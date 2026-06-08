Jira Cloud

@Jira) and describe what you need in natural language. Bugs, decisions, and scope changes get captured the moment they come up, with the right context and details attached to your work in Jira automatically.
PROJ-123) to instantly see status, assignee, and priority in-line
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