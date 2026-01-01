Gib neuen Mitarbeitenden die Möglichkeit, über Channels und Huddles Fragen zu stellen, zusammenzuarbeiten und Beziehungen aufzubauen – und biete ihnen dabei die Unterstützung, die sie brauchen, um schnell produktiv zu werden.

Nutze den Workflow-Builder und Slackbot, um Erinnerungen, Benachrichtigungen, Genehmigungen und andere Routineaufgaben zu automatisieren. So reduzierst du die manuelle Nachverfolgung und vermeidest, dass Schritte übersehen werden.

Nutze dedizierte Channels, Checklisten und strukturierte Meilensteine, um jedem neuen Mitarbeitenden – unabhängig von Team oder Standort – einen klaren Weg durch das Onboarding zu bieten.

Bringe Unterhaltungen, Schulungsmaterialien, FAQs, Richtlinien und andere Onboarding-Ressourcen in einem gemeinsamen Workspace zusammen, damit neue Mitarbeitende Informationen finden und sich mit Kolleginnen und Kollegen vernetzen können – ohne in verschiedenen, voneinander getrennten Tools suchen zu müssen.

Info zu diesem Anwendungsfall

Effizientes Onboarding neuer Mitarbeitender umfasst weit mehr als das Ausfüllen von Formularen. Neue Teammitglieder müssen ihre Rolle verstehen, relevante Informationen finden, Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen knüpfen und schnell herausfinden, an wen sie sich bei Fragen wenden können. Bei hybrid und remote arbeitenden Teams verteilt sich der Onboarding-Prozess häufig auf viele verschiedene Kommunikationswege. Neue Mitarbeitende müssen sich Informationen aus E-Mails, Dokumenten, Personalmanagementsystemen, Meetings und anderen Tools zusammensuchen – das führt oft zu mehr Verwirrung als Klarheit.

Slack bündelt Unterhaltungen und Ressourcen in einem gemeinsamen Workspace. Teams können neue Mitarbeitende durch alle Onboarding-Aktivitäten begleiten – von der Vorstellung bei Kolleginnen und Kollegen bis hin zu Schulungen und Wissenstransfer – ohne Slack verlassen zu müssen. Wenn alle Onboarding-Aktivitäten an einem Ort zusammengeführt und kontinuierlich optimiert werden, können Organisationen eine einheitlichere und skalierbarere Erfahrung für neue Teammitglieder schaffen.

So gelingt das Onboarding neuer Mitarbeitender mit Slack

Erfolgreiches Onboarding beginnt mit dem Aufbau von Beziehungen. Neue Mitarbeitende müssen sich mit Kolleginnen und Kollegen vernetzen, Prozesse und Erwartungen verstehen und ihr Wissen über die Unternehmenskultur vertiefen – oft sehr schnell. Slack kann dabei helfen, diesen Weg zu vereinfachen, indem Teams Onboarding-Workflows erstellen, die Informationsüberflutung, uneinheitliche Prozesse und vergessene Aufgaben reduzieren. So funktioniert es.

Eigene Onboarding-Channels erstellen

Erstelle einen Channel speziell für das Onboarding von Mitarbeitenden, in dem neue Mitarbeitende Ankündigungen, Willkommensnachrichten, Vorstellungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden können. Du kannst auch team- oder abteilungsspezifische Channels erstellen, damit Mitarbeitende relevante Gespräche verfolgen und Prozesse kennenlernen können.

Slackbot für Trainings-Meilensteine nutzen

Teams können Slackbot verwenden, um Erinnerungen zu senden, häufige Fragen zu beantworten und neue Mitarbeitende zu relevanten Ressourcen zu führen, während sie den Onboarding-Prozess durchlaufen. So kann Slackbot beispielsweise automatische Erinnerungen senden, um ein Meeting zu planen, Mitarbeitendenschulungen abzuschließen oder eine Richtlinie zu lesen – und hilft neuen Teammitgliedern so, in den ersten Wochen den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten.

Wiederkehrende Onboarding-Aufgaben mit dem Workflow-Builder automatisieren

Mit dem Workflow-Builder können Teams den Onboarding-Prozess in eine Reihe wiederholbarer Schritte aufteilen. Nutze Workflow-Automatisierung, um Führungskräfte zu benachrichtigen, wenn neue Mitarbeitende einen Meilenstein erreichen oder Genehmigungen beantragen. Die Automatisierung dieser Aufgaben reduziert manuelle Nachverfolgung und erleichtert gleichzeitig den Onboarding-Prozess.

Mit Huddles bei neuen Mitarbeitenden nachfragen

Neue Mitarbeitende haben oft Fragen, die sich im direkten Gespräch leichter beantworten lassen – aber nicht jede Unterhaltung muss zu einem Kalendereintrag werden. Nutze Huddles für spontane Check-ins, damit Führungskräfte Kolleginnen und Kollegen vorstellen oder Fragen beantworten können, ohne ein offizielles Meeting ansetzen zu müssen.

Ein Onboarding-Hub mit Canvases erstellen

Ein Canvas kann als zentraler Hub für Onboarding-Informationen dienen – etwa für Team-Verzeichnisse, FAQs, Unternehmensrichtlinien und Schulungsmaterialien. Mitarbeitende haben damit einen einzigen Anlaufpunkt für ihre Fragen, statt E-Mails oder verstreute Dokumente zu durchsuchen.

Onboarding-Aufgaben mit Listen verfolgen

Nutze Listen, um Onboarding-Aufgaben, Meilensteine, Verantwortliche und Fristen im Blick zu behalten. Mit klar definierten Aufgaben und Erwartungen können neue Mitarbeitende, Führungskräfte und Mitarbeitende im Personalbereich gegenseitig Verantwortung übernehmen und ins Stocken geratene Aufgaben erkennen, bevor sie den Onboarding-Prozess verlangsamen.

Mit Onboarding-Vorlagen schneller loslegen

Die vorgefertigten Vorlagen von Slack geben Teams im Personalwesen und Führungskräften einen Vorsprung beim Onboarding-Prozess. Beginne mit der Onboarding-Anleitung für neue Mitarbeitende – eine benutzerfreundliche Vorlage, die neue Mitarbeitende durch ihre ersten Tage und Wochen begleitet. Ergänze diese durch eine Onboarding-Checklisten-Vorlage, um den gesamten Onboarding-Verlauf zu strukturieren. Passe anschließend die Vorlage für den Benefits-Leitfaden mit den Leistungen deines Unternehmens an und erstelle so eine teilbare Ressource für neue und bestehende Mitarbeitende.

Onboarding-Tools von Drittanbietern per Integration vernetzen

Slack lässt sich in Tools integrieren, die deine Organisation bereits für das Onboarding nutzt – darunter HRIS-Plattformen, Kalender, Dokumenten-Repositorys, Ticketing-Tools, Lernsysteme und Identity-Management-Lösungen. Durch die Vernetzung dieser Systeme werden relevante Daten direkt in Slack in den Workflow neuer Mitarbeitender eingebunden – und der Aufwand durch ständiges Wechseln zwischen Tools wird reduziert.

Slack ist der Ort, an dem ich ständig mit meinem Team zusammenarbeite. Unser Ziel ist es, Codex zu einem echten Teammitglied zu machen – und der natürlichste Platz dafür ist Slack. Alexander Embiricos Member of Product Staff, OpenAI

Vorteile von Slack beim Onboarding

Mit Slack kannst du Onboarding-Ressourcen und -Unterhaltungen in den Workspace integrieren, den du bereits nutzt – das reduziert den Aufwand durch Kontextwechsel sowohl für neue Mitarbeitende als auch für alle, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind. An diesem zentralen Ort kannst du den Prozess vorhersehbarer, strukturierter und kollaborativer gestalten.

Slack hilft Organisationen, das Onboarding auf folgende Weisen zu optimieren:

Neue Mitarbeitende schneller einarbeiten. Dank automatischer Erinnerungen und einer zentralen Sammlung von Onboarding-Ressourcen können neue Mitarbeitende wichtige Aufgaben erledigen, Antworten finden und die richtigen Ansprechpersonen kontaktieren – und so schneller produktiv werden.

Dank automatischer Erinnerungen und einer zentralen Sammlung von Onboarding-Ressourcen können neue Mitarbeitende wichtige Aufgaben erledigen, Antworten finden und die richtigen Ansprechpersonen kontaktieren – und so schneller produktiv werden. Einheitliche Onboarding-Erlebnisse schaffen. Standardisiere Workflows und Checklisten, damit jede:r neue Mitarbeitende dieselben Onboarding-Schritte durchläuft – unabhängig von Team oder Standort. Ein einheitlicher Onboarding-Workflow gibt auch den Mitarbeitenden im Personalwesen und Führungskräften einen klar definierten Prozess an die Hand.

Standardisiere Workflows und Checklisten, damit jede:r neue Mitarbeitende dieselben Onboarding-Schritte durchläuft – unabhängig von Team oder Standort. Ein einheitlicher Onboarding-Workflow gibt auch den Mitarbeitenden im Personalwesen und Führungskräften einen klar definierten Prozess an die Hand. Kommunikation im gesamten Unternehmen verbessern. Interne Kommunikations-Tools wie gemeinsame Channels und Huddles ermöglichen es Teammitgliedern, zusammenzuarbeiten und unkompliziert Kontakt mit neuen Mitarbeitenden aufzunehmen – ohne den Kalender mit unnötigen Meetings zu überfüllen.

Interne Kommunikations-Tools wie gemeinsame Channels und Huddles ermöglichen es Teammitgliedern, zusammenzuarbeiten und unkompliziert Kontakt mit neuen Mitarbeitenden aufzunehmen – ohne den Kalender mit unnötigen Meetings zu überfüllen. Den Zugang zu internem Wissen erleichtern. Erstelle einen zentralen Onboarding-Hub in Canvas, in dem rollenspezifische Ressourcen, Schulungsmaterialien, FAQs und Richtlinien leicht zu finden und jederzeit abrufbar sind. Mit diesen griffbereiten Ressourcen verbringen neue Mitarbeitende weniger Zeit mit der Informationssuche.

Erstelle einen zentralen Onboarding-Hub in Canvas, in dem rollenspezifische Ressourcen, Schulungsmaterialien, FAQs und Richtlinien leicht zu finden und jederzeit abrufbar sind. Mit diesen griffbereiten Ressourcen verbringen neue Mitarbeitende weniger Zeit mit der Informationssuche. Manuellen Onboarding-Aufwand reduzieren. Nutze den Workflow-Builder, um Aufgaben wie Benachrichtigungen, Genehmigungen, die Verteilung von Checklisten und mehr zu automatisieren – das reduziert wiederholte Nachbereitung und gibt Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung mehr Zeit für die Unterstützung von Mitarbeitenden.

Nutze den Workflow-Builder, um Aufgaben wie Benachrichtigungen, Genehmigungen, die Verteilung von Checklisten und mehr zu automatisieren – das reduziert wiederholte Nachbereitung und gibt Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung mehr Zeit für die Unterstützung von Mitarbeitenden. Engagement und Zusammenhalt stärken. Slack erleichtert den Aufbau von Vertrauen zwischen Remote-Teammitgliedern, indem es eine Plattform für Wissensaustausch, informelle Unterhaltungen und persönliche Meetings bietet. Zwanglose Interaktionen helfen hybrid und remote arbeitenden Mitarbeitenden, sich schneller zugehörig zu fühlen.

Was sind bewährte Methoden für das Onboarding neuer Mitarbeitender?

Effizientes Onboarding ist ein fortlaufender Prozess – keine einmalige Einführungsveranstaltung am ersten Arbeitstag. Der Onboarding-Prozess muss neuen Mitarbeitenden helfen, Wissen aufzubauen und Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen zu knüpfen, um erfolgreich zu sein – beides ist notwendig, um das nötige Selbstvertrauen für den Erfolg zu gewinnen. Organisationen können diese bewährten Methoden befolgen, um ein gelungenes Onboarding-Erlebnis zu gestalten:

Mitarbeitende vor dem ersten Arbeitstag vorbereiten. Kommuniziere klar, wo es langgeht, was erwartet wird und welche Unterlagen oder Schulungen vor dem Startdatum abgearbeitet werden müssen. Eine Willkommensnachricht und eine Preboarding-Checkliste helfen neuen Mitarbeitenden, sich sicher und gut vorbereitet zu fühlen.

Kommuniziere klar, wo es langgeht, was erwartet wird und welche Unterlagen oder Schulungen vor dem Startdatum abgearbeitet werden müssen. Eine Willkommensnachricht und eine Preboarding-Checkliste helfen neuen Mitarbeitenden, sich sicher und gut vorbereitet zu fühlen. Onboarding-Ressourcen zentralisieren. Stelle Onboarding-Ressourcen wie Schulungsmaterialien, FAQs und Richtlinien in einem zentralen Repository bereit – zum Beispiel in Slack Canvas. Das gibt neuen Mitarbeitenden einen klaren Ausgangspunkt, um wichtige Informationen zu finden.

Stelle Onboarding-Ressourcen wie Schulungsmaterialien, FAQs und Richtlinien in einem zentralen Repository bereit – zum Beispiel in Slack Canvas. Das gibt neuen Mitarbeitenden einen klaren Ausgangspunkt, um wichtige Informationen zu finden. Klare Kommunikations-Channels etablieren. Stelle sicher, dass neue Mitarbeitende wissen, wo sie Updates finden, Fragen stellen und sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen können. Richte Kommunikations-Channels für jedes Team und jede Art von Anfrage ein, damit Gespräche strukturiert und leicht nachvollziehbar bleiben.

Stelle sicher, dass neue Mitarbeitende wissen, wo sie Updates finden, Fragen stellen und sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen können. Richte Kommunikations-Channels für jedes Team und jede Art von Anfrage ein, damit Gespräche strukturiert und leicht nachvollziehbar bleiben. Wiederkehrende administrative Aufgaben automatisieren. Plane Benachrichtigungen, Genehmigungen und Erinnerungen wann immer möglich automatisch ein, um manuelle Nachfassaktionen zu reduzieren. Automatisierte Onboarding-Erinnerungen tragen auch dazu bei, dass keine Aufgaben vergessen werden.

Plane Benachrichtigungen, Genehmigungen und Erinnerungen wann immer möglich automatisch ein, um manuelle Nachfassaktionen zu reduzieren. Automatisierte Onboarding-Erinnerungen tragen auch dazu bei, dass keine Aufgaben vergessen werden. Frühe Zusammenarbeit und den Aufbau von Beziehungen fördern. Stelle neue Teammitglieder ihren Kolleginnen und Kollegen vor und ermutige zu zwanglosen Interaktionen und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Vertrauen zwischen Teammitgliedern ist eine wichtige Grundlage für spätere Projekterfolge.

Stelle neue Teammitglieder ihren Kolleginnen und Kollegen vor und ermutige zu zwanglosen Interaktionen und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Vertrauen zwischen Teammitgliedern ist eine wichtige Grundlage für spätere Projekterfolge. Strukturierte Meilensteine festlegen. Setze Onboarding-Ziele, die über die ersten Wochen hinausgehen. Mit regelmäßigen Meilensteinen (z. B. nach 30, 60 und 90 Tagen) gewinnen neue Mitarbeitende ein klares Bild der Erwartungen – und Führungskräfte haben konkrete Gelegenheiten, Fragen zu beantworten und Hindernisse frühzeitig aus dem Weg zu räumen.

Setze Onboarding-Ziele, die über die ersten Wochen hinausgehen. Mit regelmäßigen Meilensteinen (z. B. nach 30, 60 und 90 Tagen) gewinnen neue Mitarbeitende ein klares Bild der Erwartungen – und Führungskräfte haben konkrete Gelegenheiten, Fragen zu beantworten und Hindernisse frühzeitig aus dem Weg zu räumen. Feedback einholen und kontinuierlich verbessern. Befrage neue Mitarbeitende, was gut funktioniert hat und was nicht. Was hat sie verwirrt? Welche Informationen waren schwer zu finden? Nutze das Feedback, um deinen Onboarding-Prozess zu optimieren.

Neue Mitarbeitende mit Slack schneller auf den neuesten Stand bringen

Ein erfolgreicher Onboarding-Prozess umfasst mehr als Dokumentation und Schulungen. Du musst auch einheitliche Kommunikations-Channels etablieren, leicht zugängliche und auffindbare Informationen bereitstellen und Workflows verknüpfen, damit neue Mitarbeitende wissen, was als Nächstes kommt, und wo sie Hilfe finden, wenn sie nicht weiterkommen.

Slack bringt all diese Bausteine in einem einzigen Workspace zusammen, in dem sich neue Mitarbeitende mit Teammitgliedern vernetzen, Onboarding-Ressourcen finden, Aufgaben erledigen und Fragen stellen können – ganz ohne Kontextwechsel. Automatisierte Workflows und zentral gebündelte Informationen vereinfachen das Onboarding für Personalabteilung und Führungskräfte und machen Aufgaben teamübergreifend einfacher zu managen und nachzuverfolgen. Das Ergebnis? Ein Onboarding-Erlebnis, das neuen Mitarbeitenden hilft, schnell kompetent zu werden, Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen aufzubauen und früher produktiv beizutragen.