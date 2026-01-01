Conecta los sistemas que ya usas para reducir la fricción y los cambios de interfaz.

Slackbot y los comandos de barra diagonal te permiten iniciar, detener y revisar entradas de tiempo desde canales o mensajes directos, o enviarte un recordatorio para que no se te olvide.

El creador de flujos de trabajo automatiza los recordatorios de hojas de horas o los resúmenes de fin de jornada en todo tu equipo.

Slack combina temporizadores, canales de proyecto y recordatorios en un único espacio de trabajo para que puedas registrar el tiempo dedicado al trabajo sin tener que cambiar de aplicación.

Acerca de este caso de uso

Quien lleva el control de horas de forma manual sabe el trabajo extra que supone entrar en una herramienta de seguimiento de tiempo y detallar las horas y minutos dedicados. Acabas saltando entre múltiples sistemas y módulos: trabajando en el proyecto en una herramienta, comunicando novedades en otra y registrando el tiempo en una tercera. Todo va muy rápido y estás haciendo varias cosas a la vez, y así es como se cometen errores.

Un sistema operativo de trabajo como Slack simplifica el trabajo en proyectos al reunir comunicación, proyectos y control de horario a través de integraciones y automatización de flujos de trabajo. Así desaparecen los obstáculos más habituales: nada de introducción manual de datos, olvidos al enviar el parte de horas, cambios de interfaz ni informes inconsistentes. Slack cierra las brechas entre el trabajo diario, el avance de los proyectos y la rendición de cuentas.

Control de horario en Slack

Un control de horario eficaz se integra en los flujos de trabajo diarios y forma parte natural de las herramientas donde ya pasas más tiempo. Estas son algunas de las formas más sencillas de implementar el control de horario en Slack:

Integra una aplicación de control de horario de terceros

En el Slack Marketplace, puedes conectarte a miles de integraciones de Slack, incluidas aplicaciones dedicadas al control de horario que te permiten iniciar temporizadores y registrar horas directamente en los canales. Por ejemplo, Slack se conecta con aplicaciones como ClickTime, Jibble o TrackingTime.

Así es como funciona:

Un administrador del espacio de trabajo busca e instala una aplicación desde el Slack Marketplace tras revisar los permisos solicitados y, a continuación, aprueba la solicitud OAuth para permitir que la aplicación publique mensajes y lea datos básicos del espacio de trabajo en Slack. Una vez instalada, cada miembro del equipo conecta su propia cuenta autenticándose a través de un mensaje de Slackbot, que confirma la conexión. Slackbot también explica los comandos de barra diagonal disponibles para usar en un canal o mensaje directo. Por ejemplo, alguien que empieza una llamada con un cliente puede usar un comando para empezar a registrar horas facturables en Jibble escribiendo “/jibble in” y luego “/jibble out” cuando termina la llamada. Alguien que alterna entre dos proyectos puede usar un comando para detener un temporizador e iniciar otro con TrackingTime escribiendo “/tt start [nombre de la tarea],,[nombre del proyecto]”. Alguien que ha completado una tarea sin temporizador puede usar un comando para registrar el tiempo de inmediato en ClickTime escribiendo “/ct time” y rellenando el formulario de registro de tiempo. Los responsables también pueden revisar los totales diarios y semanales desde el panel de inicio de la aplicación dentro de Slack, de modo que registrar y aprobar el tiempo se convierte en una parte integrada de la jornada laboral.

Sincroniza las integraciones de gestión de proyectos y facturación

En lugar de instalar una aplicación dedicada al control de horario, puedes conectar y sincronizar con otras plataformas que tu equipo ya utiliza para el trabajo en proyectos y la facturación. Por ejemplo, herramientas de facturación como Harvest sincronizan las horas registradas con los registros de clientes y proyectos, mientras que plataformas de proyectos como Jira Cloud y Asana te permiten asociar tiempo directamente a una tarea o clave de incidencia concreta. En estos casos, Slack actúa como interfaz principal de esos datos, sin necesidad de iniciar sesión por separado.

Esto te da flexibilidad sobre cómo y dónde registras tu tiempo. Puedes asociar entradas de tiempo a tareas específicas o claves de incidencia directamente desde los mensajes o hilos de notificación de Slack. Por ejemplo, tras resolver un error, un desarrollador podría responder: “1,5 horas en el ticket de Jira PROJ-123”. Esto también aporta visibilidad: un jefe de proyecto que supervise la gestión de tareas en Slack puede ver las horas registradas junto a los elementos abiertos de un sprint. Las horas registradas en Slack se sincronizan de vuelta al sistema, por lo que no hay entradas duplicadas.

Automatiza los avisos de parte de horas con flujos de trabajo y Slackbot

Poder registrar el tiempo desde Slack no significa que todo el mundo vaya a acordarse de hacerlo. Configurar recordatorios automáticos mantiene el control de horario consistente en todo tu equipo. Hay dos formas sencillas de crear recordatorios automáticos en Slack: usando el creador de flujos de trabajo o Slackbot.

Con el creador de flujos de trabajo , puedes crear avisos recurrentes automatizados (como “enviar el parte de horas semanal cada viernes a las 16:00”) que aparecen con un botón o enlace en el que hacer clic para acceder a la aplicación.

, puedes crear avisos recurrentes automatizados (como “enviar el parte de horas semanal cada viernes a las 16:00”) que aparecen con un botón o enlace en el que hacer clic para acceder a la aplicación. Con Slackbot, puedes usar un comando de recordatorio (“/recordar a mí revisar el parte de horas cada viernes a las 15:00”) para establecer un recordatorio privado que solo tú ves. Algunas integraciones de control de horario se combinan con Slackbot para marcar las horas no registradas o no enviadas antes de la fecha límite de nómina.

Juntas, estas herramientas evitan que un responsable tenga que perseguir los partes de horas de forma manual. Los recordatorios se programan para que solo reciban notificaciones las personas que necesitan verlos.

Slackbot se ha convertido rápidamente en una de las herramientas de IA más utilizadas de nuestro stack y es una de las formas más rápidas de convertir una pregunta en acción. Adrian Rosenkranz CRO, Webflow

Ventajas de usar Slack para el control de horario

Slack se convierte en el espacio de trabajo donde el control de horario forma parte de la colaboración diaria. Cuando el registro de horas se produce junto a las conversaciones, los archivos y las tareas que ya genera un proyecto, los equipos obtienen varias ventajas:

Mayor adopción. Registrar el tiempo en un canal o mensaje directo elimina la fricción de tener que acordarse de abrir una aplicación aparte.

Registrar el tiempo en un canal o mensaje directo elimina la fricción de tener que acordarse de abrir una aplicación aparte. Menos administración manual. Los recordatorios automatizados y las integraciones conectadas reducen los mensajes de seguimiento y la conciliación de hojas de cálculo que antes consumían parte de la semana del responsable.

Los recordatorios automatizados y las integraciones conectadas reducen los mensajes de seguimiento y la conciliación de hojas de cálculo que antes consumían parte de la semana del responsable. Mayor visibilidad del proyecto. Las horas registradas aparecen junto a las tareas y las actualizaciones del proyecto, por lo que cualquiera puede ver el estado actual y en qué se está invirtiendo el tiempo.

Las horas registradas aparecen junto a las tareas y las actualizaciones del proyecto, por lo que cualquiera puede ver el estado actual y en qué se está invirtiendo el tiempo. Informes más precisos. Menos trabajo manual y un registro de tiempo más constante significa menos errores de transcripción o datos incompletos cuando las horas se trasladan a facturas o informes. Incluso puedes usar IA de Slack para resumir conversaciones del proyecto o recordarte en qué has trabajado, lo que facilita registrar las horas con precisión sin tener que revisar hilos antiguos.

Menos trabajo manual y un registro de tiempo más constante significa menos errores de transcripción o datos incompletos cuando las horas se trasladan a facturas o informes. Incluso puedes usar IA de Slack para resumir conversaciones del proyecto o recordarte en qué has trabajado, lo que facilita registrar las horas con precisión sin tener que revisar hilos antiguos. Menos cambios de interfaz. Puedes permanecer en Slack en lugar de saltar entre múltiples herramientas, lo que se traduce en una mejor productividad del equipo.

Puedes permanecer en Slack en lugar de saltar entre múltiples herramientas, lo que se traduce en una mejor productividad del equipo. Mayor responsabilidad del equipo. Las entradas visibles con marca de tiempo facilitan confirmar quién registró qué y cuándo.

Prácticas recomendadas de control de horario

El control de horario requiere constancia, así que conviene integrarlo en un hábito o rutina. El objetivo es que sea fácil de acceder y completar. Aquí tienes algunos de los mejores consejos para el control de horario:

Incorpora el control de horario al trabajo diario

Registra las horas en los mismos canales que usas para hablar del proyecto, así no tienes que ir a una herramienta aparte.

Automatiza los recordatorios

Usa un flujo de trabajo programado o un aviso personal de Slackbot para recordarte que registres tu tiempo antes de que se acerque un plazo.

Vincula el control de horario a los proyectos

Asocia los registros a tareas concretas o claves de incidencia en lugar de anotar un total diario genérico.

Reduce la introducción manual siempre que sea posible

Usa comandos de barra diagonal o temporizadores en el momento en lugar de calcular y registrar las horas más tarde.

Revisa los informes con regularidad

Consulta los informes semanalmente o cada dos semanas para detectar entradas que faltan antes de que tu equipo de cuentas te avise.

Estandariza los procesos en todos los equipos

Asegúrate de que todo el mundo registre el tiempo de la misma forma y con la misma cadencia.

Elige integraciones que encajen con los flujos de trabajo existentes

Evita añadir herramientas innecesarias que dupliquen tu trabajo; apuesta por herramientas de productividad que se integren directamente en tu espacio de trabajo actual.

Combinar el control de horario y la colaboración en equipo con Slack

Registrar las horas es más fácil cuando está conectado a las conversaciones, proyectos y flujos de trabajo relacionados. Slack mantiene los datos de tiempo vinculados a esa información porque se encuentran en el mismo espacio de trabajo que el trabajo en sí: los canales donde los equipos hablan del proyecto, donde las listas de tareas son visibles, y con el creador de flujos de trabajo o Slackbot para ayudar a que todo siga su ritmo. También es sencillo ampliar esta configuración con integraciones que traen datos de las herramientas que tu equipo ya usa, o con listas compartidas que mantienen a todos al tanto de qué hay que hacer y cuándo.

Si lo estás configurando por primera vez, no tienes que empezar desde cero. La Galería de plantillas de Slack incluye flujos de trabajo prediseñados para procesos habituales de aprobación e informes, y es una forma estupenda de explorar cómo el creador de flujos de trabajo, Slackbot, las integraciones, las listas y los canales pueden trabajar juntos para apoyar los hábitos de control de horario de tu equipo.