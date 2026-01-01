Dale a los nuevos empleados la oportunidad de hacer preguntas, colaborar y construir relaciones a través de canales y juntas, a la vez que les brindas el apoyo que necesitan para ponerse al corriente.

Usa el Generador de flujos de trabajo y Slackbot para automatizar recordatorios, notificaciones, aprobaciones y otras tareas rutinarias, lo que reduce el seguimiento manual y ayuda a evitar que se omitan pasos.

Usa canales dedicados, listas de verificación e hitos estructurados para darle a cada nuevo empleado un camino claro de incorporación, sin importar su equipo o ubicación.

Reúne conversaciones, materiales de capacitación, preguntas frecuentes, políticas y otros recursos de incorporación en un espacio de trabajo compartido para que los nuevos empleados puedan encontrar información y comunicarse con sus colegas sin tener que buscar en herramientas desconectadas entre sí.

Acerca de este caso de uso

La incorporación efectiva de empleados abarca mucho más que llenar formularios. Cada nuevo integrante necesita entender su rol, encontrar la información que necesita, conectarse con sus compañeros y aprender rápidamente a quién acudir cuando tiene dudas. Para los equipos híbridos y remotos, el proceso de incorporación suele fragmentarse en múltiples canales de comunicación. Los nuevos empleados terminan recopilando datos de correos electrónicos, documentos, sistemas de RR. HH., reuniones y otras herramientas, lo que puede generar más confusión que claridad.

Slack reúne conversaciones y recursos en un único espacio de trabajo compartido. Los equipos pueden guiar a los nuevos integrantes en las actividades de incorporación, desde presentaciones con compañeros hasta capacitaciones e intercambios de conocimientos, y todo sin salir de Slack. Tener todas las actividades de incorporación en un mismo lugar (y perfeccionarlas con el tiempo) ayuda a las organizaciones a crear una experiencia más coherente y escalable para los nuevos miembros del equipo.

Cómo incorporar nuevos empleados con Slack

Una incorporación exitosa comienza con la construcción de relaciones. Los nuevos empleados necesitan conectarse con sus colegas, entender los procesos y las expectativas, y profundizar su conocimiento de la cultura de la empresa, y muchas veces todo esto sucede muy rápido. Slack puede ayudar a simplificar ese camino al permitir que los equipos creen flujos de trabajo de incorporación que reduzcan la sobrecarga de información, los procesos no coherentes y las tareas pendientes. A continuación, explicamos cómo.

Crea canales dedicados a la incorporación

Crea un canal dedicado a la incorporación de empleados, donde los nuevos empleados puedan encontrar anuncios, mensajes de bienvenida, presentaciones y respuestas a las preguntas frecuentes. También puedes crear canales específicos por equipo o departamento para que los empleados sigan las conversaciones relevantes y aprendan los procesos.

Usa Slackbot para establecer hitos de capacitación

Los equipos pueden usar Slackbot para enviar recordatorios, responder preguntas frecuentes y guiar a los nuevos empleados hacia los recursos relevantes a medida que avanzan en el proceso de incorporación. Por ejemplo, Slackbot puede enviar recordatorios automáticos para agendar una reunión, completar la capacitación del empleado o revisar una política, lo que ayuda a los nuevos integrantes del equipo a estar al corriente de sus tareas durante las primeras semanas.

Automatiza las tareas repetitivas de incorporación con el Generador de flujos de trabajo

Con el Generador de flujos de trabajo, los equipos pueden dividir el proceso de incorporación en una serie de pasos repetibles. Usa la automatización de flujos de trabajo para notificar a los gerentes cuando los nuevos empleados completen un hito o para solicitar aprobaciones. Automatizar estas tareas ayuda a reducir el seguimiento manual y facilita el proceso de incorporación.

Haz un seguimiento de los nuevos empleados mediante juntas

Los nuevos empleados suelen tener preguntas que son más fáciles de responder en persona, pero no toda interacción tiene que convertirse en un evento de calendario. Puedes usar las juntas para consultas espontáneas, lo que permite a los gerentes presentar colegas o responder preguntas sin necesidad de agendar una reunión formal.

Crea un centro de incorporación con canvas

Un canvas puede funcionar como un centro de información de incorporación, con directorios de equipos, preguntas frecuentes, políticas de la empresa y materiales de capacitación. Los empleados tendrán un solo lugar al que acudir cuando tengan preguntas en lugar de buscar entre correos electrónicos o documentos dispersos.

Haz un seguimiento de las tareas de incorporación con listas

Usa listas para hacer un seguimiento de las tareas de incorporación, los hitos, los responsables y los plazos. Con un conjunto claro de tareas y expectativas, los nuevos empleados, los gerentes y el personal de RR. HH. pueden ser mutuamente responsables e identificar tareas estancadas antes de que retrasen el proceso de incorporación.

Comienza más rápido con plantillas de incorporación

Las plantillas listas para usar de Slack pueden darles a los equipos de RR. HH. y a los gerentes una ventaja durante el proceso de incorporación. Empieza por agregar la guía de incorporación para nuevos empleados, una plantilla fácil de usar que te ayuda a orientar a los empleados durante sus primeros días y semanas. Complementa esto con una plantilla de lista de verificación para la incorporación de empleados para trazar el recorrido de incorporación de manera integral. Por último, personaliza la plantilla de guía de beneficios con la información de beneficios de tu empresa y crea un recurso que puedas compartir tanto con tus nuevos empleados como con los actuales.

Conecta herramientas de incorporación de terceros con integraciones

Slack puede integrarse con las herramientas que tu organización ya usa para la incorporación, como plataformas HRIS, calendarios, repositorios de documentos, herramientas de tickets, sistemas de aprendizaje y soluciones de gestión de identidades. Al conectar estos sistemas, los datos relevantes se incorporan directamente al flujo de trabajo del nuevo empleado en Slack, lo que reduce la necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones.

Slack es donde trabajo con mi equipo todo el tiempo, y nuestro objetivo es convertir a Codex en un verdadero compañero. El lugar más natural para hacerlo es Slack. Alexander Embiricos Miembro del equipo de Producto, OpenAI

Beneficios de usar Slack para la incorporación

Slack te permite reunir los recursos de incorporación y las conversaciones en el espacio de trabajo que ya usas, lo que reduce los cambios de contexto tanto para los nuevos empleados como para quienes contribuyen a su proceso de incorporación. En ese lugar centralizado, puedes hacer que el proceso sea más predecible, organizado y colaborativo.

Slack ayuda a las organizaciones a optimizar la incorporación de las siguientes formas:

Acelera la integración de los nuevos empleados. Con recordatorios automatizados y un repositorio central de recursos de incorporación, los nuevos empleados pueden completar tareas clave, encontrar respuestas y comunicarse con las personas indicadas, lo que les ayuda a llegar a la productividad más rápido.

Con recordatorios automatizados y un repositorio central de recursos de incorporación, los nuevos empleados pueden completar tareas clave, encontrar respuestas y comunicarse con las personas indicadas, lo que les ayuda a llegar a la productividad más rápido. Crea experiencias de incorporación coherentes. Estandariza los flujos de trabajo y las listas de verificación para asegurarte de que cada nuevo empleado siga la misma serie de pasos de incorporación, sin importar su equipo o ubicación. Desarrollar un flujo de trabajo de incorporación coherente también le da a RR. HH. y a los gerentes un proceso claro a seguir.

Estandariza los flujos de trabajo y las listas de verificación para asegurarte de que cada nuevo empleado siga la misma serie de pasos de incorporación, sin importar su equipo o ubicación. Desarrollar un flujo de trabajo de incorporación coherente también le da a RR. HH. y a los gerentes un proceso claro a seguir. Mejora la comunicación en toda la organización. Las herramientas de comunicación interna como los canales compartidos y las juntas permiten que los compañeros de equipo colaboren entre sí y estén al tanto de los nuevos empleados de forma sencilla, sin saturar tu calendario con reuniones innecesarias.

Las herramientas de comunicación interna como los canales compartidos y las juntas permiten que los compañeros de equipo colaboren entre sí y estén al tanto de los nuevos empleados de forma sencilla, sin saturar tu calendario con reuniones innecesarias. Facilita el acceso al conocimiento institucional. Crea un centro de incorporación en un canvas, donde sea sencillo encontrar y consultar los recursos específicos por rol, los materiales de capacitación, las preguntas frecuentes y las políticas. Con estos recursos a la mano, los nuevos empleados dedican menos tiempo a buscar información.

Crea un centro de incorporación en un canvas, donde sea sencillo encontrar y consultar los recursos específicos por rol, los materiales de capacitación, las preguntas frecuentes y las políticas. Con estos recursos a la mano, los nuevos empleados dedican menos tiempo a buscar información. Reduce el trabajo manual de incorporación. Usa el Generador de flujos de trabajo para automatizar tareas como notificaciones, aprobaciones, distribución de listas de verificación y más, lo que reduce el seguimiento repetitivo y le da a los gerentes y al personal de RR. HH. más tiempo para concentrarse en brindar apoyo a los empleados.

Usa el Generador de flujos de trabajo para automatizar tareas como notificaciones, aprobaciones, distribución de listas de verificación y más, lo que reduce el seguimiento repetitivo y le da a los gerentes y al personal de RR. HH. más tiempo para concentrarse en brindar apoyo a los empleados. Fortalece el compromiso y la conexión. Slack facilita la construcción de relaciones entre los miembros remotos del equipo al brindar un espacio para el intercambio de conocimientos, las conversaciones informales y las reuniones cara a cara. Las interacciones casuales hacen que los nuevos empleados en entornos híbridos y remotos se sientan más conectados, más rápido.

¿Cuáles son las prácticas recomendadas para incorporar nuevos empleados?

La incorporación efectiva es un proceso continuo, no una única sesión de orientación el primer día de trabajo. Para que sea exitoso, el proceso de incorporación debe ayudar a los nuevos empleados a adquirir conocimientos y construir relaciones con sus colegas, dos elementos indispensables para que ganen la confianza necesaria para lograr el éxito. Las organizaciones pueden seguir estas prácticas recomendadas para crear una experiencia de incorporación productiva:

Prepara a los empleados antes de su primer día. Comunícate con claridad para indicarles a dónde ir, qué esperar y qué papeleo o capacitación deben completar antes de su fecha de inicio. Crear un mensaje de bienvenida y una lista de verificación previa a la incorporación ayuda a los nuevos empleados a sentirse seguros y preparados.

Comunícate con claridad para indicarles a dónde ir, qué esperar y qué papeleo o capacitación deben completar antes de su fecha de inicio. Crear un mensaje de bienvenida y una lista de verificación previa a la incorporación ayuda a los nuevos empleados a sentirse seguros y preparados. Centraliza los recursos de incorporación. Reúne recursos como materiales de capacitación, preguntas frecuentes y políticas en un repositorio central, como un canvas de Slack. Esto les da a los nuevos empleados un punto de partida claro para encontrar información importante.

Reúne recursos como materiales de capacitación, preguntas frecuentes y políticas en un repositorio central, como un canvas de Slack. Esto les da a los nuevos empleados un punto de partida claro para encontrar información importante. Establece canales de comunicación claros. Asegúrate de que los nuevos empleados sepan dónde encontrar actualizaciones, hacer preguntas y estar en contacto con sus colegas. Define canales de comunicación para cada equipo y tipo de solicitud, para que las conversaciones estén organizadas y sean fáciles de consultar.

Asegúrate de que los nuevos empleados sepan dónde encontrar actualizaciones, hacer preguntas y estar en contacto con sus colegas. Define canales de comunicación para cada equipo y tipo de solicitud, para que las conversaciones estén organizadas y sean fáciles de consultar. Automatiza las tareas administrativas repetitivas. Programa notificaciones, aprobaciones y recordatorios siempre que sea posible para reducir la necesidad de seguimientos manuales. Los recordatorios automatizados de incorporación también ayudan a evitar que se pasen por alto tareas importantes.

Programa notificaciones, aprobaciones y recordatorios siempre que sea posible para reducir la necesidad de seguimientos manuales. Los recordatorios automatizados de incorporación también ayudan a evitar que se pasen por alto tareas importantes. Fomenta la colaboración y la construcción de relaciones desde el inicio. Presenta a los nuevos integrantes a sus colegas y promueve la interacción informal y la colaboración multidisciplinaria. Generar confianza entre los miembros del equipo desde el principio contribuye en gran medida al éxito de los proyectos más adelante.

Presenta a los nuevos integrantes a sus colegas y promueve la interacción informal y la colaboración multidisciplinaria. Generar confianza entre los miembros del equipo desde el principio contribuye en gran medida al éxito de los proyectos más adelante. Crea hitos estructurados. Establece objetivos de incorporación que vayan más allá de las primeras semanas. Con hitos periódicos como referencia (por ejemplo, a los 30, 60 y 90 días), los nuevos empleados tienen mayor claridad sobre las expectativas, y los gerentes cuentan con oportunidades concretas para responder preguntas y eliminar obstáculos.

Establece objetivos de incorporación que vayan más allá de las primeras semanas. Con hitos periódicos como referencia (por ejemplo, a los 30, 60 y 90 días), los nuevos empleados tienen mayor claridad sobre las expectativas, y los gerentes cuentan con oportunidades concretas para responder preguntas y eliminar obstáculos. Reúne comentarios y mejora continuamente. Consulta a los nuevos empleados qué partes del proceso funcionaron y qué partes, no. ¿Qué los confundió? ¿Qué información les costó encontrar? Usa esos comentarios para perfeccionar tu proceso de incorporación.

Pon a tus nuevos empleados al corriente más rápido con Slack

Un proceso de incorporación exitoso va más allá de la documentación y la capacitación. También necesitas establecer canales de comunicación coherentes, ofrecer información accesible y fácil de encontrar, y conectar flujos de trabajo para que los nuevos empleados sepan qué sigue y dónde buscar ayuda cuando encuentran un obstáculo.

Slack reúne todas estas piezas en un único espacio de trabajo donde los nuevos empleados pueden comunicarse con sus compañeros, encontrar recursos de incorporación, completar tareas y hacer preguntas sin perder el hilo al cambiar de herramienta. Los flujos de trabajo automatizados y la información centralizada simplifican la incorporación para RR. HH. y los gerentes, lo que facilita la gestión y el seguimiento de tareas entre equipos. El resultado es una experiencia de incorporación que ayuda a los nuevos empleados a adquirir competencias, construir relaciones con sus colegas y empezar a contribuir más rápido.