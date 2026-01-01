Slack para trabajadores de primera línea ofrece todo lo que te encanta de Slack, adaptado para las personas que no trabajan detrás de un escritorio. Es una solución ligera, diseñada principalmente para dispositivos móviles, que facilita que los equipos de primera línea se mantengan conectados con toda la empresa.
Adapta Slack para trabajadores de primera línea a las necesidades de tu equipo y a su forma de trabajar, desde gerentes de tiendas y personal de enfermería a domicilio hasta responsables de turno y técnicos de campo.
Mejora la experiencia de tus clientes al proporcionar a los equipos de las tiendas acceso a agentes y canales específicos para sus funciones, con los que pueden consultar al instante el inventario en tiempo real, las nuevas promociones y los anuncios.
Mantén la producción en marcha sin contratiempos conectando a los trabajadores con agentes de asistencia que los ayuden con los protocolos de seguridad, los cambios de turno y las solicitudes de mantenimiento.
Integra al personal en los canales de equipo para que puedan resolver los problemas de los huéspedes en el momento, con información contextual de tus sistemas más importantes y los datos de los huéspedes disponibles en Slack.
Proporciona al personal de atención domiciliaria acceso seguro desde dispositivos móviles a la información de sus pacientes y a los conocimientos de especialistas clínicos mediante canales o juntas para que puedan brindar atención personalizada en equipo.
Trabajar en Slack para trabajadores de primera línea es tan fácil como enviar un mensaje de texto, tan seguro como tu sistema de mayor confianza y mantiene conectada a toda la empresa.
Los equipos de primera línea obtienen hasta 10 canales relevantes para su función, agentes para responder preguntas, juntas para realizar llamadas y flujos de trabajo automatizados con rutinas útiles integradas.
Lleva todos los sistemas y procesos a la primera línea con agentes, aplicaciones y flujos de trabajo diseñados específicamente para ello. Desde solicitudes de asistencia hasta datos de Salesforce, cumplirán con los requisitos de la empresa y tendrán lo que necesitan para resolver tareas en el momento.
Todos los trabajadores permanecen protegidos por los mismos controles de confianza que ya utiliza tu empresa. HIPAA, FINRA, autenticación multifactor y controles de administrador para agentes: todo es compatible con Slack para trabajadores de primera línea.
«El 90 % de nuestro equipo trabaja en primera línea, lo que significa que cada demora afecta directamente la experiencia de los huéspedes. Con Slack para trabajadores de primera línea, estamos reduciendo el tiempo de resolución de consultas de los clientes de 48 horas a menos de 20 minutos y protegiendo las relaciones con los huéspedes que impulsan nuestro negocio».
«La mayoría de nuestro personal está en las tiendas, no detrás de un escritorio en la sede central. Cuando necesitábamos cambiar un exhibidor con urgencia, teníamos que llamar a cada tienda, confirmar que hubieran visto el cambio y hacer un seguimiento de quienes no habían respondido; podía llevar más de una hora. Ahora, con un solo clic en el canal, sabemos quién lo hizo y quién no».
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Slack para trabajadores de primera línea brinda a los trabajadores de campo respuestas y asistencia inmediatas, adaptadas al ritmo de cada turno.
Página del sector
Mejora la fidelización de los clientes y la productividad de los empleados con una plataforma creada para el entorno minorista actual.
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Conecta la cadena de valor completa, desde el inicio de la fabricación hasta el último paso de la comercialización.
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