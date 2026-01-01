Connectez des outils de gestion tiers comme Salesforce, Asana ou Jira à Slack pour que votre équipe reçoive des mises à jour en temps réel et gère son travail sans changer constamment d’application.

Les flux de travail intégrés à Slack, les modèles personnalisables et les intégrations d’applications tierces permettent d’automatiser les mises à jour récurrentes, d’établir des processus reproductibles et de tenir chaque partie prenante facilement informée.

Utilisez les listes, les canaux et les canevas pour suivre en continu les actions à mener, les échéances critiques, les responsabilités individuelles et les informations centrales liées à un projet, sans jamais perdre le fil.

Centralisez conversations, tâches, fichiers, mises à jour et décisions directement dans Slack en résolvant le problème de dispersion des informations et en garantissant une visibilité totale aux équipes transverses.

À propos de ce cas d’utilisation

Le suivi de projet se complique rapidement lorsque les informations dont vous avez besoin sont dispersées entre des feuilles de calcul, des outils de gestion des tâches, des fils d’e-mails et d’autres applications. Les instructions relatives aux tâches peuvent se trouver dans un outil, tandis que la conversation sur une échéance se déroule ailleurs. Les membres de l’équipe perdent du temps à chercher le contexte, pendant que les chargés de projet peinent à déterminer les éléments qui avancent, ceux qui sont bloqués et qui se charge de la prochaine étape.

Slack centralise l’ensemble de votre suivi de projet dans l’espace de travail où votre équipe communique et collabore déjà. Intégrez vos applications de gestion de projet existantes, puis utilisez les fonctionnalités natives de Slack pour simplifier l’avancement. Utilisez les canaux pour maintenir les conversations connectées, les listes pour attribuer et surveiller les tâches, les canevas pour centraliser les informations clés, et les flux de travail pour automatiser les rappels.

L’utilisation de Slack à des fins de suivi de projet offre à votre équipe un espace partagé et unifié pour suivre l’avancement, obtenir le contexte et faire avancer le travail.

Comment utiliser Slack pour suivre ses projets

Un chargé de projet ne devrait pas avoir à contacter trois personnes pour savoir si un livrable est dans les délais. Les membres de l’équipe ne devraient pas avoir à parcourir un mois de fils d’e-mails pour déterminer qui est responsable de la prochaine étape. Et personne ne devrait être pris de court par une échéance manquée.

Slack offre aux équipes une vue partagée du travail en cours lié à un projet au fil de son avancement. Dans un canal dédié au projet, les membres de l’équipe peuvent discuter de ce qui doit être fait, transformer les actions à mener en une liste de tâches attribuées et documenter chaque décision dans un canevas. Des processus de flux de travail peuvent être créés pour envoyer des rapports d’avancement hebdomadaires ou rappeler à tout le monde les échéances à venir. Si une tâche reste bloquée, le chargé de projet peut rapidement identifier l’origine de ce blocage, ainsi que les conversations et les décisions qui l’expliquent.

Les fonctionnalités Slack suivantes aident les équipes à mettre en place un processus connecté de suivi de projet :

Suivre l’avancement du projet avec les canaux Slack

La création de canaux Slack dédiés à chaque projet centralise toutes les informations au même endroit, ce qui vous évite d’avoir à fouiller dans des e-mails ou des documents pour retrouver des informations. Chaque membre de l’équipe accède aux mêmes conversations, messages épinglés et fichiers partagés via l’historique du canal, et tout est consultable. Si vous utilisez Slackbot, vous pouvez même lui poser des questions de manière conversationnelle (par exemple, « Où en sommes-nous avec le budget marketing du T2 ? ») et obtenir une réponse qui résume les informations sans avoir à les chercher vous-même.

L’adoption de conventions de nommage cohérentes est la meilleure façon d’identifier, de retrouver et de gérer les canaux de projet. Par exemple, si une équipe travaille à la refonte de votre site web, vous pouvez créer des canaux nommés #refonte-site-planification, #refonte-site-développement et #refonte-site-aq. Comme les noms suivent un modèle, il est plus facile de parcourir la barre latérale pour trouver la bonne conversation. De plus, à mesure que les étapes du projet se terminent, vous pouvez archiver les canaux qui ne sont plus nécessaires.

Gérer les tâches de projet avec les listes Slack

Au terme d’une discussion autour d’une nouvelle campagne client, une personne peut accepter de rédiger le texte, une autre de créer le visuel, une troisième de prendre en charge la validation finale. À mesure que de nouveaux messages remplissent le canal, ces engagements peuvent devenir difficiles à suivre. Les listes Slack transforment ces actions à mener décidées lors de conversations en tâches structurées, tout en préservant le contexte qui les entoure.

Voici comment transformer un message en tâche :

Survolez le message et cliquez sur l’icône à trois points. Sélectionnez « Ajouter à la liste ». Recherchez et sélectionnez la liste appropriée, puis cliquez sur « Ajouter ». Dans les détails de l’élément qui s’ouvrent, cliquez sur les champs correspondants.

Si la liste ne contient pas un champ dont vous avez besoin, vous pouvez l’ajuster manuellement. Les membres de l’équipe peuvent mettre à jour ces champs au fur et à mesure de l’avancement du travail, offrant ainsi à l’équipe projet une visibilité sur la responsabilité de chaque tâche, sa date d’échéance et son avancement. Vous pouvez également modifier la disposition de la liste (vue table ou tableau) ou ajouter des sous-tâches. Cela vous permet de diviser la tâche en étapes plus petites, chacune avec son propre responsable et sa propre date d’échéance, et de les suivre directement dans Slack.

Créer des espaces de projet avec un canevas

Lorsque les plans de projet se trouvent dans un document, les notes de réunion dans un autre, et que les liens importants sont éparpillés dans les messages, les membres de l’équipe peuvent facilement travailler sur la base d’informations obsolètes. Un canevas Slack crée un espace de projet commun pour le brief, les objectifs, le calendrier, les rôles, les décisions et les ressources.

Par exemple, une équipe chargée de la refonte d’un site web pourrait définir des sections dans le canevas pour les étapes du projet, les responsabilités des parties prenantes, les maquettes validées et les exigences de lancement, puis les mettre à jour au fil de l’avancement du projet.

Le canevas reste associé au canal et est accessible via un onglet en haut, ce qui permet aux membres de l’équipe de trouver facilement les informations à jour sur le projet. Vous pouvez ajouter des liens vers des fichiers et des ressources importants, ou copier directement une liste Slack dans le canevas. Tout utilisateur du canal peut ouvrir le canevas pour le consulter ou le mettre à jour, puis revenir à la conversation associée sans avoir à quitter Slack pour rechercher des informations à un autre endroit.

Automatiser les mises à jour des projets avec le générateur de flux de travail

Un chargé de projet passe peut-être tous ses vendredis à poser les mêmes questions : qu’avez-vous accompli cette semaine ? Sur quoi travaillez-vous ensuite ? Y a-t-il des points bloquants ? Le générateur de flux de travail peut envoyer cette demande automatiquement, offrant à l’équipe une fréquence de mise à jour prévisible et évitant au chargé de projet de courir après les réponses.

Vous pouvez adopter la même approche pour les points d’équipe quotidiens : configurez un flux de travail pour publier un point asynchrone chaque matin, regroupez toutes les mises à jour dans un seul fil de discussion et redirigez tout ce qui est marqué comme « bloqué » vers un canal dédié au suivi. Pour les projets plus longs, planifiez des prompts hebdomadaires récurrents afin qu’aucun avancement ne passe à travers les mailles du filet. Si vous utilisez des outils externes comme Asana, Jira ou Salesforce, vous pouvez également faire remonter ces informations dans Slack. Les applications intégrées peuvent synchroniser et envoyer des notifications et des mises à jour vers le canal Slack du projet, permettant à tout le monde de rester aligné dans un espace collaboratif unique.

Utiliser des modèles pour standardiser le suivi de projet

Plutôt que de réinventer votre système de suivi de projet à chaque fois, vous pouvez utiliser les modèles Slack pour avoir une base cohérente et prête à l’emploi. Des canaux, canevas, listes et flux de travail préconfigurés donnent aux équipes le cadre dont elles ont besoin dès le début du projet, afin qu’elles puissent se mettre au travail rapidement.

Le modèle d’outil de suivi de projet de Slack offre aux équipes une structure prête à l’emploi pour suivre les tâches, les statuts, les responsables et les échéances. Le kit de démarrage de gestion de projet comprend un canevas de vue d’ensemble du projet, une liste de suivi des tâches et un flux de travail qui publie automatiquement une notification lors de la mise à jour des tâches.

Le fait de partir d’une structure commune permet d’accélérer la configuration et d’assurer un suivi cohérent sur plusieurs projets transverses, ce qui assure l’alignement des équipes et permet aux responsables de comparer l’avancement d’une initiative à l’autre.

Connecter les outils de gestion de projet grâce aux intégrations Slack

Si votre équipe utilise plusieurs outils pour gérer ses projets, les intégrations Slack peuvent centraliser cette activité dans le même espace de travail que vos conversations. Intégrez des outils tiers comme Monday.com, ClickUp ou Claude pour les utiliser directement au sein de la plateforme Slack. Les mises à jour issues des calendriers, des outils de gestion des tâches, des plateformes de stockage de fichiers et des systèmes de reporting peuvent apparaître dans le canal de projet concerné.

Par exemple, un concepteur peut modifier la date d’échéance d’un élément de campagne dans votre outil de gestion des tâches directement depuis Slack. Le rédacteur, le chargé de projet et les autres parties prenantes peuvent alors voir la mise à jour dans l’espace où ils travaillent déjà. L’équipe peut lancer un appel d’équipe rapide pour évaluer l’impact du retard sur le calendrier de lancement, sans attendre la prochaine réunion sur le statut du projet.

Plutôt que de consulter chaque outil de gestion de projet tout au long de la journée, les membres de l’équipe peuvent repérer les changements qui affectent leur travail et réagir là où se déroule la conversation.

Slack est un outil essentiel qui nous a vraiment aidés à évoluer et à nous sentir toujours connectés les uns aux autres malgré la distance entre certains bureaux et certaines équipes. Lisa Madokoro Spécialiste de la culture d’entreprise, Shopify

Avantages de l’utilisation de Slack pour le suivi de projet

Slack contribue à rendre la gestion de projet efficace en maintenant le suivi des tâches au plus près des conversations, des outils et des fichiers liés au travail. Plutôt que de séparer les mises à jour du projet de la communication quotidienne, les équipes peuvent suivre l’avancement dans le même espace où elles partagent des informations, résolvent des problèmes et prennent des décisions.

Principaux avantages :

Meilleure visibilité sur les projets. Gardez les tâches, les mises à jour, les échéances et les conversations de projets accessibles pour que votre équipe puisse suivre l’avancement du travail et identifier les points bloquants.

Gardez les tâches, les mises à jour, les échéances et les conversations de projets accessibles pour que votre équipe puisse suivre l’avancement du travail et identifier les points bloquants. Mises à jour du statut plus rapides. Partagez l’avancement dans les canaux et utilisez des flux de travail pour automatiser les points réguliers et les demandes de statut.

Partagez l’avancement dans les canaux et utilisez des flux de travail pour automatiser les points réguliers et les demandes de statut. Meilleure responsabilisation de l’équipe. Attribuez des responsables et des dates d’échéance dans les listes afin que chacun puisse voir qui se charge de chaque tâche et quand elle doit être livrée.

Attribuez des responsables et des dates d’échéance dans les listes afin que chacun puisse voir qui se charge de chaque tâche et quand elle doit être livrée. Réduction des changements de contexte. Connectez vos outils de gestion de projet grâce aux intégrations Slack pour que votre équipe reçoive les mises à jour pertinentes sans avoir à passer constamment d’une application à l’autre.

Connectez vos outils de gestion de projet grâce aux intégrations Slack pour que votre équipe reçoive les mises à jour pertinentes sans avoir à passer constamment d’une application à l’autre. Accès simplifié aux informations sur le projet. Maintenez les conversations, les fichiers, la documentation, les tâches et les autres ressources du projet connectés et faciles à retrouver.

Maintenez les conversations, les fichiers, la documentation, les tâches et les autres ressources du projet connectés et faciles à retrouver. Suivi plus cohérent. Utilisez des modèles et des flux de travail automatisés pour créer des processus reproductibles de suivi et de reporting de l’avancement des projets.

Sept bonnes pratiques applicables pour suivre les projets dans Slack

Un suivi de projet efficace repose sur une vision claire de ce qui se passe, de qui est responsable du travail et de ce qui doit être traité en priorité. Dans Slack, vous pouvez mettre en place un processus de suivi cohérent en centralisant les informations sur le projet et en définissant des attentes claires quant à la façon dont votre équipe partage et examine l’avancement du travail.

Appliquez ces bonnes pratiques pour maintenir l’organisation et l’avancement de vos projets :

Créez un emplacement central pour les mises à jour du projet. Un canal Slack dédié à chaque projet permet à votre équipe de partager les mises à jour, les décisions, les fichiers et toutes les informations importantes. Définissez clairement la responsabilité des tâches et des étapes. Utilisez les listes Slack pour attribuer les tâches, définir les dates d’échéance et indiquer clairement qui se charge de chaque élément de travail. Adoptez des processus de mise à jour cohérents. Définissez une fréquence régulière pour partager l’avancement du projet et utilisez des modèles pour offrir aux équipes une structure uniforme de suivi et de reporting. Maintenez le lien entre le contexte du projet et les conversations. Discutez des tâches et des décisions dans les canaux de projet et utilisez des canevas pour regrouper la documentation et les ressources à proximité des conversations liées au travail en cours. Automatisez les mises à jour et rappels récurrents. Utilisez le générateur de flux de travail pour planifier des prompts concernant l’avancement du projet, collecter des mises à jour et rappeler aux membres de l’équipe les points réguliers. Facilitez l’accès aux informations sur le projet. Conservez les ressources clés dans le canal et le canevas de votre projet et utilisez des conventions de nommage claires afin que les membres de l’équipe sachent où trouver les informations nécessaires. Faites le point régulièrement sur l’avancement du projet avec les parties prenantes. Partagez régulièrement des mises à jour avec les parties prenantes afin qu’elles puissent suivre l’avancement, comprendre les points bloquants et rester informées des changements qui affectent le projet.

Intérêt du suivi de projet pour les équipes modernes

Le suivi de projet vous offre, ainsi qu’à votre équipe, une vue en temps réel de l’avancement du travail, ce qui facilite l’identification des problèmes avant qu’ils n’entraînent des retards et permet de déterminer rapidement quand les priorités ou les délais nécessitent une attention particulière. Une visibilité claire sur les tâches, les étapes, les échéances et les responsabilités renforce également la responsabilisation, car chacun sait ce qui lui incombe et ce qui doit se passer ensuite.

Cette vision partagée aide les équipes à prendre des décisions éclairées en fonction de l’avancement du projet, plutôt qu’en compilant des mises à jour issues de différentes sources. Dans Slack, le suivi de projet s’intègre naturellement aux conversations et à la collaboration qui font avancer le travail. Les canaux, les listes, les canevas, les flux de travail, les modèles et les intégrations maintiennent les informations du projet connectées, offrant aux équipes le contexte nécessaire pour comprendre l’avancement, résoudre les problèmes et décider des prochaines étapes.