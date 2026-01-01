Slack para trabajadores de primera línea incluye todo lo que Slack puede ofrecer, pero adaptado a los equipos que no trabajan desde un escritorio. Es una versión móvil y ligera que ayuda a los equipos a estar conectados con toda su empresa aunque estén sobre el terreno.
Adapta Slack para trabajadores de primera línea a las necesidades de tu equipo y a su manera de trabajar, desde responsables de tiendas y personal de enfermería a domicilio a gestores de turnos y técnicos de campo.
Mejora la experiencia del cliente permitiendo a los equipos de tu tienda acceder a agentes específicos para sus funciones y a canales para consultar el inventario en tiempo real, las nuevas promociones y cualquier tipo de anuncio.
Optimiza tu producción conectando a tus trabajadores con los agentes de asistencia que les ayudarán con los protocolos de seguridad, el traspaso de turnos y las solicitudes de mantenimiento.
Incluye a tu personal en los canales de equipo para que puedan solucionar las incidencias de los invitados al momento, con toda la información necesaria de tus sistemas más importantes y los datos de los invitados directamente en Slack.
Con Slack para trabajadores de primera línea, tu personal de atención sanitaria a domicilio podrán acceder desde sus móviles y de manera segura a la información de sus pacientes, así como a expertos clínicos a través de los canales y juntas, para ofrecer el cuidado que tus pacientes necesitan, como un auténtico equipo.
Trabajar en Slack para trabajadores de primera línea es tan sencillo como enviar un mensaje de manera segura y conectada con toda tu empresa.
Los equipos de primera línea podrán participar en hasta 10 canales relacionados con sus funciones, usar agentes para responder preguntas, realizar juntas para las llamadas que necesiten y usar flujos de trabajo automatizados con soluciones útiles integradas.
Integra tus sistemas y procesos en tus equipos de primera línea con agentes dedicados, aplicaciones y flujos de trabajo. Desde las solicitudes de asistencia a los datos de Salesforce, todo se gestiona de acuerdo con las políticas de tu negocio y tus equipos tendrán todo lo que necesitan para realizar sus tareas de manera ágil y eficiente.
Tus trabajadores estarán protegidos con los mismos controles que aplicamos para tu empresa. Slack para trabajadores de primera línea cuenta con todos ellos: HIPAA, FINRA, autenticación multifactor y controles de administrador para agentes
“El 90 % de nuestro equipo trabaja en la primera línea, y cada retraso afecta a la experiencia de nuestros huéspedes. Con Slack para trabajadores de primera línea, resolvemos en 20 minutos las incidencias que antes nos llevaban 48 horas, por lo que hemos mejorado las relaciones con los huéspedes que, en definitiva, son el motor de nuestro negocio”.
“La mayoría de nuestros equipos están en las tiendas, no en una oficina. Cuando necesitamos cambiar un mostrador rápidamente, teníamos que llamar a todas las tiendas, confirmar que hayan visto el mensaje y andar detrás de las tiendas que no respondieran, podíamos tardar horas en hacer todo. Ahora, con un solo clic en el canal sabemos quién ha hecho el cambio y quién no”.
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Slack para trabajadores de primera línea ofrece a los equipos de campo las respuestas y la ayuda que necesitan al instante, es ideal para las urgencias que se producen durante los turnos.
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Aumenta la fidelidad de tus clientes y la productividad de tus equipos gracias a una plataforma diseñada para los nuevos comercios minoristas.
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Conecta toda tu cadena de valor, desde las cadenas de montaje a la contabilidad de la empresa.
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