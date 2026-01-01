Automatisez les rappels, les approbations, les mises à jour récurrentes et les notifications avec Slackbot et le générateur de flux de travail pour maintenir la circulation de l’information dans toute l’organisation.

Favorisez la collaboration asynchrone grâce aux fils de discussion, aux résumés d’IA, aux mises à jour enregistrées et aux conversations que les équipes peuvent consulter à tout moment.

Les canaux partagés, les intégrations et l’historique des messages consultable aident les équipes à rester alignées et informées entre les différents départements.

Regroupez les conversations, les annonces, les mises à jour et les décisions dans des canaux organisés, afin que les collaborateurs puissent trouver des informations sans avoir à chercher dans plusieurs outils.

À propos de ce cas d’utilisation

À mesure que votre organisation se développe, il devient de plus en plus difficile de tenir toute l’équipe (et l’ensemble de l’organisation) informée. Les équipes travaillent dans des lieux et des fuseaux horaires différents, de nouveaux outils viennent s’ajouter et les informations importantes se perdent dans les e-mails, les réunions, les documents et les plateformes de messagerie. Certaines mises à jour finissent par passer à la trappe, le travail par se dupliquer et les collaborateurs par perdre de vue les activités de l’entreprise.

Un système d’exploitation professionnel comme Slack centralise les communications et permet aux équipes de trouver les informations plus rapidement, de rester connectées d’un département à l’autre et de passer moins de temps à chercher du contexte pour se concentrer sur l’essentiel : faire avancer les projets.

Comment améliorer la communication interne avec Slack

Une communication interne efficace repose sur la capacité à faciliter la recherche, le partage et l’exploitation des informations pour les équipes. Slack rassemble les conversations, les mises à jour, les fichiers et les flux de travail au sein d’un seul système d’exploitation professionnel. Votre équipe est ainsi maintenue sur la même longueur d’onde sans dépendre d’e-mails éparpillés ni d’outils déconnectés les uns des autres.

Voici comment les fonctionnalités de Slack aident votre équipe à rester organisée et productive :

Organiser la communication avec des canaux

Les canaux créent des espaces dédiés pour les équipes, les projets, les départements et les initiatives à l’échelle de l’entreprise. Les canaux des départements offrent aux équipes un espace pour leurs communications quotidiennes, tandis que les canaux des projets réunissent les parties prenantes autour d’objectifs et d’étapes communs. Les équipes dirigeantes peuvent partager des mises à jour dans des canaux spécifiques, tandis que les équipes transverses gagnent en visibilité sur les conversations qui ont une incidence sur leur travail.

Favoriser la communication asynchrone

Toutes les mises à jour de l’entreprise ne nécessitent pas une réunion. Slack prend en charge la communication asynchrone grâce aux fils de discussion, aux mises à jour enregistrées et à l’historique consultable des messages. Les membres de l’équipe peuvent consulter les informations et y répondre en fonction de leur propre planning. Cela facilite la collaboration entre différents sites et fuseaux horaires. Du fait que les conversations sont consultables dans Slack, les collaborateurs peuvent également se tenir rapidement au courant des mises à jour et des discussions.

Automatiser les flux de travail de communication interne

L’automatisation aide les équipes à communiquer de manière plus constante. Vous pouvez utiliser le générateur de flux de travail Slack pour automatiser les rappels, les demandes d’approbation, les mises à jour récurrentes et les notifications. Au lieu de compter sur quelqu’un pour se souvenir de la prochaine étape, les communications de routine sont automatiques, ce qui réduit le suivi manuel et aide les collaborateurs à rester au courant des tâches et des échéances importantes.

Améliorer la visibilité grâce aux intégrations

Slack se connecte aux outils que les collaborateurs utilisent déjà au quotidien. Les intégrations peuvent faire remonter les mises à jour des plateformes de gestion de projet, des systèmes RH, des logiciels CRM, des outils informatiques et des calendriers directement dans les canaux. Au lieu d’avoir à consulter plusieurs applications pour se tenir informée, votre équipe peut tout retrouver en un seul endroit et localiser plus facilement la bonne information au bon moment, afin de répondre rapidement et de faire avancer les projets. Parcourez le Slack Marketplace pour découvrir l’ensemble des applications tierces disponibles pour l’intégration.

Faire remonter les informations plus rapidement avec Slackbot

Slackbot aide vos employés à trouver des informations sans avoir à parcourir d’innombrables messages et fichiers. Vous pouvez poser des questions en langage naturel pour faire remonter les conversations, documents, mises à jour et données connectées utiles. Les résumés et récaps alimentés par l’IA permettent aux membres de votre équipe de se tenir rapidement au courant des activités, décisions et actions à mener, même en rejoignant une conversation en cours de route.

Des gens m’envoient des messages en disant : « Slackbot est un génie. Je gagne beaucoup de temps. C’est fantastique ». Je ne me lasserai jamais d’entendre que Slack change la donne. Jason King Directeur des systèmes d’information et du numérique, Taylor Rose

Avantages de l’utilisation de Slack pour la communication interne

Une bonne communication est essentielle à la productivité dans une entreprise. En centralisant conversations, mises à jour et flux de travail, Slack favorise une communication claire et l’alignement des équipes.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l’amélioration de la communication interne avec Slack :

Transparence accrue. Les canaux facilitent le partage des mises à jour et des annonces avec les personnes qui en ont besoin. Les collaborateurs gagnent en visibilité sur les activités des équipes et des départements, ce qui assure leur alignement sur les priorités.

Les canaux facilitent le partage des mises à jour et des annonces avec les personnes qui en ont besoin. Les collaborateurs gagnent en visibilité sur les activités des équipes et des départements, ce qui assure leur alignement sur les priorités. Prise de décision plus rapide. Lorsque les conversations, les fichiers et les mises à jour sont regroupés en un seul endroit, les équipes peuvent rapidement collecter les informations et faire avancer les projets. Les collaborateurs perdent moins de temps à chercher du contexte et en passent davantage à agir. D’après nos études, les équipes qui utilisent Slack pour gérer des projets déclarent être 47 % plus productives.

Lorsque les conversations, les fichiers et les mises à jour sont regroupés en un seul endroit, les équipes peuvent rapidement collecter les informations et faire avancer les projets. Les collaborateurs perdent moins de temps à chercher du contexte et en passent davantage à agir. D’après nos études, les équipes qui utilisent Slack pour gérer des projets déclarent être 47 % plus productives. Moins de silos. Les canaux partagés contribuent à supprimer les obstacles à la communication entre vos équipes. Plutôt que de laisser les informations se perdre dans des boîtes de réception ou des applications distinctes, Slack permet aux collaborateurs de travailler dans un même espace et de garder un œil sur le travail connexe.

Les canaux partagés contribuent à supprimer les obstacles à la communication entre vos équipes. Plutôt que de laisser les informations se perdre dans des boîtes de réception ou des applications distinctes, Slack permet aux collaborateurs de travailler dans un même espace et de garder un œil sur le travail connexe. Collaboration transverse plus efficace. Les équipes peuvent coordonner des projets, partager des mises à jour et résoudre des problèmes ensemble sans avoir à changer constamment d’outil. La centralisation des connaissances dans un endroit accessible à tous simplifie la collaboration transverse.

Les équipes peuvent coordonner des projets, partager des mises à jour et résoudre des problèmes ensemble sans avoir à changer constamment d’outil. La centralisation des connaissances dans un endroit accessible à tous simplifie la collaboration transverse. Moins de réunions inutiles. Utilisez les fils de discussion, les mises à jour enregistrées et la communication asynchrone pour partager des informations sans obliger tout le monde à participer à une nouvelle réunion. Vos collaborateurs restent informés sans compromettre leur concentration. D’après des études de Slack, les équipes déclarent avoir besoin de 39 % de réunions en moins lorsque le travail lié aux projets se déroule dans Slack.

Utilisez les fils de discussion, les mises à jour enregistrées et la communication asynchrone pour partager des informations sans obliger tout le monde à participer à une nouvelle réunion. Vos collaborateurs restent informés sans compromettre leur concentration. D’après des études de Slack, les équipes déclarent avoir besoin de 39 % de réunions en moins lorsque le travail lié aux projets se déroule dans Slack. Mises à jour plus régulières. Le générateur de flux de travail permet d’automatiser les rappels, les notifications et les mises à jour récurrentes. Les informations importantes parviennent aux bonnes personnes au bon moment, sans nécessiter de suivi manuel.

Le générateur de flux de travail permet d’automatiser les rappels, les notifications et les mises à jour récurrentes. Les informations importantes parviennent aux bonnes personnes au bon moment, sans nécessiter de suivi manuel. Collaboration plus efficace à distance et en mode hybride. Slack offre aux collaborateurs un espace partagé pour communiquer, où qu’ils se trouvent. Les équipes peuvent collaborer entre différents sites (en présentiel et à distance) et fuseaux horaires, tout en ayant accès aux mêmes conversations et informations.

Slack offre aux collaborateurs un espace partagé pour communiquer, où qu’ils se trouvent. Les équipes peuvent collaborer entre différents sites (en présentiel et à distance) et fuseaux horaires, tout en ayant accès aux mêmes conversations et informations. Base de connaissances organisationnelle centralisée. Les conversations, fichiers, décisions et mises à jour restent consultables dans Slack. Les collaborateurs peuvent rapidement trouver les informations dont ils ont besoin sans avoir à fouiller dans des fils d’e-mails ou plusieurs applications.

Bonnes pratiques applicables pour améliorer la communication interne

Si les bons outils sont utiles, une communication interne efficace repose aussi sur des habitudes cohérentes. Les bonnes pratiques de communication interne suivantes peuvent aider votre équipe à réduire la confusion et à maintenir la circulation des informations dans l’organisation :

Centraliser la communication d’équipe

Regroupez les conversations et les mises à jour dans des canaux partagés au lieu qu’elles soient dispersées entre des fils d’e-mails et des messages privés. Par exemple, un canal dédié au lancement d’un produit peut centraliser les calendriers, les mises à jour des parties prenantes et les décisions importantes.

Favoriser la collaboration asynchrone

Permettez à vos collaborateurs d’apporter leur contribution sans avoir à tous être connectés en même temps. Les fils de discussion et les mises à jour enregistrées aident les équipes à collaborer en fonction de leurs disponibilités, de leurs lieux de travail et de leurs fuseaux horaires, qu’il s’agisse d’examiner une proposition ou de partager des commentaires sur un projet.

Standardiser les canaux de communication

Créez une structure cohérente pour les canaux des départements, des projets et à l’échelle de l’entreprise. Si vos collaborateurs savent exactement où trouver les annonces RH, les mises à jour informatiques ou les discussions des projets, ils passent moins de temps à chercher et sont plus productifs.

Réduire les réunions inutiles

Partagez les mises à jour de statut et les informations courantes dans les canaux dès que possible. Par exemple, une mise à jour hebdomadaire de l’équipe peut souvent remplacer une réunion de suivi récurrente tout en tenant tout le monde informé.

Automatiser les mises à jour régulières

Utilisez le générateur de flux de travail pour automatiser les rappels et les communications récurrentes. Votre équipe peut recevoir automatiquement des mises à jour de projet, des demandes d’approbation ou des listes de tâches pour l’intégration sans compter sur un suivi manuel.

Renforcer la transparence de la direction

Partagez les priorités, les mises à jour de l’entreprise et les décisions dans vos canaux dédiés. Par exemple, vos équipes dirigeantes peuvent publier les objectifs trimestriels ou les annonces directement là où ils sont facilement accessibles aux collaborateurs.

Rendre les informations facilement consultables et accessibles

Une autre stratégie de communication interne efficace consiste à conserver les conversations et les fichiers dans Slack, là où les collaborateurs peuvent les retrouver facilement. Cette démarche peut être particulièrement utile pour l’intégration des nouvelles recrues, qui peuvent consulter les discussions passées, les décisions de projet et la documentation sans avoir à solliciter leurs collègues pour obtenir du contexte.

Améliorer la communication interne au sein de votre organisation avec Slack

Une solide communication interne aide vos collaborateurs à comprendre les priorités de l’entreprise et des équipes, à se tenir informés des changements organisationnels et à collaborer plus efficacement avec leurs collègues.

Slack rassemble la communication et le travail au sein d’un seul système d’exploitation professionnel. Avec Slack, votre équipe peut utiliser des canaux pour organiser les conversations par département, projet ou initiative, offrant ainsi aux collaborateurs un espace dédié pour obtenir les mises à jour et participer aux discussions. Les intégrations permettent d’ajouter directement dans Slack les informations provenant d’autres systèmes. De son côté, le générateur de flux de travail automatise les communications de routine, telles que les rappels, les approbations et les mises à jour récurrentes.

Slackbot aide les collaborateurs à trouver rapidement des réponses, à se tenir au courant des conversations et à faire remonter les informations pertinentes à partir des messages et des autres outils connectés. L’ensemble de ces fonctionnalités favorise un flux d’informations plus transparent au sein de votre organisation, ce qui permet aux équipes de se tenir au courant et de faire avancer les projets.