Automatisierte Benachrichtigungen leiten neue Lead-Informationen in dem Moment an die richtigen Personen weiter, in dem sie eingehen, und schließen so die Lücke zwischen Erfassung und Kontaktaufnahme.

Info zu diesem Anwendungsfall

Lead-Management fängt oft einfach an, bis du dich plötzlich dabei ertappst, mehrere Tools zu jonglieren, um eine wachsende Liste an potenziellen Kund:innen im Blick zu behalten. Vielleicht protokollierst du Unterhaltungs- und Geschäftsdetails in einer Notiz-App, verschickst zur Nachbereitung E-Mails und verfolgst den Fortschritt der Pipeline in Tabellen.

Ehe du dir dessen bewusst bist, sind die Informationen, die du für das nächste Akquise-Gespräch benötigst, über fünf oder sechs Apps verteilt. Das Ergebnis: langsame Reaktionszeiten, verlorene Produktivität und Leads, die erkalten, während du in Verwaltungsaufgaben versinkst, anstatt zu verkaufen.

Slack CRM hilft Vertriebsmitarbeitenden in kleinen und mittelständischen Unternehmen, den Überblick über Leads zu behalten und diese Lücken zu schließen. Direkt in Slack integriert, verbindet es deine Unterhaltungen, Dokumente, Daten und Workflows – ergänzt durch Automatisierung und KI-Unterstützung – sodass du und dein Team Leads ganz einfach an einem Ort verwalten könnt.

So verwendest du Slack für das Lead-Management

Effizientes Lead-Management erfordert mehr als nur das Speichern von Interessentendaten. Leads konvertieren, wenn die richtige Person schnell nachfasst, die Zuständigkeit klar ist und das gesamte Team sehen kann, was mit einem Account passiert. Slack CRM unterstützt all diese Aspekte, indem es Lead-Daten, Benachrichtigungen und die Zusammenarbeit in einem Workspace bündelt.

Dies sind einige der Möglichkeiten, wie Slack CRM deinem Team beim Lead-Management hilft:

Kundendaten in den Arbeitsfluss integrieren

Salesforce in Slack ist bereits integriert – das bedeutet, dass Lead-Datensätze, Aktivitäten und Updates aus deinem Salesforce-CRM ganz natürlich einfließen, ohne Migration oder aufwendige Einrichtung. Für kleine und mittelgroße Unternehmen bietet Slack CRM eine einfache Möglichkeit, Lead-Informationen zu erfassen und zu verwalten. Vertriebsmitarbeitende können Leads direkt in einem Channel oder einer Unterhaltung über Pop-up-Formulare, Slash-Befehle oder Prompts für den KI-Assistenten von Slack erfassen. Aktivitäten in Slack CRM werden im Hintergrund mit Salesforce-Datensätzen synchronisiert – wenn du später auf eine Enterprise-CRM-Suite skalieren möchtest, sind deine Daten bereits in der Salesforce-Cloud.

Benachrichtigungen bei neuen Leads erhalten

Mit der Slack-CRM-Integration und automatisierten Benachrichtigungen lösen neue Leads Echtzeit-Benachrichtigungen aus, die direkt an den richtigen Channel oder die zuständige Person weitergeleitet werden, sobald sie erstellt werden. Eine Demo-Anfrage kann sofort im Channel #eingehende-leads gepostet werden, mit den Daten des Interessenten bzw. der Interessentin – damit die nächste zuständige Person den Lead übernehmen und Kontakt aufnehmen kann, solange das Interesse noch hoch ist. Niemand muss ein Dashboard aktualisieren oder zufällig einen schon eine Woche alten Lead entdecken.

Leads in dedizierten Channels gemeinsam bearbeiten

Channels geben Teams einen dedizierten Bereich, um Informationen zu einem bestimmten Vertriebsgebiet, einer Kampagne oder einem besonders wichtigen Interessenten zu organisieren. Ein Channel namens #leads-enterprise-west könnte zum Beispiel Account-Recherchen, Angebotsunterlagen und Strategiegespräche zu dieser spezifischen Lead-Gruppe bündeln, damit nichts Wichtiges in den Direktnachrichten oder einem Posteingang verschwindet. Für eure wichtigsten Opportunitys verbinden Salesforce-Channels Live-CRM-Daten mit der Team-Unterhaltung in einem gemeinsamen Bereich, sodass alle mit dem gleichen Bild des Accounts arbeiten.

Lead-Zuständigkeit und Nachbereitung koordinieren

Jeder Lead braucht eine klare Zuständigkeit und einen sichtbaren Status. Das Verwalten von Leads in gemeinsam genutzten Channels macht beides leicht auffindbar. Wenn eine Vertriebsperson einen Lead übernimmt, einen Anruf protokolliert oder eine Demo plant, erhält das gesamte Team Echtzeit-Kontext, den es durchsuchen oder überfliegen kann – ohne andere Apps, Dokumente oder E-Mails einsehen zu müssen. Der Lead-Verlauf bleibt an der Unterhaltung angehängt, sodass Kolleginnen und Kollegen, die jemanden vertreten, einen Account in wenigen Minuten übernehmen können, statt bei null anzufangen.

Lead-Management-Workflows automatisieren

Wiederkehrende Lead-Verwaltungsaufgaben sind genau das, wofür Workflow-Automatisierung gemacht wurde. Nutze den Workflow-Builder, um codefreie Prozesse zu erstellen, die neue Leads automatisch nach Vertriebsgebiet weiterleiten, nach einer festgelegten Anzahl von Tagen Nachbereitungs-Erinnerungen versenden oder Eignungsdetails über ein Formular erfassen, bevor ein Lead einen Vertriebsmitarbeitenden erreicht. Vertriebsautomatisierung dieser Art reduziert den Aufwand durch Tab-Wechsel und manuelle Updates, der die Verkaufszeit auffrisst.

Slackbot als persönlichen Assistenten nutzen

Slackbot ist dein persönlicher KI-Assistent in Slack und reagiert auf Anfragen in natürlicher Sprache. Sage ihm einfach „Slackbot, füge Fiktion hinzu und protokolliere die heutigen Notizen“, und schon legt er den Datensatz an und speichert deine Notizen. Bitte ihn, eine Geschäftsphase zu aktualisieren, ein Meeting-Briefing mit Geschäftsstatus und aktuellen Aktivitäten zu erstellen oder eine Nachverfolgungsnachricht auf Basis des Gesprächs zu entwerfen. Da Slackbot deine Channels und Kund:innen bereits kennt, bleiben Datensätze aktuell, während du arbeitest – ganz ohne nachträgliche Dateneingabe.

Lead-Aktivitäten und nächste Schritte konsequent verfolgen

Zuverlässiges Lead-Management hängt davon ab, stets zu wissen, wo jeder Lead steht und was als nächstes passiert. Mit der Slack Vertriebs-Tracker-Vorlage siehst du deine Pipeline auf einem dynamischen Kanban-Board in deinem gemeinsamen Workspace. Bitte Slackbot, einen Lead zu erstellen oder einen Datensatz zu aktualisieren, und das Board wird automatisch angepasst. Durch diese Standardisierung der Phasen ist die Überprüfung der Vertriebs-Pipeline eine Sache weniger Minuten statt eines halbstündigen Meetings.

Alles an einem Ort zu haben, ist ein echter Game-Changer – von der Vorbereitung bis zur Planung meines Tages mit dem Tagesplan und den von Slackbot vorgeschlagenen Fokusbereichen. Ich muss Slack nie verlassen. Em Smith Gründer, EKS Consulting

Vorteile der Nutzung von Slack CRM für das Lead-Management

Das Lead-Management mit Slack CRM hilft Vertriebsteams, schneller zu reagieren, den Überblick über Zuständigkeiten zu behalten und weniger Zeit für administrative Aufgaben aufzuwenden. Indem CRM-Daten direkt in den Workspace eingebunden werden, in dem Vertriebsmitarbeitende bereits kommunizieren, reduziert Slack CRM die Verzögerungen bei jedem Schritt – von der ersten Benachrichtigung bis zum abgeschlossenen Geschäft. Teams, die Leads in Slack verwalten, profitieren von:

Kürzeren Reaktionszeiten. Automatisierte Benachrichtigungen leiten neue Leads sofort an die richtige Person weiter, sodass die Kontaktaufnahme erfolgt, während das Interesse der potenziellen Kund:innen noch frisch ist.

Automatisierte Benachrichtigungen leiten neue Leads sofort an die richtige Person weiter, sodass die Kontaktaufnahme erfolgt, während das Interesse der potenziellen Kund:innen noch frisch ist. Besserer Übersicht über Lead-Aktivitäten. Datensätze, Updates und Gespräche bleiben in gemeinsamen Channels, sodass Vertriebsmitarbeitende und Manager:innen die Pipeline in Echtzeit im Blick haben – ganz ohne aufwändige Berichte.

Datensätze, Updates und Gespräche bleiben in gemeinsamen Channels, sodass Vertriebsmitarbeitende und Manager:innen die Pipeline in Echtzeit im Blick haben – ganz ohne aufwändige Berichte. Klareren Zuständigkeiten und Nachverfolgungsaktionen. Wenn Leads offen im Team beansprucht werden, weiß jede:r, wer wofür zuständig ist und welche nächsten Schritte noch ausstehen.

Wenn Leads offen im Team beansprucht werden, weiß jede:r, wer wofür zuständig ist und welche nächsten Schritte noch ausstehen. Weniger manuellem Verwaltungsaufwand. Slackbot und automatisierte Workflows übernehmen Datensatz-Updates, Erinnerungen und die Weiterleitung, damit Vertriebsmitarbeitenden mehr Zeit fürs Verkaufen bleibt.

Slackbot und automatisierte Workflows übernehmen Datensatz-Updates, Erinnerungen und die Weiterleitung, damit Vertriebsmitarbeitenden mehr Zeit fürs Verkaufen bleibt. Stärkerer Zusammenarbeit im Vertriebsteam. Channels, Huddles und Slack-Integrationen mit deinem übrigen Vertriebs-Stack bündeln den Account-Kontext an einem Ort, damit Übergaben und gemeinsames Verkaufen reibungslos funktionieren.

7 Bewährte Methoden für das Lead-Management mit Slack CRM

Gute Gewohnheiten im Lead-Management sind genauso wichtig wie die richtigen Tools. Teams, die konstant konvertieren, halten sich an dieselben bewährten Methoden – und jede einzelne fällt leichter, wenn CRM-Daten und Team-Kommunikation im selben Workspace vereint sind. Integriere diese Ansätze in deinen Prozess:

Lead-Informationen zentralisieren. Bewahre Datensätze, Notizen und Account-Kontext in Slack CRM statt verteilt über Tabellen und Postfächer auf – so gibt es eine einzige zuverlässige Informationsquelle. Schnell auf neue Leads reagieren. Richte automatisierte Benachrichtigungen ein, damit neue Leads die richtige Person erreichen, solange die Anfrage noch aktuell ist. Klare Lead-Zuständigkeiten festlegen. Beanspruche Leads in gemeinsamen Channels, damit Zuständigkeiten sichtbar sind und nichts ohne Verantwortliche:n bleibt. Nachbereitungsprozesse vereinheitlichen. Lege Häufigkeit und Phasen fest und nutze dann die Vertriebs-Tracker-Vorlage, damit alle Vertriebsmitarbeitenden Leads auf dieselbe Weise bearbeiten. Wiederkehrende Benachrichtigungen und Aufgaben automatisieren. Lasse den Workflow-Builder Weiterleitung, Erinnerungen und Statusabfragen übernehmen, damit Vertriebsmitarbeitende nicht mehr selbst daran denken müssen. Vertriebsgespräche mit CRM-Aktivitäten verknüpft halten. Protokolliere Anrufe und aktualisiere Datensätze laufend mit Slackbot, damit der Datensatz stets der Realität entspricht. Lead-Aktivitäten und Nachbereitung regelmäßig überprüfen. Nutze das Vertriebs-Tracker-Board in Pipeline-Prüfungen, damit das gesamte Team Lead-Phasen und ausstehende nächste Schritte auf einen Blick sieht.

Jeden Lead klar im Fokus behalten – mit Slack CRM

Slack CRM bietet Teams einen zentralen Ort, um jeden Lead zu erfassen, als geeignet zu kennzeichnen und schneller zu konvertieren – ohne verstreute Tools oder langsame Übergaben, durch die Opportunitys verloren gehen. Wenn Vertriebsmitarbeitende, Manager:innen und Systeme alle im selben Echtzeit-Workspace arbeiten, erfolgt die Nachbereitung schneller, Zuständigkeiten sind klar und vielversprechende Interessierte bleiben am Ball. Mit Slack CRM als verbindendem Element deines Lead-Generierungsprozesses kann dein Team von reaktivem Handeln zu verlässlichem Umsatzwachstum übergehen.