O Slack para trabalhadores da linha de frente reúne tudo o que você adora no Slack, com recursos pensados para quem trabalha fora do escritório. Leve e desenvolvido para dispositivos móveis, ele facilita a comunicação entre as equipes que atuam na linha de frente e o restante da empresa.
Adapte o Slack para trabalhadores da linha de frente às necessidades da sua equipe e à forma como ela trabalha, seja com gerentes de loja, profissionais de enfermagem que atendem em domicílio, líderes de turno ou técnicos de campo.
Melhore a experiência dos cliente dando às equipes das lojas acesso a agentes e canais específicos para suas funções. Assim, elas podem consultar informações atualizadas sobre estoque, conferir novas promoções e ficar por dentro dos comunicados.
Mantenha a produção em pleno funcionamento conectando os trabalhadores a agentes de suporte que ajudam com procedimentos de segurança, passagem de turno e solicitações de manutenção.
Inclua os funcionários nos canais das equipes para que possam resolver problemas dos hóspedes na hora, com acesso ao contexto dos principais sistemas da empresa e aos dados dos hóspedes diretamente no Slack.
Dê às equipes de home care acesso seguro e móvel às informações dos pacientes e facilite o contato com especialistas clínicos por meio de canais ou círculos. Assim, todos podem trabalhar em conjunto para oferecer um atendimento personalizado.
Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, trabalhar é tão fácil quanto enviar uma mensagem de texto, tão seguro quanto usar os sistemas mais confiáveis da empresa e tão integrado quanto o restante das ferramentas corporativas.
As equipes da linha de frente têm acesso a até 10 canais relevantes para suas funções, agentes que respondem a perguntas, círculos para fazer chamadas e fluxos de trabalho automatizados com rotinas úteis integradas.
Leve todos os sistemas e processos até a linha de frente com agentes, apps e fluxos de trabalho desenvolvidos para essas equipes. Usando as solicitações de suporte a dados do Salesforce, os profissionais podem trabalhar em conformidade com as políticas da empresa e ter tudo o que precisam para resolver tarefas na hora.
Todos os trabalhadores contam com a proteção dos mesmos controles de segurança confiáveis que sua empresa já usa. O Slack para trabalhadores da linha de frente oferece suporte à HIPAA, à FINRA, à autenticação multifator e aos controles administrativos para agentes.
“90% da nossa equipe trabalha na linha de frente, o que significa que qualquer atraso afeta diretamente a experiência dos hóspedes. Com o Slack para trabalhadores da linha de frente, estamos reduzindo o tempo de resolução das solicitações dos clientes de 48 horas para menos de 20 minutos e protegendo os relacionamentos com os hóspedes que impulsionam nossos negócios.”
“A maioria dos nossos funcionários trabalha nas lojas, e não no escritório da empresa. Quando precisávamos alterar uma exposição de produtos com urgência, tínhamos que ligar para cada loja, confirmar se a equipe tinha visto a orientação e cobrar quem ainda não havia respondido. Isso podia levar mais de uma hora. Agora, com um único clique no canal, sabemos quem já concluiu a tarefa e quem ainda precisa fazê-la.”
Página da web
O Slack para trabalhadores da linha de frente oferece respostas rápidas e suporte às equipes em campo, acompanhando o ritmo de cada turno.
Página do setor industrial
Aumente a fidelidade dos clientes e a produtividade dos funcionários com uma plataforma desenvolvida para a nova realidade do varejo.
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Conecte toda sua cadeia de valor, desde a linha de frente da fabricação até o resultado final da sua empresa.
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