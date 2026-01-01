チャンネルの整理、アプリの連携、リソースの更新、適切な権限の管理を行うことで、AI が生成する回答の有用性と信頼性が向上します。

Slack は数百もの業務ツールと連携できるため、チームは複数のアプリを横断型で検索し、情報を 1 か所で確認することができます。

チームは AI のサポートを受けながら、検索結果についてフォローアップの質問をしたり、要約を作成したり、アクションを実行したりできます。

自然言語クエリにより、ユーザーは正確なキーワードやソースを気にすることなく、会話、ファイル、組織の情報を検索できます。

このユースケースについて

組織は、業務をスピーディーにこなし、コラボレーションを強化するために、かつてないほど多くのツールを導入しています。しかし、企業が成長しデジタルワークスペースにツールを追加し続けると、ツールの乱立によって業務が分断され、重要な情報がメール、ドキュメント、アプリ、チャットツールに散在するようになります。社員は必要な情報の検索に時間を費やすことになり、付加価値の高い業務に注力できなくなってしまいます。

従来の検索だけでは不十分なケースも多く見られます。適切なキーワード、ファイル、担当者、チャンネルを把握していなければ情報を探すことはできませんが、それが常に可能とは限りません。そこで役立つのが、Slack AI を活用した検索です。チームは日常的に用いている言葉でクエリを入力するだけで、ワークフローから離れることなく、会話、ドキュメント、決定事項、社内の専門知識をすばやく見つけることができます。

Slack の AI 検索ツールで社内ナレッジをより速く見つける方法

組織において、情報を見つけるということは、単に検索を行うことだけではありません。それは、人、会話、ドキュメント、システムを単一の検索可能な Work OS に統合することです。Slack AI 検索ツールでは、チームが必要とする情報を必要な場所に集約することができます。

Slack AI 検索を使って情報をより速く見つける方法をご紹介します。

Slackbot であらゆる質問に答える

Slackbot では、フォローアップの質問をしたり、結果の要約を依頼したり、見つけた情報をもとにアクションを起こしたりと、新たなレベルの検索体験が得られます。Slackbot は、ディスカッションの検索、ミーティングの準備、レポートの分析、自分らしいコンテンツの作成をサポートする、仕事のためのパーソナル AI アシスタントです。会話、ファイル、共有済みの情報、連携リソースを活用して関連情報を提示し、業務の遂行をサポートしてくれます。

また、Slackbot を使って、Slack チャンネルで繰り返し投稿される質問へのカスタムレスポンスを設定することもできます。例えば、IT チャンネルで社員が Wi-Fi パスワードを尋ねた際に、事前定義された回答や適切なリソースへのリンクが Slack で自動的に提示されるように設定できます。

検索バーから Slack の AI 搭載エンタープライズ検索を使う

AI 搭載の検索では、キーワードの完全一致を気にする必要がありません。Slack のエンタープライズ AI 検索は意味や意図を解釈するため、適切なキーワードや検索フィルターを使えているかを心配することなく、自然言語によるクエリで必要なことを伝えるだけで、検索を適切に行えます。

Slack の検索バーに、以下のような日常的な質問を直接入力することができます。

Q3 のロードマップに関する決定事項は？

ウェブサイトのリニューアルに関する最新の進捗は？

製品リリースの延期が決まった理由は？

エンタープライズ検索を活用すれば、アクセス権限を考慮した AI が、関連する Slack 上の会話だけでなく、連携している社内のあらゆるツールをスキャンし、その根拠となる情報源を明示したうえで回答を生成してくれます。

サードパーティー製アプリ横断型のエンタープライズ検索を活用する

Google Workspace、Salesforce、Jira、Confluence などのアプリは社員にとって有用なサポートを提供する一方で、それらのアプリ間を移動することにより業務スピードが低下する場合があります。場合によっては、たった一つの質問の答えを見つけるためだけに、複数のアプリを何度も切り替えなければならないこともあります。これにより検索スピードが落ち、認知的な負荷も増大します。リソースがどこにあるのか、そのリソース内で何を探していたかを思い出したうえで、元のタスクへと戻って作業を再開するという手間が生じるのです。

エンタープライズ検索では、すでに業務で使っているプラットフォーム内からほかのソースを横断的に検索できるため、コンテキストの切り替えを減らすことができます。Slack は、分散した社内ナレッジが集約された中央の検索ハブとして機能するため、時間と思考リソースを付加価値の高い業務に充てることができます。

業務ツールを連携するプロセスはシンプルです。管理者がエンタープライズ検索のソースを設定し、必要に応じてユーザーがアカウントを接続・認証します。これにより、ユーザーがアクセス権を持つ該当ソースのコンテンツを Slack で検索できるようになります。権限はそのまま適用されるため、ユーザーは自分がアクセスを許可されている情報のみを閲覧することができます。

複数のシステムにまたがるデータソース全体を一元化したいと考えていました。まさにそれを実現してくれるのが、Slack のエンタープライズ検索です。AI の力により、適切な情報をユーザーに直接提示できます。 EasyPark Group Senior IT Systems Engineer HC Madsen 氏

Slack AI 検索を活用するメリット

Slack AI 検索を使えば、組織のナレッジを日々の業務に結びつけることができます。AI 検索では、すでに業務が行われている場所で情報を確認できるため、生産性、正確性、コラボレーションが向上します。

主なメリットと具体的な活用例をご紹介します。

情報をスピーディーに検索。 適切なキーワードや情報の検索先を把握しておく必要はありません。例えば、プロジェクトの決定事項について質問するだけで、過去の議事録やスレッドを探し回ることなく回答を得られます。

適切なキーワードや情報の検索先を把握しておく必要はありません。例えば、プロジェクトの決定事項について質問するだけで、過去の議事録やスレッドを探し回ることなく回答を得られます。 アプリケーション間のコンテキスト切り替えを削減。 Salesforce、Google ドライブ、Slack をそれぞれ個別に検索しなくても、Slack 上で情報を見つけることができます。

Salesforce、Google ドライブ、Slack をそれぞれ個別に検索しなくても、Slack 上で情報を見つけることができます。 組織のナレッジを確実に継承。 決定事項や専門知識が古いドキュメントやコメントのスレッドに埋もれることがありません。プロジェクトが終了したり会話が終わったりした後でも、これらの情報に簡単にアクセスできます。

決定事項や専門知識が古いドキュメントやコメントのスレッドに埋もれることがありません。プロジェクトが終了したり会話が終わったりした後でも、これらの情報に簡単にアクセスできます。 情報に基づいた意思決定。 シンプルな AI 検索を使えば、顧客フィードバック、プロジェクトの経緯、過去の決定事項をすぐに参照し、今後の方針決定に役立てることができます。

シンプルな AI 検索を使えば、顧客フィードバック、プロジェクトの経緯、過去の決定事項をすぐに参照し、今後の方針決定に役立てることができます。 手作業や重複作業を削減。 数か月前にすでに回答された質問や作成されたドキュメントをすぐに見つけられるため、一から作り直したり、同じ質問に繰り返し答えたりする必要がなくなります。

数か月前にすでに回答された質問や作成されたドキュメントをすぐに見つけられるため、一から作り直したり、同じ質問に繰り返し答えたりする必要がなくなります。 部門横断型コラボレーションを促進。営業、製品、マーケティング、エンジニアリングの各チームが、ミーティングや進捗報告を頻繁に行うことなく、互いに必要な情報にアクセスできます。

Slack の AI 検索を活用するためのベストプラクティス

Slack の AI 検索は、チームの働き方やコミュニケーションのあり方を大きく変える可能性を秘めています。以下のベストプラクティスを参考に、その機能を最大限に活用しましょう。

1. 組織のナレッジを Slack からアクセスできる場所に保管する

Slack AI 検索は、チャンネルの履歴、canvas、アップロードされたファイル、連携済みアプリなど、インデックスに含まれるコンテンツを対象に動作します。情報を検索可能な状態に保つため、重要なナレッジをローカルドライブ、非共有のドキュメント、プラットフォーム外のメッセージングツールに保存しないようにしましょう。また、チャンネルやファイルのプライバシー設定を確認し、機密データのセキュリティを確保しつつ、Slack AI 検索がチームに必要な情報にアクセスできるようにします。

2. ビジネスアプリケーションを連携する

チームメンバーの業務遂行に必要なナレッジがあるシステム（Google ドライブ、GitHub、Salesforce、Confluence など）を連携しましょう。これにより、分散したナレッジ管理への共通アクセスが可能になり、検索の効率が上がるとともに、Slackbot や AI の回答に有益なコンテキストが付加されます。Slack は数千ものアプリと連携でき、すべてを一元化された Work OS に集約できます。

3. 専用チャンネルを使って会話を整理する

プロジェクト、チーム、トピックごとにチャンネルを設定し、一貫したチャンネル命名規則を使用するようにしましょう。チャンネル上部のタブを活用して canvas やリストを作成し、共有リンク、プロジェクト計画、ポリシー、議事録など、チームが定期的に参照する情報を整理した重要なファイルを添付しておきます。

4. 重要なやり取りを DM からチャンネルへ移行する

重要な決定事項や最新情報の共有をプロジェクト専用チャンネルやチームチャンネルで行うことで、それらの情報が Slack の検索可能な履歴の一部として蓄積されていきます。Slack AI 検索は権限に沿って動作するため、ユーザーが参加していないダイレクトメッセージから回答を引き出すことはできません。チャンネルを意識的に活用することで、ナレッジが保存され、検索可能な状態でチーム全体に共有されます。

5. ナレッジの品質を継続的に確保する

Slack AI 検索では情報を見つけることができますが、組織やプロジェクトの重要なナレッジを常に最新の状態に保つのはチームの役割です。共有 canvas、ドキュメント、ファイルなど価値の高いリソースを定期的に見直し、古くなったコンテンツの更新やリンク切れになっているリンクの削除を行うようにしましょう。

6. アクセシビリティとガバナンス・権限のバランスをとる

ナレッジを見つけやすくすることは、すべての情報に誰もがアクセスできるようにすべきという意味ではありません。Slack エンタープライズ検索は権限を考慮して動作するため、チームメンバーはアクセスが許可されたコンテンツのみを検索できます。

Slack AI 検索で組織のナレッジを即座に活用

組織には、必要な情報がすでにそろっています。Slack AI を使えば、その情報を社員がすぐに見つけて活用することができます。会話、ファイル、連携済みプラットフォーム、組織のコンテキストをワークフローに統合することで、情報をスムーズに活用できます。さらに Slackbot を使えば、単なる情報の取得にとどまらず、メッセージの下書き、会話の要約、連携ツールからのデータ取得、指示にもとづくワークフローの設定など、情報にもとづいたアクションを起こすことが可能です。コンテキストの切り替えや手作業を減らし、必要な情報を探す時間を短縮することで、より価値の高い業務に注力できるようになります。

効果的な AI 検索とは、単にドキュメントをインデックス化することではありません。会話、信頼性の高いナレッジ、AI による発見を組み合わせて、仕事が行われているその場所で情報を把握できるようにする必要があります。