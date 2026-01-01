Le générateur de flux de travail et Slackbot gèrent les rappels, l’acheminement, les mises à jour des enregistrements et les briefs de réunion, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur la vente.

Des canaux dédiés gardent l’historique des pistes, les prochaines étapes et le contexte des comptes accessibles à tout le monde, afin que chacun sache qui est responsable de quoi.

Les notifications automatisées acheminent les informations sur les nouvelles pistes vers les bonnes personnes dès leur réception, ce qui réduit le délai entre la capture et la prise de contact.

Slack CRM est alimenté par Salesforce, ce qui signifie que les enregistrements de pistes, les mises à jour et les activités apparaissent dans Slack sans aucune migration de données.

À propos de ce cas d’utilisation

La gestion des pistes peut paraître simple au départ, jusqu’au moment où vous vous retrouvez à jongler avec une liste croissante de prospects sur plusieurs outils. Peut-être consignez-vous les détails de vos conversations et de vos affaires dans une application de notes, envoyez-vous des relances par e-mail et suivez-vous l’avancement du pipeline dans des feuilles de calcul.

Avant même de vous en rendre compte, le contexte dont vous avez besoin pour votre prochain appel de prospection est éparpillé sur cinq ou six applications. Résultat : des temps de réponse trop longs, une perte de productivité et des pistes qui refroidissent pendant que vous vous noyez dans les tâches administratives au lieu de vendre.

Slack CRM aide les commerciaux des petites et moyennes entreprises à mieux gérer leurs pistes et à combler ces lacunes. Directement intégré à Slack, il relie vos conversations, documents, données et flux de travail et offre des automatisations ainsi qu’une assistance IA, de sorte que votre équipe et vous pouvez gérer facilement vos pistes en un seul endroit.

Comment utiliser Slack pour gérer les pistes

Une gestion efficace des pistes ne se limite pas au stockage des informations sur les prospects. Les pistes se convertissent lorsque la bonne personne effectue un suivi rapidement, que les responsabilités sont clairement définies et que toute l’équipe peut voir l’avancement d’un compte. Slack CRM soutient chacun de ces aspects en centralisant les données sur les pistes, les notifications et la collaboration dans un seul espace de travail.

Voici quelques-unes des façons dont Slack CRM aide votre équipe à gérer les pistes :

Intégrer les données clients dans le flux de travail

Salesforce dans Slack est intégré nativement, ce qui signifie que les enregistrements de pistes, les activités et les mises à jour de votre CRM Salesforce s’intègrent naturellement dans votre flux de travail sans migration de données ni configuration complexe. Pour les organisations de petite et moyenne taille, Slack CRM offre un moyen simple de saisir et de gérer les informations sur les pistes. Les commerciaux peuvent consigner des pistes directement dans un canal ou une conversation à l’aide de formulaires contextuels, de commandes barre oblique ou de prompts destinés à l’assistant IA de Slack. L’activité dans Slack CRM se synchronise avec les enregistrements Salesforce en arrière-plan, de sorte que si vous devez passer à une suite CRM d’entreprise plus tard, vos données sont déjà dans le cloud Salesforce.

Recevoir une notification dès l’ajout de nouvelles pistes

Grâce à l’intégration de Slack CRM et aux notifications automatisées, les nouvelles pistes déclenchent des alertes en temps réel qui sont directement acheminées vers le canal ou le commercial approprié dès leur création. Une demande de démonstration peut être publiée instantanément dans #pistes-entrantes avec les coordonnées du prospect, afin que la prochaine personne disponible puisse la prendre en charge et contacter le prospect pendant que son intérêt est encore vif. Personne n’a besoin d’actualiser un tableau de bord ni ne risque de découvrir par hasard une piste qui date d’une semaine.

Collaborer sur des pistes dans des canaux dédiés

Les canaux offrent aux équipes un espace dédié pour organiser les informations relatives à un territoire, une campagne ou un prospect hautement prioritaire spécifique. Par exemple, un canal nommé #pistes-entreprise-ouest pourrait regrouper les études de compte, les fichiers de propositions et les échanges stratégiques concernant cet ensemble spécifique de pistes, afin qu’aucune information importante ne se perde dans les messages directs ou la boîte de réception d’une personne. Pour vos opportunités les plus importantes, les canaux Salesforce regroupent les données CRM en direct avec les conversations de l’équipe dans un espace partagé unique, permettant à tous de travailler à partir de la même vision du compte.

Coordonner l’attribution des pistes et les suivis

Chaque piste doit avoir un responsable clairement identifié et un statut visible. La gestion des pistes dans des canaux partagés facilite leur identification. Lorsqu’un commercial prend en charge une piste, consigne un appel ou planifie une démonstration, toute l’équipe dispose d’un contexte en temps réel qu’elle peut consulter ou rechercher sans avoir à naviguer entre plusieurs autres applications, documents ou e-mails. L’historique des pistes reste rattaché à la conversation, ce qui permet à un collaborateur qui remplace une personne absente de reprendre la main sur un compte en quelques minutes, au lieu de repartir de zéro.

Automatiser les flux de travail de gestion des pistes

C’est précisément pour les tâches administratives répétitives liées aux pistes que l’automatisation des flux de travail a été conçue. Utilisez le générateur de flux de travail pour créer des processus sans code qui acheminent automatiquement les nouvelles pistes par territoire, envoient des rappels de suivi après un nombre de jours défini ou collectent des informations de qualification via un formulaire avant qu’une piste n’atteigne un commercial. Une automatisation des ventes de ce type réduit les changements d’onglets et les mises à jour manuelles qui empiètent sur le temps de vente.

Utiliser Slackbot comme assistant personnel

Slackbot est votre assistant IA personnel dans Slack, qui répond à des demandes en langage naturel. Dites-lui « Slackbot, ajoute Fiction S.A. et consigne les notes d’aujourd’hui » pour qu’il crée l’enregistrement et capture vos notes. Demandez-lui de mettre à jour l’étape d’une affaire, de générer un brief de réunion avec le statut de l’affaire et l’activité récente, ou de rédiger un message de suivi basé sur la conversation. Du fait que Slackbot connaît déjà vos canaux et vos clients, les enregistrements restent à jour au fil de votre travail, sans avoir à saisir de données par la suite.

Suivre l’activité des pistes et les prochaines étapes de manière cohérente

Une gestion des pistes fiable nécessite de savoir exactement où en est chaque piste et les actions à effectuer par la suite. Grâce au modèle d’outil de suivi des ventes Slack, votre pipeline est représenté dans un tableau Kanban dynamique au sein de votre espace de travail collaboratif. Demandez à Slackbot de créer une piste ou de mettre à jour un enregistrement pour qu’il actualise le tableau automatiquement. Cette standardisation des étapes permet de passer en revue le pipeline de vente en quelques minutes, au lieu d’organiser une réunion d’une demi-heure.

Avoir toutes mes ressources au même endroit me change la vie. Grâce à la vue agenda et aux suggestions Slackbot des sujets prioritaires, je peux préparer et gérer ma journée sans avoir à quitter Slack. Em Smith Fondatrice, EKS Consulting

Avantages de Slack CRM pour gérer les pistes

La gestion des pistes avec Slack CRM aide les équipes de vente à répondre plus vite, à maintenir des responsabilités claires et à consacrer moins de temps aux tâches administratives. En connectant les données CRM à l’espace de travail où les commerciaux communiquent déjà, Slack CRM réduit le délai de chaque étape, de la première alerte à la conclusion de l’affaire. Les équipes qui gèrent leurs pistes dans Slack constatent divers avantages :

Temps de réponse plus rapides. Les alertes automatisées transmettent immédiatement les nouvelles pistes au bon commercial, afin que la prise de contact ait lieu pendant que le prospect est encore attentif.

Les alertes automatisées transmettent immédiatement les nouvelles pistes au bon commercial, afin que la prise de contact ait lieu pendant que le prospect est encore attentif. Meilleure visibilité sur l’activité des pistes. Les enregistrements, les mises à jour et les conversations restent dans des canaux partagés, offrant aux commerciaux et aux responsables une vue en direct du pipeline sans avoir à générer de rapports.

Les enregistrements, les mises à jour et les conversations restent dans des canaux partagés, offrant aux commerciaux et aux responsables une vue en direct du pipeline sans avoir à générer de rapports. Responsabilités et suivis plus clairs. Lorsque la prise en charge d’une piste se fait en toute transparence, tout le monde sait qui est responsable de quoi et quelles sont les prochaines étapes en attente.

Lorsque la prise en charge d’une piste se fait en toute transparence, tout le monde sait qui est responsable de quoi et quelles sont les prochaines étapes en attente. Moins de travail administratif manuel. Slackbot et les flux de travail automatisés gèrent les mises à jour des enregistrements, les rappels et l’acheminement, afin que les commerciaux consacrent davantage de temps à la vente.

Slackbot et les flux de travail automatisés gèrent les mises à jour des enregistrements, les rappels et l’acheminement, afin que les commerciaux consacrent davantage de temps à la vente. Collaboration plus efficace au sein des équipes de vente. Les canaux, les appels d’équipe et les intégrations Slack avec le reste de votre pile commerciale centralisent le contexte des comptes en un seul endroit, ce qui assure des transferts et une vente en équipe fluides.

Sept bonnes pratiques de gestion des pistes avec Slack CRM

De bonnes habitudes de gestion des pistes sont aussi importantes que de bons outils. Les équipes qui réussissent à convertir les pistes régulièrement appliquent les mêmes pratiques, et chacune devient plus facile lorsque vos données CRM et les communications de votre équipe coexistent au sein du même espace de travail. Intégrez les pratiques suivantes à votre processus :

Centralisez les informations sur les pistes. Conservez les enregistrements, les notes et le contexte des comptes dans Slack CRM plutôt que dispersés entre plusieurs feuilles de calcul et boîtes de réception, afin de disposer d’une source d’information commune. Répondez rapidement aux nouvelles pistes. Configurez des notifications automatisées afin que les nouvelles pistes parviennent au bon commercial pendant que la demande est encore fraîche. Attribuez clairement la responsabilité des pistes. Prenez en charge les pistes dans des canaux partagés afin que la responsabilité soit visible et qu’aucune piste ne reste sans attribution. Standardisez les processus de suivi. Définissez votre fréquence et vos étapes une seule fois, puis utilisez le modèle d’outil de suivi des ventes pour que chaque commercial traite les pistes de la même façon. Automatisez les notifications et les tâches répétitives. Laissez le générateur de flux de travail gérer l’acheminement, les rappels et les demandes de statut afin que les commerciaux n’aient pas à s’en souvenir. Maintenez le lien entre les conversations de vente et l’activité CRM. Consignez les appels et mettez à jour les enregistrements avec Slackbot au fur et à mesure, afin que l’enregistrement corresponde toujours à la réalité. Vérifiez régulièrement l’activité des pistes et les performances de suivi. Utilisez le tableau de suivi des ventes lors des revues du pipeline afin que toute l’équipe visualise d’un coup d’œil les étapes des pistes et les prochaines actions restantes.

Garder un œil sur chaque piste grâce à Slack CRM

Slack CRM offre aux équipes un seul endroit pour capturer, qualifier et accélérer chaque piste, sans les outils dispersés ni les transferts un peu lents qui laissent échapper des opportunités. Lorsque les commerciaux, les responsables et les systèmes travaillent tous au sein du même espace de travail en temps réel, les suivis sont plus rapides, les responsabilités sont claires et les prospects prometteurs restent engagés. Grâce à Slack CRM qui fait office de couche de connexion de votre processus de génération de pistes, votre équipe peut passer d’une approche réactive à une approche fiable génératrice de revenus.