Aprovecha un espacio de trabajo conectado que mejora la visibilidad de las tareas, sincroniza mejor al equipo y agiliza la toma de decisiones.

Integra directamente en Slack las aplicaciones de productividad que ya usas para el seguimiento del tiempo, la programación, la documentación y la comunicación.

Impulsa la productividad con funciones de Slack como los canales de Slack para organizar el trabajo, las listas de Slack para gestionar tareas y el Generador de flujos de trabajo para automatizar el trabajo repetitivo.

Acerca de este caso de uso

La productividad del equipo puede verse afectada cuando la información esencial está dispersa en herramientas desconectadas entre sí. Se pierde tiempo buscando conversaciones, tareas, documentos, reuniones y flujos de trabajo cuando cada uno está en un lugar distinto. A menudo, puede ser difícil saber dónde encontrar la información correcta, y rastrear el archivo adecuado desperdicia tiempo valioso.

Slack reúne a los equipos en un espacio de trabajo central donde pueden comunicarse, organizar el trabajo, automatizar tareas rutinarias y conectar las aplicaciones que ya usan. ¿El resultado? El tiempo se aprovecha de forma más eficiente a medida que los equipos consiguen la visibilidad y la colaboración que mejoran los resultados del negocio.

Cómo potenciar la productividad de tu equipo con Slack

La productividad del equipo no se trata simplemente de hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de ser más inteligente con tu carga de trabajo, y reducir obstáculos, facilitar el acceso a la información y dedicar menos tiempo a tareas repetitivas. Los equipos pueden lograrlo mediante la unificación de las herramientas de productividad e integraciones en Slack. Este centro ayuda a evitar el cambio de contexto que consume tanto tiempo y te permite conservar todo tu trabajo en un solo lugar.

A continuación, detallamos algunas de las funciones de Slack que impulsan la productividad del equipo.

Usa Slackbot para preguntas frecuentes y recordatorios

Integrado de forma nativa en Slack, Slackbot es tu agente de IA personal que se adapta a tus tareas y al contexto de tu espacio de trabajo. Úsalo para gestionar tareas administrativas rutinarias, como responder preguntas, compartir información y dar soporte a tareas y flujos de trabajo recurrentes.

Por ejemplo, usa Slackbot para lo siguiente:

Configurar respuestas automatizadas personalizadas para preguntas frecuentes en el canal, como contraseñas de wifi o enlaces a documentos.

Configurar recordatorios personalizados con el acceso directo de comando /recordar.

Redactar resúmenes de reuniones basados en conversaciones y decisiones existentes en Slack.

Analizar y resumir documentos cargados para identificar los puntos clave.

Organiza el trabajo con los canales de Slack

Los canales de Slack te permiten organizar tus comunicaciones por equipos, proyectos, clientes o temas específicos, y pueden ser públicos o privados. Cada canal mantiene las conversaciones, decisiones, archivos y actualizaciones relevantes organizados y accesibles, sin importar cuál sea la función o unidad de negocio de cada miembro del equipo.

Al usar canales, los equipos pueden reemplazar las interminables cadenas de correos electrónicos y centralizar el contexto para todos los que participan en un proyecto. Cuando un miembro nuevo se une, puede revisar el historial del canal para ponerse al día de forma asincrónica, lo que le ahorra el tiempo que demandarían reuniones de actualización o la revisión de montones de correos de un proyecto.

Gestiona tareas con las listas de Slack

Convierte las conversaciones e ideas compartidas en tus canales en próximos pasos y tareas concretas con las listas de Slack. Los equipos pueden asignar trabajo, establecer fechas límite y hacer seguimiento de los estados directamente en Slack. Al almacenar la ejecución y las discusiones de los proyectos en la misma aplicación, se elimina el cambio constante entre aplicaciones y se conservan las tareas vinculadas a las conversaciones del canal donde se toman las decisiones.

Para gestionar proyectos con listas de la forma más productiva, agrega campos, como «Persona responsable», «Fecha límite», «Estado» y «Prioridad», y usa las opciones de orden y los filtros para organizarlas. Prueba cambiar entre las vistas de tabla y tablero kanban para agrupar las tareas por cualquier campo.

Centraliza la información con los canvas

Un canvas de Slack es un documento activo integrado directamente en un canal o conversación de mensajes directos. Los mensajes publicados en una conversación de Slack pueden desaparecer rápidamente del campo de visión, pero un canvas ofrece un espacio permanente y personalizable que está fijado junto a la conversación. Los equipos pueden usarlo para redactar resúmenes de proyectos, enumerar enlaces a recursos importantes, documentar procesos, registrar notas de reuniones, organizar listas de tareas e insertar contenido multimedia. Los canvas ofrecen a todos los miembros del equipo una única fuente de información confiable sin tener que cambiar entre múltiples documentos y herramientas.

Automatiza el trabajo repetitivo con el Generador de flujos de trabajo

No todos los miembros del equipo saben programar. Para eso, existe el Generador de flujos de trabajo. Convierte procesos en flujos de trabajo automatizados sin que tú necesites conocimientos técnicos. Esta solución sin código ahorra tiempo al automatizar solicitudes, aprobaciones, notificaciones, procesos recurrentes y tareas administrativas rutinarias.

A continuación, enumeramos solo algunos ejemplos de cómo puedes usar los flujos de trabajo para optimizar procesos repetitivos:

Estandarizar los formularios de solicitud para pedidos de TI y diseño.

Redirigir los tickets de asistencia al miembro del equipo adecuado.

Enviar recordatorios programados para tus reuniones de sincronización diarias.

Publicar mensajes de bienvenida automáticos cuando alguien se une a un canal.

Usa la IA de Slack para encontrar información más rápido

Buscar información no debería ser una búsqueda del tesoro entre distintas aplicaciones y herramientas. Usa la búsqueda empresarial de Slack para encontrar las respuestas que necesitas en menos tiempo. Desde una única barra de búsqueda en Slack, puedes buscar en conversaciones, herramientas de negocio, datos y aplicaciones de terceros a las que tengas acceso. Usa lenguaje conversacional con la IA de Slack para limitar tus búsquedas y obtener resultados más específicos y relevantes.

También puedes usar las síntesis de canales y los resúmenes de hilos generados por IA para ponerte al corriente de conversaciones extensas de Slack de forma rápida. Verás los puntos destacados sin tener que leer toda la conversación para encontrar los detalles que necesitas.

Habla en vivo con las juntas

Usa las juntas de Slack para sincronizarte al instante con los miembros de tu equipo. Las funciones de audio, video y pantalla compartida te permiten iniciar una conversación desde un canal o una conversación de mensajes directos.

Una junta de cinco minutos puede reemplazar fácilmente un hilo de mensajes largo y complicado. También puedes usar las juntas para trabajar en un documento de forma colaborativa con el uso compartido de pantalla entre varias personas, y usar las anotaciones o los cursores en vivo para destacar los puntos de la conversación. Después de una junta, puedes obtener notas de reunión generadas por IA que incluyen los enlaces, documentos y mensajes compartidos durante la llamada.

Todo lo que puede hacerse de forma asincrónica es mejor hacerlo a través de Slack. Puedes agregar, fácilmente, personas a hilos o canales para que aporten su opinión. Boris Power Ingeniero de investigación principal, OpenAI

Aplicaciones de productividad para agregar a Slack

Ya no tienes que perder tiempo cambiando entre aplicaciones; simplemente, agrégalas en Slack. Las capacidades de productividad se pueden ampliar mediante integraciones de Slack con más de 2600 aplicaciones, lo que significa que puedes llevar tus procesos de trabajo actuales directamente a Slack.

Evalúa instalar estas aplicaciones de terceros disponibles en Slack Marketplace:

Aplicaciones de seguimiento de proyectos y tareas que ayudan a planificar y organizar proyectos y asignar tareas. El software de gestión de tareas como Asana convierte las conversaciones e ideas de Slack en tareas y proyectos. Con Trello, la IA extrae información de los mensajes de Slack y rellena automáticamente una tarjeta en Trello con fechas límite, prioridades o tareas a realizar.

que ayudan a planificar y organizar proyectos y asignar tareas. El software de gestión de tareas como Asana convierte las conversaciones e ideas de Slack en tareas y proyectos. Con Trello, la IA extrae información de los mensajes de Slack y rellena automáticamente una tarjeta en Trello con fechas límite, prioridades o tareas a realizar. Aplicaciones de seguimiento del tiempo y productividad que registran las horas de los miembros del equipo y generan informes para medir la eficiencia. Aplicaciones como TrackingTime y Tempo pueden ayudar a medir la productividad de forma individual o grupal, hacer seguimiento del progreso y crear planillas horarias.

que registran las horas de los miembros del equipo y generan informes para medir la eficiencia. Aplicaciones como TrackingTime y Tempo pueden ayudar a medir la productividad de forma individual o grupal, hacer seguimiento del progreso y crear planillas horarias. Aplicaciones de calendario y programación que eliminan las comunicaciones repetitivas para encontrar disponibilidad al sincronizar calendarios, configurar reuniones y automatizar recordatorios. Google Calendar y Outlook Calendar sincronizan automáticamente tu calendario con tu estado en Slack para que los miembros del equipo sepan cuándo estás en una reunión o fuera de la oficina.

que eliminan las comunicaciones repetitivas para encontrar disponibilidad al sincronizar calendarios, configurar reuniones y automatizar recordatorios. Google Calendar y Outlook Calendar sincronizan automáticamente tu calendario con tu estado en Slack para que los miembros del equipo sepan cuándo estás en una reunión o fuera de la oficina. Aplicaciones de documentación y gestión del conocimiento que almacenan, organizan y controlan el acceso a tus archivos. La plantilla de Notion se integra con el Generador de flujos de trabajo de Slack para crear una página en Notion. Busca directamente en Google Drive los archivos compartidos en Slack y recibe actualizaciones sobre cambios como comentarios o solicitudes de acceso.

que almacenan, organizan y controlan el acceso a tus archivos. La plantilla de Notion se integra con el Generador de flujos de trabajo de Slack para crear una página en Notion. Busca directamente en Google Drive los archivos compartidos en Slack y recibe actualizaciones sobre cambios como comentarios o solicitudes de acceso. Aplicaciones de comunicación y colaboración como Google Meet que te permiten hablar con tu equipo mediante llamadas de voz o videollamadas. Con la aplicación de Zoom, puedes programar, iniciar, unirte y gestionar reuniones de Zoom directamente en el espacio de trabajo de Slack.

como Google Meet que te permiten hablar con tu equipo mediante llamadas de voz o videollamadas. Con la aplicación de Zoom, puedes programar, iniciar, unirte y gestionar reuniones de Zoom directamente en el espacio de trabajo de Slack. Aplicaciones de automatización y flujos de trabajo que ayudan a eliminar el trabajo mediante la conexión de diferentes aplicaciones de productividad con Slack para ejecutar tareas con reglas predefinidas. Por ejemplo, usa Zapier para publicar los detalles de pedidos nuevos de tu aplicación de comercio electrónico en un canal de Slack, o usa Workato para enrutar las solicitudes de acceso de TI a Slack para que los gerentes puedan aprobarlas o rechazarlas con un solo clic.

Beneficios de usar Slack para la productividad del equipo

Slack conecta comunicación, información, tareas y herramientas en un único espacio de trabajo. Reunir todo en un solo lugar impulsa la productividad, ya que se mantienen accesibles los recursos, se simplifica la colaboración del equipo y se brinda a todos los próximos pasos claros para avanzar en el trabajo.

Los siguientes son algunos de los beneficios de usar Slack para la productividad del equipo:

Menos cambio de contexto con un inicio de sesión único y aplicaciones de terceros integradas en Slack, específicas para las necesidades de productividad.

con un inicio de sesión único y aplicaciones de terceros integradas en Slack, específicas para las necesidades de productividad. Acceso más rápido a la información con búsqueda con tecnología de IA en todo el conjunto tecnológico y síntesis generadas por IA que resumen canales e hilos.

con búsqueda con tecnología de IA en todo el conjunto tecnológico y síntesis generadas por IA que resumen canales e hilos. Menos trabajo repetitivo al pasar de procesos manuales y administrativos a la automatización de flujos de trabajo.

al pasar de procesos manuales y administrativos a la automatización de flujos de trabajo. Mayor visibilidad de las tareas con delegación automatizada, seguimiento del estado y notificaciones de fechas límite, para que todos sepan qué hay que hacer y cuándo.

con delegación automatizada, seguimiento del estado y notificaciones de fechas límite, para que todos sepan qué hay que hacer y cuándo. Mejor sincronización del equipo con canales compartidos, comunicación asincrónica y juntas para conversaciones rápidas e informales.

con canales compartidos, comunicación asincrónica y juntas para conversaciones rápidas e informales. Toma de decisiones más ágil porque los flujos de trabajo en Slack permiten aprobaciones más rápidas y menos transferencias del trabajo entre los miembros del equipo.

Cómo hacer que tu equipo sea más productivo con Slack

La productividad mejora cuando las personas no tienen que ir constantemente de una herramienta a otra. La eficiencia se acelera cuando la información es de fácil acceso y la comunicación es en tiempo real. Los equipos gestionan mejor sus tareas y ahorran tiempo al automatizar procesos rutinarios.

Slack es el espacio de trabajo central que conecta las actividades de un equipo de manera efectiva. Con Slack, el trabajo avanza gracias a los canales para la organización, la IA para encontrar respuestas y la integración de las aplicaciones de productividad que ya conoces.