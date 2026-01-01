Slackbot e i comandi slash ti consentono di avviare, interrompere e consultare le registrazioni delle ore nei canali o nei messaggi diretti oppure di ricevere un promemoria per ricordarti di farlo.

Informazioni su questo caso d’uso

Chi registra manualmente le proprie ore sa quanto lavoro in più comporti accedere a uno strumento di monitoraggio del tempo e annotare nel dettaglio le ore e i minuti dedicati alle diverse attività. Ci si ritrova a passare da un sistema all’altro, da un tag all’altro: si lavora al progetto in uno strumento, si comunicano gli aggiornamenti in un altro e si registra il tempo in un terzo. Quando si lavora velocemente e si gestiscono più attività contemporaneamente, è facile commettere degli errori.

Un sistema operativo per il lavoro come Slack semplifica la gestione dei progetti, riunendo comunicazione, progetti e monitoraggio del tempo attraverso integrazioni e automazione dei workflow. In questo modo, vengono eliminati alcuni degli ostacoli più comuni: niente più immissioni manuali di dati, fogli presenze non inviati per dimenticanza, cambi di contesto continui o report incoerenti. Slack colma il divario tra attività quotidiane, avanzamento dei progetti e responsabilità.

Come monitorare il tempo in Slack

Un monitoraggio del tempo efficace si integra nei workflow quotidiani e negli strumenti che utilizzi già spesso. Ecco alcuni dei modi più semplici per implementare il monitoraggio del tempo in Slack:

Integra un’app di monitoraggio del tempo di terze parti

Nello Slack Marketplace puoi connetterti a migliaia di integrazioni di Slack, tra cui app specifiche dedicate al monitoraggio del tempo che consentono di avviare dei timer e registrare le ore direttamente nei canali. Ad esempio, Slack si connette con app come ClickTime, Jibble o TrackingTime.

Ecco come funziona:

Un amministratore dell’area di lavoro cerca e installa un’app dallo Slack Marketplace dopo aver verificato le autorizzazioni richieste, quindi approva la richiesta OAuth per consentire all’app di postare messaggi e leggere i dati di base dell’area di lavoro in Slack. Una volta installata, ogni membro del team collega il proprio account autenticandosi tramite un messaggio di Slackbot, che conferma l’avvenuta connessione. Slackbot spiega anche i comandi slash disponibili in un canale o un messaggio diretto. Ad esempio, chi avvia una chiamata con un cliente può utilizzare un comando per iniziare a registrare le ore fatturabili in Jibble digitando “/jibble inizio” e poi “/jibble fine” al termine della chiamata. Chi passa da un progetto all’altro può utilizzare un comando per interrompere un timer e avviarne un altro con TrackingTime digitando “/tt avvio [nome dell’attività],,[nome del progetto]”. Chi ha completato un’attività senza utilizzare un timer può registrare subito le ore in ClickTime digitando “/ct ore” e compilando il prompt con i dati richiesti. I responsabili possono anche consultare i totali giornalieri e settimanali tramite la dashboard principale dell’app in Slack, in modo che la registrazione e l’approvazione delle ore diventino parte integrante della giornata lavorativa.

Sincronizza le integrazioni di gestione dei progetti e fatturazione

Anziché installare un’app dedicata al monitoraggio del tempo, puoi collegare e sincronizzare le altre piattaforme già utilizzate dai team per i progetti e la fatturazione. Ad esempio, gli strumenti di fatturazione come Harvest sincronizzano le ore registrate con i dati relativi a clienti e progetti, mentre piattaforme per la gestione dei progetti come Jira Cloud e Asana consentono di associare il tempo direttamente a un’attività o a un ID incidente specifici. In questi casi, Slack diventa il punto di accesso a questi dati, senza richiedere un accesso separato.

In questo modo, puoi scegliere come e dove registrare il tuo tempo e associare questi dati ad attività o ID incidente specifici direttamente nei messaggi o nelle conversazioni di notifica di Slack. Ad esempio, dopo aver risolto un bug, uno sviluppatore potrebbe rispondere: “1,5 ore sul ticket Jira PROJ-123”. Ciò garantisce anche maggiore visibilità: un responsabile di progetto che monitora la gestione delle attività in Slack può vedere le ore registrate insieme agli elementi aperti in uno sprint. Il tempo registrato in Slack viene quindi sincronizzato con il sistema, eliminando le registrazioni duplicate.

Automatizza i promemoria per i fogli presenze con i workflow e Slackbot

La possibilità di registrare il tempo direttamente in Slack non significa che tutti si ricorderanno di farlo. Configurare promemoria automatici garantisce un monitoraggio del tempo coerente per tutto il team. In Slack puoi creare promemoria automatici in due semplici modi: utilizzando Workflow Builder o Slackbot.

Con Workflow Builder , puoi creare prompt ricorrenti automatici (ad esempio “Invia un foglio presenze settimanale ogni venerdì alle 16:00”) che vengono visualizzati con un pulsante o un link selezionabile per accedere all’app.

, puoi creare prompt ricorrenti automatici (ad esempio “Invia un foglio presenze settimanale ogni venerdì alle 16:00”) che vengono visualizzati con un pulsante o un link selezionabile per accedere all’app. Con Slackbot, puoi impostare un comando per un promemoria (“/ricorda a me di controllare il foglio presenze ogni venerdì alle 15:00”) per ricevere un promemoria privato visibile solo a te. Alcune integrazioni per il monitoraggio del tempo si collegano a Slackbot per contrassegnare le ore non registrate o non inviate prima della scadenza per l’elaborazione delle buste paga.

Tutti questi strumenti evitano che un responsabile debba cercare manualmente i fogli presenze. I promemoria sono programmati in modo che solo le persone che devono visualizzarli ricevano una notifica.

Slackbot è diventato rapidamente uno degli strumenti di IA più utilizzati nel nostro stack ed è uno dei modi più veloci per trasformare una domanda in un’azione. Adrian Rosenkranz CRO, Webflow

Vantaggi di utilizzare Slack per il monitoraggio del tempo

Slack diventa l’area di lavoro in cui il monitoraggio del tempo si integra nella collaborazione quotidiana. Quando puoi registrare le ore direttamente accanto alle conversazioni, ai file e alle attività che fanno già parte di un progetto, i team riscontrano diversi vantaggi:

Più persone utilizzano il sistema: la possibilità di registrare le ore direttamente in un canale o in un messaggio diretto elimina la necessità di ricordarsi di aprire un’app separata.

la possibilità di registrare le ore direttamente in un canale o in un messaggio diretto elimina la necessità di ricordarsi di aprire un’app separata. Meno attività amministrative manuali: i promemoria automatici e le integrazioni collegate riducono i messaggi di follow-up e il lavoro necessario per riconciliare i dati con i fogli di calcolo, attività che in precedenza potevano occupare una parte significativa della settimana di lavoro di un responsabile.

i promemoria automatici e le integrazioni collegate riducono i messaggi di follow-up e il lavoro necessario per riconciliare i dati con i fogli di calcolo, attività che in precedenza potevano occupare una parte significativa della settimana di lavoro di un responsabile. Maggiore visibilità sui progetti: le ore registrate vengono visualizzate accanto alle attività e agli aggiornamenti del progetto, così tutti possono vedere lo stato delle attività e come viene impiegato il tempo.

le ore registrate vengono visualizzate accanto alle attività e agli aggiornamenti del progetto, così tutti possono vedere lo stato delle attività e come viene impiegato il tempo. Report più accurati: meno attività di immissione di dati manuali e una registrazione del tempo più coerente riducono gli errori di trascrizione e i dati mancanti quando le ore vengono inserite nelle fatture o nei report. Puoi anche utilizzare l’IA di Slack per creare un riepilogo delle conversazioni sul progetto o per ricordarti a cosa hai lavorato, così puoi registrare le ore in modo più semplice e preciso senza dover cercare tra le conversazioni meno recenti.

meno attività di immissione di dati manuali e una registrazione del tempo più coerente riducono gli errori di trascrizione e i dati mancanti quando le ore vengono inserite nelle fatture o nei report. Puoi anche utilizzare l’IA di Slack per creare un riepilogo delle conversazioni sul progetto o per ricordarti a cosa hai lavorato, così puoi registrare le ore in modo più semplice e preciso senza dover cercare tra le conversazioni meno recenti. Meno cambi di contesto: puoi lavorare direttamente in Slack anziché passare continuamente da uno strumento all’altro, migliorando così la produttività del team.

puoi lavorare direttamente in Slack anziché passare continuamente da uno strumento all’altro, migliorando così la produttività del team. Maggiore trasparenza sulle attività assegnate al team: gli elementi visibili dotati di timestamp consentono di verificare facilmente chi ha registrato cosa e quando.

Procedure consigliate per il monitoraggio del tempo

Monitorare il tempo con regolarità è importante, quindi è utile trasformare questa attività in un’abitudine o inserirla nella tua routine. L’obiettivo è renderla semplice e immediata. Ecco alcuni consigli utili:

Integra il monitoraggio del tempo nel lavoro quotidiano

Registra le ore negli stessi canali utilizzati per le discussioni sui progetti, così non dovrai ricorrere a un altro strumento.

Automatizza i promemoria

Utilizza un workflow programmato o un promemoria personale di Slackbot per ricordarti di registrare le ore prima di una scadenza.

Collega il monitoraggio del tempo ai progetti

Associa le registrazioni ad attività o ID incidente specifici, anziché inserire un totale giornaliero generico.

Riduci le immissioni manuali di dati

Utilizza i comandi slash o i timer mentre svolgi l’attività, anziché calcolare e registrare le ore in un secondo momento.

Controlla regolarmente i report

Controlla i report ogni settimana o ogni due settimane per individuare eventuali registrazioni mancanti prima che ti contatti il team di account.

Standardizza i processi tra i team

Verifica che tutti registrino il tempo nello stesso modo e con la stessa frequenza.

Scegli integrazioni adatte ai workflow esistenti

Evita di aggiungere strumenti non necessari che duplicano attività già presenti. Scegli, invece, strumenti di produttività che si integrino perfettamente nell’area di lavoro esistente.

Integra il monitoraggio del tempo e la collaborazione del team con Slack

È più facile ricordare di registrare le ore quando questa attività è associata alle conversazioni, ai progetti e ai workflow corrispondenti. Slack mantiene i dati relativi alle ore legati alle informazioni a cui si riferiscono perché si trovano nella stessa area di lavoro: nei canali in cui i team discutono dei progetti, dove sono disponibili gli elenchi delle attività e con Workflow Builder o Slackbot, per rispettare le scadenze. Inoltre, puoi ampliare facilmente questa configurazione con integrazioni che importano i dati degli strumenti già utilizzati dal team o con elenchi condivisi che consentono a tutti di sapere quali attività sono in scadenza e quando.

Se stai configurando il sistema per la prima volta, non devi partire da zero. La galleria dei modelli di Slack include workflow predefiniti per i comuni processi di approvazione e creazione di report ed è un ottimo punto di partenza per scoprire come Workflow Builder, Slackbot, le integrazioni, gli elenchi e i canali possono lavorare insieme per supportare il team nel monitoraggio del tempo.