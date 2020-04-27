Criteri di conservazione dei dati
monday.com customers retain full control of their uploaded data, and may modify or delete it at all times - using the means available through the service's user interface.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon termination of contract, customers are able to request deletion of their data as part of the account closure procedure. All customer data will then be deleted within 90 days, which includes a 30-day period to allow for rollback, and additional 60 days to delete the data from our databases and our sub-processors' databases.
Criteri di archiviazione dei dati
All data at rest is encrypted using AES-256. Data is stored and backed up in across multiple AWS Availability Zones. Backups are retained for 25 days, and we have established a disaster recovery site in a separate AWS region to ensure availability.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosting
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services, Google Cloud Platform
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no