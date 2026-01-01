Slackbot とワークフロービルダーでリマインダー、承認、定期的な更新、通知を自動化し、組織全体へのスムーズな情報提供を実現できます。

共有されたチャンネル、インテグレーション、検索可能なメッセージ履歴により、部署の垣根を越えてチーム全員が常に足並みをそろえ、最新情報を把握することができます。

会話、社内通知、最新情報、決定事項を整理されたチャンネルにまとめることで、複数のツールを横断して検索することなく、社員が必要な情報をすぐに見つけられるようになります。

このユースケースについて

組織が成長するにつれ、チームや組織全体に情報を周知することがより困難になります。チームが異なる拠点やタイムゾーンで業務を行うようになり、新しいツールが次々と導入され、重要な情報がメール、ミーティング、ドキュメント、メッセージングプラットフォームに散在してしまいます。やがて、更新情報が見落とされ、業務の重複が発生し、社内で起きていることを社員が把握できなくなってしまいます。

Slack のような Work OS では、コミュニケーションが 1 か所に集約されます。Slack を活用することで、チームはより素早く情報を見つけ、部門を越えてつながり、コンテキストの検索に費やす時間を減らして仕事を進めることに注力できます。

Slack で社内コミュニケーションを改善する方法

効果的な社内コミュニケーションの鍵は、チームが情報を見つけ、共有し、活用しやすくすることです。Slack では会話、最新情報、ファイル、ワークフローが単一の Work OS に集約されるため、情報がメールに散在したりバラバラのツールを利用したりすることなくチームの足並みを常にそろえることができます。

Slack の機能によりチームの連携と生産的な働き方を実現できる仕組みをご紹介します。

チャンネルでコミュニケーションを整理する

チャンネルは、チーム、プロジェクト、部門、全社的な取り組みのための専用スペースです。部門チャンネルは日々のコミュニケーションを行う場となり、プロジェクトチャンネルは共通の目標やマイルストーンに向けて関係者が集まる場です。経営陣チームは専用チャンネルで最新情報を共有でき、部門横断チームは各自の業務に関連する会話を把握できます。

非同期型コミュニケーションを実現する

社内で共有すべき変更が生じたからといって必ずミーティングが必要になるわけではありません。Slack では、スレッドでの会話、録音・録画による共有、検索可能なメッセージ履歴を通じて非同期型コミュニケーションを実現できます。チームメンバーは各自のスケジュールに合わせて情報を確認し、対応することができます。これにより、場所やタイムゾーンをまたいだコラボレーションが容易になります。さらに、Slack では会話を検索できるため、社員は最新情報やディスカッションの内容をすばやくキャッチアップすることができます。

社内コミュニケーションのワークフローを自動化する

自動化により、チームはより一貫したコミュニケーションを行えるようになります。Slack ワークフロービルダーを使って、リマインダー、承認リクエスト、定期的な更新、通知を自動化できます。メンバーが次のステップを覚えておく必要がなくなり、定型的なコミュニケーションが自動的に行われます。これにより手動のフォローアップが減り、社員は重要なタスクや締め切りを常に把握できます。

インテグレーションで可視性を高める

Slack は社員が日常的に使用しているツールと連携します。インテグレーションにより、プロジェクト管理プラットフォーム、人事システム、CRM ソフトウェア、IT ツール、カレンダーの更新情報がチャンネルに直接表示されます。複数のアプリケーションを確認する必要がなくなり、チームはあらゆる情報を 1 か所で把握できます。必要な時に必要な情報をすばやく見つけられるため、スピーディーに対応して業務を進めやすくなります。インテグレーションが可能なサードパーティー製アプリの一覧については、Slack Marketplace をご覧ください。

Slackbot で情報を素早く見つける

Slackbot を使えば、無数のメッセージやファイルを探し回ることなく、必要な情報を見つることができます。自然言語で質問を入力するだけで、関連する会話、ドキュメント、最新情報、連携データが提示されます。AI を活用した要約とまとめにより、途中から参加したチームメンバーでも、アクティビティ、決定事項、アクションアイテムを素早くキャッチアップできます。

私のもとには『Slackbot は天才だ。時間の節約になるし、すばらしい機能だ』というメッセージが届きます。Slack によって仕事の進め方が変わったという話なら、いくらでも聞いていられます。 Taylor Rose Chief Information & Digital Officer Jason King 氏

Slack を社内コミュニケーションに活用するメリット

コミュニケーションの質は、あらゆるビジネスの生産性に直結します。Slack では会話、最新情報、ワークフローが 1 か所に集約されるため、明確なコミュニケーションと連携を容易に実現できます。

Slack で社内コミュニケーションを改善する主なメリットは次のとおりです。

社内コミュニケーション向上に向けたベストプラクティス

優れたツールも大切ですが、強固な社内コミュニケーションには一貫した習慣の積み重ねも不可欠です。以下の社内コミュニケーションのベストプラクティスを参考に、チームの混乱を減らし、組織全体で情報をスムーズに共有できる環境を整えましょう。

チームのコミュニケーションを一元化する

会話や更新情報を共有されたチャンネルにまとめることで、メールスレッドやプライベートメッセージに分散しないようにしましょう。例えば、製品リリース用のチャンネルを作成して、スケジュール、関係者への更新情報、重要な決定事項をすべて 1 か所で管理できます。

非同期型コラボレーションを推進する

同時にオンラインでなくても、メンバーが柔軟に業務に取り組める環境を整えましょう。スレッド形式の会話や録画・録音による共有を活用すれば、企画書のレビューやプロジェクトのフィードバック共有など、スケジュール、場所、タイムゾーンを越えたチーム間コラボレーションが可能になります。

コミュニケーションチャンネルを標準化する

一貫した構成で部門別、プロジェクト別、全社向けチャンネルを作成するようにしましょう。人事のお知らせ、IT の更新情報、プロジェクトのディスカッションをどこで探せばよいか社員が把握できていれば、情報を探す時間が減り、本来の業務に注力できます。

不要なミーティングを減らす

進捗報告や定例情報は、できる限りチャンネルで共有しましょう。例えば、週次の進捗報告をチャンネル投稿で行えば、定例の進捗報告ミーティングを省きながら、全員への情報共有を行えます。

定例業務を自動化する

ワークフロービルダーを使って、リマインダーや定例コミュニケーションを自動化しましょう。プロジェクトの更新、承認依頼、研修用チェックリストなどを、手動のフォローアップなしで自動的に受け取ることができます。

経営陣の透明性を高める

優先事項、会社の最新情報、決定事項を専用チャンネルで共有しましょう。例えば、経営陣チームは、社員がすぐにアクセスできる場所に四半期目標や社内通知を投稿することができます。

情報を検索しやすくアクセスしやすい状態にする

さらに有効な社内コミュニケーション戦略として、会話やファイルを Slack に集約し、社員が後から簡単に見つけられるようにしておきましょう。これは特にオンボーディングの場面において効果的です。新入社員は、チームメンバーに経緯を確認しなくても、過去のやり取り、プロジェクトの決定事項、ドキュメントを自身で確認して把握できます。

Slack で組織全体の社内コミュニケーションを向上させる

社員が会社やチームの優先事項を把握し、組織の変化に常に対応し、社内の同僚とより効果的に協働するためには、強固な社内コミュニケーションが不可欠です。

Slack は、コミュニケーションと業務を単一の Work OS に統合するツールです。Slack では、チャンネルを活用して部門、プロジェクト、取り組みごとに会話を整理できるため、社員は最新情報の確認やディスカッションへの参加をスムーズに行うことができます。インテグレーションを使えば、ほかのシステムの情報を Slack に直接取り込むことができます。また、ワークフロービルダーを活用すると、リマインダーや承認、定期的な更新といった日常的なコミュニケーションを自動化できます。

Slackbot を使えば、社員は回答をすぐに得て、会話をキャッチアップできるほか、メッセージや連携しているほかのツールから必要な情報をすばやく抽出することができます。これらの機能を併用することで、組織全体で情報の流れが可視化されるため、チームは常に状況を把握しながら業務をスムーズに進めることができるようになります。