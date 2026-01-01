享受互聯工作空間帶來的好處，幫助你提升任務透明度、改善團隊協作一致性，並加速決策流程。

直接將你已在使用的第三方生產力應用程式整合到 Slack，輕鬆管理工時追蹤、行程排定、文件記錄與溝通對話。

善用 Slack 的功能來提升生產力，例如透過 Slack 頻道讓工作保持有條不紊、運用 Slack 清單管理任務，並藉由工作流程建立工具將重複工作自動化。

關於此使用情境

如果重要資訊分散在互不相連的工具中，團隊的生產力往往會大打折扣。當對話、任務、文件、會議和工作流程各自存放在不同的地方，光是尋找資訊就會耗費大量時間。有時甚至不知道該去哪裡找需要的資訊，追蹤正確檔案的過程更是白白浪費了寶貴的時間。

Slack 將團隊凝聚在統一的工作空間，讓成員能夠溝通交流、整理工作、將例行任務自動化，並串聯現有的應用程式。成果如何？因為團隊資訊更透明、合作更順暢，團隊更能將時間用在刀口上，提升工作產出成效。

如何使用 Slack 提升團隊生產力

團隊生產力不只是在更短的時間內完成更多工作，而是要用更聰明的方式處理手邊的工作，也就是減少阻礙、讓資訊更好取得，並減少花在重複任務上的時間。只要將各種生產力工具與整合集中到 Slack，團隊就能做到這一點。這個核心樞紐可避免耗時的情境切換，把所有工作都集中到同一個空間。

以下是幾項可幫助團隊提高生產力的 Slack 功能：

使用 Slackbot 處理例行問題與提醒

Slackbot 原生內建於 Slack，是你的個人 AI 智慧代理，能夠根據你的任務與工作空間情境彈性調整。你可以使用 Slackbot 處理行政雜務，例如回答問題、分享資訊，以及支援定期任務與工作流程。

例如，你可以將 Slackbot 用於：

針對頻道中的常見問題 (例如詢問 Wi-Fi 密碼或索取文件連結)，設定自訂自動回覆。

使用 /remind 指令捷徑設定個人化提醒。

根據現有的 Slack 對話記錄與決議，草擬會議簡報。

分析並總結上傳的文件，整理出重點。

使用 Slack 頻道整理工作

Slack 頻道讓你可以依照特定團隊、專案、客戶或主題來整理溝通內容，並可設定為公開或私人。無論團隊成員隸屬於哪個職能部門或業務單位，每個頻道都能將相關的對話、決策、檔案和更新內容整理好，方便所有人取用。

頻道可為參與專案的所有人彙整背景資訊，讓團隊告別無止盡的電子郵件往返。新成員加入時，他們可以瀏覽頻道記錄，以非同步方式快速進入狀況，無需參加費時費力的補進度會議，也不用接收一大堆專案電子郵件。

使用 Slack 清單管理任務

透過Slack 清單，將頻道中分享的對話與想法轉化為可執行的後續步驟與任務。團隊可以直接在 Slack 中指派工作、設定截止日期並追蹤進度。將專案執行與討論都保留在同一個應用程式中，不僅能消除切換應用程式的困擾，還能讓任務與做出決策的頻道對話緊密連結。

若要最有效率地使用清單管理專案，請新增負責人、截止日期、狀態及優先順序等欄位，並善用排序與篩選功能加以整理。你也可以試著在表格與看板兩種版面配置之間切換，依任意欄位將任務分組。

使用畫板集中管理資訊

Slack 畫板是直接內建於頻道或私訊中的動態文件。在 Slack 對話中張貼的訊息，可能很快就會被洗版，而畫板則提供一個永久、可自訂的空間，並釘選在對話旁邊。團隊可用來草擬專案簡報、列出重要資源連結、記錄流程、做會議記錄、整理任務清單，以及嵌入媒體內容。畫板讓團隊中的每個人都能擁有統一的資訊來源，無需在多個文件和工具之間來回切換。

使用工作流程建立工具，將重複性工作自動化

團隊中並非每個人都懂得編寫程式碼，而這正是工作流程建立工具大顯身手的地方。使用者無需任何技術背景，也不用編寫程式碼，即可透過這款解決方案，將流程轉化為自動化的工作流程，自動處理申請、核准、通知、定期流程及例行行政任務來節省時間。

以下是幾個範例，讓你看看怎麼運用工作流程來簡化重複流程：

統一 IT 與設計需求的申請表單。

將技術服務台支援單轉派給合適的團隊成員。

傳送每日快速會議的排程提醒。

有人加入頻道時，自動張貼歡迎訊息。

運用 Slack AI 更快找到所需資訊

尋找資訊不該像在各種應用程式和工具中大海撈針。善用 Slack 的企業搜尋功能，讓你花更少時間就能找到需要的答案。只需在 Slack 的單一搜尋列中，即可搜尋你有權存取的對話、商業工具、資料及第三方應用程式。用平常說話的方式跟 Slack AI 對話，就能精準縮小搜尋範圍，取得更具體、更符合需求的結果。

你也可以使用 AI 產生的頻道要點回顧及對話串摘要，快速看懂 Slack 中冗長的討論內容。你可以直接看重點，無需讀完整段對話，即可取得所需的關鍵資訊。

透過微型會議即時溝通討論

使用 Slack 微型會議，可即時確保和團隊成員保持同調。透過語音、視訊及螢幕共享功能，你可以在頻道或私訊中隨時發起對話。

一場五分鐘的微型會議，就能輕鬆取代一長串複雜的訊息對話串。你也可以透過微型會議進行多人螢幕共享，即可大家一起編輯文件，並透過即時繪圖或游標標示討論重點。微型會議結束後，還可取得 AI 產生的會議記錄，當中包含通話中分享的連結、文件及傳送的訊息。

只要是可以非同步處理的事，最好都直接用 Slack 搞定。你可以很輕鬆地把其他人拉進對話串或頻道，讓他們補充自己的看法。 OpenAI 首席研究工程師 Boris Power

可新增至 Slack 的生產力應用程式

不用在各個應用程式之間切換了，直接加到 Slack 就好。透過與超過 2,600 款應用程式的 Slack 整合，你可以將現有的工作流程直接帶入 Slack，擴充生產力功能。

不妨考慮在 Slack Marketplace 中安裝以下第三方應用程式：

使用 Slack 提升團隊生產力的好處

Slack 將溝通、資訊、任務和工具整合到單一工作空間。將一切集中到同一處，讓資源隨手可得、簡化團隊協作，並讓每個人都清楚知道下一步該做什麼，進而提升生產力，推動工作順利進行。

使用 Slack 提升團隊生產力的部分優勢包括：

減少切換工具 ：透過單一登入功能，加上整合到 Slack 的第三方生產力應用程式。

：透過單一登入功能，加上整合到 Slack 的第三方生產力應用程式。 加快資訊取得速度 ：運用橫跨整個技術堆疊的 AI 搜尋功能，以及總結頻道與對話串重點的 AI 要點回顧。

：運用橫跨整個技術堆疊的 AI 搜尋功能，以及總結頻道與對話串重點的 AI 要點回顧。 減少重複性工作 ，從手動的行政流程轉型為工作流程自動化。

，從手動的行政流程轉型為工作流程自動化。 任務進度更透明 ：透過自動化委派、狀態追蹤和截止日期通知，讓每個人都清楚知道誰需要在何時完成什麼事。

：透過自動化委派、狀態追蹤和截止日期通知，讓每個人都清楚知道誰需要在何時完成什麼事。 團隊步調更一致 ：透過共用頻道、非同步溝通以及用於快速非正式討論的微型會議。

：透過共用頻道、非同步溝通以及用於快速非正式討論的微型會議。 加速決策效率：因為 Slack 工作流程能讓核准流程更迅速，並減少團隊成員之間的交接次數。

使用 Slack 可提升團隊更有生產力

當大家無需持續在工具之間來回切換時，生產力自然會提升。當資訊隨手可得、溝通能即時進行，效率也會加快。而透過將例行流程自動化，團隊更能妥善管理任務並節省時間。

Slack 是有效串聯團隊活動的核心工作空間。透過 Slack，你能善用頻道讓工作保持井然有序、運用 AI 尋找答案，並直接整合你所熟悉的各類生產力應用程式，讓工作更順暢地進行。