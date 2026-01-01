Automatiza recordatorios, aprobaciones, actualizaciones periódicas y notificaciones con Slackbot y el creador de flujos de trabajo para mantener el flujo de información en toda la organización.

Facilita la colaboración asíncrona con hilos de conversación, síntesis generadas por IA, novedades grabadas y conversaciones a las que los equipos pueden volver en cualquier momento.

Los canales compartidos, las integraciones y el historial de mensajes con búsqueda avanzada ayudan a los equipos a mantenerse coordinados e informados en todos los departamentos.

Reúne conversaciones, anuncios, actualizaciones y decisiones en canales organizados para que los empleados puedan encontrar información sin tener que buscar en múltiples herramientas.

Acerca de este caso de uso

A medida que tu organización crece, mantener informados a todos los miembros del equipo (y de toda la organización) se vuelve cada vez más difícil. Los equipos trabajan en distintas ubicaciones y zonas horarias, se incorporan nuevas herramientas, y la información importante queda enterrada entre correos electrónicos, reuniones, documentos y plataformas de mensajería. Con el tiempo, se pierden actualizaciones, el trabajo se duplica y los empleados pierden visibilidad sobre lo que ocurre en la empresa.

Un sistema operativo de trabajo como Slack centraliza la comunicación en un solo lugar. Con Slack, los equipos pueden encontrar información más rápido, mantenerse conectados entre departamentos y dedicar menos tiempo a buscar información y más tiempo a hacer avanzar el trabajo.

Mejorar la comunicación interna con Slack

Una comunicación interna eficaz depende de que los equipos puedan encontrar, compartir y actuar sobre la información fácilmente. Slack integra conversaciones, actualizaciones, archivos y flujos de trabajo en un único sistema operativo de trabajo, manteniendo a tu equipo organizado sin depender de correos electrónicos dispersos o herramientas desconectadas entre sí.

Así es como las funciones de Slack facilitan que tu equipo se mantenga organizado y trabaje de forma productiva:

Organiza la comunicación con canales

Los canales crean espacios específicos para equipos, proyectos, departamentos e iniciativas de toda la empresa. Los canales por departamento ofrecen a los equipos un espacio para la comunicación del día a día, mientras que los canales de proyecto reúnen a las partes interesadas en torno a objetivos e hitos comunes. Los equipos de liderazgo pueden compartir actualizaciones en canales dedicados, mientras que los equipos multifuncionales ganan visibilidad sobre las conversaciones que afectan a su trabajo.

Facilita la comunicación asíncrona

No toda actualización de la empresa requiere una reunión. Slack facilita la comunicación asíncrona mediante conversaciones en hilos, actualizaciones grabadas e historial de mensajes con búsqueda. Los miembros del equipo pueden revisar la información y responder según su propio horario. Esto hace que la colaboración entre distintas ubicaciones y zonas horarias sea mucho más sencilla. Al poder buscar en las conversaciones de Slack, los empleados también pueden ponerse al día rápidamente con las actualizaciones y debates.

Automatiza los flujos de trabajo de comunicación interna

La automatización ayuda a los equipos a comunicarse de forma más coherente. Puedes usar el creador de flujos de trabajo de Slack para automatizar recordatorios, solicitudes de aprobación, actualizaciones periódicas y notificaciones. En lugar de depender de que alguien recuerde el siguiente paso, la comunicación rutinaria ocurre de forma automática. Esto reduce el seguimiento manual y ayuda a los empleados a estar al tanto de las tareas y los plazos importantes.

Mejora la visibilidad con las integraciones

Slack se conecta con las herramientas que los empleados ya utilizan a diario. Las integraciones pueden mostrar actualizaciones de plataformas de gestión de proyectos, sistemas de RR. HH., software CRM, herramientas de TI y calendarios directamente en los canales. En lugar de revisar varias aplicaciones para estar al día, tu equipo puede obtener toda la información desde un solo lugar. Es más fácil encontrar la información adecuada cuando la necesitas, lo que facilita responder y mantener el trabajo en marcha. Explora el Slack Marketplace para ver el listado completo de aplicaciones de terceros que se pueden integrar.

Encuentra información más rápido con Slackbot

Slackbot ayuda a tus empleados a encontrar información sin tener que revisar innumerables mensajes y archivos. Puedes hacer preguntas en lenguaje natural para encontrar conversaciones, documentos, actualizaciones y datos conectados relevantes. Las síntesis y los resúmenes generados con inteligencia artificial ayudan a cualquier persona de tu equipo a ponerse rápidamente al día sobre la actividad, las decisiones y las tareas a realizar, incluso si se ha incorporado tarde a una conversación.

Me escriben diciendo: “Slackbot es fantástico. Me está ahorrando mucho tiempo. Es increíble”. Nunca me voy a cansar de que la gente me diga que Slack es una auténtica revolución. Jason King Director de Información y Digital, Taylor Rose

Ventajas de usar Slack para la comunicación interna

Una buena comunicación es fundamental para la productividad en cualquier empresa. Al reunir conversaciones, actualizaciones y flujos de trabajo en un mismo lugar, Slack facilita comunicarse con claridad y colaborar de manera adecuada.

Algunas de las principales ventajas de mejorar la comunicación interna con Slack son:

Mayor transparencia. Los canales facilitan compartir actualizaciones y anuncios con quienes los necesitan. Los empleados ganan más visibilidad sobre lo que ocurre en los distintos equipos y departamentos, lo que ayuda a todos a mantenerse centrados en las prioridades.

Los canales facilitan compartir actualizaciones y anuncios con quienes los necesitan. Los empleados ganan más visibilidad sobre lo que ocurre en los distintos equipos y departamentos, lo que ayuda a todos a mantenerse centrados en las prioridades. Toma de decisiones más ágil. Cuando las conversaciones, los archivos y las actualizaciones están en un mismo lugar, los equipos pueden reunir información rápidamente y avanzar con el trabajo. Los empleados dedican menos tiempo a buscar información y más tiempo a actuar. Nuestra investigación muestra que los equipos que usan Slack para la gestión de proyectos afirman ser un 47 % más productivos.

Cuando las conversaciones, los archivos y las actualizaciones están en un mismo lugar, los equipos pueden reunir información rápidamente y avanzar con el trabajo. Los empleados dedican menos tiempo a buscar información y más tiempo a actuar. Nuestra investigación muestra que los equipos que usan Slack para la gestión de proyectos afirman ser un 47 % más productivos. Menos silos de información. Los canales compartidos ayudan a eliminar las barreras de comunicación entre tus equipos. En lugar de que la información quede encerrada en bandejas de entrada o aplicaciones separadas, Slack permite a los empleados colaborar en el mismo espacio y mantenerse conectados al trabajo relacionado.

Los canales compartidos ayudan a eliminar las barreras de comunicación entre tus equipos. En lugar de que la información quede encerrada en bandejas de entrada o aplicaciones separadas, Slack permite a los empleados colaborar en el mismo espacio y mantenerse conectados al trabajo relacionado. Mejor colaboración multifuncional. Los equipos pueden coordinar proyectos, compartir actualizaciones y resolver problemas juntos sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Tener el conocimiento valioso en un único lugar accesible para todos simplifica la colaboración entre áreas.

Los equipos pueden coordinar proyectos, compartir actualizaciones y resolver problemas juntos sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Tener el conocimiento valioso en un único lugar accesible para todos simplifica la colaboración entre áreas. Menos reuniones innecesarias. Usa conversaciones en hilos, actualizaciones grabadas y comunicación asíncrona para compartir información sin convocar a todos a otra reunión. Tus empleados pueden mantenerse informados mientras protegen el tiempo para su trabajo en profundidad. Según la investigación de Slack, los equipos afirman necesitar un 39 % menos de reuniones cuando el trabajo del proyecto se lleva a cabo en Slack.

Usa conversaciones en hilos, actualizaciones grabadas y comunicación asíncrona para compartir información sin convocar a todos a otra reunión. Tus empleados pueden mantenerse informados mientras protegen el tiempo para su trabajo en profundidad. Según la investigación de Slack, los equipos afirman necesitar un 39 % menos de reuniones cuando el trabajo del proyecto se lleva a cabo en Slack. Actualizaciones más coherentes. El creador de flujos de trabajo ayuda a automatizar recordatorios, notificaciones y actualizaciones periódicas. La información importante llega a las personas adecuadas en el momento oportuno sin necesidad de seguimiento manual.

El creador de flujos de trabajo ayuda a automatizar recordatorios, notificaciones y actualizaciones periódicas. La información importante llega a las personas adecuadas en el momento oportuno sin necesidad de seguimiento manual. Colaboración remota e híbrida mejorada. Slack ofrece a los empleados un espacio compartido para comunicarse independientemente de su ubicación. Los equipos pueden colaborar entre oficinas (presenciales y remotas) y zonas horarias, manteniendo acceso a las mismas conversaciones e información.

Slack ofrece a los empleados un espacio compartido para comunicarse independientemente de su ubicación. Los equipos pueden colaborar entre oficinas (presenciales y remotas) y zonas horarias, manteniendo acceso a las mismas conversaciones e información. Conocimiento organizativo centralizado. Las conversaciones, archivos, decisiones y actualizaciones permanecen accesibles mediante búsqueda en Slack. Los empleados pueden encontrar rápidamente la información que necesitan sin tener que rebuscar en hilos de correo electrónico ni en múltiples aplicaciones.

Prácticas recomendadas para mejorar la comunicación interna

Las herramientas adecuadas ayudan, pero una comunicación interna sólida también depende de desarrollar hábitos consistentes. Las siguientes prácticas recomendadas de comunicación interna pueden ayudar a tu equipo a reducir la confusión y mantener el flujo de información en toda la organización:

Centraliza la comunicación del equipo

Mantén las conversaciones y actualizaciones en canales compartidos en lugar de tenerlas dispersas entre hilos de correo electrónico y mensajes privados. Por ejemplo, un canal para el lanzamiento de un producto puede agrupar cronologías, actualizaciones para las partes interesadas y decisiones clave en un solo lugar.

Fomenta la colaboración asíncrona

Ofrece a tus empleados la flexibilidad de contribuir sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo. Los hilos de conversaciones y las actualizaciones grabadas ayudan a los equipos a colaborar independientemente de sus horarios, ubicaciones y zonas horarias, ya sea revisando una propuesta o compartiendo comentarios sobre un proyecto.

Estandariza los canales de comunicación

Crea una estructura coherente para los canales de departamento, proyecto y empresa. Cuando tus empleados saben exactamente dónde encontrar los comunicados de Recursos Humanos, las actualizaciones de TI o los debates sobre proyectos, pierden menos tiempo buscando y pueden ser más productivos en su trabajo.

Reduce las reuniones innecesarias

Comparte actualizaciones de estado e información rutinaria en los canales siempre que sea posible. Por ejemplo, una actualización semanal del equipo puede sustituir a menudo a una reunión de seguimiento periódica, manteniendo a todos informados.

Automatiza las actualizaciones rutinarias

Utiliza el creador de flujos de trabajo para automatizar recordatorios y comunicaciones recurrentes. Tu equipo puede recibir automáticamente actualizaciones de proyectos, solicitudes de aprobación o listas de tareas de incorporación sin depender de un seguimiento manual.

Mejora la transparencia del liderazgo

Comparte prioridades, novedades de la empresa y decisiones en tus canales dedicados. Por ejemplo, los equipos directivos pueden publicar objetivos trimestrales o anuncios justo donde los empleados puedan acceder a ellos fácilmente.

Haz que la información sea fácil de buscar y acceder

Otra buena estrategia de comunicación interna es mantener las conversaciones y los archivos en Slack, donde los empleados puedan encontrarlos fácilmente más adelante. Esto puede ser especialmente útil para la incorporación. Los nuevos empleados pueden revisar debates anteriores, decisiones sobre proyectos y documentación en lugar de depender de sus compañeros para obtener información.

Mejora la comunicación interna en tu organización con Slack

Una comunicación interna sólida ayuda a tus empleados a entender las prioridades de la empresa y del equipo, mantenerse al tanto de los cambios organizativos y trabajar de forma más eficaz con sus compañeros en toda la organización.

Slack es la herramienta que une la comunicación y el trabajo en un único sistema operativo de trabajo. Con Slack, tu equipo puede usar canales para organizar las conversaciones por departamento, proyecto o iniciativa, dando a los empleados un lugar claro donde encontrar actualizaciones y participar en debates. Las integraciones funcionan muy bien para traer información de otros sistemas directamente a Slack. Y el creador de flujos de trabajo ayuda a automatizar las comunicaciones rutinarias, como recordatorios, aprobaciones y actualizaciones periódicas.

Slackbot ayuda a los empleados a encontrar respuestas rápidamente, ponerse al día en las conversaciones y mostrar información relevante de mensajes y otras herramientas conectadas. En conjunto, estas funcionalidades crean un flujo de información más transparente en toda tu organización, facilitando que los equipos estén siempre informados y avancen en su trabajo.