将你正在使用的第三方效率应用直接集成到 Slack 中，轻松实现工时跟踪、日程安排、文档撰写与团队沟通。

关于此使用场景

当关键信息分散在各种互不相通的工具中时，团队的工作效率往往会大打折扣。对话、任务、文档、会议和工作流程各自存放在不同位置，查找起来费时费力，甚至不知道该去哪里找，四处寻找文件会浪费宝贵的时间。

Slack 将团队汇聚在统一的工作区，让大家在同一平台上沟通协作、整理工作、自动处理日常任务，并连接已在使用的各类应用。结果如何呢？团队的信息透明度与协作水平得到提升，业务产出随之改善，时间也得到更高效的利用。

如何借助 Slack 提升团队工作效率

团队工作效率并不只是力求在更短时间内完成更多工作，而是更聪明地处理工作负荷：减少不必要的阻力、让信息更易获取，并减少在重复性任务上花费的时间。团队可以通过在 Slack 中整合各类效率工具和集成来实现这一目标。这个统一的核心枢纽有助于避免频繁切换工具带来的时间消耗，让你把所有工作集中在同一个地方。

以下是一些支持团队工作效率的 Slack 功能：

使用 Slackbot 处理日常问题与提醒

原生内置于 Slack 的 Slackbot 是你的专属 AI 代理，能够根据你的任务和工作区的上下文灵活适配。你可以用它来处理各类行政琐事，例如解答问题、共享信息，以及协助处理周期性任务和工作流程。

例如，你可以用 Slackbot 来完成以下工作：

针对频道中的常见问题（如 Wi-Fi 密码或文档链接）设置自定义的自动回复。

使用 /remind 命令快捷方式，配置个性化提醒。

根据现有 Slack 对话和决策，起草会议简报。

分析并总结上传的文档，提炼关键要点。

用 Slack 频道整理工作

Slack 频道让你按团队、项目、客户或主题来整理沟通内容，支持公开或私密两种模式。无论团队成员的职能或所属业务部门如何，每个频道都能集中保存相关对话、决策、文件和更新，方便随时查阅。

通过使用频道，团队可以告别无休止的电子邮件往来，将项目的所有背景信息集中呈现给每个人。新成员加入后，可以浏览频道历史记录，以异步方式快速熟悉情况，无需参加耗时的碰头会议，也不必翻看大量转发的项目电子邮件。

用 Slack 列表管理任务

借助 Slack 列表，可以将频道中分享的对话和想法转化为可执行的后续步骤和任务。团队可以直接在 Slack 中分配工作、设置截止日期并跟踪状态。项目执行与讨论保留在同一个应用中，彻底消除切换应用的困扰，让任务与做出相应决策的频道对话直接关联。

要用列表高效管理项目，可添加负责人、截止日期、状态和优先级等字段，并利用排序和筛选功能进行整理。你还可以在表格视图和看板视图之间切换，按任意字段对任务分组。

借助画板集中管理信息

Slack 画板是直接内置于频道或私信中的动态文档。在 Slack 对话中发布的消息很快就会滚动消失，而画板则提供了一个永久性的、可自定义的空间，始终固定在对话旁边。团队可以用它来起草项目简报、列出重要资源链接、记录流程、整理会议记录、管理任务清单以及嵌入媒体内容。画板让团队所有成员都能拥有统一的信息来源，无需在多个文档和工具之间来回跳转。

利用工作流程构建器自动化处理重复性工作

并不是团队中的所有人都懂编程，这正是工作流程构建器的价值所在。无需任何技术技能，即可将各类业务流程转化为自动化工作流程。这一无代码解决方案可自动处理申请、审批、通知、周期性流程以及日常事务性任务，从而节省时间。

以下仅列举部分示例，展示如何通过工作流程简化重复性流程：

为 IT 和设计类申请设置标准化的需求收集表单。

将服务台工单自动分配给合适的团队成员。

为每日站会发送定时提醒。

当有人加入频道时，自动发送欢迎消息。

借助 Slack AI 更快找到所需信息

查找信息不应该像一场搜寻游戏，需要辗转于各类应用和工具之间。使用 Slack 的企业搜索功能，减少寻找答案所花费的时间。在 Slack 的统一搜索栏中，你可以搜索自己有权访问的对话、业务工具、数据及第三方应用。借助Slack AI，用自然语言优化搜索，获取更精准、更相关的结果。

你还可以使用 AI 生成的频道要点回顾和消息列摘要，快速了解 Slack 中的长篇讨论。无需逐字阅读冗长的对话，即可掌握所需重点。

通过抱团进行实时沟通

使用 Slack 抱团功能，随时与团队成员快速对齐思路。音频、视频和屏幕共享功能，让你在频道或私信中即刻发起对话。

一场五分钟的抱团通话，完全可以取代冗长复杂的消息列讨论。你还可以通过多人屏幕共享一起协作处理文档，利用实时标注或光标突出讨论要点。抱团结束后，还可获取 AI 生成的会议记录，其中包含通话中分享的链接、文件和消息。

凡是能异步开展的工作，最好都通过 Slack 完成。你可以轻松将其他人拉进消息列或频道，收集更多意见。 OpenAI 首席研究工程师 Boris Power

可添加到 Slack 的效率应用

直接在 Slack 中集成各类应用，不必整日在不同软件之间来回切换。Slack 集成可与超过 2,600 款应用对接，大幅拓展办公能力，这意味着你可以将现有的工作流程直接迁移到 Slack 当中。

可以考虑安装 Slack Marketplace 中的以下第三方应用：

使用 Slack 提升团队工作效率的优势

Slack 将你的沟通、信息、任务和工具整合在一个工作区中。将一切集中于一处，让资源触手可及，简化团队协作，让每个人都清楚下一步该做什么，从而全面提升工作效率。

使用 Slack 提升团队效率的优势包括：

减少上下文切换 ：通过单点登录，以及在 Slack 中直接集成针对效率需求的第三方应用实现。

：通过单点登录，以及在 Slack 中直接集成针对效率需求的第三方应用实现。 更快获取信息 ：借助可跨技术栈的 AI 驱动搜索，以及通过 AI 生成的要点回顾，快速了解频道和消息列的精华内容。

：借助可跨技术栈的 AI 驱动搜索，以及通过 AI 生成的要点回顾，快速了解频道和消息列的精华内容。 减少重复性工作 ：将手动的事务性流程转变为自动化的工作流程。

：将手动的事务性流程转变为自动化的工作流程。 更清晰的任务可见性 ：通过自动化的任务分配、状态跟踪和截止日期通知，让每个人都清楚各项工作的完成时限。

：通过自动化的任务分配、状态跟踪和截止日期通知，让每个人都清楚各项工作的完成时限。 提升团队协同 ：借助共享频道、异步沟通以及用于快速非正式交流的抱团功能实现。

：借助共享频道、异步沟通以及用于快速非正式交流的抱团功能实现。 加快决策速度：Slack 中的工作流程让审批更快捷，减少团队成员之间的工作交接。

借助 Slack 让你的团队更高效

当员工无需在各种工具之间来回切换时，工作效率自然会得到提升。当信息变得唾手可得、沟通可以实时开展时，工作节奏也会随之加快。团队通过自动化的日常流程，更好地管理任务并节省时间。

Slack 是连接团队各项工作的核心工作区。借助 Slack，通过频道整理工作、用 AI 快速找到答案，并集成你已经熟悉的效率应用，让工作持续向前推进。