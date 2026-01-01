I workflow integrati di Slack, i modelli personalizzabili e le integrazioni con app di terze parti aiutano ad automatizzare gli aggiornamenti ricorrenti, creare processi ripetibili e tenere facilmente informati tutti gli stakeholder.

Utilizza elenchi, canali e canvas per monitorare costantemente le attività da svolgere, le scadenze più importanti, le responsabilità individuali e le informazioni principali del progetto, avendo sempre a disposizione i dati necessari.

Riunisci conversazioni, attività, file, aggiornamenti e decisioni direttamente in Slack, evitando di distribuire le informazioni in diversi ambienti e fornendo ai team interfunzionali una panoramica completa del lavoro.

Informazioni su questo caso d’uso

Monitorare un progetto diventa complicato quando le informazioni di cui hai bisogno sono distribuite tra fogli di calcolo, strumenti di gestione delle attività, conversazioni e-mail e altre app. Le istruzioni di un’attività potrebbero trovarsi in uno strumento, mentre la conversazione relativa a una scadenza avviene altrove. I membri del team perdono tempo a cercare le informazioni necessarie, mentre i responsabili di progetto faticano a capire quali attività stanno andando avanti, quali sono bloccate e chi deve eseguire il passaggio successivo.

Slack riunisce tutte le attività di monitoraggio dei progetti nell’area di lavoro che il team già utilizza per comunicare e collaborare. Integra le app in uso per i progetti e sfrutta le funzioni native di Slack per seguire più facilmente lo stato dei lavori. Utilizza i canali per mantenere le conversazioni associate, gli elenchi per assegnare e monitorare le attività, i canvas per centralizzare le informazioni principali e i workflow per automatizzare i promemoria.

Con Slack, il team ha un unico spazio condiviso in cui seguire l’avanzamento dei progetti, trovare le informazioni necessarie e portare avanti il lavoro.

Come monitorare i progetti con Slack

Un responsabile di progetto non dovrebbe dover contattare tre persone per sapere se un’attività sarà completata nei tempi previsti. I membri del team non dovrebbero dover scorrere un mese di conversazioni e-mail per capire chi deve occuparsi del passaggio successivo. E nessuno dovrebbe trovarsi davanti a una scadenza mancata senza averne avuto notizia.

Slack offre ai team una panoramica condivisa delle attività in corso e dello stato di un progetto. In un canale dedicato al progetto, i membri del team possono discutere delle attività da svolgere, trasformare le azioni da intraprendere che ne derivano in un elenco di attività con relativi assegnatari e documentare le decisioni in un canvas. Puoi creare workflow per inviare report settimanali sui progressi o ricordare alle persone le scadenze imminenti. Se un’attività si blocca, il responsabile di progetto può vedere rapidamente il problema, le conversazioni e le decisioni che ne spiegano il motivo.

Queste funzioni di Slack aiutano i team a creare un processo connesso per monitorare i progetti:

Monitora i progressi dei progetti con i canali di Slack

Creare canali di Slack dedicati a ogni progetto consente di riunire tutte le informazioni in un unico posto, senza dover mai andare a cercare tra le e-mail o nei documenti. Tutti i membri del team possono vedere le stesse conversazioni, gli stessi messaggi fissati e gli stessi file condivisi tramite la cronologia del canale o la funzione di ricerca. Se utilizzi Slackbot, puoi perfino porre una domanda in modo informale, ad esempio, “A che punto siamo con il budget marketing del secondo trimestre?” e ricevere una risposta con il riepilogo delle informazioni di riferimento, senza doverle cercare.

Utilizzare criteri coerenti per la denominazione è il modo migliore per identificare, trovare e gestire i canali dedicati ai progetti. Ad esempio, se un team sta lavorando alla revisione di un sito web, potresti creare i canali #aggiornamentosito-pianificazione, #aggiornamentosito-sviluppo e #aggiornamentosito-controlloqualita. I nomi seguono uno schema coerente, quindi è più facile trovare la conversazione giusta nella barra laterale. Inoltre, una volta completate le diverse fasi del progetto, puoi archiviare i canali che non sono più necessari.

Gestisci le attività di progetto con gli elenchi di Slack

Una conversazione su una nuova campagna per un cliente potrebbe concludersi con una persona che si impegna a scrivere i testi, un’altra che si occupa della parte creativa e una terza che si assume la responsabilità dell’approvazione finale. Con il proseguire della conversazione, può diventare difficile tenere traccia di questi impegni. Gli elenchi di Slack trasformano queste azioni da intraprendere, emerse dalle conversazioni, in attività strutturate, preservando al contempo le informazioni di origine.

Ecco come trasformare un messaggio in un’attività:

Passa il puntatore del mouse sul messaggio e clicca sull’icona dei tre puntini. Seleziona “Aggiungi all’elenco”. Trova e seleziona l’elenco appropriato, quindi clicca su “Aggiungi”. Una volta aperti i dettagli dell’elemento selezionato, clicca sui campi di riferimento.

Se l’elenco non contiene un campo di cui hai bisogno, puoi modificarlo manualmente. I membri del team possono aggiornare questi campi nel corso del tempo, offrendo al team di progetto una panoramica chiara di chi è responsabile di ogni attività, della relativa scadenza e dello stato attuale. Puoi anche modificare il layout dell’elenco, scegliendo tra il formato tabella o lavagna, oppure aggiungere sottoattività. In questo modo, puoi suddividere il compito in passaggi più piccoli, ciascuno con il proprio assegnatario e la propria data di scadenza, e monitorarli direttamente in Slack.

Crea hub di progetto con i canvas

Quando i piani di progetto si trovano in un documento, le note delle riunioni in un altro e i link importanti sono distribuiti tra messaggi diversi, è facile che i membri del team lavorino con informazioni non aggiornate. Un canvas di Slack crea un hub di progetto condiviso per riunire brief, obiettivi, cronologia, ruoli, decisioni e risorse.

Ad esempio, un team che sta riprogettando un sito web potrebbe dedicare diverse sezioni del canvas agli obiettivi del progetto, alle responsabilità degli stakeholder, ai design approvati e ai requisiti per il lancio, aggiornandole nel corso del progetto.

Il canvas rimane associato al canale ed è accessibile da una scheda nella parte superiore, così i membri del team possono trovare facilmente le informazioni aggiornate del progetto. Puoi aggiungere link a file e risorse importanti oppure copiare un elenco di Slack direttamente nel canvas. Qualsiasi utente del canale può aprire il canvas per consultarlo o aggiornarlo e poi tornare alla conversazione correlata, senza dover uscire da Slack per cercare informazioni altrove.

Automatizza gli aggiornamenti del progetto con Workflow Builder

Ogni venerdì un responsabile di progetto potrebbe dover porre le stesse domande: “Quali attività hai completato questa settimana?”, “Su cosa lavorerai la prossima?” e “C’è qualcosa che ti sta impedendo di fare progressi?” Workflow Builder può inviare automaticamente questa richiesta, così il team riceve gli aggiornamenti con regolarità e il responsabile di progetto non deve occuparsi di raccogliere le risposte.

Puoi adottare lo stesso approccio per i meeting giornalieri brevi: configura un workflow per postare ogni mattina un controllo asincrono, raccogli gli aggiornamenti di tutti i membri in un’unica conversazione e indirizza ogni elemento contrassegnato come “bloccato” in un canale dedicato al follow-up. Per i progetti più lunghi, programma prompt settimanali ricorrenti relativi allo stato di avanzamento, così nessun aggiornamento rischia di passare inosservato. Se utilizzi strumenti esterni come Asana, Jira o Salesforce, puoi trasferire queste informazioni in Slack. Le app integrate possono sincronizzare e inviare notifiche e aggiornamenti al canale di Slack del progetto, consentendo a tutti di avere accesso alle stesse informazioni in un unico spazio collaborativo.

Utilizza i modelli per standardizzare il monitoraggio dei progetti

Anziché ricreare ogni volta il sistema di monitoraggio dei progetti, puoi partire dai modelli di Slack per avere una base coerente e già pronta all’uso. Canali, canvas, elenchi e workflow preconfigurati forniscono ai team la struttura di cui hanno bisogno fin dall’inizio del progetto, consentendo loro di mettersi subito al lavoro.

Il modello per il tracker dei progetti di Slack offre ai team una struttura già pronta all’uso per monitorare attività, stati, assegnatari e date di scadenza. Lo starter kit per la gestione dei progetti include un canvas con la panoramica del progetto, un elenco per il monitoraggio delle attività e un workflow che posta automaticamente un aggiornamento quando un’attività viene modificata.

Utilizzare la stessa struttura riduce il tempo necessario per la configurazione e rende più coerente il monitoraggio di diversi progetti trasversali. In questo modo, i team hanno accesso alle stesse informazioni e i responsabili possono confrontare i progressi da un’iniziativa all’altra più facilmente.

Collega gli strumenti di progetto con le integrazioni di Slack

Se il team utilizza più strumenti per gestire il lavoro sui progetti, le integrazioni di Slack possono trasferire le relative attività nella stessa area di lavoro delle conversazioni. Integra strumenti di terze parti come Monday.com, ClickUp o Claude per utilizzarli direttamente nella piattaforma di Slack. Gli aggiornamenti provenienti da calendari, strumenti di gestione delle attività, piattaforme di archiviazione dei file e sistemi di creazione di report possono essere visualizzati nel relativo canale dedicato al progetto di riferimento.

Ad esempio, un designer potrebbe modificare la data di scadenza di un elemento di una campagna direttamente in Slack utilizzando lo strumento di gestione delle attività. Il copywriter, il responsabile di progetto e gli altri stakeholder possono quindi vedere l’aggiornamento nello spazio in cui stanno già lavorando. Il team può organizzare un breve incontro per discutere dell’impatto del ritardo sul calendario di lancio, senza dover aspettare la riunione successiva sullo stato del progetto.

I membri del team non devono più controllare continuamente i diversi strumenti utilizzati per i progetti: possono individuare subito le modifiche che riguardano il proprio lavoro e intervenire direttamente nello spazio in cui si svolge la conversazione sul progetto.

Il fatto che Slack esista e sia uno strumento così essenziale ci ha davvero aiutato in termini di scalabilità, mantenendoci connessi tra i vari uffici e team remoti. Lisa Madokoro Culture Specialist, Shopify

Vantaggi di utilizzare Slack per monitorare i progetti

Slack ottimizza la gestione dei progetti mantenendo le attività da seguire associate alle conversazioni, agli strumenti e ai file di riferimento. Anziché separare gli aggiornamenti dei progetti dalla comunicazione quotidiana, i team possono monitorare i progressi nello stesso spazio in cui condividono informazioni, risolvono problemi e prendono decisioni.

I principali vantaggi sono:

Maggiore visibilità sul progetto. Mantieni attività, aggiornamenti, scadenze e conversazioni sul progetto accessibili, così il team può vedere come procede il lavoro e identificare eventuali ostacoli.

Mantieni attività, aggiornamenti, scadenze e conversazioni sul progetto accessibili, così il team può vedere come procede il lavoro e identificare eventuali ostacoli. Aggiornamenti più rapidi sullo stato del progetto. Condividi i progressi nei canali e utilizza i workflow per automatizzare i controlli e le richieste di aggiornamento ricorrenti.

Condividi i progressi nei canali e utilizza i workflow per automatizzare i controlli e le richieste di aggiornamento ricorrenti. Maggiore trasparenza sulle attività assegnate al team. Definisci assegnatari e scadenze negli elenchi, così tutti possono vedere chi è responsabile di ciascuna attività ed entro quando deve essere completata.

Definisci assegnatari e scadenze negli elenchi, così tutti possono vedere chi è responsabile di ciascuna attività ed entro quando deve essere completata. Meno cambi di contesto. Collega gli strumenti di progetto con le integrazioni di Slack, così il team può ricevere aggiornamenti pertinenti senza dover passare continuamente da un’app all’altra.

Collega gli strumenti di progetto con le integrazioni di Slack, così il team può ricevere aggiornamenti pertinenti senza dover passare continuamente da un’app all’altra. Accesso più semplice alle informazioni del progetto. Mantieni associati conversazioni, file, documentazione, attività e altre risorse relative al progetto, rendendoli più facili da trovare.

Mantieni associati conversazioni, file, documentazione, attività e altre risorse relative al progetto, rendendoli più facili da trovare. Maggiore coerenza nel monitoraggio. Utilizza modelli e workflow automatici per creare processi ripetibili che consentano di monitorare e condividere i progressi tra i diversi progetti.

7 procedure consigliate per monitorare i progetti in Slack

Un monitoraggio efficace dei progetti richiede che tutti abbiano una visione chiara di ciò che sta accadendo, di chi è responsabile di ciascuna attività e delle operazioni che devono essere eseguite. In Slack, puoi creare un processo di monitoraggio coerente mantenendo le informazioni del progetto connesse e definendo aspettative chiare sulle modalità di condivisione e verifica dei progressi che il team deve adottare.

Segui queste procedure consigliate per organizzare i progetti e facilitarne l’avanzamento:

Crea uno spazio centrale per gli aggiornamenti dei progetti. Assegna a ogni progetto un canale di Slack dedicato in cui il team può condividere aggiornamenti, decisioni, file e altre informazioni importanti. Definisci chiaramente a chi hai assegnato attività e obiettivi. Utilizza gli elenchi di Slack per assegnare le attività, impostare le date di scadenza e indicare chi è responsabile di ciascuna attività. Adotta processi coerenti per condividere gli aggiornamenti. Stabilisci una frequenza regolare per condividere lo stato dei progetti e utilizza i modelli per offrire al team una struttura coerente per monitorare e comunicare i progressi. Mantieni le informazioni dei progetti associate alle conversazioni. Parla di attività e decisioni nei canali dedicati ai progetti e utilizza i canvas per tenere a portata di mano documentazione e risorse utili, direttamente accanto alle conversazioni di riferimento. Automatizza gli aggiornamenti e i promemoria ricorrenti. Utilizza Workflow Builder per programmare prompt relativi allo stato del progetto, raccogliere i progressi e ricordare ai membri del team di fornire aggiornamenti periodici sul progetto. Rendi facilmente reperibili le informazioni del progetto. Conserva le risorse principali nel canvas e nel canale del progetto e utilizza criteri chiari e coerenti per la denominazione, in modo che i membri del team sappiano dove trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Verifica regolarmente i progressi con gli stakeholder. Condividi gli aggiornamenti sullo stato con gli stakeholder a intervalli regolari, in modo che possano vedere i progressi, comprendere eventuali ostacoli e rimanere informati sui cambiamenti che influenzano il progetto.

Perché monitorare i progetti è fondamentale per i team moderni

Monitorare i progetti consente a te e al team di avere una panoramica continua dello stato dei lavori, rendendo più facile individuare i problemi prima che causino ritardi e verificare quando è necessario intervenire su priorità o scadenze. Avere una visione chiara di attività, obiettivi, scadenze e responsabilità migliora anche la trasparenza, perché tutti sono a conoscenza dei propri compiti e dei passaggi successivi.

Una panoramica condivisa consente ai team di prendere decisioni informate in base allo stato attuale del progetto, anziché mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse. In Slack, il monitoraggio dei progetti avviene direttamente insieme alle conversazioni e alla collaborazione che consentono di portare avanti il lavoro. Canali, elenchi, canvas, workflow, modelli e integrazioni mantengono associate le informazioni del progetto, fornendo ai team i dettagli necessari per comprendere i progressi, risolvere i problemi e decidere come procedere.