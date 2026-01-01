すでに使用しているシステムを連携させて、摩擦とツールの切り替えを減らしましょう。

Slackbot とスラッシュコマンドを使うと、チャンネルやダイレクトメッセージ内で時間のエントリを開始・停止・確認したり、記録忘れを防ぐリマインダーを受け取ったりすることができます。

ワークフロービルダーを使えば、チーム全体のタイムシートのリマインダーや終業時のチェックインを自動化できます。

Slack ではタイマー、プロジェクトチャンネル、リマインダーが 1 つのワークスペースに統合されているため、アプリを切り替えることなく作業時間を記録できます。

このユースケースについて

手作業で時間を記録している方なら、時間追跡ツールにログインして、費やした時間を詳細に入力する手間をご存じでしょう。あるツールでプロジェクトの作業をして、別のツールで進捗を共有し、さらに別のツールで時間を記録するという具合に、複数のシステムやタグを行き来することになります。スピード感を持って動きながらマルチタスクをこなしている中では、ミスが生まれやすくなります。

Slack のようなビジネスの基本システムは、インテグレーションとワークフロー自動化を通じて、コミュニケーション、プロジェクト、時間追跡を 1 つにまとめ、プロジェクト業務をシンプルにします。手作業でのデータ入力、タイムシートの提出忘れ、ツールの切り替え、一貫性のない報告といったよくある課題が解消されます。Slack は日々の業務、プロジェクトの進捗、説明責任の間にあるギャップを埋めます。

Slack で時間追跡を行う方法

効果的な時間追跡は、日常のワークフローと並行して行い、普段最もよく使用するツールに統合することで実現します。Slack で時間追跡を導入するための簡単な方法をいくつかご紹介します。

サードパーティ製の時間追跡アプリを連携させる

Slack Marketplace では、数千ものSlack インテグレーションに接続できます。専用の時間追跡アプリを使えば、チャンネル内で直接タイマーを起動したり時間を記録したりできます。例えば、Slack は ClickTime、Jibble、TrackingTime などのアプリと連携できます。

利用の流れ：

ワークスペース管理者は Slack Marketplace でアプリを検索し、要求された権限を確認したうえでインストールします。その後、アプリが Slack でメッセージを投稿したり基本的なワークスペースデータを読み取ったりできるよう、OAuth リクエストを承認します。 インストール後、各チームメンバーは Slackbot からのメッセージを通じて認証を行い、自分のアカウントを接続します。Slackbot によって接続が確認されます。 Slackbot は、チャンネルやダイレクトメッセージ内で使用できるスラッシュコマンドについても案内します。例えば、クライアントとの通話を始める際に「/jibble in」と入力して Jibble で請求対象時間の記録を開始し、通話が終わったら「/jibble out」と入力します。2 つのプロジェクトを切り替える場合は、TrackingTime の「/tt start [タスク名],,[プロジェクト名]」というコマンドを入力することで、一方のタイマーを停止してもう一方のタイマーを開始できます。タイマーなしでタスクを完了した場合は、「/ct time」と入力し、表示されたプロンプトに入力することで ClickTime にすぐ時間を記録できます。 マネージャーは Slack 内のアプリのホームダッシュボードから日次と週次の合計を確認することもできるため、時間の記録と承認が業務の一部として自然に組み込まれます。

プロジェクト管理・請求インテグレーションを同期する

専用の時間追跡アプリをインストールする代わりに、チームがプロジェクト業務や請求にすでに使っている他のプラットフォームと連携・同期することができます。例えば、Harvest のような請求ツールは記録した時間をクライアントやプロジェクトの記録と同期し、Jira Cloud や Asana のようなプロジェクトプラットフォームでは特定のタスクや課題キーに直接時間を紐づけることができます。このようなケースでは、Slack が、別途ログインを必要とせずにそれらのデータのフロントエンドとして機能します。

これにより、時間をどこでどのように記録するかの選択肢が広がります。Slack のメッセージや通知スレッド内から、特定のタスクや課題キーに直接時間のエントリを紐づけることができます。例えば、バグを解決した後に開発者が「PROJ-123 の Jira チケットに 1.5 時間」と返信するといった使い方ができます。これにより可視性も向上し、Slack でタスク管理をモニタリングしているプロジェクトマネージャーは、スプリント内の未対応アイテムと並べて、記録された時間を確認できます。Slack 内で記録した時間はシステムに同期されるため、エントリが重複することはありません。

ワークフローと Slackbot でタイムシートのリマインダーを自動化する

Slack 内から時間を記録できるからといって、全員が忘れずに実行するとは限りません。自動リマインダーを設定することで、チーム全体で一貫した時間追跡が実現します。Slack には、自動リマインダーを構築するためのシンプルな方法が 2 つあります。1 つはワークフロービルダーを使う方法、もう 1 つは Slackbot を使う方法です。

ワークフロービルダーを使う場合 、自動的に繰り返される、行動を促すメッセージ（「毎週金曜日午後 4 時に週次タイムシートを提出する」など）を作成します。このメッセージは、アプリを開くボタンやクリック可能なリンクとともに表示されます。

、自動的に繰り返される、行動を促すメッセージ（「毎週金曜日午後 4 時に週次タイムシートを提出する」など）を作成します。このメッセージは、アプリを開くボタンやクリック可能なリンクとともに表示されます。 Slackbot を使う場合、リマインダーコマンド（「/remind me タイムシートを確認する every Friday at 3:00 p.m.」など）を設定することで、自分だけに表示されるプライベートなリマインダーを作成できます。一部の時間追跡インテグレーションは Slackbot と連携し、給与計算の締め切り前に未記録または未提出の時間にフラグをつけます。

これらのツールを組み合わせることで、マネージャーが手作業でタイムシートを追いかける必要がなくなります。リマインダーは、確認が必要な人だけに通知が届くようにスケジュール設定できます。

Slackbot は、瞬く間に当社の技術スタックにおいて最も使用頻度の高い AI ツールになりました。質問からアクションにつなげるための、最速の方法の 1 つです。 Webflow CRO Adrian Rosenkranz 氏

Slack で時間追跡を行うメリット

Slack は、時間追跡が日々のコラボレーションに溶け込んだワークスペースになります。作業時間の記録が、プロジェクトですでに発生している会話・ファイル・タスクのすぐそばで行えるようになると、チームには次のようなメリットがあります。

定着率の向上。 チャンネルやダイレクトメッセージの中で時間を記録できるため、別のアプリを開く手間がなくなります。

チャンネルやダイレクトメッセージの中で時間を記録できるため、別のアプリを開く手間がなくなります。 手作業による管理の削減。 自動リマインダーと連携したインテグレーションにより、マネージャーの週次業務を圧迫していたフォローアップメッセージやスプレッドシートの照合作業が減ります。

自動リマインダーと連携したインテグレーションにより、マネージャーの週次業務を圧迫していたフォローアップメッセージやスプレッドシートの照合作業が減ります。 プロジェクトの可視性向上。 記録された時間がタスクやプロジェクトの更新情報と並んで表示されるため、現在のステータスやどこに時間が使われているかを誰でも確認できます。

記録された時間がタスクやプロジェクトの更新情報と並んで表示されるため、現在のステータスやどこに時間が使われているかを誰でも確認できます。 レポートの精度向上。 手動入力が減り、時間入力の一貫性が高まることで、請求書やレポートに時間を反映する際の転記ミスやデータ漏れが減ります。Slack AI を活用してプロジェクトの会話を要約したり、取り組んだ内容を振り返ったりすることもでき、過去のスレッドを掘り起こすことなく正確な時間記録が可能になります。

手動入力が減り、時間入力の一貫性が高まることで、請求書やレポートに時間を反映する際の転記ミスやデータ漏れが減ります。Slack AI を活用してプロジェクトの会話を要約したり、取り組んだ内容を振り返ったりすることもでき、過去のスレッドを掘り起こすことなく正確な時間記録が可能になります。 ツールの切り替えの削減。 複数のツールを行き来することなく Slack 内に留まることができるため、チームの生産性が向上します。

複数のツールを行き来することなく Slack 内に留まることができるため、チームの生産性が向上します。 チームの説明責任の強化。可視化されたタイムスタンプ付きの記録により、誰がいつ何を記録したかを簡単に確認できます。

時間追跡のベストプラクティス

時間追跡には一貫性が不可欠です。習慣やルーティンに組み込むことで、より取り組みやすくなります。目標は、アクセスしやすく、かつ容易に完了できるようにすることです。すぐに実践できる時間追跡のヒントをご紹介します。

時間追跡を日常業務に組み込む

プロジェクトの議論に使用しているチャンネルで時間を記録することで、別のツールに移動する手間を省けます。

リマインダーを自動化する

スケジュール済みのワークフローや個人向け Slackbot の通知を活用して、締め切りが迫る前に、時間を記録することを思い出せるようにしましょう。

時間追跡をプロジェクトと連携させる

1 日の合計時間をまとめて記録するのではなく、特定のタスクや課題キーにエントリを紐づけましょう。

手動入力をできる限り減らす

後から時間を計算して記録するのではなく、作業中にスラッシュコマンドやタイマーをその場で活用しましょう。

レポートを定期的に確認する

担当チームから連絡が来る前に記録漏れに気づけるよう、週次または隔週でレポートを確認しましょう。

チーム間でプロセスを統一する

全員が同じ方法・同じサイクルで時間を記録するよう徹底しましょう。

既存のワークフローに合ったインテグレーションを選ぶ

作業が重複する不要なツールの追加は避け、既存のワークスペースにそのまま組み込める生産性ツールを選びましょう。

Slack で時間追跡とチームコラボレーションを一体化する

関連する会話、プロジェクト、ワークフローと連携することで、工数の記録を忘れにくくなります。Slack では、チームがプロジェクトについて話し合うチャンネル、タスクリストの確認、ワークフロービルダーや Slackbot によるスケジュール管理など、すべてが同じワークスペース内で完結するため、時間データを常に業務の文脈に紐づけて管理できます。また、チームがすでに使用しているツールからデータを取り込むインテグレーションや、期日と担当者を全員で共有できるリストを活用することで、この仕組みを簡単に拡張することも可能です。

初めて構築する場合も、ゼロから始める必要はありません。Slack テンプレートギャラリーには、一般的な承認・報告プロセス向けのワークフローがあらかじめ用意されており、ワークフロービルダー、Slackbot、インテグレーション、リスト、チャンネルを組み合わせてチームの時間管理習慣をサポートする方法を手軽に探れる絶好の入り口です。