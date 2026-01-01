Automatiza recordatorios, aprobaciones, actualizaciones periódicas y notificaciones con Slackbot y el Generador de flujos de trabajo para mantener activo el flujo de la información en toda la organización.

Apoya la colaboración asincrónica con hilos, resúmenes de IA, actualizaciones grabadas y conversaciones a las que los equipos pueden volver en cualquier momento.

Los canales compartidos, las integraciones y el historial de mensajes con capacidad de búsqueda ayudan a los equipos a mantenerse sincronizados e informados en todos los departamentos.

Reúne conversaciones, anuncios, actualizaciones y decisiones en canales organizados para que los empleados puedan encontrar información sin tener que buscar en múltiples herramientas.

Acerca de este caso de uso

A medida que tu organización crece, mantener a todos en el equipo (y en toda la organización) informados se vuelve más difícil. Los equipos trabajan en distintos lugares y zonas horarias, se incorporan nuevas herramientas y la información importante queda enterrada entre correos electrónicos, reuniones, documentos y plataformas de mensajería. Con el tiempo, se pierden actualizaciones, el trabajo se duplica y los empleados pierden visibilidad sobre lo que ocurre en el negocio.

Un sistema operativo de trabajo como Slack centraliza la comunicación en un solo lugar. Con Slack, los equipos pueden encontrar información más rápido, mantenerse conectados entre departamentos y dedicar menos tiempo a buscar contexto y más tiempo a avanzar con el trabajo.

Cómo mejorar la comunicación interna con Slack

Una comunicación interna eficiente depende de que sea sencillo buscar información, compartirla y realizar acciones a partir de ella. Slack reúne conversaciones, actualizaciones, archivos y flujos de trabajo en un solo sistema operativo de trabajo, lo que mantiene a tu equipo sincronizado sin depender de correos electrónicos dispersos ni herramientas desconectadas.

A continuación, detallamos cómo las funciones de Slack facilitan que tu equipo se mantenga organizado y trabaje de forma productiva.

Organiza la comunicación con los canales

Los canales crean espacios dedicados para equipos, proyectos, departamentos e iniciativas de toda la empresa. Los canales de departamento le dan a cada equipo un lugar para la comunicación del día a día, mientras que los canales de proyectos reúnen a los interesados en torno a objetivos e hitos compartidos. Los equipos de liderazgo pueden compartir actualizaciones en canales dedicados, mientras que los equipos multidisciplinarios obtienen visibilidad de las conversaciones que afectan su trabajo.

Apoya la comunicación asincrónica

No es necesario hacer una reunión para cada novedad de la empresa. Slack apoya la comunicación asincrónica mediante las conversaciones en hilos, las actualizaciones grabadas y el historial de mensajes con capacidad de búsqueda. Los miembros del equipo pueden revisar la información y responder según sus propios horarios. Esto facilita la colaboración entre distintas ubicaciones y zonas horarias. Como las conversaciones tienen capacidad de búsqueda en Slack, los empleados también pueden ponerse al día rápidamente con las actualizaciones y discusiones.

Automatiza los flujos de trabajo de comunicación interna

La automatización ayuda a los equipos a comunicarse de forma más coherente. Puedes usar el Generador de flujos de trabajo de Slack para automatizar recordatorios, solicitudes de aprobación, actualizaciones periódicas y notificaciones. En lugar de depender de que alguien recuerde el siguiente paso, la comunicación de rutina ocurre de forma automática. Esto reduce el seguimiento manual y ayuda a los empleados a estar al tanto de las tareas y los plazos importantes.

Mejora la visibilidad con las integraciones

Slack se conecta con las herramientas que los empleados ya usan todos los días. Las integraciones pueden mostrar actualizaciones de plataformas de gestión de proyectos, sistemas de RR. HH., software de CRM, herramientas de TI y calendarios directamente en los canales. En lugar de revisar múltiples aplicaciones para obtener actualizaciones, tu equipo puede acceder a toda la información desde un solo lugar. Es más fácil encontrar la información correcta cuando la necesitas, lo que facilita responder y seguir avanzando con el trabajo. Explora Slack Marketplace para ver el listado completo de aplicaciones de terceros disponibles para integración.

Encuentra información más rápido con Slackbot

Slackbot ayuda a tus empleados a encontrar información sin tener que revisar innumerables mensajes y archivos. Puedes hacer preguntas en lenguaje natural para acceder a conversaciones, documentos, actualizaciones y datos conectados relevantes. Los resúmenes y síntesis con tecnología de inteligencia artificial ayudan a cualquier miembro de tu equipo a ponerse al corriente rápidamente de la actividad, las decisiones y las tareas a realizar, incluso cuando se une a una conversación tarde.

La gente me manda mensajes diciendo: «Slackbot es un genio. Esto me ahorra tiempo. Es brillante». Nunca me voy a cansar de que me digan que Slack es innovador. Jason King Director de Información y Datos Digitales, Taylor Rose

Beneficios de usar Slack para la comunicación interna

Una buena comunicación es fundamental para la productividad en cualquier empresa. Al reunir conversaciones, actualizaciones y flujos de trabajo en un solo lugar, Slack facilita comunicarse con claridad y mantener la sincronización.

Algunos de los principales beneficios de mejorar la comunicación interna con Slack son:

Mayor transparencia. Los canales facilitan la publicación de actualizaciones y anuncios para las personas que los necesitan. Los empleados obtienen más visibilidad sobre lo que sucede en los distintos equipos y departamentos, lo que ayuda a todos a mantenerse sincronizados en relación con las prioridades.

Los canales facilitan la publicación de actualizaciones y anuncios para las personas que los necesitan. Los empleados obtienen más visibilidad sobre lo que sucede en los distintos equipos y departamentos, lo que ayuda a todos a mantenerse sincronizados en relación con las prioridades. Toma de decisiones más ágil. Cuando las conversaciones, los archivos y las actualizaciones se encuentran en un solo lugar, los equipos pueden reunir información rápidamente y avanzar con el trabajo. Los empleados dedican menos tiempo a buscar contexto y más tiempo a actuar. Nuestra investigación muestra que los equipos que usan Slack para la gestión de proyectos reportan ser un 47 % más productivos.

Cuando las conversaciones, los archivos y las actualizaciones se encuentran en un solo lugar, los equipos pueden reunir información rápidamente y avanzar con el trabajo. Los empleados dedican menos tiempo a buscar contexto y más tiempo a actuar. Nuestra investigación muestra que los equipos que usan Slack para la gestión de proyectos reportan ser un 47 % más productivos. Menos silos de información. Los canales compartidos ayudan a derribar las barreras de comunicación entre tus equipos. En lugar de que la información quede atrapada en bandejas de entrada o aplicaciones separadas, Slack permite a los empleados colaborar en el mismo espacio y mantenerse conectados con el trabajo relacionado.

Los canales compartidos ayudan a derribar las barreras de comunicación entre tus equipos. En lugar de que la información quede atrapada en bandejas de entrada o aplicaciones separadas, Slack permite a los empleados colaborar en el mismo espacio y mantenerse conectados con el trabajo relacionado. Mejor colaboración interfuncional. Los equipos pueden coordinar proyectos, compartir actualizaciones y resolver problemas juntos sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Al centralizar el conocimiento valioso en un solo lugar para todos, se simplifica la colaboración entre áreas.

Los equipos pueden coordinar proyectos, compartir actualizaciones y resolver problemas juntos sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Al centralizar el conocimiento valioso en un solo lugar para todos, se simplifica la colaboración entre áreas. Menos reuniones innecesarias. Usa conversaciones en hilos, actualizaciones grabadas y comunicación asincrónica para compartir información sin tener que convocar a todos a otra reunión. Los empleados pueden mantenerse informados mientras reservan su tiempo para el trabajo que necesita su atención completa. Según investigaciones de Slack, los equipos reportan necesitar un 39 % menos de reuniones cuando el trabajo de los proyectos se realiza dentro de Slack.

Usa conversaciones en hilos, actualizaciones grabadas y comunicación asincrónica para compartir información sin tener que convocar a todos a otra reunión. Los empleados pueden mantenerse informados mientras reservan su tiempo para el trabajo que necesita su atención completa. Según investigaciones de Slack, los equipos reportan necesitar un 39 % menos de reuniones cuando el trabajo de los proyectos se realiza dentro de Slack. Actualizaciones más consistentes. El Generador de flujos de trabajo ayuda a automatizar recordatorios, notificaciones y actualizaciones recurrentes. La información importante llega a las personas correctas en el momento adecuado sin depender de seguimientos manuales.

El Generador de flujos de trabajo ayuda a automatizar recordatorios, notificaciones y actualizaciones recurrentes. La información importante llega a las personas correctas en el momento adecuado sin depender de seguimientos manuales. Mejor colaboración remota e híbrida. Slack ofrece a los empleados un espacio compartido para comunicarse sin importar su ubicación. Los equipos pueden colaborar entre distintas oficinas (presenciales y remotas) y zonas horarias, a la vez manteniendo el acceso a las mismas conversaciones e información.

Slack ofrece a los empleados un espacio compartido para comunicarse sin importar su ubicación. Los equipos pueden colaborar entre distintas oficinas (presenciales y remotas) y zonas horarias, a la vez manteniendo el acceso a las mismas conversaciones e información. Conocimiento organizacional centralizado. Las conversaciones, los archivos, las decisiones y las actualizaciones permanecen disponibles para su búsqueda en Slack. Los empleados pueden encontrar rápidamente la información que necesitan sin tener que revisar hilos de correo electrónico o múltiples aplicaciones.

Prácticas recomendadas para mejorar la comunicación interna

Las herramientas adecuadas ayudan, pero una comunicación interna sólida también depende del desarrollo de hábitos coherentes. Las siguientes prácticas recomendadas para la comunicación interna pueden ayudar a tu equipo a reducir la confusión y mantener el traspaso de la información en toda la organización:

Centraliza la comunicación del equipo

Conserva las conversaciones y actualizaciones en canales compartidos en lugar de dispersarlas en hilos de correo electrónico y mensajes privados. Por ejemplo, un canal de lanzamiento de productos puede reunir cronologías, actualizaciones para las partes interesadas y decisiones clave en un solo lugar.

Fomenta la colaboración asincrónica

Dale a tus empleados la flexibilidad de colaborar sin necesidad de estar en línea al mismo tiempo. Las conversaciones en hilos y las actualizaciones grabadas ayudan a los equipos a colaborar sin importar sus turnos, ubicaciones ni zonas horarias, ya sea que deban revisar una propuesta o compartir comentarios sobre un proyecto.

Estandariza los canales de comunicación

Crea una estructura coherente para los canales de departamentos, proyectos y toda la empresa. Cuando tus empleados saben exactamente dónde encontrar los anuncios de RR. HH., las actualizaciones de TI o las discusiones de proyectos, dedican menos tiempo a buscar y más tiempo a ser productivos en el trabajo.

Reduce las reuniones innecesarias

Comparte actualizaciones de estado e información rutinaria en canales siempre que sea posible. Por ejemplo, una actualización semanal para el equipo puede reemplazar con frecuencia una reunión periódica de estado y, al mismo tiempo, mantener a todos informados.

Automatiza las actualizaciones rutinarias

Usa el Generador de flujos de trabajo para automatizar recordatorios y comunicaciones periódicas. Tu equipo puede recibir automáticamente actualizaciones de proyectos, solicitudes de aprobación o listas de verificación de incorporación sin depender de seguimientos manuales.

Mejora la transparencia del equipo de liderazgo

Comparte prioridades, novedades de la empresa y decisiones en los canales dedicados. Por ejemplo, los equipos de liderazgo pueden publicar objetivos trimestrales o anuncios en el mismo lugar en el que los empleados pueden acceder a ellos fácilmente.

Logra que la información pueda buscarse y sea accesible

Otra buena estrategia de comunicación interna es conservar las conversaciones y los archivos en Slack, donde los empleados pueden encontrarlos fácilmente más adelante. Esto es especialmente útil para las incorporaciones. Los empleados nuevos pueden consultar discusiones, decisiones de proyectos y documentación pasadas en lugar de depender de sus compañeros para obtener contexto.

Mejora la comunicación interna en toda tu organización con Slack

Una comunicación interna sólida ayuda a los empleados a entender las prioridades de la empresa y del equipo, a mantenerse informados sobre los cambios organizacionales y a trabajar de manera más eficiente con sus colegas en toda la empresa.

Slack es la herramienta que une la comunicación y el trabajo en un único sistema operativo de trabajo. Con Slack, tu equipo puede usar canales para organizar las conversaciones por departamento, proyecto o iniciativa, lo que brinda a los empleados un lugar claro donde encontrar actualizaciones y participar en discusiones. Las integraciones funcionan muy bien para traer información de otros sistemas directamente a Slack. Y el Generador de flujos de trabajo ayuda a automatizar comunicaciones rutinarias como recordatorios, aprobaciones y actualizaciones periódicas.

Slackbot ayuda a los empleados a encontrar respuestas rápidamente, ponerse al corriente de las conversaciones y obtener información relevante de mensajes y otras herramientas conectadas. En conjunto, estas funcionalidades crean un flujo de información más transparente en toda tu organización, lo que facilita que los equipos se mantengan informados y avancen con el trabajo.