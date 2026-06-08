@Jira) and describe what you need in natural language. Bugs, decisions, and scope changes get captured the moment they come up, with the right context and details attached to your work in Jira automatically.
PROJ-123) to instantly see status, assignee, and priority in-line
Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie JIRA Cloud hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen
Für JIRA Cloud verfügbare Vorlagen:
Ein Formular in Slack ausfüllen, um einen Vorgang in Jira Cloud zu erstellen
* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
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