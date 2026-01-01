Vente au détail Améliorez l’expérience client en connectant les équipes en boutique à des agents et des canaux spécifiques à leur fonction, pour qu’ils aient un accès immédiat aux inventaires actualisés, aux nouvelles promotions et aux annonces.

Industrie de fabrication Assurez la continuité de la production en mettant les collaborateurs en relation avec des agents d’assistance qui les aideront sur les protocoles de sécurité, les passations de service et les demandes de maintenance.

Voyages et hôtellerie Intégrez vos collaborateurs dans les canaux d’équipe afin qu’ils puissent résoudre les problèmes des clients immédiatement, en s’appuyant sur le contexte de vos systèmes les plus critiques et sur les données clients disponibles dans Slack.