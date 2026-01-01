Ventas, asistencia y liderazgo colaboran en Slack con un contexto compartido del cliente. Así, las transferencias son más fluidas y nada se pierde entre departamentos.

Las notificaciones automáticas y el enrutamiento de tareas gestionan recordatorios, aprobaciones y alertas de la canalización, para que los representantes dediquen su tiempo a vender en lugar de perseguir actualizaciones de estado.

Los canales específicos de cada cuenta le dan a ventas, asistencia y liderazgo una vista compartida y en tiempo real de cada negociación, para que las aprobaciones avancen más rápido y nada se pierda en el camino.

Usa la CRM de Slack para convertir tus conversaciones cotidianas en una canalización de negociaciones automática. Con la potencia de Slackbot, la CRM de Slack puede registrar llamadas y actualizar etapas de negociaciones, todo sin la complicación de tener que cambiar de pestañas y perder el contexto.

Acerca de este caso de uso

Gestionar todas las piezas en movimiento de una canalización de ventas se vuelve más difícil a medida que los equipos crecen, las negociaciones se vuelven más complejas y la comunicación con los clientes se dispersa entre herramientas y departamentos.

Slack ofrece una solución: la CRM de Slack ayuda a los representantes de ventas, gerentes y equipos de operaciones de ingresos a gestionar su canalización con IA conversacional, flujos de trabajo automatizados y actualizaciones de la CRM en tiempo real. El resultado es un equipo de ventas alineado y negociaciones que siguen avanzando.

Cómo gestionar una canalización de ventas con la CRM de Slack

La CRM de Slack es transformadora porque convierte las conversaciones en gestión de la canalización en tiempo real. Slackbot y una integración nativa con Salesforce capturan el contexto automáticamente, mantienen los registros actualizados, identifican los próximos pasos y hacen avanzar las oportunidades en el mismo lugar donde tu equipo ya trabaja. A continuación, detallamos cómo funciona.

Usa Slack para la gestión conversacional de la canalización

La CRM de Slack transforma las tareas administrativas tediosas de ingreso de datos, como registrar manualmente notas de llamadas o navegar por paneles para actualizar una etapa de negociación, gracias a Slackbot. Se usan prompts en lenguaje natural para que Slackbot actualice los flujos de trabajo diarios de la CRM, lo que hace que el trabajo se sienta más como una conversación que como el ingreso de datos.

Registrar actualizaciones: dile a Slackbot que cree o actualice un contacto, y este extrae los detalles relevantes de tu conversación para completar el registro automáticamente. Así pasas menos tiempo en el ingreso de datos y más tiempo con los clientes.

dile a Slackbot que cree o actualice un contacto, y este extrae los detalles relevantes de tu conversación para completar el registro automáticamente. Así pasas menos tiempo en el ingreso de datos y más tiempo con los clientes. Avanzar por las etapas de negociación: habla con Slackbot para avanzar por las etapas de la canalización en segundos; basta con decirle en qué punto está una negociación. Mantiene los registros de CRM actualizados sin que tengas que navegar por una aplicación diferente.

habla con Slackbot para avanzar por las etapas de la canalización en segundos; basta con decirle en qué punto está una negociación. Mantiene los registros de CRM actualizados sin que tengas que navegar por una aplicación diferente. Preparación para reuniones: pídele a Slackbot que genere un resumen de una cuenta antes de una llamada. Extraerá conversaciones pasadas, el historial de la negociación y el contexto del cliente para que te prepares con todo lo que necesitas.

pídele a Slackbot que genere un resumen de una cuenta antes de una llamada. Extraerá conversaciones pasadas, el historial de la negociación y el contexto del cliente para que te prepares con todo lo que necesitas. Organización inteligente: usa la vista de agenda integrada junto con las áreas de enfoque sugeridas por Slackbot para organizar tu día y priorizar las cuentas correctas.

Elimina el cambio de aplicaciones con la integración nativa de Salesforce

El cambio de contexto disminuye en gran medida la productividad, y cambiar entre aplicaciones hace que los datos se pierdan en el camino. La CRM de Slack está creada de forma nativa con base en Salesforce (se incluye en el plan Business+ sin costo adicional) para cerrar la brecha entre la comunicación diaria y los silos de la CRM.

Sincronización en segundo plano: cada detalle de contacto e hito de negociación capturado a través de Slackbot actualiza Salesforce automáticamente en segundo plano, para que tus registros de CRM se mantengan precisos sin el trabajo de transferir datos manualmente a un sistema separado.

cada detalle de contacto e hito de negociación capturado a través de Slackbot actualiza Salesforce automáticamente en segundo plano, para que tus registros de CRM se mantengan precisos sin el trabajo de transferir datos manualmente a un sistema separado. Escalabilidad sin fricciones: comienza con tu pequeña empresa en la CRM de Slack de inmediato con una implementación rápida. Y como los datos están respaldados por Salesforce desde el primer día, no se requiere migración cuando el negocio esté listo para escalar.

Mantén la comunicación de la canalización y la automatización de flujos de trabajo en un solo lugar

La CRM conversacional de Slack mantiene a tu equipo sincronizado. Te da un espacio claro para cada cuenta, claridad sobre cuál es el siguiente paso y un lugar compartido para hacer avanzar las negociaciones, para que todos se mantengan sincronizados a medida que la canalización evoluciona.

Canales de cuenta organizados: dedica canales a cuentas, territorios o etapas de la canalización, para que sepas exactamente dónde encontrarlos. Los miembros del equipo que se unen a una negociación a mitad del camino pueden usar prompts en lenguaje natural para obtener los detalles clave y ver dónde lo dejaron.

dedica canales a cuentas, territorios o etapas de la canalización, para que sepas exactamente dónde encontrarlos. Los miembros del equipo que se unen a una negociación a mitad del camino pueden usar prompts en lenguaje natural para obtener los detalles clave y ver dónde lo dejaron. Próximos pasos automatizados: usa Slackbot y la automatización de flujos de trabajo de la CRM para enrutar aprobaciones de tareas, solicitar seguimientos y enviar alertas de cambios en la canalización, lo que mantiene las negociaciones en movimiento incluso cuando tú trabajas en otras cosas.

usa Slackbot y la automatización de flujos de trabajo de la CRM para enrutar aprobaciones de tareas, solicitar seguimientos y enviar alertas de cambios en la canalización, lo que mantiene las negociaciones en movimiento incluso cuando tú trabajas en otras cosas. Colaboración en negociaciones: ventas, asistencia y liderazgo operan desde una única fuente de información confiable compartida en canales de cuentas dedicados, lo que elimina los informes separados y los correos electrónicos de estado que ralentizan las negociaciones entre equipos.

Al principio, parecía como una pequeña mejora en el flujo de trabajo. Sin embargo, con el tiempo, notamos un efecto compuesto: las conversaciones óptimas generaban mejores implementaciones, lo cual se traducía en mayores conversiones. Gerardo Rodriguez Phillip Cofundador y director general, Sparked

Beneficios de usar Slack para gestionar tu canalización de ventas

Tradicionalmente, gestionar una canalización de ventas implicaba mucho trabajo manual: registrar notas de llamadas, completar registros y buscar contexto antes de cada interacción con el cliente. Además, los resultados no siempre estaban disponibles cuando los necesitabas. Los equipos que usan la CRM de Slack para gestionar su canalización obtienen los siguientes beneficios:

Mayor velocidad en el avance de negociaciones: Slackbot gestiona las actualizaciones de registros en el flujo de la conversación, así pasas menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo avanzando con las negociaciones.

Slackbot gestiona las actualizaciones de registros en el flujo de la conversación, así pasas menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo avanzando con las negociaciones. Mayor precisión en los pronósticos: como la captura de contexto está integrada en tus conversaciones del día a día, los datos están actualizados y son completos, lo que te da una visión confiable de lo que realmente hay en la canalización.

como la captura de contexto está integrada en tus conversaciones del día a día, los datos están actualizados y son completos, lo que te da una visión confiable de lo que realmente hay en la canalización. Menos trabajo administrativo manual: Slackbot registra actualizaciones, crea entradas y sincroniza datos con Salesforce en segundo plano, lo que te libera de las tareas de administración típicas posteriores a cada interacción con el cliente.

Slackbot registra actualizaciones, crea entradas y sincroniza datos con Salesforce en segundo plano, lo que te libera de las tareas de administración típicas posteriores a cada interacción con el cliente. Mayor colaboración entre áreas: las actualizaciones de la CRM aparecen en los canales de Slack donde tu equipo ya colabora, así ventas, asistencia y liderazgo trabajan con la misma información actualizada.

las actualizaciones de la CRM aparecen en los canales de Slack donde tu equipo ya colabora, así ventas, asistencia y liderazgo trabajan con la misma información actualizada. Seguimientos más consistentes: Slackbot usa el contexto del cliente que ya está en Slack para ayudarte a redactar comunicaciones de seguimiento rápidamente, lo que facilita el contacto con el mensaje adecuado en el momento justo.

Slackbot usa el contexto del cliente que ya está en Slack para ayudarte a redactar comunicaciones de seguimiento rápidamente, lo que facilita el contacto con el mensaje adecuado en el momento justo. Aprobaciones y escalaciones más rápidas: el enrutamiento automatizado envía las aprobaciones y escalamientos a la persona correcta de inmediato, para que las aprobaciones de negociaciones no se queden perdidas en bandejas de entrada.

el enrutamiento automatizado envía las aprobaciones y escalamientos a la persona correcta de inmediato, para que las aprobaciones de negociaciones no se queden perdidas en bandejas de entrada. Contexto de cliente centralizado: la CRM de Slack mantiene los registros, el historial de conversaciones y las actualizaciones de negociaciones en el sistema operativo donde ya sucede el trabajo.

¿Qué es la gestión de la canalización de ventas?

La gestión de la canalización de ventas es la forma en que supervisas y das seguimiento a las negociaciones a medida que avanzan por el proceso de ventas. Es una responsabilidad central para cualquier vendedor: crear un plan de ventas, priorizar oportunidades y hacer predicciones del futuro empresarial al hacer un seguimiento de las acciones clave de ventas dentro de cada etapa de la canalización. Tu sistema de CRM te ayuda a monitorear y evaluar la efectividad en cada etapa del proceso:

Calificación de prospectos: determinar si un prospecto cumple con tus criterios en función del perfil, el momento y el presupuesto

determinar si un prospecto cumple con tus criterios en función del perfil, el momento y el presupuesto Descubrimiento: una conversación para entender los desafíos específicos de un prospecto y establecer las bases para avanzar

una conversación para entender los desafíos específicos de un prospecto y establecer las bases para avanzar Propuesta: presentar tu solución y explicar cómo responde a las necesidades del prospecto

presentar tu solución y explicar cómo responde a las necesidades del prospecto Negociación: trabajar en los términos, precios y detalles del contrato para llegar a un acuerdo mutuo

trabajar en los términos, precios y detalles del contrato para llegar a un acuerdo mutuo Cerrada y conseguida / Cerrada y perdida: registrar el resultado para que los equipos puedan aprender de los éxitos y los fracasos, y mejorar el proceso, además de, posiblemente, volver a buscar el contacto con campañas de marketing

Ver cómo los prospectos avanzan por estas etapas está directamente relacionado con la precisión de los pronósticos, la responsabilidad y la eficiencia operativa. La CRM de Slack hace posible esa visibilidad al mantener los registros actualizados mediante las actualizaciones conversacionales. Los datos en los que confían los gerentes reflejan lo que realmente ocurre.

Siete consejos para gestionar una canalización de ventas

Para los equipos que quieren optimizar la visibilidad de la canalización, hay pequeños cambios en los procesos que pueden tener un impacto inmediato. A continuación, detallamos cuáles.

1. Estandariza las etapas de la canalización

Define qué hace que un prospecto avance de una etapa a la siguiente y asegúrate de que cada representante use esas definiciones de manera coherente para que los datos sean confiables.

2. Mantén los registros de la CRM actualizados

Las actualizaciones regulares mejoran los pronósticos y la visibilidad de forma directa. Un sistema de CRM conversacional que acepta lenguaje natural elimina los obstáculos que impiden que los representantes actualicen los registros.

3. Automatiza los seguimientos y las notificaciones

La automatización de flujos de trabajo de ventas mantiene los prospectos activos con seguimientos coherentes, y Slackbot te notifica a medida que las negociaciones avanzan, lo que mantiene a todos informados sin necesidad de revisiones manuales.

4. Fomenta la colaboración interfuncional

La CRM de Slack permite que los equipos colaboren con el contexto completo del cliente en lugar de gestionar el trabajo en herramientas aisladas. Así, las personas correctas pueden realizar acciones con base en la información correcta en el momento correcto.

5. Monitorea el estado de la canalización con regularidad

Las actualizaciones de la CRM sin obstáculos y las notificaciones automáticas hacen que el estado de la canalización sea siempre visible, sin necesidad de reuniones adicionales para poner a todos al corriente.

6. Prioriza los pronósticos

Una vez que tu plataforma y procesos de CRM estén en marcha, hacer pronósticos a partir de datos confiables de la canalización te ayuda a tomar decisiones de negocio seguras y basadas en datos.

7. Centraliza la comunicación con los clientes

Dentro de Slack, tu sistema operativo de trabajo central, Slackbot actúa como un agente de IA con acceso al contexto que convierte las conversaciones en registros estructurados de clientes, resume la actividad, destaca información relevante y sugiere próximos pasos en el flujo de trabajo.

Cómo Slack apoya la colaboración de ventas entre equipos

La gestión de la canalización mejora significativamente cuando los equipos de ventas, asistencia, liderazgo, operaciones y éxito del cliente colaboran con los mismos datos actualizados. Con Slack como tu sistema operativo de trabajo, no es necesario cambiar entre bandejas de entrada, paneles de CRM y herramientas de productividad. Slack une a las personas y la información, lo que permite que los equipos de ventas hagan avanzar las negociaciones en la canalización con menos obstáculos y automatizaciones con IA, y sin cambios de contexto.

Slack es la capa de colaboración que conecta la actividad de la CRM, las actualizaciones de clientes y los flujos de trabajo de ventas entre departamentos. Puedes configurar flujos de trabajo de escalamiento de clientes con Slackbot, o redactar comunicaciones de seguimiento cuando se cierra una negociación usando el contexto del cliente que ya está registrado en Slack. Los equipos de toda la organización obtienen visibilidad acerca de los avances de la canalización, mientras Slackbot muestra resúmenes de cuentas y el estado de las negociaciones donde sea que ocurra la conversación.