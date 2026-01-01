Conecte os sistemas que você já usa para reduzir atritos e troca de contexto.

O Slackbot e os comandos de barra permitem iniciar, interromper e analisar registros de horas em canais ou mensagens diretas, além de enviar lembretes para você não se esquecer de registrar as horas.

O Criador de fluxo de trabalho automatiza lembretes para registrar as horas e atualizações no fim do dia para toda a equipe.

O Slack combina temporizadores, canais de projeto e lembretes em um único workspace para você registrar o tempo dedicado ao trabalho sem precisar alternar entre apps.

Sobre este caso de uso

Quem registra horas manualmente sabe o trabalho extra que isso exige: acessar uma ferramenta de controle de tempo e detalhar as horas e os minutos trabalhados. Você acaba alternando entre vários sistemas, saindo da ferramenta em que estava trabalhando no projeto, acessando outra para comunicar atualizações e, depois, registrando seu tempo em uma terceira. Com várias tarefas acontecendo ao mesmo tempo, é nesse ritmo acelerado que os erros acontecem.

Um sistema operacional de trabalho como o Slack simplifica o trabalho em projetos, reunindo comunicação, projetos e controle de tempo por meio de integrações e automação de fluxos de trabalho. Isso elimina obstáculos comuns: chega de inserir dados manualmente, esquecer de enviar os registros de horas, alternar entre diferentes contextos ou lidar com relatórios inconsistentes. O Slack preenche as lacunas entre o trabalho do dia a dia, o andamento dos projetos e o acompanhamento das responsabilidades.

Como fazer controle de tempo no Slack

O controle de tempo eficiente acontece integrado aos fluxos de trabalho diários e como parte das ferramentas onde você já passa mais tempo. Confira algumas das formas mais simples de implementar o controle de tempo no Slack:

Integre um app de controle de tempo de terceiros

No Slack Marketplace, você pode se conectar a milhares de integrações do Slack, incluindo apps dedicados ao controle de tempo que permitem iniciar temporizadores e registrar horas diretamente nos canais. Por exemplo, o Slack se conecta a apps como o ClickTime, o Jibble ou o TrackingTime.

Veja como funciona:

Um administrador do workspace pesquisa e instala um app no Slack Marketplace, analisa as permissões solicitadas e aprova a solicitação de OAuth para permitir que o app poste mensagens e leia dados básicos do workspace no Slack. Após a instalação, cada membro da equipe conecta sua própria conta por meio de uma mensagem do Slackbot, que confirma a conexão. O Slackbot também explicará os comandos de barra disponíveis para uso em canais ou mensagens diretas. Por exemplo, alguém que inicia uma chamada com um cliente pode usar um comando para começar a registrar horas faturáveis no Jibble digitando “/entrar no jibble” e depois “/sair do jibble” quando a chamada terminar. Alguém que alterna entre dois projetos pode usar um comando para interromper um temporizador e iniciar outro no TrackingTime digitando “/iniciar tt [Nome da Tarefa],,[Nome do Projeto]”. Alguém que concluiu uma tarefa sem usar um temporizador pode registrar o tempo imediatamente no ClickTime digitando “/tempo ct” e preenchendo o formulário de registro de tempo. Os gerentes também podem analisar os totais diários e semanais pelo painel inicial do app no Slack, fazendo com que o registro e a aprovação das horas se tornem parte integrada do dia de trabalho.

Sincronize integrações de gerenciamento de projetos e faturamento

Em vez de instalar um app dedicado ao controle de tempo, você pode conectar o Slack e sincronizá-lo com outras plataformas que sua equipe já usa para gerenciamento de projetos e faturamento. Por exemplo, ferramentas de faturamento como o Harvest sincronizam as horas registradas com os registros de clientes e projetos, enquanto plataformas de projetos como o Jira Cloud e o Asana permitem vincular horas diretamente a uma tarefa específica ou à chave de um problema. Nesses casos, o Slack funciona como a interface principal para esses dados, sem exigir um login separado.

Isso oferece flexibilidade sobre como e onde você registra seu tempo. Você pode vincular entradas de horas a tarefas específicas ou chaves de problemas diretamente em mensagens ou conversas de notificações no Slack. Por exemplo, depois de corrigir um bug, um desenvolvedor poderia responder: “1,5 hora no chamado do Jira PROJ-123”. Isso também oferece visibilidade: um gerente de projetos que acompanha o gerenciamento de tarefas no Slack pode ver as horas registradas junto dos itens em aberto de um projeto. As horas registradas no Slack são sincronizadas com o sistema, evitando registros duplicados.

Automatize lembretes para registrar horas com fluxos de trabalho e o Slackbot

O fato de ser possível registrar horas dentro do Slack não significa que todos se lembrarão de fazer isso. Configurar lembretes automatizados ajuda a manter o registro de horas consistente em toda a equipe. Há duas formas simples de criar lembretes automatizados no Slack, usando o Criador de fluxo de trabalho ou o Slackbot.

Com o Criador de fluxo de trabalho , você cria lembretes recorrentes automatizados, como “envie o registro semanal de horas toda sexta-feira às 16h”, que aparecem com um botão ou link clicável para o app.

, você cria lembretes recorrentes automatizados, como “envie o registro semanal de horas toda sexta-feira às 16h”, que aparecem com um botão ou link clicável para o app. Com o Slackbot, você pode usar um comando de barra, “/lembrar-me de verificar o registro de horas toda sexta-feira às 15h” para criar um lembrete privado visível apenas para você. Algumas integrações de controle de tempo funcionam em conjunto com o Slackbot para sinalizar horas não registradas ou não enviadas antes do prazo da folha de pagamento.

Juntas, essas ferramentas permitem que um gerente não precise cobrar manualmente os registros de horas. Os lembretes são agendados para que apenas as pessoas que precisam vê-los sejam notificadas.

O Slackbot rapidamente se tornou uma das ferramentas de IA mais utilizadas na nossa pilha e é uma das maneiras mais rápidas de transformar uma pergunta em ação. Adrian Rosenkranz CRO, Webflow

Benefícios de usar o Slack para o controle de tempo

O Slack se torna o workspace onde o controle de tempo faz parte da colaboração do dia a dia. Quando o registro de horas acontece junto com as conversas, os arquivos e as tarefas que um projeto já gera, as equipes percebem diversas vantagens:

Maior adoção. Registrar horas dentro de um canal ou mensagem direta elimina o esforço de lembrar de abrir um app separado.

Registrar horas dentro de um canal ou mensagem direta elimina o esforço de lembrar de abrir um app separado. Menos administração manual. Lembretes automatizados e integrações conectadas reduzem as mensagens de acompanhamento e a reconciliação de planilhas que costumavam consumir a semana de um gerente.

Lembretes automatizados e integrações conectadas reduzem as mensagens de acompanhamento e a reconciliação de planilhas que costumavam consumir a semana de um gerente. Melhor visibilidade do projeto. As horas registradas ficam junto das tarefas e atualizações do projeto, para que qualquer pessoa possa acompanhar o status atual e saber como o tempo está sendo utilizado.

As horas registradas ficam junto das tarefas e atualizações do projeto, para que qualquer pessoa possa acompanhar o status atual e saber como o tempo está sendo utilizado. Relatórios mais precisos. Menos entradas manuais e registros de horas mais consistentes resultam em menos erros de digitação ou dados ausentes quando as horas são usadas em faturas ou relatórios. Você pode até usar a IA do Slack para resumir conversas do projeto ou relembrar em que trabalhou, facilitando o registro preciso de horas sem precisar pesquisar conversas antigas.

Menos entradas manuais e registros de horas mais consistentes resultam em menos erros de digitação ou dados ausentes quando as horas são usadas em faturas ou relatórios. Você pode até usar a IA do Slack para resumir conversas do projeto ou relembrar em que trabalhou, facilitando o registro preciso de horas sem precisar pesquisar conversas antigas. Menos troca de contexto. Você pode continuar no Slack em vez de alternar entre várias ferramentas, o que significa mais produtividade da equipe.

Você pode continuar no Slack em vez de alternar entre várias ferramentas, o que significa mais produtividade da equipe. Maior responsabilidade da equipe. Registros com data e hora e visíveis para todos facilitam a confirmação de quem registrou o quê e quando.

Práticas recomendadas de controle de tempo

O controle de tempo exige consistência, por isso é útil incorporá-lo a um hábito ou rotina. O objetivo é facilitar o acesso e a execução. Confira algumas dicas essenciais de rastreamento de tempo:

Torne o controle de tempo parte do trabalho diário

Registre as horas nos mesmos canais usados para discutir o projeto, assim você não precisa acessar uma ferramenta separada.

Automatize os lembretes

Use um fluxo de trabalho agendado ou um aviso personalizado do Slackbot para lembrar você de registrar as horas antes do prazo.

Conecte o rastreamento de tempo aos projetos

Vincule os registros a tarefas específicas ou chaves de problemas em vez de lançar um total genérico diário.

Reduza o preenchimento manual sempre que possível

Use comandos de barra ou temporizadores no momento do trabalho, em vez de calcular e registrar as horas posteriormente.

Analise os relatórios regularmente

Verifique os relatórios semanalmente ou quinzenalmente para identificar registros faltantes antes que sua equipe de conta precise cobrar você.

Padronize os processos entre as equipes

Garanta que todos registrem as horas da mesma forma e com a mesma frequência.

Escolha integrações que se encaixem nos fluxos de trabalho existentes

Evite adicionar ferramentas desnecessárias que aumentem seu trabalho. Opte por ferramentas de produtividade que se integrem perfeitamente ao seu workspace atual.

Como combinar controle de tempo e colaboração em equipe com o Slack

Fica mais fácil lembrar de registrar as horas quando esse registro está conectado às conversas, aos projetos e aos fluxos de trabalho relacionados. O Slack mantém os dados de horas vinculados a esse contexto porque tudo fica no mesmo workspace em que o trabalho é realizado: nos canais onde as equipes discutem o projeto, nas listas onde as tarefas ficam visíveis e com o Criador de fluxo de trabalho ou o Slackbot para ajudar a manter tudo dentro do prazo. Também é fácil expandir essa configuração com integrações que trazem dados das ferramentas que sua equipe já usa ou com listas compartilhadas que mantêm todos alinhados sobre o que precisa ser feito e seus respectivos prazos.

Se você está configurando isso pela primeira vez, não precisa começar do zero. A galeria de modelos do Slack inclui fluxos de trabalho prontos para processos comuns de aprovação e geração de relatórios e é uma ótima forma de explorar como o Criador de fluxo de trabalho, o Slackbot, as integrações, as listas e os canais podem trabalhar juntos para apoiar os hábitos de controle de tempo da sua equipe.