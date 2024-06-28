Esplora le app

Asana

Altri modi di usare Asana in Slack

Automatizza con Workflow Builder

Workflow Builder* ti consente di trasformare i processi quotidiani in automazioni, senza scrivere una sola riga di codice. Aggiungi strumenti di terza parti come Asana ai workflow per gestire il lavoro e i processi da Slack e usa i modelli per iniziare velocemente.Scopri di più sulle automazioni

Modelli disponibili per Asana:

Attività di Asana da reazione con emoji

Utilizza le reazioni con emoji per trasformare i messaggi di Slack in attività di Asana

*Workflow Builder è disponibile solo con gli abbonamenti a pagamento