매장 관리자부터 방문 간호사, 교대 근무 책임자, 현장 기술자에 이르기까지, 팀의 업무 방식과 요구 사항에 맞춰 Slack 프론트라인을 자유롭게 구성하세요.
매장 팀이 역할별 에이전트 및 채널에 액세스하여 실시간 재고, 새로운 프로모션, 공지 사항을 즉시 확인할 수 있도록 지원하여 고객 경험을 개선하세요.
근무자들을 안전 수칙, 교대 근무 인계, 유지보수 요청을 도와줄 지원 에이전트와 연결하여 원활한 생산을 유지하세요.
직원들을 팀 채널로 모아, 가장 중요한 시스템과 투숙객 데이터를 바탕으로 콘텍스트를 Slack에서 바로 확인하며 현장에서 고객 문제를 해결하도록 하세요.
방문 돌봄 직원이 모바일로 환자 정보를 안전하게 확인하고, 채널이나 허들을 통해 임상 전문가의 도움을 받아 한 팀처럼 맞춤형 돌봄을 실현하도록 하세요.
Slack 프론트라인을 사용하는 것은 문자 메시지를 보내는 것만큼 간편하고, 가장 신뢰하는 시스템만큼 안전하며, 회사 전체와 원활하게 연결됩니다.
프론트라인 팀은 자신의 역할과 관련된 최대 10개의 채널, 질문에 답변할 에이전트, 통화를 위한 허들, 유용한 루틴이 내장된 자동화된 워크플로를 사용할 수 있습니다.
전용 에이전트, 앱, 워크플로를 통해 모든 시스템과 프로세스를 프론트라인 업무에 직접 적용하세요. 지원 요청부터 Salesforce 데이터에 이르기까지, 비즈니스 규정을 준수하면서 현장에서 바로 업무를 해결하는 데 필요한 모든 것을 갖추게 됩니다.
모든 직원은 기업이 이미 사용 중인 신뢰할 수 있는 보안 제어로 똑같이 보호받습니다. HIPAA, FINRA, 다단계 인증, 에이전트용 관리자 제어까지, Slack 프론트라인에서 이 모두가 지원됩니다.
“저희 팀의 90%는 프론트라인에서 일하기 때문에, 모든 지연이 고객 경험에 직접적인 영향을 미칩니다. Slack 프론트라인을 통해 고객 문제 해결 시간을 48시간에서 20분 미만으로 단축하고, 저희 비즈니스의 원동력인 고객 관계를 지켜나가고 있죠.”
“저희 직원 대부분이 본사 책상에 앉아 있지 않고 매장에서 일합니다. 디스플레이를 급히 변경해야 할 때면, 예전에는 모든 매장에 전화를 걸어 내용을 확인했는지 확인하고, 답장을 하지 않은 매장을 일일이 추적하곤 했습니다. 이 작업은 1시간 넘게 걸리기도 했죠. 이제 채널에서 클릭 한 번만 하면 누가 완료했고 누가 아직 완료하지 않았는지 알 수 있습니다.”
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Slack 프론트라인은 현장 근무자들에게 즉각적인 답변과 지원을 제공하며, 변화의 속도에 맞춰 설계되었습니다.
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새로운 소매 환경을 위해 구축된 플랫폼으로 고객 충성도와 직원의 생산성을 높여보세요.
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제조 현장에서 비즈니스 수익에 이르기까지 모든 가치 체인을 연결하세요.
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