¿Qué es una guía de prestaciones para empleados?

Una guía de prestaciones para empleados es un documento que detalla los incentivos, programas y ayudas que ofrece una empresa. Proporcionan información sobre la cobertura sanitaria, los planes de jubilación, las políticas de tiempo libre remunerado, los seguros de vida o discapacidad ofrecidos por la empresa y cualquier otra prestación, como el reembolso de transporte, los programas de bienestar y las opciones de teletrabajo.

Estas guías ayudan a los empleados a entender cuáles son sus prestaciones y cómo utilizarlas de forma eficaz. Son útiles para que los equipos de RR. HH. tengan una guía definitiva que cubre todo lo que un empleado necesita saber sobre las ventajas relacionadas con el trabajo.

Crear estas guías puede llevar tiempo, pero una plantilla de guía de prestaciones para empleados acelera el proceso al permitirte añadir tu información a un documento ya preparado. Usar una plantilla digital, como la disponible en Slack, hace que todo el mundo pueda acceder a ella con facilidad y ver las actualizaciones en tiempo real.

Guía detallada para usar esta plantilla de Slack

Sigue estos pasos para aprovechar al máximo la plantilla de guía de prestaciones para empleados:

Descarga la plantilla: haz clic en “Obtener plantilla” para generar un Slack canvas con la plantilla. Sustituye el texto de marcador de posición: añade el nombre de tu empresa, el nombre del programa de prestaciones, un mensaje de introducción y las fechas efectivas. Puedes personalizarlo aún más añadiendo más categorías. Añade recursos a la plantilla: en vez de crear los recursos desde cero, la plantilla te permite añadir documentos de prestaciones existentes. Puedes pegar enlaces a páginas de la intranet u otros canvas, o subir documentos de políticas, formularios de reclamaciones y recursos similares. Configura una sección de preguntas frecuentes: al final de la plantilla, incluye una breve sección de preguntas frecuentes para ayudar a los empleados a encontrar rápidamente respuestas a las preguntas más comunes. También puedes añadir enlaces a recursos adicionales que no encajen en otras partes de la plantilla, como información de contacto o un formulario de preguntas para empleados. Crea un formulario de preguntas y un flujo de trabajo para obtener respuestas: un formulario de preguntas puede ayudar a los empleados a encontrar respuestas a sus dudas más complejas. Puedes crear un formulario sin código en un canvas y configurarlo para enviar preguntas a tu equipo. Con el creador de flujos de trabajo de Slack puedes diseñar un flujo de trabajo que notifique al personal de RR. HH. cuando se envíen preguntas y que te permita supervisar el estado de cada una. Haz que la edición de la guía sea colaborativa: permite que todo el personal de RR HH. necesario pueda editar en conjunto el documento y añadir comentarios cuando sea necesario. Las versiones pueden ayudarte a hacer un seguimiento de lo que se ha editado y cuándo. Comparte tu guía de prestaciones para empleados: puedes crear un centro de prestaciones en Slack que sirva como recurso principal para que los empleados consulten información sobre sus prestaciones. Fija la versión final de tu guía en el centro para que los empleados puedan encontrarla con facilidad. Actualiza la guía según sea necesario: a medida que las políticas cambian, esta plantilla permite a tu equipo actualizarla en tiempo real.

Ventajas de usar una plantilla de guía de prestaciones para empleados

La mayoría de las organizaciones tienen la información sobre sus prestaciones dispersa entre materiales de incorporación, intranets, manuales impresos y mucho más. Sin embargo, utilizar una plantilla clara para tu guía de prestaciones mejora la experiencia tanto para RR. HH. como para los empleados.

Menos confusión para los empleados

Cuando los empleados pueden acceder a toda la información sobre las prestaciones en un solo lugar, estarán menos confusos acerca de qué prestaciones pueden reclamar y cómo hacerlo. Todos los empleados recibirán la misma información de la misma forma.

Mejor experiencia de los empleados

Además de reducir la confusión, una plantilla de guía de prestaciones para empleados también minimiza la frustración al ofrecer a los empleados una experiencia de usuario sencilla que elimina la necesidad de buscar información.

Incorporación de nuevos empleados más rápida

Cuando toda la información sobre las prestaciones se encuentra en un solo lugar, los nuevos empleados podrán conocer con mayor facilidad sus opciones y comprender los detalles de cómo utilizar sus prestaciones.

Ahorro de tiempo para RR. HH.

Añadir enlaces o subir información a una plantilla requiere mucho menos tiempo que crear y dar formato a un nuevo recurso. Proporcionar a los empleados un recurso de prestaciones sencillo también te ahorra el tiempo que dedicarías a responder a sus preguntas.

Actualizaciones de prestaciones más fáciles

Esta plantilla se puede actualizar en tiempo real, lo que garantiza que los empleados siempre tengan acceso a información actualizada.

Información más precisa

Cuando la información está repartida en diferentes documentos, las incoherencias pueden pasar desapercibidas. Combinar todo en una plantilla te permite revisar todos los documentos para garantizar su exactitud y facilita mantenerla en el futuro.

Cómo la plantilla de Slack optimiza la creación de una guía de prestaciones para empleados

La plantilla de guía de prestaciones para empleados de Slack elimina la necesidad de crear una guía desde cero. Las funciones de colaboración de Slack hacen que el proceso sea aún más sencillo. Tu equipo puede trabajar en conjunto mientras la crea, habla sobre la guía y la edita en tiempo real en la misma plataforma. Las capacidades de control de versiones y los comentarios sencillos facilitan la colaboración de todo el equipo y hacen que la guía cobre vida.

Una vez que la guía está disponible, puedes implementar flujos de trabajo que notifiquen a tu equipo cuando un empleado tenga una duda sobre las prestaciones y hacer un seguimiento del estado de esa pregunta. Como todo se almacena en Slack, solo se tarda un momento en actualizar la guía cuando una política cambia.

Cinco consejos para utilizar mejor una plantilla de guía de prestaciones para empleados

Sigue estos consejos para que tu guía de prestaciones para empleados sea lo más útil posible.

1. Revisa la ubicación y la calidad de toda la información existente sobre prestaciones

Completarás la plantilla de manera más eficiente si empiezas por localizar exactamente dónde se encuentra en este momento toda la información sobre prestaciones. Haz una lista de todas las prestaciones que ofrece tu organización y encuentra los documentos del plan o las guías informativas de cada una. Además de facilitar la creación de tu guía de prestaciones, esto también te ayudará a detectar cualquier información que falte o que esté desactualizada.

2. Ofrece comunicación periódica y soporte de fácil acceso

Una vez que la guía esté disponible, recuerda a menudo a los empleados que existe. Quizás quieras anunciar su lanzamiento por correo electrónico y en las reuniones generales, y después volver a mencionarlo o poner un enlace cada vez que envíes comunicaciones acerca de las prestaciones de tu organización.

También es importante mantener una comunicación bidireccional entre RR. HH. y los empleados al facilitar que los empleados puedan hacer preguntas tanto sobre las prestaciones como sobre el uso de la guía de prestaciones. Un botón en la guía que dirija a los empleados a un formulario de preguntas es una buena forma de hacerlo. Además, garantiza que exista un proceso para que tu equipo pueda ofrecer respuestas más rápido.

3. Integra la guía en tu proceso de incorporación estándar

Haz que la incorporación de nuevos empleados sea más fácil al proporcionar un enlace a la guía y orientarlos sobre cada una de las prestaciones. Esto no solo simplifica su primer día, si no que les motiva a consultar la guía cuando necesiten información.

4. Supervisa y mide el uso de la guía

Recopila datos sobre la frecuencia con la que los empleados utilizan la guía para evaluar su eficacia. Si el uso es bajo, considera cómo mejorar la visibilidad o perfeccionar la guía en sí.

5. Actualiza la guía con frecuencia

Una vez que la guía esté disponible, reserva tiempo para revisarla de forma periódica y asegurarte de que toda la información esté actualizada.

Nuevo método para que los empleados descubran sus prestaciones

Los empleados necesitan una guía de prestaciones clara y completa para saber exactamente qué tienen a su disposición. Sin embargo, las guías de prestaciones suelen ser documentos estáticos y desactualizados que son difíciles de navegar e incluso a veces difíciles de encontrar.

La plantilla de guía de prestaciones para empleados de Slack convierte tu guía en un documento sencillo, fácil de usar y dinámico, que es intuitivo a la hora de navegar y siempre está actualizado. Para utilizar esta plantilla o cualquier otra plantilla personalizable en Slack, busca el plan de Slack que mejor se adapte a tus necesidades y empieza hoy mismo.