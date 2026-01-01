Conecta herramientas de gestión de terceros como Salesforce, Asana o Jira a Slack para que tu equipo reciba actualizaciones en tiempo real y gestione el trabajo sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones.

Los flujos de trabajo integrados de Slack, las plantillas personalizables y las integraciones con aplicaciones de terceros ayudan a automatizar las actualizaciones recurrentes, a establecer procesos repetibles y a mantener a todas las partes interesadas informadas sin esfuerzo.

Usa listas, canales y canvas para supervisar de forma continua las tareas pendientes, los plazos críticos, las responsabilidades individuales y la información central del proyecto sin perder el contexto.

Acerca de este caso de uso

El seguimiento de proyectos se complica cuando la información que necesitas está dispersa entre hojas de cálculo, herramientas de gestión de tareas, hilos de conversaciones de correo electrónico y otras aplicaciones. Las instrucciones de las tareas pueden estar en una herramienta, mientras que la conversación sobre un plazo ocurre en otro lugar. Los miembros del equipo pierden tiempo buscando información, mientras que los responsables del proyecto no pueden ver fácilmente qué está avanzando, qué está bloqueado y quién es el dueño del siguiente paso.

Slack integra todo el seguimiento de tus proyectos en el espacio de trabajo donde tu equipo ya se comunica y colabora. Integra las aplicaciones de proyectos que ya usas y aprovecha las funciones nativas de Slack para agilizar el progreso. Usa los canales para mantener las conversaciones conectadas, las listas para asignar y supervisar tareas, los canvas para centralizar información clave y los flujos de trabajo para automatizar recordatorios.

Usar Slack para el seguimiento de proyectos proporciona a tu equipo un lugar compartido y unificado para seguir el progreso, encontrar información y mantener el trabajo en marcha.

Hacer el seguimiento de proyectos con Slack

El responsable de un proyecto no debería tener que enviarle mensajes a tres personas para saber si una entrega está a tiempo. Los miembros del equipo no deberían tener que revisar un mes de hilos de correos electrónicos para saber quién se encarga del siguiente paso. Y nadie debería llevarse una sorpresa por un plazo incumplido.

Slack ofrece a los equipos una visión compartida del trabajo que se está realizando en un proyecto a medida que avanza. En un canal dedicado al proyecto, los miembros del equipo pueden debatir qué hay que hacer, convertir las tareas a realizar resultantes en una lista de tareas asignadas y documentar la decisión en un canvas. Se pueden crear flujos de trabajo para enviar informes de progreso semanales o recordar a las personas las fechas de entrega próximas. Si una tarea se atasca, el responsable del proyecto puede ver rápidamente qué la está bloqueando, junto con las conversaciones y decisiones que lo explican.

Estas funciones de Slack ayudan a los equipos a construir un proceso de seguimiento de proyectos conectado:

Haz el seguimiento del progreso del proyecto con los canales de Slack

Crear canales de Slack dedicados a cada proyecto mantiene todo en un único lugar, de modo que nunca tengas que buscar entre correos electrónicos o documentos para encontrar información. Todos los miembros del equipo ven la misma conversación, los mensajes en Chinchetas y los archivos compartidos a través del historial del canal, y es posible realizar búsquedas en él. Si usas Slackbot, incluso puedes preguntarle de forma conversacional algo como: “¿A qué conclusión llegamos sobre el presupuesto de marketing del Q2?”, y obtendrás una respuesta que resume la información sin que tengas que buscar nada.

Usar convenciones de nomenclatura coherentes es la mejor forma de identificar, encontrar y gestionar los canales de proyecto. Por ejemplo, si un equipo está trabajando en la renovación de tu sitio web, podrías crear canales llamados #actualizacionweb-planificacion, #actualizacionweb-desarrollo y #actualizacionweb-qa. Como los nombres siguen un patrón, es más fácil recorrer la barra lateral para encontrar la conversación adecuada. Además, cuando las fases del proyecto se completen, puedes archivar los canales que ya no sean necesarios.

Gestiona las tareas del proyecto con las listas de Slack

Una conversación sobre una nueva campaña para un cliente puede terminar con una persona comprometiéndose a redactar el texto, otra a diseñar el contenido creativo y una tercera asumiendo la responsabilidad de la aprobación final. A medida que nuevos mensajes llenan el canal, esos compromisos pueden resultar difíciles de seguir. Las listas de Slack convierten esas tareas a realizar conversacionales en tareas estructuradas, conservando el contexto que las rodea.

Aquí te explicamos cómo convertir un mensaje en una tarea:

Pasa el cursor por encima del mensaje y haz clic en el icono de los tres puntos. Selecciona “Añadir a lista”. Busca y selecciona la lista adecuada y, a continuación, haz clic en “Añadir”. En los detalles del elemento que se abren, haz clic en los campos correspondientes.

Si la lista no contiene un campo que necesitas, puedes ajustarlo manualmente. Los miembros del equipo pueden actualizar estos campos a medida que avanza el trabajo, lo que ofrece al equipo del proyecto visibilidad sobre quién es responsable de cada tarea, cuándo vence y en qué estado se encuentra. También puedes ajustar el diseño de la lista (en formato de tabla o tablero) o añadir subtareas. Esto te permite dividir la asignación en pasos más pequeños, cada uno con su propio responsable y fecha de entrega, y hacer un seguimiento directamente en Slack.

Crea centros de proyecto con canvas

Cuando los planes del proyecto están en un documento, las notas de las reuniones en otro y los enlaces clave están dispersos entre los mensajes, los miembros del equipo pueden trabajar fácilmente con información desactualizada. Un canvas de Slack crea un centro de proyecto compartido para el briefing, los objetivos, la cronología, los roles, las decisiones y los recursos.

Por ejemplo, un equipo de rediseño de un sitio web podría designar secciones en el canvas para los hitos del proyecto, las responsabilidades de las partes interesadas, los diseños aprobados y los requisitos de lanzamiento, y actualizarlos a medida que avanza el proyecto.

El canvas permanece vinculado al canal, accesible en una pestaña en la parte superior, lo que facilita a los miembros del equipo encontrar la información actualizada del proyecto. Puedes añadir enlaces a archivos y recursos importantes o copiar una lista de Slack directamente en el canvas. Cualquier usuario del canal puede abrir el canvas para revisarlo o actualizarlo y, después, volver a la conversación relacionada sin tener que salir de Slack para buscar información en otro lugar.

Automatiza las actualizaciones del proyecto con Creador de flujos de trabajo

El responsable de un proyecto puede pasar todos los viernes haciendo las mismas preguntas: ¿Qué has completado esta semana? ¿En qué vas a trabajar a continuación? ¿Hay algo que esté bloqueando el progreso? Creador de flujos de trabajo puede enviar esa solicitud de forma automática, proporcionando al equipo una cadencia de actualizaciones predecible y evitando que el responsable del proyecto tenga que ir buscando respuestas.

Puedes aplicar el mismo enfoque a las reuniones de sincronización diarias: configura un flujo de trabajo para publicar una comprobación de progreso asíncrona cada mañana, recopila las actualizaciones de todos en un único hilo de la conversación y redirige todo lo que esté marcado como “bloqueado” a un canal específico para hacer el seguimiento. En proyectos más largos, programa recordatorios de estado semanales recurrentes para que el progreso no se pierda por el camino. Si utilizas herramientas externas como Asana, Jira o Salesforce, también puedes hacer que esa información fluya hacia Slack. Las aplicaciones integradas pueden sincronizarse y enviar notificaciones y actualizaciones al canal de Slack del proyecto, manteniendo a todos centrados en un único espacio colaborativo.

Usa plantillas para estandarizar el seguimiento de proyectos

En lugar de reinventar tu sistema de seguimiento de proyectos cada vez, puedes empezar con las plantillas de Slack para tener una base consistente y lista para usar. Los canales, canvas, listas y flujos de trabajo preconfigurados proporcionan al equipo la estructura que necesita desde el inicio del proyecto, para que pueda ponerse manos a la obra de inmediato.

La plantilla de seguimiento de proyectos de Slack ofrece a los equipos una estructura lista para usar para hacer el seguimiento de tareas, estados, responsables y fechas de entrega. El kit de inicio de gestión de proyectos incluye un canvas con la visión general del proyecto, una lista de seguimiento de tareas y un flujo de trabajo que publica automáticamente cuando se actualizan las tareas.

Empezar siempre con la misma estructura ahorra tiempo de configuración y mantiene el seguimiento uniforme en varios proyectos transversales, lo que facilita que los equipos remen en la misma dirección y que los responsables puedan comparar el progreso de una iniciativa a otra.

Conecta las herramientas de proyecto con las integraciones de Slack

Si tu equipo utiliza varias herramientas para gestionar el trabajo en proyectos, las integraciones de Slack pueden traer toda esa actividad al mismo espacio de trabajo donde están tus conversaciones. Integra herramientas de terceros como Monday.com, ClickUp o Claude para utilizarlas dentro de la plataforma de Slack. Las actualizaciones de calendarios, herramientas de gestión de tareas, plataformas de almacenamiento de archivos y sistemas de informes pueden aparecer en el canal del proyecto correspondiente.

Por ejemplo, un diseñador podría cambiar la fecha de entrega de un recurso de campaña en tu herramienta de gestión de tareas directamente desde Slack. Entonces, el redactor, el responsable del proyecto y otras partes interesadas pueden ver la actualización en el espacio donde ya están trabajando. El equipo puede hacer una Junta rápida para hablar sobre cómo el retraso afecta al calendario de lanzamiento, sin tener que esperar a la próxima reunión de estado.

En lugar de revisar cada herramienta de proyecto a lo largo del día, los miembros del equipo pueden detectar los cambios que afectan a su trabajo y responder allí donde ya está ocurriendo la conversación del proyecto.

El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan esencial nos ha ayudado de verdad a escalar y seguir sintiéndonos conectados entre nosotros en oficinas y equipos remotos. Lisa Madokoro Especialista de cultura, Shopify

Ventajas de usar Slack para el seguimiento de proyectos

Slack ayuda a que la gestión de proyectos sea más eficiente al mantener el seguimiento de tareas cerca de las conversaciones, herramientas y archivos relacionados con el trabajo. En lugar de separar las actualizaciones del proyecto de la comunicación del día a día, los equipos pueden hacer el seguimiento del progreso en el mismo espacio donde comparten información, resuelven problemas y toman decisiones.

Las principales ventajas incluyen:

Mayor visibilidad del proyecto. Mantén las tareas, actualizaciones, plazos y conversaciones del proyecto accesibles para que tu equipo pueda ver cómo avanza el trabajo e identificar impedimentos.

Mantén las tareas, actualizaciones, plazos y conversaciones del proyecto accesibles para que tu equipo pueda ver cómo avanza el trabajo e identificar impedimentos. Actualizaciones de estado más rápidas. Comparte el progreso en los canales y usa flujos de trabajo para automatizar los seguimientos periódicos y las solicitudes de estado.

Comparte el progreso en los canales y usa flujos de trabajo para automatizar los seguimientos periódicos y las solicitudes de estado. Mayor responsabilidad del equipo. Asigna responsables y fechas de vencimiento en las listas para que todos puedan ver quién es responsable de cada tarea y cuándo vence.

Asigna responsables y fechas de vencimiento en las listas para que todos puedan ver quién es responsable de cada tarea y cuándo vence. Menos cambios de interfaz. Conecta las herramientas del proyecto con las integraciones de Slack para que tu equipo reciba las actualizaciones relevantes sin tener que cambiar de aplicación constantemente.

Conecta las herramientas del proyecto con las integraciones de Slack para que tu equipo reciba las actualizaciones relevantes sin tener que cambiar de aplicación constantemente. Acceso más sencillo a la información del proyecto. Mantén las conversaciones, archivos, documentación, tareas y demás recursos del proyecto conectados y fáciles de encontrar.

Mantén las conversaciones, archivos, documentación, tareas y demás recursos del proyecto conectados y fáciles de encontrar. Mayor consistencia en el seguimiento. Usa plantillas y flujos de trabajo automatizados para crear procesos repetibles de seguimiento e informe del progreso en todos los proyectos.

7 prácticas recomendadas para el seguimiento de proyectos en Slack

Un seguimiento de proyectos eficaz requiere que todos tengan una visión clara de lo que está ocurriendo, quién es responsable del trabajo y qué necesita atención a continuación. En Slack, puedes crear un proceso de seguimiento consistente manteniendo la información del proyecto conectada y estableciendo expectativas claras sobre cómo tu equipo comparte y revisa el progreso.

Aplica estas prácticas recomendadas para mantener los proyectos organizados y en marcha:

Crea un lugar centralizado para las actualizaciones del proyecto. Asigna a cada proyecto un canal de Slack dedicado donde tu equipo pueda compartir actualizaciones, decisiones, archivos y otra información importante. Define claramente quién es responsable de cada tarea e hito. Usa las listas de Slack para asignar tareas, establecer fechas de vencimiento y dejar claro quién es responsable de hacer avanzar cada parte del trabajo. Usa procesos de actualización consistentes. Establece una cadencia regular para compartir el estado del proyecto y utiliza plantillas que proporcionen al equipo una estructura uniforme para el seguimiento e informe del progreso. Mantén el contexto del proyecto vinculado a las conversaciones. Debate las tareas y decisiones en los canales del proyecto y usa los canvas para mantener la documentación de apoyo y los recursos cerca de las conversaciones sobre el trabajo. Automatiza las actualizaciones y recordatorios recurrentes. Usa el creador de flujos de trabajo para programar solicitudes de estado, recopilar actualizaciones y recordar a los miembros del equipo los seguimientos periódicos del proyecto. Facilita el acceso a la información del proyecto. Mantén los recursos clave en el canal y el canvas del proyecto, y utiliza convenciones de nomenclatura claras para que los miembros del equipo sepan dónde buscar la información del proyecto. Revisa el progreso regularmente con los responsables. Comparte actualizaciones de estado con los interesados de forma periódica para que puedan ver el avance, entender los impedimentos y mantenerse al tanto de los cambios que afectan al proyecto.

Por qué el seguimiento de proyectos es imprescindible para los equipos actuales

El seguimiento de proyectos ofrece a ti y a tu equipo una visión continua de cómo avanza el trabajo, lo que facilita detectar problemas antes de que provoquen retrasos y ver cuándo las prioridades o los plazos necesitan atención. Una visibilidad clara de las tareas, los hitos, los plazos y las responsabilidades también mejora la rendición de cuentas, ya que todos saben de qué son responsables y qué debe ocurrir a continuación.

Esa visión compartida ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas basadas en el estado actual del proyecto, en lugar de tener que reunir actualizaciones de distintas fuentes. En Slack, el seguimiento de proyectos ocurre junto a las conversaciones y la colaboración que hacen avanzar el trabajo. Los canales, las listas, los canvas, los flujos de trabajo, las plantillas y las integraciones mantienen la información del proyecto conectada, proporcionando a los equipos la información que necesitan para entender el progreso, resolver problemas y decidir los próximos pasos.