채널과 허들을 통해 신입 사원이 질문하고, 협업하고, 관계를 쌓을 수 있는 기회를 제공하는 동시에 빠른 적응에 필요한 지원을 제공하세요.

워크플로 빌더와 Slackbot을 활용해 리마인더, 알림, 승인 등의 반복 작업을 자동화하면 수동 후속 조치를 줄이고 단계 누락을 방지하는 데 도움이 됩니다.

전용 채널, 체크리스트, 구조화된 마일스톤을 활용해 팀과 위치에 관계없이 모든 신입 사원에게 명확한 온보딩 경로를 제공하세요.

대화, 교육 자료, FAQ, 정책 및 기타 온보딩 리소스를 공유 워크스페이스에 모아두면, 신입 사원이 단절된 도구를 오가며 찾아 헤매지 않고도 필요한 정보를 얻고 동료들과 소통할 수 있습니다.

본 사용 사례에 대하여

직원을 효과적으로 온보딩하려면 단순한 서류 작업 이상의 것이 필요합니다. 각 신입 사원은 자신의 역할을 파악하고, 필요한 정보를 찾고, 동료들과 교류하며, 궁금한 점이 생겼을 때 누구에게 물어봐야 할지 빠르게 파악해야 합니다. 하이브리드 및 원격 근무 팀의 경우, 온보딩 과정이 여러 소통 채널에 분산되어 단편적으로 이루어지는 경우가 많습니다. 신입 사원들이 이메일, 문서, HR 시스템, 회의, 기타 도구에서 정보를 일일이 모으는 과정에서 오히려 혼란이 가중될 수 있습니다.

Slack은 대화와 리소스를 하나의 공유 워크스페이스로 통합합니다. 팀은 Slack을 벗어나지 않고도 동료 소개부터 교육, 지식 공유에 이르는 온보딩 활동 전반을 신입 사원에게 안내할 수 있습니다. 모든 온보딩 활동을 한곳에 모아두고 지속적으로 개선해 나가면, 조직은 신규 팀 멤버들에게 더 일관되고 확장 가능한 경험을 제공할 수 있게 됩니다.

Slack으로 신입 사원을 온보딩하는 방법

성공적인 온보딩은 관계 형성에서 시작됩니다. 신입 사원은 동료들과 유대감을 쌓고, 프로세스와 기대치를 파악하며, 회사 문화를 빠르게 익혀야 합니다. Slack을 이용하면 팀이 정보 과부하, 일관성 없는 프로세스, 누락된 작업을 줄여주는 온보딩 워크플로를 만들 수 있으므로 이 과정이 간소화됩니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

온보딩 전용 채널 만들기

직원 온보딩 전용 채널을 만들면 신입 사원이 공지사항, 환영 메시지, 소개, 자주 묻는 질문에 대한 답변을 한곳에서 찾을 수 있습니다. 팀 또는 부서별 채널을 별도로 만들어 직원들이 관련 대화를 살펴보고 업무 프로세스를 익히도록 도울 수도 있습니다.

Slackbot을 사용해 교육 마일스톤 설정하기

팀은 Slackbot을 활용해 리마인더를 전송하고, 자주 묻는 질문에 답변하며, 신입 사원에게 온보딩 과정을 진행하는 데 필요한 자료를 안내할 수도 있습니다. 예를 들어 Slackbot이 회의 일정 예약, 직원 교육 수료, 정책 검토 등에 대한 알림을 자동으로 전송해 신규 팀 멤버가 초반 몇 주 동안 업무를 놓치지 않도록 도울 수 있습니다.

워크플로 빌더로 반복적인 온보딩 작업 자동화하기

팀은 워크플로 빌더를 사용해 온보딩 프로세스를 반복 가능한 일련의 단계로 나눌 수 있습니다. 워크플로 자동화를 활용하면 신입 사원이 마일스톤을 완료했을 때 관리자에게 알리거나 승인을 요청할 수도 있습니다. 이러한 작업을 자동화하면 수동 후속 조치를 줄이면서 온보딩 프로세스를 더욱 원활하게 진행할 수 있게 됩니다.

신입 사원과 허들을 이용해 소통하기

신입 사원의 질문은 직접적인 대화로 해결하는 게 더 쉬운 경우가 많습니다. 하지만 모든 상호작용을 캘린더 이벤트로 등록할 필요는 없습니다. 허들을 활용해 즉흥적으로 체크인하면 관리자가 동료를 소개하거나 질문에 답하기 위해 공식적인 회의 일정을 잡을 필요가 없습니다.

캔버스로 온보딩 허브 만들기

캔버스는 팀 디렉터리, FAQ, 회사 정책, 교육 자료와 같은 온보딩 정보의 중앙 허브 역할을 할 수 있습니다. 직원들은 궁금한 점이 생길 경우 이메일이나 여기저기 흩어진 문서를 뒤질 필요 없이 한 곳에서 바로 확인할 수 있게 됩니다.

리스트로 온보딩 작업 추적하기

리스트를 활용해 온보딩 작업, 마일스톤, 담당자, 마감일을 추적해 보세요. 명확한 작업 목록과 기대치가 확립되면 신입 사원, 관리자, HR 담당자가 서로 책임감을 갖고 온보딩 프로세스의 지연을 유발할 수 있는 작업 정체를 미리 파악할 수 있습니다.

온보딩 템플릿으로 더 빠르게 시작하기

Slack의 기성 템플릿을 활용하면 HR 팀과 관리자가 온보딩 프로세스를 더 빠르게 시작할 수 있습니다. 먼저 신입 사원 온보딩 가이드를 추가해 직원들이 초반 며칠과 몇 주 동안 잘 적응할 수 있도록 돕는 사용이 간편한 템플릿을 만들어 보세요. 여기에 직원 온보딩 체크리스트 템플릿을 함께 활용하면 폭넓은 온보딩 여정을 체계적으로 정리할 수 있습니다. 마지막으로 복리후생 가이드 템플릿에 회사의 복리후생 정보를 입력해 신입 사원 및 기존 직원 모두와 공유할 수 있는 리소스를 만들어 보세요.

타사 온보딩 도구와 통합을 연결하기

Slack은 조직에서 온보딩에 이미 사용 도구와 통합할 수 있으며 HRIS 플랫폼, 캘린더, 문서 저장소, 티켓팅 도구, 학습 시스템, ID 관리 솔루션과 같은 다양한 도구를 지원합니다. 이러한 시스템을 연결하면 관련 데이터를 Slack 내 신입 사원의 워크플로로 바로 가져올 수 있으므로 콘텍스트를 전환할 필요가 없습니다.

제가 항상 팀과 함께 일하는 공간은 Slack이고 저희 목표는 Codex를 진정한 동료로 만드는 겁니다. 그러니 Slack이야말로 가장 자연스러운 공간이죠. OpenAI 제품 부서 직원 Alexander Embiricos

온보딩에 Slack을 사용하는 데 따르는 이점

Slack을 사용하면 이미 사용 중인 워크스페이스에 온보딩 리소스와 대화를 한데 모을 수 있습니다. 신입 직원과 온보딩 프로세스에 기여하는 직원 모두 콘텍스트를 전환하지 않고도 필요한 것을 찾을 수 있습니다. 이 중앙 공간에서 온보딩 프로세스를 더욱 예측 가능하고, 체계적이며, 협업 친화적인 절차로 만들 수 있습니다.

Slack은 다음과 같은 방식으로 조직의 온보딩 최적화를 지원합니다.

신입 사원의 적응 속도 향상. 신입 사원은 자동화된 리마인더와 온보딩 리소스의 중앙 저장소를 통해 중요 작업을 완료하고, 원하는 답을 찾고, 적합한 사람과 연결할 수 있으며 따라서 더 빠르게 생산성을 발휘할 수 있습니다.

신입 사원은 자동화된 리마인더와 온보딩 리소스의 중앙 저장소를 통해 중요 작업을 완료하고, 원하는 답을 찾고, 적합한 사람과 연결할 수 있으며 따라서 더 빠르게 생산성을 발휘할 수 있습니다. 일관된 온보딩 경험 조성. 워크플로와 체크리스트를 표준화하면 팀이나 근무지에 상관없이 모든 신입 사원이 동일한 온보딩 단계를 거칠 수 있습니다. 일관된 온보딩 워크플로를 구축하면 HR 담당자와 관리자도 명확한 프로세스를 따를 수 있게 됩니다.

워크플로와 체크리스트를 표준화하면 팀이나 근무지에 상관없이 모든 신입 사원이 동일한 온보딩 단계를 거칠 수 있습니다. 일관된 온보딩 워크플로를 구축하면 HR 담당자와 관리자도 명확한 프로세스를 따를 수 있게 됩니다. 조직 전반의 커뮤니케이션 강화. 공유 채널과 허들 등의 내부 커뮤니케이션 도구를 활용하면 팀원들이 서로 협업하고 신입 사원의 상황을 자연스럽게 확인할 수 있으며 불필요한 회의로 일정이 꼬이지도 않습니다.

공유 채널과 허들 등의 내부 커뮤니케이션 도구를 활용하면 팀원들이 서로 협업하고 신입 사원의 상황을 자연스럽게 확인할 수 있으며 불필요한 회의로 일정이 꼬이지도 않습니다. 조직 내 지식을 손쉽게 활용. 캔버스에 온보딩 허브를 만들어 역할별 리소스, 교육 자료, FAQ, 정책 등을 손쉽게 찾고 다시 이용할 수 있게 할 수 있습니다. 이러한 리소스를 쉽게 활용할 수 있게 되면 신입 사원이 정보를 찾는 데 드는 시간을 단축할 수 있습니다.

캔버스에 온보딩 허브를 만들어 역할별 리소스, 교육 자료, FAQ, 정책 등을 손쉽게 찾고 다시 이용할 수 있게 할 수 있습니다. 이러한 리소스를 쉽게 활용할 수 있게 되면 신입 사원이 정보를 찾는 데 드는 시간을 단축할 수 있습니다. 반복적인 온보딩 작업 감소. 워크플로 빌더를 사용해 알림, 승인, 체크리스트 배포 등의 작업을 자동화하면 반복적인 후속 조치가 줄어들며, 관리자와 HR 직원은 더 많은 시간을 직원 지원에 집중할 수 있습니다.

워크플로 빌더를 사용해 알림, 승인, 체크리스트 배포 등의 작업을 자동화하면 반복적인 후속 조치가 줄어들며, 관리자와 HR 직원은 더 많은 시간을 직원 지원에 집중할 수 있습니다. 참여 및 유대감 증대. Slack은 지식 공유, 가벼운 대화, 대면 미팅을 위한 공간을 제공해 원격 팀원 간에 유대감을 돈독히 할 수 있습니다. 자연스러운 소통 덕분에 하이브리드·근무자와 신입 사원도 더 빠르게 소속감을 느낄 수 있습니다.

신입 사원 온보딩 모범 사례는 무엇인가요?

효과적인 온보딩은 첫날 오리엔테이션 한 번으로 끝나는 것이 아니라 지속적인 프로세스입니다. 성공적인 온보딩을 위해서는 신입 사원이 지식을 쌓고 동료들과 관계를 형성할 수 있어야 합니다. 이 두 가지가 가능해야 자신감을 갖고 업무에 임할 수 있습니다. 조직은 다음 모범 사례를 활용해 유용한 온보딩 경험을 만들 수 있습니다.

준비는 입사 전부터 시작됩니다. 출근 장소, 예상 일정, 입사일 전에 작성해야 할 서류나 교육 등을 명확히 안내합니다. 환영 메시지와 사전 체크리스트를 마련하면 신입 사원이 준비된 상태로 자신감 있게 첫날을 맞이할 수 있습니다.

출근 장소, 예상 일정, 입사일 전에 작성해야 할 서류나 교육 등을 명확히 안내합니다. 환영 메시지와 사전 체크리스트를 마련하면 신입 사원이 준비된 상태로 자신감 있게 첫날을 맞이할 수 있습니다. 온보딩 리소스를 중앙에 모으세요. 교육 자료, FAQ, 정책과 같은 온보딩 리소스를 선별해 Slack 캔버스 같은 중앙 저장소에 정리해 두면 신입 사원이 중요한 정보를 찾을 때 명확한 출발점이 될 수 있습니다.

교육 자료, FAQ, 정책과 같은 온보딩 리소스를 선별해 Slack 캔버스 같은 중앙 저장소에 정리해 두면 신입 사원이 중요한 정보를 찾을 때 명확한 출발점이 될 수 있습니다. 명확한 커뮤니케이션 채널을 확립하세요. 신입 사원은 업데이트를 확인하고, 질문하고, 동료와 소통할 수 있는 장소를 알 수 있어야 합니다. 팀별, 요청 유형별로 커뮤니케이션 채널을 만들어 대화를 체계적으로 관리하고 나중에 다시 찾아보기 쉽게 해두세요.

신입 사원은 업데이트를 확인하고, 질문하고, 동료와 소통할 수 있는 장소를 알 수 있어야 합니다. 팀별, 요청 유형별로 커뮤니케이션 채널을 만들어 대화를 체계적으로 관리하고 나중에 다시 찾아보기 쉽게 해두세요. 반복적인 관리 업무를 자동화하세요. 알림, 승인, 리마인더를 최대한 자동화하여 수동 후속 조치가 필요 없도록 하세요. 온보딩 리마인더를 자동화하면 업무 누락도 예방할 수 있습니다.

알림, 승인, 리마인더를 최대한 자동화하여 수동 후속 조치가 필요 없도록 하세요. 온보딩 리마인더를 자동화하면 업무 누락도 예방할 수 있습니다. 초기 협업과 관계 형성을 독려하세요. 신규 팀원을 동료에게 소개하고 가벼운 상호작용과 부서 간 협업을 독려하세요. 팀원 간에 신뢰가 쌓이면 향후 프로젝트를 성공하는 데 큰 도움이 됩니다.

신규 팀원을 동료에게 소개하고 가벼운 상호작용과 부서 간 협업을 독려하세요. 팀원 간에 신뢰가 쌓이면 향후 프로젝트를 성공하는 데 큰 도움이 됩니다. 체계적인 마일스톤을 만드세요. 첫 몇 주를 넘어 이후까지 이어지는 온보딩 목표를 설정하세요. 30일, 60일, 90일 등의 정기적인 마일스톤이 있으면 신입 사원은 기대치를 파악할 수 있고, 관리자는 질문에 답하고 장애 요소를 예방할 기회를 가질 수 있습니다.

첫 몇 주를 넘어 이후까지 이어지는 온보딩 목표를 설정하세요. 30일, 60일, 90일 등의 정기적인 마일스톤이 있으면 신입 사원은 기대치를 파악할 수 있고, 관리자는 질문에 답하고 장애 요소를 예방할 기회를 가질 수 있습니다. 피드백을 수집하고 지속적으로 개선해 나가세요. 신입 사원을 대상으로 설문조사를 실시해 효과적인 것과 그렇지 않은 것에 대해 파악하세요. 혼란스러웠던 점은 무엇이며 찾기 어려웠던 정보는 무엇인지 파악하고 해당 피드백을 토대로 온보딩 프로세스를 개선하세요.

Slack을 활용하여 신입 사원의 적응 속도 향상

성공적인 온보딩 프로세스에는 단순한 문서화와 교육 이상의 것이 필요합니다. 일관된 커뮤니케이션 채널을 갖추고, 정보를 손쉽게 찾을 수 있도록 안배하여, 신입 사원이 다음 단계를 파악하고 막혔을 때 도움을 받을 수 있도록 워크플로를 연결해야 합니다.

Slack은 이 모든 요소를 하나의 워크스페이스에 통합해 줍니다. 신입 사원은 콘텍스트 전환 없이 팀원과 소통하고, 온보딩 리소스를 찾고, 업무를 완료하고, 질문을 할 수 있습니다. 자동화된 워크플로와 중앙 집중식 정보 덕분에 HR 부서와 관리자의 온보딩 업무도 간소화되어 팀 전반의 업무를 보다 손쉽게 관리 및 보고할 수 있게 됩니다. 그 결과, 신입 사원이 역량을 향상하고, 동료와 관계를 형성하며, 더 빠르게 기여를 시작할 수 있는 온보딩 경험이 완성됩니다.