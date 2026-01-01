“저희 직원 대부분이 본사 책상에 앉아 있지 않고 매장에서 일합니다. 디스플레이를 급히 변경해야 할 때면, 예전에는 모든 매장에 전화를 걸어 내용을 확인했는지 확인하고, 답장을 하지 않은 매장을 일일이 추적하곤 했습니다. 이 작업은 1시간 넘게 걸리기도 했죠. 이제 채널에서 클릭 한 번만 하면 누가 완료했고 누가 아직 완료하지 않았는지 알 수 있습니다.”

올리브영 리테일 팀 지역 매니저

김지수 & 홍슬기