新商機一進來，自動化通知就會在第一時間將資料轉送給相關人員，縮短從捕捉商機到主動聯繫之間的時間差。

關於此使用情境

商機管理一開始可能很簡單，但當潛在客戶名單越來越長，你很快就會發現自己需要同時使用多種工具來應付。你可能在筆記應用程式中記錄對話和交易細節，透過電子郵件傳送後續跟進，還要在試算表中追蹤銷售管道進度。

不知不覺中，你下一次聯繫客戶需要的背景資料就這樣散落在五六個應用程式裡。結果就是回應變慢、工作效率下滑；當你被一堆行政雜務淹沒、根本沒時間做銷售時，那些原本有機會成交的商機也就這樣錯失黃金時機。

Slack CRM 幫中小型企業的銷售專員精準掌握商機，補齊溝通與流程上的漏洞。它直接內建在 Slack 內，將對話、文件、資料和工作流程全都串聯起來，加上自動化流程與 AI 助理的幫忙，讓團隊在同一個地方就能輕鬆管理商機。

如何使用 Slack 管理商機

想有效管理商機，可不能只是把潛在客戶資料存起來而已。只有在對的人快速跟進、責任歸屬明確，而且全團隊都能掌握客戶動態時，商機才能順利轉換。Slack CRM 把商機資料、通知和團隊協作通通整合在同一個工作空間，幫你輕鬆搞定每個關鍵環節。

以下是 Slack CRM 協助你的團隊管理商機的方式：

將客戶資料帶入日常流程

Slack 的 Salesforce 為內建功能，所以 Salesforce CRM 裡的商機記錄、活動和最新動態都能無縫串接，完全不需要移轉資料或做複雜的設定。對中小型企業來說，Slack CRM 提供了一種簡單好上手的方式來擷取和管理商機資訊。銷售專員只要透過彈出式表單、斜線指令，或是傳送提示給 Slack AI 助理，就能在頻道或聊天視窗裡直接記錄商機。Slack CRM 裡的各種活動都會在背景自動同步到 Salesforce 記錄；這樣一來，就算以後想升級到企業級 CRM 系統，你的資料也早就儲存在 Salesforce 雲端了。

第一時間收到新商機通知

透過 Slack CRM 整合與自動化通知，只要一有新商機建立，就會立刻觸發即時快訊，直接分派給相關頻道或銷售專員。舉例來說，潛在客戶提交示範申請時，系統會立即將包含客戶詳細資料的訊息張貼至 #主動詢問商機頻道，方便值班的人員即時接案並進行跟進，在客戶意願最高時及時聯繫。再也不用一直按重新整理看控制面板，更能杜絕因疏漏而遲至一週後才發現商機的情況。

在專屬頻道中針對商機進行協作

頻道為團隊提供專屬空間，方便集中管理特定區域、行銷活動或高優先程度潛在客戶的資訊。例如，名為 #西部大型企業商機的頻道可以彙整該特定商機群的客戶研究、提案檔案和策略討論，重要訊息再也不會被埋在個人私訊或收件匣裡。針對最關鍵的交易機會，Salesforce 頻道能將即時 CRM 資料與團隊對話整合在同一個共享空間，讓大家隨時根據相同的客戶資訊協作。

協調商機責任歸屬與後續跟進

每一筆商機都需要有明確的負責人和公開透明的狀態。在共用頻道裡管理商機，能讓大家輕鬆找到這些資訊。當銷售專員認領商機、記錄通話或安排示範時，全團隊都能即時掌握背景脈絡，隨時滑一下或搜尋就能找到，不用再跨應用程式、文件或電子郵件辛苦翻找。商機的歷史記錄會直接跟對話連結在一起，就算同事請假，代班的團隊成員也能在幾分鐘內快速上手，不用從頭摸索。

將商機管理工作流程自動化

重複性的商機行政雜事，交給工作流程自動化處理就對了。你可以使用工作流程建立工具建立免程式碼的流程，自動依區域指派新商機、設定在特定天數後傳送跟進提醒，或是在商機交給銷售專員前先透過表單收集資格審查細節。像這樣的銷售工作自動化能減少來回切換分頁與手動更新資料的時間，把時間留給真正重要的銷售業務。

將 Slackbot 當成你的個人助理

Slackbot 是你在 Slack 中的個人 AI 助理，能夠回應你用平常說話的方式發出的指令。只要跟它說：「Slackbot，新增 A 公司並記錄今天的筆記」，它就會自動建立記錄並存好筆記。不管是想更新交易階段、產生包含交易狀態和近期活動的會議簡報，還是根據對話草擬跟進訊息，只要說一聲就行。因為 Slackbot 已經掌握你的頻道與客戶資訊，記錄在你工作的同時就更新好了，再也不用事後花時間補登記錄。

持續追蹤商機活動與後續步驟

好的商機管理，關鍵在於清楚掌握每個商機的進展及後續行動。透過 Slack 銷售追蹤工具範本，你的銷售管道就能在協作工作空間中轉化為動態看板。只要交代 Slackbot 建立商機或更新記錄，看板就會同步更新。透過這種方式將銷售階段標準化，原本要開半小時會才能審視完的銷售管道，現在只要幾分鐘就能輕鬆搞定。

把所有東西集中在一起，真的徹底改變了一切！完全不用離開 Slack，不論是準備資料，還是透過議程檢視畫面和 Slackbot 建議的重點領域來掌握我的一天，都能輕鬆辦到。 EKS Consulting 創辦人 Em Smith

使用 Slack CRM 管理商機的好處

透過 Slack CRM 管理商機，能幫助銷售團隊更快回應、在責任歸屬上取得共識，並減少行政作業時間。將 CRM 資料連結至銷售專員日常溝通的工作空間，Slack CRM 可縮短每個環節的延遲，從第一則快訊到成交。在 Slack 中管理商機的團隊將能享受以下好處：

更快的回應速度。 自動化快訊能第一時間把新商機送到對的消收專員面前，趁潛在客戶意願正高的黃金時間立刻聯繫。

自動化快訊能第一時間把新商機送到對的消收專員面前，趁潛在客戶意願正高的黃金時間立刻聯繫。 商機動態更透明。 記錄、更新和對話全都留在共用頻道裡，銷售專員和主管不用擷取報表，就能即時掌握銷售管道進度。

記錄、更新和對話全都留在共用頻道裡，銷售專員和主管不用擷取報表，就能即時掌握銷售管道進度。 責任歸屬與後續跟進更明確。 當認領商機的過程全公開，每個人都能清楚知道誰負責哪個客戶、還有哪些後續步驟沒有完成。

當認領商機的過程全公開，每個人都能清楚知道誰負責哪個客戶、還有哪些後續步驟沒有完成。 減少手動行政作業。 Slackbot 和自動化工作流程會自動幫你更新記錄、傳送提醒和進行分派。這樣一來，銷售專員一整天就有更多時間花在銷售工作上。

Slackbot 和自動化工作流程會自動幫你更新記錄、傳送提醒和進行分派。這樣一來，銷售專員一整天就有更多時間花在銷售工作上。 跨銷售團隊協作更順暢。透過頻道、微型會議，以及與其他銷售工具串接的 Slack 整合，把客戶的所有背景資料全集中在一起。無論是客戶交接還是全團隊聯合作戰，運作起來都超順暢。

使用 Slack CRM 管理商機的 7 個最佳做法

好的商機管理習慣跟好用的工具一樣重要。能穩定維持成交轉換率的團隊，通常都掌握了相同的幾項核心做法。當你的 CRM 資料和團隊溝通都在同一個工作空間時，要落實這些習慣就變得比較簡單。將以下這幾招納入你們的工作流程吧：

集中管理商機資訊。將記錄、筆記與客戶背景資訊集中存放在 Slack CRM 中，而非分散在試算表與收件匣中。這樣一來，全團隊就有一套統一的資料參考依據。 快速回應新商機。設定自動化通知，趁客戶剛提出需求、熱度最高的時候，第一時間把新商機送到對的銷售專員手上。 明確劃分商機責任歸屬。在共用頻道中認領商機，讓誰負責哪個案件全都看得見，再也不怕有商機無人認領。 建立標準化的跟進流程。一次設定好跟進節奏和各個階段，再套用銷售追蹤工具範本，讓每位銷售專員都按照相同的方式來跟進商機。 將重複通知與任務自動化。讓工作流程建立工具負責處理任務分派、提醒與狀態確認，銷售專員就無需留心這些瑣事。 讓銷售對話與 CRM 活動保持連結。一邊溝通一邊用 Slackbot 記錄通話和更新記錄，讓記錄內容隨時反映最真實的最新狀況。 定期檢視商機活動與後續跟進成效。在銷售檢討會上使用銷售追蹤工具看板，讓全團隊一眼就能看清所有商機目前處於哪個階段、還有哪些待辦的後續事項。

透過 Slack CRM 聚焦每筆商機

Slack CRM 讓團隊能在同一個地方完成商機捕捉、資格審查與推進加速，再也不用於四散的工具間切換，更不會因為交接太慢而眼睜睜看著商機溜走。當銷售專員、主管和系統都在同一個即時工作空間裡協作，跟進速度更快、權責更清晰，潛在客戶的熱度也能持續維持。讓 Slack CRM 成為串聯商機開發流程各個環節的核心樞紐，帶領團隊擺脫被動應對，穩定推動營收成長。