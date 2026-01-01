Ofrece a los nuevos empleados la oportunidad de hacer preguntas, colaborar y establecer relaciones a través de canales y Juntas, al tiempo que les proporcionas el apoyo que necesitan para ponerse al día.

Usa el creador de flujos de trabajo y Slackbot para automatizar recordatorios, notificaciones, aprobaciones y otras tareas rutinarias, reduciendo el seguimiento manual y ayudando a evitar pasos omitidos.

Utiliza canales dedicados, listas de verificación e hitos estructurados para ofrecer a cada nuevo empleado un camino claro durante la incorporación, independientemente de su equipo o ubicación.

Reúne conversaciones, materiales de formación, preguntas frecuentes, políticas y otros recursos de incorporación en un espacio de trabajo compartido para que los nuevos empleados puedan encontrar información y conectar con sus compañeros sin tener que buscar en herramientas dispersas.

Acerca de este caso de uso

La incorporación eficaz de empleados va mucho más allá de rellenar formularios. Cada nueva incorporación necesita entender su rol, encontrar la información que necesita, conectar con sus compañeros/as de trabajo y aprender rápidamente a quién acudir cuando tiene dudas. En los equipos híbridos y en remoto, el proceso de incorporación suele fragmentarse a través de múltiples canales de comunicación. Las nuevas incorporaciones van recopilando datos de correos electrónicos, documentos, sistemas de RR. HH., reuniones y otras herramientas, lo que puede generar más confusión que claridad.

Slack reúne conversaciones y recursos en un único espacio de trabajo compartido. Los equipos pueden guiar a las nuevas incorporaciones a través de las actividades de incorporación, desde las presentaciones con compañeros/as de trabajo hasta la formación y el intercambio de conocimientos, sin salir de Slack. Mantener todas las actividades de incorporación en un mismo lugar, y perfeccionarlas con el tiempo, ayuda a las organizaciones a crear una experiencia más consistente y escalable para los nuevos miembros del equipo.

Incorporar a nuevos empleados con Slack

Una incorporación exitosa empieza por construir relaciones. Las nuevas incorporaciones necesitan conectar con sus compañeros, comprender los procesos y las expectativas, y profundizar en el conocimiento de la cultura de la empresa, a menudo en muy poco tiempo. Slack puede ayudar a simplificar ese camino, permitiendo a los equipos crear flujos de trabajo de incorporación que reduzcan la sobrecarga de información, los procesos inconsistentes y las tareas olvidadas. Aquí te explicamos cómo.

Crea canales dedicados a la incorporación

Crea un canal dedicado a la incorporación de empleados, donde las nuevas incorporaciones puedan encontrar anuncios, mensajes de bienvenida, presentaciones y respuestas a las preguntas más frecuentes. También puedes crear canales específicos por equipo o departamento para que los empleados puedan seguir las conversaciones relevantes y aprender los procesos.

Usa Slackbot para establecer hitos de formación

Los equipos pueden usar Slackbot para enviar recordatorios, responder preguntas habituales y guiar a las nuevas incorporaciones hacia los recursos relevantes a medida que avanzan en el proceso de incorporación. Por ejemplo, Slackbot puede enviar recordatorios automáticos para programar una reunión, completar la formación de empleados o revisar una política, ayudando a los nuevos miembros del equipo a mantenerse al día con sus tareas durante sus primeras semanas.

Automatiza las tareas repetitivas de incorporación con el creador de flujos de trabajo

Con el creador de flujos de trabajo, los equipos pueden desglosar el proceso de incorporación en una serie de pasos repetibles. Utiliza la automatización de flujos de trabajo para notificar a los managers cuando las nuevas incorporaciones completen un hito o soliciten aprobaciones. Automatizar estas tareas ayuda a reducir el seguimiento manual y facilita el proceso de incorporación.

Ponte al día con los nuevos empleados mediante juntas

Los nuevos empleados suelen tener preguntas que son más fáciles de responder en persona, pero no todas las interacciones tienen por qué convertirse en un evento de calendario. Utiliza las juntas para consultas espontáneas, lo que permite a los managers presentar a compañeros y compañeras o resolver dudas sin necesidad de programar una reunión formal.

Crea un centro de incorporación con canvas

Un canvas puede servir como centro de información de incorporación, con directorios de equipos, preguntas frecuentes, políticas de empresa y materiales de formación. Los empleados tendrán un único lugar al que acudir cuando tengan dudas, en lugar de buscar entre correos electrónicos o documentos dispersos.

Haz el seguimiento de las tareas de incorporación con listas

Usa listas para hacer el seguimiento de las tareas de incorporación, los hitos, los responsables y los plazos. Con un conjunto claro de tareas y expectativas, las nuevas incorporaciones, los managers y el personal de RR. HH. pueden pedirse cuentas mutuamente e identificar las tareas estancadas antes de que ralenticen el proceso de incorporación.

Empieza más rápido con plantillas de incorporación

Las plantillas prediseñadas de Slack pueden dar a los equipos de RR. HH. y a los managers una ventaja en el proceso de incorporación. Comienza añadiendo la guía de incorporación para nuevas incorporaciones para obtener una plantilla fácil de usar que te ayude a guiar a los empleados durante sus primeros días y semanas. Complétala con una plantilla de lista de verificación de incorporación de empleados para trazar el recorrido de incorporación en su conjunto. Por último, personaliza la plantilla de guía de beneficios con la información sobre los beneficios de tu empresa para crear un recurso compartible tanto para los nuevos empleados como para los actuales.

Conecta herramientas de incorporación de terceros mediante integraciones

Slack puede integrarse con las herramientas que tu organización ya utiliza para la incorporación, como plataformas HRIS, calendarios, repositorios de documentos, herramientas de tickets, sistemas de aprendizaje y soluciones de gestión de identidades. Al conectar estos sistemas, los datos relevantes se incorporan directamente al flujo de trabajo de la nueva incorporación en Slack, reduciendo la necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones.

Slack es donde trabajo con mi equipo todo el tiempo, y nuestro objetivo es convertir Codex en un compañero de equipo más. El lugar más natural para ello es Slack. Alexander Embiricos Miembro del equipo de Producto, OpenAI

Ventajas de usar Slack para la incorporación

Slack te permite reunir los recursos y las conversaciones de incorporación en el espacio de trabajo que ya utilizas, reduciendo los cambios de interfaz tanto para las nuevas incorporaciones como para quienes contribuyen a su proceso de incorporación. En ese lugar centralizado, puedes hacer el proceso más predecible, organizado y colaborativo.

Slack ayuda a las organizaciones a optimizar la incorporación de estas maneras:

Acelera la puesta al día de las nuevas incorporaciones. Gracias a los recordatorios automatizados y a un repositorio central de recursos de incorporación, los nuevos empleados pueden completar tareas clave, encontrar respuestas y contactar con las personas adecuadas, lo que les ayuda a ser productivos antes.

Gracias a los recordatorios automatizados y a un repositorio central de recursos de incorporación, los nuevos empleados pueden completar tareas clave, encontrar respuestas y contactar con las personas adecuadas, lo que les ayuda a ser productivos antes. Crea experiencias de incorporación consistentes. Estandariza los flujos de trabajo y las listas de verificación para asegurarte de que cada nueva incorporación siga los mismos pasos, independientemente de su equipo o ubicación. Desarrollar un flujo de trabajo de incorporación consistente también le proporciona a RR. HH. y a los responsables un proceso claro a seguir.

Estandariza los flujos de trabajo y las listas de verificación para asegurarte de que cada nueva incorporación siga los mismos pasos, independientemente de su equipo o ubicación. Desarrollar un flujo de trabajo de incorporación consistente también le proporciona a RR. HH. y a los responsables un proceso claro a seguir. Mejora la comunicación en toda la organización. Las herramientas de comunicación interna como los canales compartidos y las Juntas permiten que los compañeros colaboren entre sí y hagan seguimiento con las nuevas incorporaciones de forma fluida, sin llenar el calendario de reuniones innecesarias.

Las herramientas de comunicación interna como los canales compartidos y las Juntas permiten que los compañeros colaboren entre sí y hagan seguimiento con las nuevas incorporaciones de forma fluida, sin llenar el calendario de reuniones innecesarias. Facilita el acceso al conocimiento institucional. Crea un centro de incorporación en Canvas donde los recursos específicos por rol, los materiales de formación, las preguntas frecuentes y las políticas sean fáciles de encontrar y consultar. Con estos recursos a mano, las nuevas incorporaciones dedican menos tiempo a buscar información.

Crea un centro de incorporación en Canvas donde los recursos específicos por rol, los materiales de formación, las preguntas frecuentes y las políticas sean fáciles de encontrar y consultar. Con estos recursos a mano, las nuevas incorporaciones dedican menos tiempo a buscar información. Reduce el trabajo manual de incorporación. Usa el creador de flujos de trabajo para automatizar tareas como notificaciones, aprobaciones, distribución de listas de verificación y mucho más, reduciendo el seguimiento repetitivo y dando a los responsables y al personal de RR. HH. más tiempo para centrarse en el apoyo a los empleados.

Usa el creador de flujos de trabajo para automatizar tareas como notificaciones, aprobaciones, distribución de listas de verificación y mucho más, reduciendo el seguimiento repetitivo y dando a los responsables y al personal de RR. HH. más tiempo para centrarse en el apoyo a los empleados. Fomenta la participación y la conexión. Slack facilita la creación de vínculos entre los miembros del equipo en remoto al ofrecer un espacio para compartir conocimiento, mantener conversaciones informales y celebrar reuniones cara a cara. Las interacciones distendidas hacen que las nuevas incorporaciones en modalidad híbrida o remota se sientan más conectadas, y más rápido.

¿Cuáles son las prácticas recomendadas para incorporar a nuevos empleados?

Una incorporación eficaz es un proceso continuo, no una única sesión de orientación el primer día del empleado. Para que tenga éxito, el proceso de incorporación debe ayudar a las nuevas incorporaciones a adquirir conocimientos y construir relaciones con sus compañeros, ambas cosas imprescindibles para que ganen la confianza necesaria para triunfar. Las organizaciones pueden seguir estas prácticas recomendadas para crear una experiencia de incorporación fructífera:

Prepara a los empleados antes del primer día. Comunica con claridad las instrucciones sobre adónde ir, qué esperar y cualquier papeleo o formación que deban completar antes de su fecha de incorporación. Crear un mensaje de bienvenida y una lista de verificación de preincorporación ayuda a los nuevos empleados a sentirse seguros y preparados.

Comunica con claridad las instrucciones sobre adónde ir, qué esperar y cualquier papeleo o formación que deban completar antes de su fecha de incorporación. Crear un mensaje de bienvenida y una lista de verificación de preincorporación ayuda a los nuevos empleados a sentirse seguros y preparados. Centraliza los recursos de incorporación. Recopila recursos de incorporación como materiales de formación, preguntas frecuentes y políticas en un repositorio central como Slack Canvas. Esto le da a las nuevas incorporaciones un punto de partida claro para encontrar información importante.

Recopila recursos de incorporación como materiales de formación, preguntas frecuentes y políticas en un repositorio central como Slack Canvas. Esto le da a las nuevas incorporaciones un punto de partida claro para encontrar información importante. Establece canales de comunicación claros. Asegúrate de que los nuevos empleados sepan dónde encontrar novedades, hacer preguntas y ponerse en contacto con sus compañeros. Establece canales de comunicación para cada equipo y tipo de solicitud para mantener las conversaciones organizadas y fáciles de retomar.

Asegúrate de que los nuevos empleados sepan dónde encontrar novedades, hacer preguntas y ponerse en contacto con sus compañeros. Establece canales de comunicación para cada equipo y tipo de solicitud para mantener las conversaciones organizadas y fáciles de retomar. Automatiza las tareas administrativas repetitivas. Programa notificaciones, aprobaciones y recordatorios siempre que sea posible para reducir la necesidad de seguimientos manuales. Los recordatorios automatizados de incorporación también ayudan a evitar tareas olvidadas.

Programa notificaciones, aprobaciones y recordatorios siempre que sea posible para reducir la necesidad de seguimientos manuales. Los recordatorios automatizados de incorporación también ayudan a evitar tareas olvidadas. Fomenta la colaboración temprana y la construcción de relaciones. Presenta a los nuevos compañeros con sus colegas y promueve la interacción informal y la colaboración interfuncional. Crear confianza entre los miembros del equipo contribuye en gran medida al éxito posterior de los proyectos.

Presenta a los nuevos compañeros con sus colegas y promueve la interacción informal y la colaboración interfuncional. Crear confianza entre los miembros del equipo contribuye en gran medida al éxito posterior de los proyectos. Crea hitos estructurados. Establece objetivos de incorporación que vayan más allá de las primeras semanas. Con hitos regulares en el horizonte (por ejemplo, a los 30, 60 y 90 días), las nuevas incorporaciones obtienen una visión clara de las expectativas, y los responsables tienen oportunidades concretas para responder preguntas y eliminar obstáculos.

Establece objetivos de incorporación que vayan más allá de las primeras semanas. Con hitos regulares en el horizonte (por ejemplo, a los 30, 60 y 90 días), las nuevas incorporaciones obtienen una visión clara de las expectativas, y los responsables tienen oportunidades concretas para responder preguntas y eliminar obstáculos. Recopila comentarios y mejora de forma continua. Encuesta a las nuevas incorporaciones para saber qué funcionó y qué no. ¿Qué les resultó confuso? ¿Qué información les costó encontrar? Usa los comentarios y sugerencias para perfeccionar tu proceso de incorporación.

Pon al día a las nuevas incorporaciones más rápido con Slack

Un proceso de incorporación exitoso implica mucho más que documentación y formación. También necesitas establecer canales de comunicación consistentes, ofrecer información accesible y fácil de encontrar, y conectar los flujos de trabajo para que las nuevas incorporaciones sepan qué viene después y dónde pedir ayuda cuando se queden atascadas.

Slack reúne todas esas piezas en un único espacio de trabajo donde las nuevas incorporaciones pueden conectar con sus compañeros, encontrar recursos de incorporación, completar tareas y hacer preguntas sin cambiar de interfaz. Los flujos de trabajo automatizados y la información centralizada simplifican la incorporación para RR. HH. y los responsables, facilitando la gestión y el seguimiento de las tareas en todos los equipos. ¿El resultado? Una experiencia de incorporación que ayuda a los nuevos empleados a adquirir competencias, construir relaciones con sus compañeros y empezar a contribuir antes.