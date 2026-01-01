Venta minorista Mejora la experiencia de tus clientes al proporcionar a los equipos de las tiendas acceso a agentes y canales específicos para sus funciones, con los que pueden consultar al instante el inventario en tiempo real, las nuevas promociones y los anuncios.

Fabricación Mantén la producción en marcha sin contratiempos conectando a los trabajadores con agentes de asistencia que los ayuden con los protocolos de seguridad, los cambios de turno y las solicitudes de mantenimiento.

Viajes y hotelería Integra al personal en los canales de equipo para que puedan resolver los problemas de los huéspedes en el momento, con información contextual de tus sistemas más importantes y los datos de los huéspedes disponibles en Slack.