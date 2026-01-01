Organizar canales, conectar aplicaciones, actualizar recursos y gestionar los permisos adecuados hace que las respuestas generadas por la IA sean más útiles y confiables.

Slack puede conectarse con cientos de herramientas de trabajo para que los equipos busquen en múltiples aplicaciones y reúnan la información en un solo lugar.

Los equipos pueden hacer preguntas de seguimiento, crear resúmenes o realizar acciones con base en los resultados de búsqueda con el apoyo de la IA.

Las consultas en lenguaje natural permiten a los usuarios buscar en conversaciones, archivos e información organizacional sin preocuparse por palabras clave exactas ni fuentes.

Acerca de este caso de uso

Las organizaciones tienen más herramientas que nunca para acelerar el trabajo y potenciar la colaboración. Sin embargo, a medida que las empresas crecen y amplían su espacio de trabajo digital, el exceso de herramientas puede fragmentar el trabajo y dispersar información clave entre correos electrónicos, documentos, aplicaciones y herramientas de chat. Los empleados pierden tiempo buscando la información que necesitan, lo que les deja menos espacio para tareas de mayor valor.

Con frecuencia, la búsqueda tradicional no es suficiente. Requiere que los empleados conozcan la palabra clave, el archivo, la persona o el canal exactos que buscan, lo cual no siempre es posible. En estos casos, las búsquedas con tecnología de la IA de Slack marcan la diferencia: los equipos pueden encontrar rápidamente conversaciones, documentos, decisiones y conocimiento organizacional mediante consultas en lenguaje cotidiano, sin salir de su flujo de trabajo.

Cómo encontrar el conocimiento de tu empresa más rápido con las herramientas de búsqueda con la IA de Slack

Para las organizaciones, encontrar información no se trata simplemente de buscar. Se trata de conectar a las personas, las conversaciones, los documentos y los sistemas en un sistema operativo de trabajo con capacidad de búsqueda. Las herramientas de búsqueda con IA de Slack ayudan a reunir la información que los equipos necesitan, justo donde la necesitan.

A continuación, detallamos algunas formas para usar la búsqueda con la IA de Slack para encontrar información más rápido.

Usa Slackbot para responder cualquier pregunta

Slackbot lleva la búsqueda al siguiente nivel al permitirte hacer preguntas de seguimiento, solicitar un resumen de los resultados y actuar con la información que encuentras. Es tu asistente de IA personal para el trabajo, que te ayuda a investigar conversaciones, prepararte para reuniones, analizar informes y crear contenido con tu propio estilo. Puede usar las conversaciones, los archivos, el historial compartido y los recursos conectados para ofrecer información relevante y ayudarte a aumentar la productividad.

También puedes usar Slackbot para crear respuestas personalizadas ante preguntas repetitivas en los canales de Slack. Por ejemplo, puedes configurarlo para que, cuando un empleado pregunte por la contraseña del wifi en el canal de TI, Slack proporcione automáticamente una respuesta predefinida o un enlace al recurso correspondiente.

Usa la barra de búsqueda para aprovechar la búsqueda empresarial con la IA de Slack

Con la búsqueda con tecnología de IA, ya no es necesario tener una coincidencia exacta de palabras clave. La búsqueda empresarial con la IA de Slack interpreta el significado y la intención, así que puedes expresar lo que necesitas con consultas en lenguaje natural, sin preocuparte por no obtener resultados por no usar los términos o filtros de búsqueda correctos.

Puedes escribir preguntas cotidianas directamente en la barra de búsqueda de Slack, como:

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La búsqueda empresarial permite que la IA, que reconoce los permisos, analice las conversaciones relevantes de Slack junto con cualquier herramienta organizacional conectada para generar una respuesta con las fuentes que la respaldan.

Usa la búsqueda empresarial en aplicaciones de terceros

Si bien aplicaciones como Google Workspace, Salesforce, Jira y Confluence brindan un apoyo invaluable a los empleados, moverse entre ellas puede causar que se ralentice el trabajo. En algunos casos, podrías tener que cambiar entre varias aplicaciones solo para responder una pregunta. Esto frena la búsqueda y genera fricción cognitiva, ya que es necesario recordar dónde están los recursos, qué se estaba buscando dentro de cada recurso y volver a la tarea original para seguir trabajando.

La búsqueda empresarial reduce el cambio de contexto al permitirte buscar en otras fuentes dentro de la plataforma donde ya colaboras. Slack funciona como un centro con capacidad de búsqueda para el conocimiento distribuido de la empresa, lo que ahorra tiempo y energía mental para el trabajo de alto valor.

Conectar tus herramientas de trabajo es un proceso sencillo. Un administrador configura la fuente de búsqueda empresarial, y los usuarios conectan y autorizan sus cuentas donde sea necesario. El contenido al que un usuario pueda acceder desde esa fuente estará disponible para ese usuario mediante la búsqueda de Slack. Siguen aplicándose los mismos permisos, por lo que los usuarios solo ven la información que están autorizados a consultar.

Necesitamos una única interfaz centralizada para todas las fuentes de datos de nuestros diferentes sistemas, y eso es exactamente lo que ofrece la búsqueda empresarial de Slack. Con la ayuda de la IA, podemos mostrar toda la información correcta a los usuarios. HC Madsen Responsable sénior de ingeniería de sistemas de TI, EasyPark Group

Beneficios de usar la búsqueda con la IA de Slack

La búsqueda con la IA de Slack conecta el conocimiento organizacional con el trabajo diario. La búsqueda con IA lleva la información hasta donde ya ocurre el trabajo para mejorar la productividad, precisión y colaboración.

Estos son algunos de los beneficios más destacados y ejemplos prácticos:

Descubrimiento de información más rápido. Ya no se necesitan palabras clave perfectas ni saber exactamente dónde está la información. Por ejemplo, puedes hacer preguntas sobre la decisión de un proyecto y obtener respuestas sin tener que revisar notas de reuniones antiguas o hilos de conversaciones.

Ya no se necesitan palabras clave perfectas ni saber exactamente dónde está la información. Por ejemplo, puedes hacer preguntas sobre la decisión de un proyecto y obtener respuestas sin tener que revisar notas de reuniones antiguas o hilos de conversaciones. Menos cambios de contexto entre aplicaciones. Puedes encontrar información en Salesforce, Google Drive o Slack sin tener que buscar en cada sistema por separado.

Puedes encontrar información en Salesforce, Google Drive o Slack sin tener que buscar en cada sistema por separado. Mejor retención del conocimiento organizacional. Las decisiones y la experiencia acumulada no quedan enterradas en documentos viejos o hilos de comentarios. Son de acceso fácil incluso después del final de los proyectos o las conversaciones.

Las decisiones y la experiencia acumulada no quedan enterradas en documentos viejos o hilos de comentarios. Son de acceso fácil incluso después del final de los proyectos o las conversaciones. Toma de decisiones más informada. Con una simple búsqueda con IA, puedes consultar opiniones de clientes, el historial de proyectos y decisiones anteriores para orientar tus próximas elecciones.

Con una simple búsqueda con IA, puedes consultar opiniones de clientes, el historial de proyectos y decisiones anteriores para orientar tus próximas elecciones. Menos trabajo manual y duplicado. Ya no es necesario recrear documentos ni responder preguntas que alguien ya respondió hace meses, ya que se pueden encontrar de forma rápida y sencilla.

Ya no es necesario recrear documentos ni responder preguntas que alguien ya respondió hace meses, ya que se pueden encontrar de forma rápida y sencilla. Mejor colaboración entre equipos. Ventas, producto, marketing e ingeniería pueden acceder a información relevante de los demás sin depender de reuniones constantes o actualizaciones de estado.

Prácticas recomendadas para usar la búsqueda con la IA de Slack

La búsqueda con la IA de Slack puede transformar la forma en que los equipos trabajan y se comunican. Para aprovechar al máximo sus capacidades, sigue estas prácticas recomendadas.

1. Almacena el conocimiento organizacional en lugares accesibles para Slack

La búsqueda con IA de Slack depende del contenido dentro de su índice, incluidos los historiales de canales, canvas, archivos cargados y aplicaciones integradas. Para que la información pueda localizarse, evita guardar conocimiento clave en unidades locales, documentos no compartidos o silos de mensajería fuera de la plataforma. Asegúrate de verificar la configuración de privacidad de canales y archivos para que la búsqueda con la IA de Slack pueda acceder a lo que tú y tu equipo necesitan, mientras se mantienen seguros los datos sensibles.

2. Conecta tus aplicaciones empresariales

Conecta los sistemas que contengan el conocimiento que los miembros de tu equipo necesitan para trabajar, como Google Drive, GitHub, Salesforce y Confluence. Esto hace que la búsqueda sea más productiva al ofrecer acceso común a la gestión del conocimiento distribuida y agrega contexto valioso para Slackbot y las respuestas de IA. Slack se integra con miles de aplicaciones para que todo esté conectado a un sistema operativo de trabajo centralizado.

3. Organiza las conversaciones en canales dedicados

Crea canales para proyectos, equipos y temas específicos, y que incluyan una convención de nomenclatura coherente. Usa las pestañas en la parte superior de un canal para crear canvas y listas, y adjunta archivos importantes que organicen la información que los equipos necesiten consultar con regularidad, como enlaces compartidos, planes de proyectos, políticas y notas de reuniones.

4. Traslada las conversaciones clave de los mensajes directos a los canales

Conserva las decisiones y actualizaciones relevantes en canales de proyectos o de equipo para que formen parte del historial con capacidad de búsqueda de Slack. La búsqueda con la IA de Slack respeta los permisos y no puede obtener respuestas de conversaciones de mensajes directos de las que el usuario no forme parte. Usar los canales de forma consciente garantiza que el conocimiento se conserve, tenga capacidad de búsqueda y esté accesible para todo el equipo.

5. Mantén la calidad del conocimiento de forma continua

La búsqueda con la IA de Slack puede mostrar información, pero depende de tu equipo para mantener actualizado el conocimiento organizacional y de proyectos clave. Revisa periódicamente los recursos de mayor valor (como los canvas, documentos y archivos compartidos) para actualizar el contenido obsoleto y eliminar enlaces rotos.

6. Equilibra la accesibilidad con la gobernanza y los permisos

Hacer que el conocimiento se pueda localizar no significa que todo deba estar accesible para todos. La búsqueda empresarial de Slack respeta los permisos, por lo que los miembros del equipo solo pueden buscar el contenido al que están autorizados a acceder.

Convierte el conocimiento organizacional en respuestas con la búsqueda de la IA de Slack

Las organizaciones tienen la información que necesitan, y la IA de Slack ayuda a sus empleados a encontrarla y aprovecharla. Integra conversaciones, archivos, plataformas conectadas y contexto organizacional directamente en el flujo de trabajo. Además, Slackbot te permite ir más allá de la simple recuperación de datos para que realices acciones sobre la información mediante la redacción de mensajes, la generación de resúmenes de conversaciones, la extracción de datos de herramientas conectadas y la configuración de flujos de trabajo según lo que le pidas. Esto reduce los cambios de contexto y el trabajo manual, para que pases menos tiempo buscando lo que necesitas y más tiempo en tareas de mayor valor.

Una búsqueda con IA eficaz implica mucho más que indexar documentos. Requiere conectar conversaciones, conocimiento confiable y descubrimiento con tecnología de IA para entregar la información en el motor de tu trabajo.