使用 Slackbot 與工作流程建立工具將提醒、核准、定期更新及通知自動化，讓資訊在整個組織中順暢流通。

透過對話串、AI 摘要、錄製的更新內容及團隊隨時能回頭查閱的對話，支援非同步協作。

將對話、公告、更新與決策匯整至井然有序的頻道中，讓員工無需在多個工具之間搜尋，即可輕鬆找到所需資訊。

關於此使用情境

隨著組織不斷成長，讓團隊所有成員 (以及整個組織) 保持資訊暢通越來越困難。團隊跨不同地點與時區協作、新工具的加入，加上重要資訊散落在電子郵件、會議、文件與各種通訊平台中。不知不覺間，更新被遺漏，工作重複進行，員工也無法掌握企業整體動態。

像 Slack 這樣的工作作業系統能將所有溝通整合到同一個平台。透過 Slack，團隊可以更快找到所需資訊、跨部門保持緊密聯繫，並減少花在搜尋背景資訊的時間，將更多心力投入推動工作進展。

如何透過 Slack 改善內部溝通

有效的內部溝通，關鍵在於讓團隊能夠輕鬆尋找、分享資訊並採取行動。Slack 將對話、更新、檔案與工作流程整合至單一工作作業系統，讓你的團隊保持同調，不再依賴分散的電子郵件或各自獨立的工具。

以下說明 Slack 功能如何幫助團隊保持條理並提升工作效率：

透過頻道整理溝通內容

頻道為團隊、專案、部門及全公司的計畫打造專屬空間。部門頻道為團隊提供日常溝通的據點，專案頻道則將利害關係人聚集在一起，共同朝著共同目標與里程碑努力。領導團隊可在專屬頻道分享更新，跨職能團隊也能掌握影響工作的相關對話。

支援非同步溝通

並非每次公司更新都需要開會。Slack 透過對話串、錄製的更新內容及可搜尋的訊息記錄，支援非同步溝通。團隊成員可依自己的時間查看資訊和回覆，讓跨地點和時區的協作更輕鬆。由於 Slack 中的對話均可搜尋，員工也能快速掌握更新資訊與討論內容。

自動化內部溝通工作流程

運用自動化流程，團隊更能保持溝通一致性。你可以使用 Slack 工作流程建立工具將提醒、核准請求、定期更新及通知自動化。不用再靠人工硬記下一步，例行溝通將自動完成。這減少了手動追蹤的需求，幫助員工掌握重要任務與截止日期。

透過整合提升資訊透明度

Slack 連結員工每天使用的工具。整合功能可將專案管理平台、人力資源系統、CRM 軟體、IT 工具及行事曆的更新直接顯示在頻道中。你的團隊無需切換多個應用程式查看更新，即可從同一個地方取得所有資訊。當你需要時更容易找到所需的資訊，便能更快做出回應並持續推動工作進度。瀏覽 Slack Marketplace，查看可整合的第三方應用程式完整清單。

透過 Slackbot 更快找到資訊

Slackbot 幫助你的員工找到所需資訊，無需翻閱大量訊息與檔案。你可以用平常講話的方式發問，搜尋相關對話、文件、更新及連結的資料。運用 AI 摘要與要點回顧，團隊中的任何人皆可快速掌握活動動態、決策及待辦事項，即使晚加入對話也不例外。

同仁們不斷傳訊息跟我說，『Slackbot 太厲害了，真的幫我省下時間，超讚。』我永遠不會聽膩大家稱讚 Slack 徹底改變了工作方式。 Taylor Rose 資訊暨數位長 Jason King

使用 Slack 進行內部溝通的好處

良好的溝通，是任何企業發揮生產力的關鍵。Slack 將對話、更新與工作流程整合到同一處，讓明確溝通與保持一致變得更加輕鬆。

使用 Slack 改善內部溝通的主要優勢包括：

提升透明度。 頻道讓你更輕鬆地分享更新與公告給需要的對象。員工對跨團隊和部門的動態有更全面的瞭解，幫助所有人針對優先事項保持一致。

頻道讓你更輕鬆地分享更新與公告給需要的對象。員工對跨團隊和部門的動態有更全面的瞭解，幫助所有人針對優先事項保持一致。 加快決策速度。 當對話、檔案與更新內容集中在同一個地方，團隊可以迅速彙整資訊並推動工作進展。員工可花費更少時間搜尋背景資訊，將更多時間用於付諸行動。我們的研究顯示，使用 Slack 進行專案管理的團隊表示生產力提升了 47%。

當對話、檔案與更新內容集中在同一個地方，團隊可以迅速彙整資訊並推動工作進展。員工可花費更少時間搜尋背景資訊，將更多時間用於付諸行動。我們的研究顯示，使用 Slack 進行專案管理的團隊表示生產力提升了 47%。 減少資訊孤島。 共用頻道有助於打破團隊之間的溝通障礙。資訊不再分散於各自的收件匣或應用程式中，Slack 讓員工在同一個空間協作，並與相關工作保持連結。

共用頻道有助於打破團隊之間的溝通障礙。資訊不再分散於各自的收件匣或應用程式中，Slack 讓員工在同一個空間協作，並與相關工作保持連結。 強化跨職能協作。 團隊可以協調專案、分享更新並共同解決問題，無需頻繁切換工具。將寶貴知識集中於一個所有人都能存取的地方，讓跨部門協作更加簡單。

團隊可以協調專案、分享更新並共同解決問題，無需頻繁切換工具。將寶貴知識集中於一個所有人都能存取的地方，讓跨部門協作更加簡單。 減少不必要的會議。 利用對話串、錄製的更新內容及非同步溝通分享資訊，無需把所有人拉進另一場會議。員工可以隨時掌握資訊，同時保留專注工作的時間。根據 Slack 研究，團隊表示在 Slack 內進行專案工作後，需要開的會減少了 39%。

利用對話串、錄製的更新內容及非同步溝通分享資訊，無需把所有人拉進另一場會議。員工可以隨時掌握資訊，同時保留專注工作的時間。根據 Slack 研究，團隊表示在 Slack 內進行專案工作後，需要開的會減少了 39%。 更新更具一致性。 工作流程建立工具有助於將提醒、通知及定期更新自動化。重要資訊在正確的時間傳達給正確的人，無需仰賴人工追蹤。

工作流程建立工具有助於將提醒、通知及定期更新自動化。重要資訊在正確的時間傳達給正確的人，無需仰賴人工追蹤。 改善遠距與混合協作。 Slack 為員工提供共用溝通空間，不受地點限制。團隊可以跨辦公室 (現場與遠距) 和時區協作，同時存取相同的對話與資訊。

Slack 為員工提供共用溝通空間，不受地點限制。團隊可以跨辦公室 (現場與遠距) 和時區協作，同時存取相同的對話與資訊。 集中管理組織知識。對話、檔案、決策與更新在 Slack 中均可搜尋。員工可以快速找到所需資訊，無需翻遍電子郵件對話串或多個應用程式。

改善內部溝通的最佳做法

合適的工具固然重要，但良好的內部溝通也有賴於培養一致的習慣。以下內部溝通最佳做法可協助團隊減少混亂，確保資訊在整個組織中順暢流通：

集中管理團隊溝通

將對話與更新內容集中存放到共用頻道，而非分散在電子郵件串和私訊中。舉例來說，產品上市頻道可將時間軸、利害關係人更新及重要決策彙整到單一位置。

鼓勵非同步協作

讓員工無需同時在線，也能靈活地參與協作。有了對話串與錄製的更新內容，無論是審閱提案或分享專案意見回饋，即使行程表、地點與時區各異，團隊也能進行協作。

標準化溝通頻道

為部門、專案及全公司頻道建立一致的架構。當員工清楚知道在哪裡找到人力資源公告、IT 更新或專案討論，便能減少花費在搜尋上的時間，將更多時間放在提升工作效率上。

減少不必要的會議

盡可能在頻道中分享狀態更新與例行資訊。舉例來說，每週團隊更新往往可以取代定期的狀態會議，同時確保所有人都能掌握最新動態。

自動化例行更新

善用工作流程建立工具來自動傳送提醒及定期通知。你的團隊可以自動收到專案更新、核准請求或就職檢查清單，無需依賴人工追蹤跟進。

提升領導團隊的透明度

在專屬頻道中分享優先要務、公司更新與決策內容。舉例來說，領導團隊可直接在員工隨手就能存取的頻道中張貼季度目標或公告。

讓資訊易於搜尋與取得

另一個實用的內部溝通策略，是將對話與檔案保存在 Slack 中，方便員工日後查閱。這對就職流程特別有幫助，新進員工可以回顧過往討論、專案決策及相關文件，無需仰賴團隊成員提供背景資訊。

使用 Slack 提升組織內部溝通效率

良好的內部溝通能幫助員工瞭解公司與團隊的優先要務、掌握組織變動的最新動態，並與各部門同事更有效地協作。

Slack 是將溝通與工作整合到單一工作作業系統的工具。透過 Slack，你的團隊可以使用頻道依部門、專案或計畫整理對話，讓員工有明確的據點查閱更新並參與討論。整合功能可將其他系統的資訊直接帶入 Slack。工作流程建立工具則有助於將例行溝通事務自動化，例如提醒、核准及定期更新。

Slackbot 能幫助員工快速找到答案、掌握對話重點，並從訊息及其他已連結的工具中擷取相關資訊。結合這些功能，能在組織內建立更透明的資訊流通環境，讓各團隊更容易保持資訊同步並推動工作進展。