Connectez les outils que vous utilisez déjà pour réduire les frictions et les changements de contexte.

Slackbot et les commandes barre oblique vous permettent de commencer, d’arrêter et de consulter vos entrées de temps depuis des canaux ou des messages directs, ou vous envoient un rappel pour ne rien oublier.

Le générateur de flux de travail automatise les rappels concernant les feuilles de temps ou les points de fin de journée au sein de votre équipe.

Slack réunit minuteurs, canaux de projet et rappels dans un seul espace de travail, afin que vous puissiez consigner le temps passé à travailler sans passer d’une application à l’autre.

À propos de ce cas d’utilisation

Toute personne qui suit manuellement ses heures sait le travail que représente la connexion à un outil de suivi du temps pour y détailler ses heures et minutes de travail. Vous finissez par jongler entre plusieurs systèmes et onglets : vous travaillez sur le projet dans un outil, communiquez les mises à jour dans un autre, puis consignez votre temps dans un troisième. Vous avancez vite, vous faites plusieurs choses à la fois et c’est ainsi que les erreurs se produisent.

Un système d’exploitation professionnel comme Slack simplifie le travail sur les projets en regroupant la communication, la gestion de projets et le suivi du temps grâce aux intégrations et à l’automatisation des flux de travail. Les obstacles courants sont alors levés : plus de saisie manuelle de données, plus d’oubli d’envoyer les feuilles de temps, plus de changements de contexte incessants, plus de rapports incohérents. Slack comble les lacunes entre le travail quotidien, l’avancement des projets et la responsabilisation.

Comment effectuer le suivi du temps dans Slack

Un suivi du temps efficace s’effectue en parallèle des flux de travail quotidiens et fait partie intégrante des outils que vous utilisez déjà le plus. Voici quelques-unes des méthodes les plus simples pour mettre en place le suivi du temps dans Slack :

Intégrer une application tierce de suivi du temps

Dans le Slack Marketplace, vous pouvez vous connecter à des milliers d’intégrations Slack, notamment des applications de suivi du temps qui vous permettent de lancer des minuteurs et de consigner des heures directement dans des canaux. Par exemple, Slack se connecte à des applications comme ClickTime, Jibble ou TrackingTime.

Voici comment cela fonctionne :

Un administrateur d’espace de travail recherche et installe une application depuis le Slack Marketplace après avoir vérifié les autorisations demandées, puis approuve la demande OAuth pour autoriser l’application à publier des messages et à lire les données de base de l’espace de travail dans Slack. Une fois l’application installée, chaque membre de l’équipe connecte son propre compte en s’authentifiant via un message de Slackbot, qui confirme la connexion. Slackbot explique également les commandes barre oblique disponibles utilisables dans un canal ou un message direct. Par exemple, une personne qui commence un appel client peut utiliser une commande pour lancer le suivi des heures facturables dans Jibble en saisissant « /jibble in », puis « /jibble out » à la fin de l’appel. Une personne qui passe d’un projet à un autre peut utiliser une commande pour arrêter un minuteur et en lancer un autre avec TrackingTime en saisissant « /tt start [Nom de la tâche],,[Nom du projet] ». Une personne qui a terminé une tâche sans minuteur peut utiliser une commande pour consigner le temps immédiatement dans ClickTime en saisissant « /ct time » et en remplissant le formulaire de saisie du temps. Les responsables peuvent également consulter les totaux journaliers et hebdomadaires depuis le tableau de bord de l’application dans Slack, de sorte que la consignation et la validation du temps s’intègrent naturellement à la journée de travail.

Synchroniser vos intégrations de gestion de projet et de facturation

Plutôt que d’installer une application de suivi du temps, vous pouvez connecter et synchroniser d’autres plateformes que votre équipe utilise déjà pour le travail sur les projets et la facturation. Par exemple, les outils de facturation comme Harvest synchronisent les heures consignées avec les enregistrements clients et projets, tandis que les plateformes de projet comme Jira Cloud et Asana vous permettent d’associer du temps directement à une tâche ou à une clé de ticket spécifique. Dans ces cas-là, Slack sert d’interface pour ces données, sans nécessiter de connexion distincte.

Vous pouvez ainsi choisir comment et où consigner vos heures. Vous pouvez associer des entrées de temps à des tâches ou des clés de tickets spécifiques directement depuis les messages Slack ou les fils de discussion de notifications. Par exemple, après avoir résolu un bug, un développeur peut répondre : « 1,5 heure sur le ticket Jira PROJ-123. » Cela offre également une meilleure visibilité : un chef de projet qui suit la gestion des tâches dans Slack peut voir les heures consignées en regard des éléments ouverts d’un sprint. Les heures consignées dans Slack se resynchronisent ensuite avec le système, sans risque de saisie en double.

Automatiser les rappels liés aux feuilles de temps avec les flux de travail et Slackbot

Pouvoir consigner son temps depuis Slack ne garantit pas que tout le monde pensera à le faire. La mise en place de rappels automatisés permet de maintenir un suivi du temps cohérent au sein de votre équipe. Il existe deux méthodes simples pour créer des rappels automatisés dans Slack : le générateur de flux de travail ou Slackbot.

Avec le générateur de flux de travail , vous créez des prompts récurrents automatisés (par exemple : « envoyer une feuille de temps hebdomadaire chaque vendredi à 16 h ») qui s’affichent avec un bouton ou un lien cliquable vers l’application.

, vous créez des prompts récurrents automatisés (par exemple : « envoyer une feuille de temps hebdomadaire chaque vendredi à 16 h ») qui s’affichent avec un bouton ou un lien cliquable vers l’application. Avec Slackbot, vous pouvez définir une commande de rappel (« /rappeler moi de vérifier la feuille de temps chaque vendredi à 15 h ») pour créer un rappel privé visible uniquement par vous. Certaines intégrations de suivi du temps s’associent à Slackbot pour signaler les heures non consignées ou non soumises avant une échéance de paie.

Ensemble, ces outils évitent à un responsable de devoir réclamer les feuilles de temps une par une. Les rappels sont planifiés afin que seules les personnes concernées soient notifiées.

Slackbot est rapidement devenu l’un des outils d’IA les plus utilisés de notre arsenal, et c’est l’un des moyens les plus rapides de transformer une question en action. Adrian Rosenkranz Directeur des revenus, Webflow

Avantages de l’utilisation de Slack pour le suivi du temps

Slack devient l’espace de travail où le suivi du temps fait partie de la collaboration quotidienne. Lorsque la consignation des heures s’effectue là où se trouvent les conversations, les fichiers et les tâches d’un projet, les équipes en tirent plusieurs bénéfices :

Meilleure adoption. La consignation de son temps directement dans un canal ou un message direct évite d’avoir à ouvrir une application distincte.

La consignation de son temps directement dans un canal ou un message direct évite d’avoir à ouvrir une application distincte. Moins de tâches administratives manuelles. Les rappels automatisés et les intégrations connectées réduisent le nombre de messages de suivi et le rapprochement de feuilles de calcul qui faisaient perdre du temps aux responsables.

Les rappels automatisés et les intégrations connectées réduisent le nombre de messages de suivi et le rapprochement de feuilles de calcul qui faisaient perdre du temps aux responsables. Meilleure visibilité sur les projets. Les heures consignées apparaissent aux côtés des tâches et des mises à jour de projet, ce qui permet à tout le monde de voir le statut actuel et la répartition du temps.

Les heures consignées apparaissent aux côtés des tâches et des mises à jour de projet, ce qui permet à tout le monde de voir le statut actuel et la répartition du temps. Rapports plus précis. Moins de saisies manuelles et une saisie du temps plus régulière réduisent le risque d’erreurs de transcription ou de données manquantes au moment de reporter les heures sur les factures ou dans les rapports. Vous pouvez même utiliser Slack AI pour résumer les conversations de projet ou vous rappeler sur quoi vous avez travaillé, ce qui facilite la consignation précise des heures sans avoir à fouiller dans d’anciens fils de discussion.

Moins de saisies manuelles et une saisie du temps plus régulière réduisent le risque d’erreurs de transcription ou de données manquantes au moment de reporter les heures sur les factures ou dans les rapports. Vous pouvez même utiliser Slack AI pour résumer les conversations de projet ou vous rappeler sur quoi vous avez travaillé, ce qui facilite la consignation précise des heures sans avoir à fouiller dans d’anciens fils de discussion. Moins de changements de contexte. Vous pouvez rester dans Slack plutôt que de jongler entre plusieurs outils, ce qui optimise la productivité de l’équipe.

Vous pouvez rester dans Slack plutôt que de jongler entre plusieurs outils, ce qui optimise la productivité de l’équipe. Meilleure responsabilisation de l’équipe. Les entrées horodatées et visibles permettent de vérifier facilement qui a consigné quoi et quand.

Bonnes pratiques de suivi du temps

Le suivi du temps exige de la régularité ; il est donc utile d’en faire une habitude ou une routine. L’objectif est de le rendre facile d’accès et simple à effectuer. Voici quelques conseils clés en matière de suivi du temps :

Intégrer le suivi du temps à votre travail quotidien

Consignez vos heures dans les mêmes canaux utilisés pour les discussions de projet, afin de ne pas avoir à utiliser un outil distinct.

Automatiser les rappels

Utilisez un flux de travail planifié ou une notification personnelle de Slackbot pour vous rappeler de consigner votre temps avant qu’une échéance n’approche.

Associer le suivi du temps aux projets

Rattachez les entrées à des tâches ou des clés de tickets spécifiques plutôt que de consigner un total journalier générique.

Réduire la saisie manuelle autant que possible

Utilisez des commandes barre oblique ou des minuteurs sur le moment plutôt que de calculer et de consigner vos heures ultérieurement.

Consulter régulièrement les rapports

Vérifiez les rapports chaque semaine ou toutes les deux semaines pour repérer les entrées manquantes avant que votre équipe ne vous relance.

Standardiser les processus au sein des équipes

Assurez-vous que tout le monde consigne son temps de la même façon et à la même fréquence.

Choisir des intégrations adaptées à vos flux de travail existants

Évitez d’ajouter des outils superflus qui font doublon avec votre travail ; privilégiez des outils de productivité qui s’intègrent naturellement à votre espace de travail existant.

Combiner le suivi du temps et la collaboration d’équipe avec Slack

La consignation des heures est plus difficile à oublier lorsque cette action est associée aux conversations, projets et flux de travail correspondants. Slack ancre les données de temps dans leur contexte, car elles se trouvent dans le même espace de travail que le travail lui-même : les canaux où les équipes discutent du projet, où les listes de tâches sont visibles, et avec le générateur de flux de travail ou Slackbot pour respecter les délais. Il est également facile d’enrichir cette configuration grâce à des intégrations qui récupèrent les données des outils déjà utilisés par votre équipe, ou avec des listes partagées qui permettent à tout le monde de savoir ce qui est attendu et pour quand.

Si vous mettez cela en place pour la première fois, vous n’avez pas besoin de commencer de zéro. La galerie de modèles Slack comprend des flux de travail prédéfinis pour les processus d’approbation et de reporting courants. C’est également un excellent moyen de découvrir comment le générateur de flux de travail, Slackbot, les intégrations, les listes et les canaux peuvent fonctionner ensemble pour soutenir les habitudes de suivi du temps de votre équipe.