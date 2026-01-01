“La maggior parte del nostro personale si trova nei punti vendita, non dietro una scrivania in sede. Quando dovevamo modificare un allestimento con urgenza, dovevamo chiamare ogni singolo negozio, accertarci che avessero ricevuto la comunicazione e sollecitare chi non aveva ancora risposto: poteva volerci più di un’ora. Ora, con un solo clic nel canale, sappiamo esattamente chi ha completato il lavoro e chi no.”

Kim Ji-soo e Hong Seul-gi

Responsabili di area per il team retail, Olive Young