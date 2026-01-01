Slack Première ligne, c’est tout ce que vous aimez dans Slack, adapté aux personnes qui ne travaillent pas derrière un bureau. L’outil est léger, conçu pour les appareils mobiles et permet aux équipes sur le terrain de rester plus facilement connectées à l’ensemble de leur entreprise.
Adaptez Slack Première ligne aux besoins de votre équipe, quel que soit son mode de travail, des gérants de magasin aux infirmières à domicile, en passant par les chefs d’équipe et les techniciens sur le terrain.
Améliorez l’expérience client en connectant les équipes en boutique à des agents et des canaux spécifiques à leur fonction, pour qu’ils aient un accès immédiat aux inventaires actualisés, aux nouvelles promotions et aux annonces.
Assurez la continuité de la production en mettant les collaborateurs en relation avec des agents d’assistance qui les aideront sur les protocoles de sécurité, les passations de service et les demandes de maintenance.
Intégrez vos collaborateurs dans les canaux d’équipe afin qu’ils puissent résoudre les problèmes des clients immédiatement, en s’appuyant sur le contexte de vos systèmes les plus critiques et sur les données clients disponibles dans Slack.
Offrez au personnel soignant à domicile un accès sécurisé et mobile aux informations de leurs patients, ainsi qu’à une expertise clinique via des canaux ou des réunions d’équipe, afin qu’il puisse fournir des soins personnalisés en équipe.
Travailler avec Slack Première ligne est aussi simple qu’envoyer un SMS, aussi sécurisé que votre système le plus fiable et connecté à l’ensemble de votre entreprise.
Les équipes de première ligne disposent de 10 canaux adaptés à leur rôle, d’agents pour répondre aux questions, des appels d’équipe pour passer des appels et de flux de travail automatisés avec des routines utiles intégrées.
Amenez chaque système et chaque processus en première ligne grâce à des agents, des applications et des flux de travail spécifiques et adaptés. Des demandes d’assistance aux données Salesforce, ils resteront conformes aux exigences de l’entreprise et disposeront de tout ce dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes sur place.
Chaque collaborateur reste protégé par les mêmes contrôles fiables que ceux déjà utilisés par votre entreprise. HIPAA, FINRA, authentification multifactorielle, contrôles d’administration pour les agents : tout cela est pris en charge par Slack Première ligne.
« 90 % de notre équipe travaille sur le terrain, ce qui signifie que chaque retard a un impact direct sur l’expérience client. » Grâce à Slack Première ligne, nous réduisons notre délai de résolution des problèmes clients de 48 heures à moins de 20 minutes, et nous protégeons les relations avec nos clients qui sont le moteur de notre activité.
« La plupart de nos salariés travaillent sur le terrain, dans les magasins, et non derrière un bureau au siège social. Lorsque nous devions modifier un affichage en urgence, nous appelions chaque magasin, vérifiions qu’ils avaient bien reçu l’information et relancions ceux qui n’avaient pas répondu ; cela pouvait prendre plus d’une heure. Désormais, un simple clic sur le canal nous indique qui a fait le changement ou pas encore. »
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Slack Première ligne offre au personnel sur le terrain des réponses et une assistance instantanées, conçues pour le rythme soutenu des services.
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Fidélisez vos clients et renforcez la productivité avec une plateforme conçue pour le nouvel environnement de vente au détail.
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Connectez l’intégralité de votre chaîne de valeur, de la production à la rentabilité de votre entreprise.
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