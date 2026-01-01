關於此使用情境
如果重要資訊分散在互不相連的工具中，團隊的生產力往往會大打折扣。當對話、任務、文件、會議和工作流程各自存放在不同的地方，光是尋找資訊就會耗費大量時間。有時甚至不知道該去哪裡找需要的資訊，追蹤正確檔案的過程更是白白浪費了寶貴的時間。
Slack 將團隊凝聚在統一的工作空間，讓成員能夠溝通交流、整理工作、將例行任務自動化，並串聯現有的應用程式。成果如何？因為團隊資訊更透明、合作更順暢，團隊更能將時間用在刀口上，提升工作產出成效。
如何使用 Slack 提升團隊生產力
團隊生產力不只是在更短的時間內完成更多工作，而是要用更聰明的方式處理手邊的工作，也就是減少阻礙、讓資訊更好取得，並減少花在重複任務上的時間。只要將各種生產力工具與整合集中到 Slack，團隊就能做到這一點。這個核心樞紐可避免耗時的情境切換，把所有工作都集中到同一個空間。
以下是幾項可幫助團隊提高生產力的 Slack 功能：
使用 Slackbot 處理例行問題與提醒
Slackbot 原生內建於 Slack，是你的個人 AI 智慧代理，能夠根據你的任務與工作空間情境彈性調整。你可以使用 Slackbot 處理行政雜務，例如回答問題、分享資訊，以及支援定期任務與工作流程。
例如，你可以將 Slackbot 用於：
- 針對頻道中的常見問題 (例如詢問 Wi-Fi 密碼或索取文件連結)，設定自訂自動回覆。
- 使用 /remind 指令捷徑設定個人化提醒。
- 根據現有的 Slack 對話記錄與決議，草擬會議簡報。
- 分析並總結上傳的文件，整理出重點。
使用 Slack 頻道整理工作
Slack 頻道讓你可以依照特定團隊、專案、客戶或主題來整理溝通內容，並可設定為公開或私人。無論團隊成員隸屬於哪個職能部門或業務單位，每個頻道都能將相關的對話、決策、檔案和更新內容整理好，方便所有人取用。
頻道可為參與專案的所有人彙整背景資訊，讓團隊告別無止盡的電子郵件往返。新成員加入時，他們可以瀏覽頻道記錄，以非同步方式快速進入狀況，無需參加費時費力的補進度會議，也不用接收一大堆專案電子郵件。
使用 Slack 清單管理任務
透過Slack 清單，將頻道中分享的對話與想法轉化為可執行的後續步驟與任務。團隊可以直接在 Slack 中指派工作、設定截止日期並追蹤進度。將專案執行與討論都保留在同一個應用程式中，不僅能消除切換應用程式的困擾，還能讓任務與做出決策的頻道對話緊密連結。
若要最有效率地使用清單管理專案，請新增負責人、截止日期、狀態及優先順序等欄位，並善用排序與篩選功能加以整理。你也可以試著在表格與看板兩種版面配置之間切換，依任意欄位將任務分組。
使用畫板集中管理資訊
Slack 畫板是直接內建於頻道或私訊中的動態文件。在 Slack 對話中張貼的訊息，可能很快就會被洗版，而畫板則提供一個永久、可自訂的空間，並釘選在對話旁邊。團隊可用來草擬專案簡報、列出重要資源連結、記錄流程、做會議記錄、整理任務清單，以及嵌入媒體內容。畫板讓團隊中的每個人都能擁有統一的資訊來源，無需在多個文件和工具之間來回切換。
使用工作流程建立工具，將重複性工作自動化
團隊中並非每個人都懂得編寫程式碼，而這正是工作流程建立工具大顯身手的地方。使用者無需任何技術背景，也不用編寫程式碼，即可透過這款解決方案，將流程轉化為自動化的工作流程，自動處理申請、核准、通知、定期流程及例行行政任務來節省時間。
以下是幾個範例，讓你看看怎麼運用工作流程來簡化重複流程：
- 統一 IT 與設計需求的申請表單。
- 將技術服務台支援單轉派給合適的團隊成員。
- 傳送每日快速會議的排程提醒。
- 有人加入頻道時，自動張貼歡迎訊息。
運用 Slack AI 更快找到所需資訊
尋找資訊不該像在各種應用程式和工具中大海撈針。善用 Slack 的企業搜尋功能，讓你花更少時間就能找到需要的答案。只需在 Slack 的單一搜尋列中，即可搜尋你有權存取的對話、商業工具、資料及第三方應用程式。用平常說話的方式跟 Slack AI 對話，就能精準縮小搜尋範圍，取得更具體、更符合需求的結果。
你也可以使用 AI 產生的頻道要點回顧及對話串摘要，快速看懂 Slack 中冗長的討論內容。你可以直接看重點，無需讀完整段對話，即可取得所需的關鍵資訊。
透過微型會議即時溝通討論
使用 Slack 微型會議，可即時確保和團隊成員保持同調。透過語音、視訊及螢幕共享功能，你可以在頻道或私訊中隨時發起對話。
一場五分鐘的微型會議，就能輕鬆取代一長串複雜的訊息對話串。你也可以透過微型會議進行多人螢幕共享，即可大家一起編輯文件，並透過即時繪圖或游標標示討論重點。微型會議結束後，還可取得 AI 產生的會議記錄，當中包含通話中分享的連結、文件及傳送的訊息。
只要是可以非同步處理的事，最好都直接用 Slack 搞定。你可以很輕鬆地把其他人拉進對話串或頻道，讓他們補充自己的看法。
可新增至 Slack 的生產力應用程式
不用在各個應用程式之間切換了，直接加到 Slack 就好。透過與超過 2,600 款應用程式的 Slack 整合，你可以將現有的工作流程直接帶入 Slack，擴充生產力功能。
不妨考慮在 Slack Marketplace 中安裝以下第三方應用程式：
- 專案與任務追蹤應用程式有助於規劃、整理專案並指派任務。Asana 等任務管理軟體可將 Slack 中的對話與想法轉化為任務和專案。而 Trello 則能透過 AI 從 Slack 訊息中擷取資訊，自動填寫成 Trello 卡片，並帶入到期日、優先順序或待辦事項。
- 工時追蹤與生產力應用程式可記錄團隊成員的工作時數，並產生報告以評估效率。TrackingTime 和 Tempo 等應用程式可協助個人或團隊衡量生產力、追蹤進度，以及建立工時表。
- 行事曆與日程安排應用程式可同步行事曆、安排會議並自動傳送提醒，免去確認大家有空時間的麻煩。Google 日曆和 Outlook 行事曆會自動同步你的行事曆與 Slack 狀態，讓團隊成員即時得知你正在開會或不在辦公室。
- 文件與知識管理應用程式可儲存、整理檔案並管理存取權。Notion 範本可與 Slack 工作流程建立工具整合，在 Notion 中自動建立頁面。在 Google 雲端硬碟中直接搜尋分享到 Slack 的檔案，並即時收到留言或存取請求等變更的通知。
- Google Meet 等通訊與協作應用程式可讓你透過語音或視訊通話與團隊溝通。透過 Zoom 應用程式，你可以直接在 Slack 工作空間中安排、發起、加入及管理 Zoom 會議。
- 自動化與工作流程應用程式可將不同的生產力應用程式與 Slack 串聯，依據預設規則自動執行任務，減少手動作業。例如，你可以使用 Zapier 將電商應用程式中的新訂單詳細資訊張貼至 Slack 頻道，或使用 Workato 將 IT 存取請求轉送至 Slack，讓主管只需點一下，即可核准或拒絕。
使用 Slack 提升團隊生產力的好處
Slack 將溝通、資訊、任務和工具整合到單一工作空間。將一切集中到同一處，讓資源隨手可得、簡化團隊協作，並讓每個人都清楚知道下一步該做什麼，進而提升生產力，推動工作順利進行。
使用 Slack 提升團隊生產力的部分優勢包括：
- 減少切換工具：透過單一登入功能，加上整合到 Slack 的第三方生產力應用程式。
- 加快資訊取得速度：運用橫跨整個技術堆疊的 AI 搜尋功能，以及總結頻道與對話串重點的 AI 要點回顧。
- 減少重複性工作，從手動的行政流程轉型為工作流程自動化。
- 任務進度更透明：透過自動化委派、狀態追蹤和截止日期通知，讓每個人都清楚知道誰需要在何時完成什麼事。
- 團隊步調更一致：透過共用頻道、非同步溝通以及用於快速非正式討論的微型會議。
- 加速決策效率：因為 Slack 工作流程能讓核准流程更迅速，並減少團隊成員之間的交接次數。
使用 Slack 可提升團隊更有生產力
當大家無需持續在工具之間來回切換時，生產力自然會提升。當資訊隨手可得、溝通能即時進行，效率也會加快。而透過將例行流程自動化，團隊更能妥善管理任務並節省時間。
Slack 是有效串聯團隊活動的核心工作空間。透過 Slack，你能善用頻道讓工作保持井然有序、運用 AI 尋找答案，並直接整合你所熟悉的各類生產力應用程式，讓工作更順暢地進行。