Venta minorista Mejora la experiencia del cliente permitiendo a los equipos de tu tienda acceder a agentes específicos para sus funciones y a canales para consultar el inventario en tiempo real, las nuevas promociones y cualquier tipo de anuncio.

Fabricación Optimiza tu producción conectando a tus trabajadores con los agentes de asistencia que les ayudarán con los protocolos de seguridad, el traspaso de turnos y las solicitudes de mantenimiento.

Viajes y hostelería Incluye a tu personal en los canales de equipo para que puedan solucionar las incidencias de los invitados al momento, con toda la información necesaria de tus sistemas más importantes y los datos de los invitados directamente en Slack.