Slack per il personale operativo è tutto ciò che ami di Slack, ottimizzato per chi non lavora dietro una scrivania. È leggero, progettato per i dispositivi mobili e permette ai team operativi sul campo di restare facilmente connessi con l’intera azienda.
Personalizza Slack per il personale operativo alle esigenze specifiche del tuo team e alle sue modalità di lavoro, che si tratti di responsabili di negozio, infermieri che operano a domicilio, capi turno o tecnici sul campo.
Migliora l'esperienza dei clienti offrendo ai team in negozio l'accesso ad agenti e canali specifici per il ruolo, in modo da poter ottenere immediatamente inventario in tempo reale, nuove promozioni e annunci.
Garantisci la fluidità della produzione connettendo i lavoratori con agenti di supporto che forniranno assistenza su protocolli di sicurezza, passaggi di consegna tra turni e richieste di manutenzione.
Coinvolgi il personale nei canali di team così da poter risolvere le richieste degli ospiti sul momento, avvalendosi del contesto proveniente dai sistemi più importanti e dai dati sugli ospiti disponibili in Slack.
Offri al personale di assistenza domiciliare un accesso sicuro e mobile alle informazioni sui pazienti, nonché la possibilità di consultare esperti clinici tramite canali dedicati o incontri, così da poter fornire un’assistenza personalizzata come un vero team.
Lavorare in Slack per il personale operativo è semplice come inviare un messaggio, sicuro quanto il tuo sistema più affidabile e connesso con l’intera azienda.
I team operativi hanno a disposizione fino a 10 canali pertinenti al proprio ruolo, agenti per rispondere alle domande, incontri per effettuare chiamate e workflow automatizzati con routine utili già integrate.
Porta ogni sistema e processo in prima linea grazie ad agenti, app e workflow progettati su misura. Dalle richieste di assistenza ai dati di Salesforce, il personale operativo potrà operare nel rispetto delle policy aziendali e avere tutto ciò che serve per risolvere i problemi sul momento.
Ogni lavoratore è protetto dagli stessi controlli affidabili su cui si basa già la tua azienda. HIPAA, FINRA, autenticazione a più fattori, controlli amministrativi per gli agenti: Slack per il personale operativo supporta tutto questo.
“Il 90% del nostro team opera in prima linea, il che significa che ogni ritardo ha un impatto diretto sull’esperienza degli ospiti. Grazie a Slack per il personale operativo, stiamo riducendo i tempi di risoluzione per i clienti da 48 ore a meno di 20 minuti, tutelando al contempo le relazioni con gli ospiti che sono alla base della nostra attività.”
“La maggior parte del nostro personale si trova nei punti vendita, non dietro una scrivania in sede. Quando dovevamo modificare un allestimento con urgenza, dovevamo chiamare ogni singolo negozio, accertarci che avessero ricevuto la comunicazione e sollecitare chi non aveva ancora risposto: poteva volerci più di un’ora. Ora, con un solo clic nel canale, sappiamo esattamente chi ha completato il lavoro e chi no.”
Pagina web
Slack per il personale operativo offre ai lavoratori sul campo risposte e supporto immediati, in linea con la velocità dei ritmi di lavoro.
Pagina di settore
Aumenta la fidelizzazione dei clienti e la produttività dei dipendenti con una piattaforma pensata per il nuovo ambiente di vendita al dettaglio.
Pagina di settore
Collega l’intera catena del valore, dalla produzione in prima linea ai profitti aziendali.
Blog
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