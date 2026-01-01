“A maioria dos nossos funcionários trabalha nas lojas, e não no escritório da empresa. Quando precisávamos alterar uma exposição de produtos com urgência, tínhamos que ligar para cada loja, confirmar se a equipe tinha visto a orientação e cobrar quem ainda não havia respondido. Isso podia levar mais de uma hora. Agora, com um único clique no canal, sabemos quem já concluiu a tarefa e quem ainda precisa fazê-la.”

Kim Ji-soo e Hong Seul-gi

Gerentes regionais de varejo, Olive Young