettel, kein Wechsel zwischen Tools und keine inkonsistente Berichterstattung. Slack schließt die Lücken zwischen dem täglichen Arbeiten, dem Projektfortschritt und der Nachvollziehbarkeit.

So funktioniert Zeiterfassung in Slack

Erfolgreiche Zeiterfassung findet parallel zu den täglichen Workflows statt und ist ein fester Bestandteil der Tools, in denen du ohnehin die meiste Zeit verbringst. Hier einige der einfachsten Möglichkeiten, Zeiterfassung in Slack umzusetzen:

Eine Drittanbieter-App zur Zeiterfassung integrieren

Im Slack Marketplace kannst du dich mit Tausenden von Slack-Integrationen vernetzen, darunter spezielle Zeiterfassungs-Apps, mit denen du Timer starten und Stunden direkt in Channels protokollieren kannst. Slack lässt sich zum Beispiel mit Apps wie ClickTime, Jibble oder TrackingTime verbinden.

So funktioniert das:

Ein:e Workspace-Administrator:in sucht nach einer App im Slack Marketplace, installiert sie nach Prüfung der angeforderten Berechtigungen und genehmigt anschließend die OAuth-Anfrage, damit die App Nachrichten posten und grundlegende Workspace-Daten in Slack lesen darf. Nach der Installation vernetzt jedes Teammitglied seinen eigenen Account, indem es sich über eine Nachricht von Slackbot authentifiziert, der die Vernetzung bestätigt. Slackbot erklärt außerdem die verfügbaren Slash-Befehle, die in einem Channel oder einer Direktnachricht verwendet werden können. Wer zum Beispiel ein Kundengespräch beginnt, kann mit dem Befehl „/jibble in“ in Jibble die Erfassung abrechenbarer Stunden starten und mit „/jibble out“ beenden, wenn das Gespräch vorbei ist. Wer zwischen zwei Projekten wechselt, kann mit einem Befehl in TrackingTime einen Timer stoppen und einen neuen starten – durch Eingabe von „/tt start [Aufgabenname],,[Projektname]“. Wer eine Aufgabe ohne Timer abgeschlossen hat, kann die Zeit in ClickTime direkt mit „/ct time“ eintragen und das Zeiterfassungsformular ausfüllen. Führungskräfte können außerdem tägliche und wöchentliche Summen über das Home-Dashboard der App in Slack einsehen, sodass das Protokollieren und Genehmigen von Zeiten ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags wird.

Projektmanagement- und Abrechnungs-Integrationen synchronisieren

Anstatt eine dedizierte Zeiterfassungs-App zu installieren, kannst du dich mit anderen Plattformen verbinden und synchronisieren, die dein Team bereits für Projektarbeit und Abrechnung nutzt. Abrechnungs-Tools wie Harvest synchronisieren zum Beispiel erfasste Stunden mit Kunden- und Projektdatensätzen, während Projektplattformen wie Jira Cloud und Asana es ermöglichen, Zeit direkt einem bestimmten Aufgaben- oder Vorgangsschlüssel zuzuordnen. In diesen Fällen fungiert Slack als Frontend für diese Daten, ohne dass eine separate Anmeldung erforderlich ist.

Das gibt dir Flexibilität bei der Frage, wie und wo du deine Zeit erfasst. Du kannst Zeiteinträge direkt in Slack-Nachrichten oder Benachrichtigungs-Threads mit bestimmten Aufgaben- oder Vorgangsschlüsseln verknüpfen. Nach der Behebung eines Fehlers könnte ein:e Entwickler:in beispielsweise antworten: „1,5 Stunden für Jira-Ticket PROJ-123.“ Das sorgt auch für Transparenz: Ein:e Projektmanager:in, die bzw. der das Aufgabenmanagement in Slack überwacht, kann erfasste Stunden neben offenen Punkten in einem Sprint einsehen. In Slack erfasste Zeiten werden dann mit dem System synchronisiert, sodass keine doppelten Einträge entstehen.

Stundenzettel-Erinnerungen mit Workflows und Slackbot automatisieren

Die Möglichkeit, Zeit direkt aus Slack heraus zu erfassen, bedeutet nicht, dass alle daran denken werden. Automatisierte Erinnerungen einzurichten sorgt dafür, dass die Zeiterfassung in deinem Team konsistent bleibt. Es gibt zwei unkomplizierte Möglichkeiten, automatisierte Erinnerungen in Slack zu erstellen – entweder mit dem Workflow-Builder oder mit Slackbot.

Mit dem Workflow-Builder erstellst du automatisierte, wiederkehrende Prompts (z. B. „jeden Freitag um 16:00 Uhr einen wöchentlichen Stundenzettel einreichen“), die mit einer Schaltfläche oder einem klickbaren Link zur App angezeigt werden.

erstellst du automatisierte, wiederkehrende Prompts (z. B. „jeden Freitag um 16:00 Uhr einen wöchentlichen Stundenzettel einreichen“), die mit einer Schaltfläche oder einem klickbaren Link zur App angezeigt werden. Mit Slackbot kannst du einen Slash-Befehl für eine Erinnerung setzen („/erinnere mich jeden Freitag um 15:00 Uhr daran, den Stundenzettel zu prüfen“), um eine private Erinnerung einzurichten, die nur du siehst. Einige Zeiterfassungs-Integrationen arbeiten mit Slackbot zusammen, um vor einem Abrechnungsstichtag auf nicht erfasste oder nicht eingereichte Stunden hinzuweisen.

Zusammen sorgen diese Tools dafür, dass ein:e Manager:in Stundenzettel nicht mehr manuell einfordern muss. Erinnerungen sind so geplant, dass nur die Personen benachrichtigt werden, die sie sehen müssen.

Slackbot ist schnell zu einem der meistgenutzten KI-Tools in unserem Stack geworden und ist einer der schnellsten Wege, eine Frage in eine Handlung umzuwandeln. Adrian Rosenkranz CRO, Webflow

Vorteile der Zeiterfassung mit Slack

Slack wird zum Workspace, in dem Zeiterfassung ein fester Bestandteil der täglichen Zusammenarbeit ist. Wenn das Erfassen von Stunden direkt neben den Unterhaltungen, Dateien und Aufgaben stattfindet, die ein Projekt bereits erzeugt, profitieren Teams von mehreren Vorteilen:

Höhere Akzeptanz. Zeiten in einem Channel oder per Direktnachricht zu erfassen, beseitigt die Hürde, daran zu denken, eine separate App zu öffnen.

Zeiten in einem Channel oder per Direktnachricht zu erfassen, beseitigt die Hürde, daran zu denken, eine separate App zu öffnen. Weniger manueller Verwaltungsaufwand. Automatische Erinnerungen und verbundene Integrationen reduzieren die Nachfassnachrichten und Tabellenabgleiche, die früher einen erheblichen Teil der Woche von Führungskräften in Anspruch genommen haben.

Automatische Erinnerungen und verbundene Integrationen reduzieren die Nachfassnachrichten und Tabellenabgleiche, die früher einen erheblichen Teil der Woche von Führungskräften in Anspruch genommen haben. Bessere Projekttransparenz. Erfasste Stunden befinden sich direkt neben Aufgaben und Projekt-Updates, sodass alle den aktuellen Status und den Zeitaufwand jederzeit im Blick haben.

Erfasste Stunden befinden sich direkt neben Aufgaben und Projekt-Updates, sodass alle den aktuellen Status und den Zeitaufwand jederzeit im Blick haben. Genauere Berichte. Weniger manuelle Eingaben und eine konsistentere Zeiterfassung bedeuten weniger Übertragungsfehler oder fehlende Daten, wenn Stunden in Rechnungen oder Berichte einfließen. Du kannst sogar Slack AI nutzen, um Projektgespräche zusammenzufassen oder dich daran zu erinnern, woran du gearbeitet hast – so lassen sich Stunden genauer erfassen, ohne alte Threads durchsuchen zu müssen.

Weniger manuelle Eingaben und eine konsistentere Zeiterfassung bedeuten weniger Übertragungsfehler oder fehlende Daten, wenn Stunden in Rechnungen oder Berichte einfließen. Du kannst sogar Slack AI nutzen, um Projektgespräche zusammenzufassen oder dich daran zu erinnern, woran du gearbeitet hast – so lassen sich Stunden genauer erfassen, ohne alte Threads durchsuchen zu müssen. Weniger Unterbrechungen durch Toolwechsel. Du kannst in Slack bleiben, anstatt zwischen mehreren Tools hin- und herzuwechseln, was die Team-Produktivität steigert.

Du kannst in Slack bleiben, anstatt zwischen mehreren Tools hin- und herzuwechseln, was die Team-Produktivität steigert. Mehr Verantwortungsbewusstsein im Team. Sichtbare, mit Zeitstempel versehene Einträge machen es einfach, nachzuvollziehen, wer wann was erfasst hat.

Bewährte Methoden für die Zeiterfassung

Zeiterfassung erfordert Konsequenz – deshalb ist es hilfreich, sie zu einer festen Gewohnheit oder Routine zu machen. Das Ziel ist, sie leicht zugänglich und unkompliziert zu gestalten. Hier sind einige der besten Tipps zur Zeiterfassung:

Zeiterfassung in den Arbeitsalltag integrieren

Trage deine Stunden in denselben Channels ein, die für Projektdiskussionen genutzt werden, damit du kein separates Tool öffnen musst.

Erinnerungen automatisieren

Nutze einen geplanten Workflow oder einen persönlichen Slackbot-Hinweis, der dich daran erinnert, deine Zeit vor Ablauf einer Frist einzutragen.

Zeiterfassung mit Projekten verknüpfen

Ordne Einträge bestimmten Aufgaben- oder Vorgangsschlüsseln zu, anstatt nur eine allgemeine Tagesstundenzahl zu protokollieren.

Manuelle Eingaben so weit wie möglich reduzieren

Nutze Slash-Befehle oder Timer direkt im Moment, anstatt Stunden im Nachhinein zu berechnen und einzutragen.

Berichte regelmäßig prüfen

Überprüfe Berichte wöchentlich oder alle zwei Wochen, um fehlende Einträge zu erkennen, bevor du von deinem Account-Team darauf angesprochen wirst.

Prozesse teamübergreifend standardisieren

Stelle sicher, dass alle auf dieselbe Weise und im gleichen Rhythmus Zeit erfassen.

Integrationen wählen, die zu bestehenden Workflows passen

Vermeide unnötige Tools, die deine Arbeit duplizieren; entscheide dich für Produktivitätstools, die sich nahtlos in deinen bestehenden Workspace einfügen.

Zeiterfassung und Teamzusammenarbeit mit Slack kombinieren

Das Protokollieren von Stunden fällt leichter, wenn es direkt mit den zugehörigen Unterhaltungen, Projekten und Workflows verknüpft ist. Slack hält Zeitdaten in diesem Kontext verankert, weil sie im selben Workspace wie die Arbeit selbst gespeichert sind: in den Channels, in denen Teams das Projekt besprechen, wo Aufgabenlisten sichtbar sind und wo der Workflow-Builder oder Slackbot helfen, alles im Zeitplan zu halten. Außerdem lässt sich dieses Setup ganz einfach durch Integrationen erweitern, die Daten aus den Tools einbinden, die dein Team bereits nutzt – oder durch geteilte Listen, die alle darüber informiert halten, was wann fällig ist.

Wenn du das zum ersten Mal einrichtest, musst du nicht von Grund auf beginnen. Die Slack-Vorlagengalerie enthält vorgefertigte Workflows für gängige Genehmigungs- und Berichtsprozesse und ist eine großartige Möglichkeit, um zu erkunden, wie Workflow-Builder, Slackbot, Integrationen, Listen und Channels zusammenarbeiten können, um die Zeiterfassungsgewohnheiten deines Teams zu unterstützen.