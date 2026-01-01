連携したワークスペースを活用して、タスクの可視性を高め、チームの連携を強化し、意思決定をスピードアップしましょう。

時間管理、スケジューリング、ドキュメント作成、コミュニケーションなど、すでに利用しているサードパーティー製の仕事効率化アプリを Slack と直接連携させることができます。

業務を整理できる Slack チャンネル、タスクを管理できる Slack リスト、定型業務を自動化できるワークフロービルダーなどの Slack 機能を活用して、生産性を向上させることができます。

このユースケースについて

重要な情報がバラバラなツールに分散していると、チームの生産性は低下します。会話、タスク、ドキュメント、ミーティング、ワークフローがそれぞれ別々の場所で管理されていると、情報を探すだけで時間を無駄にしてしまいます。どこに何があるかわからず、必要なファイルを探し回ることで貴重な時間が失われることも少なくありません。

Slack を使えば、中心となる単一のワークスペースにチームをまとめて、コミュニケーションや業務の整理、定型タスクの自動化、すでに使用しているアプリとの連携を実現できます。その結果、チームの可視性とコラボレーションが向上し、ビジネスの成果につながるタスクに注力して時間を効率的に活用できるようになります。

Slack でチームの生産性を高める方法

チームの生産性とは、単に短い時間でより多くの仕事をこなすことではありません。作業の無駄を減らし、情報にアクセスしやすい環境を整え、定型タスクに費やす時間を削減するなど、仕事をスマートにすることを意味します。Slack でプロダクティビティツールとインテグレーションを一元化することで、チームはこれを実現できます。一元的なハブにより、時間の浪費につながるコンテキストの切り替えを防ぎ、あらゆる作業を 1 か所にまとめることができます。

チームの生産性向上を実現する Slack の機能をご紹介します。

よくある質問やリマインダーを Slackbot で処理する

Slack にネイティブに組み込まれた Slackbot は、タスクやワークスペースのコンテキストに合わせて適応するパーソナル AI エージェントです。Slackbot を活用して、質問への回答、情報の共有、定型タスクやワークフローのサポートなど、日常的な管理業務を処理することができます。

例えば、Slackbot を活用して以下を行えます。

Wi-Fi コードやドキュメントリンクなど、チャンネルでよく聞かれる質問への自動応答を設定する。

/remind コマンドショートカットで、個別にカスタマイズしたリマインダーを設定する。

既存の Slack の会話や決定事項をもとに、ミーティングのブリーフィングを作成する。

アップロードしたドキュメントを分析・要約して、重要なポイントを把握する。

Slack チャンネルで仕事を整理する

Slack チャンネル（パブリックまたはプライベートのいずれかに設定可能）を使って、特定のチーム、プロジェクト、顧客、トピック別にコミュニケーションを整理できます。各チャンネルでは、関連する会話、決定事項、ファイル、更新情報が整理された状態で保持され、チームメンバーの役割や所属部署を問わず誰でもアクセスすることができます。

チャンネルを活用することで、チームは延々と続くメールのやり取りを減らし、プロジェクトに関わる全員が把握できるようコンテキストを 1 か所にまとめることができます。新しいチームメンバーが加わった際には、チャンネルの履歴を閲覧することで非同期に状況を把握できるため、負担の大きいキャッチアップミーティングへの参加や、大量のプロジェクトメールを転送してもらう手間が省け、時間を節約できます。

Slack リストでタスクを管理する

チャンネルで共有された会話やアイデアを、Slack リストを使って具体的な次のステップやタスクへと変換しましょう。チームは Slack 上で直接、作業の担当者割り当て、期限の設定、進捗状況の追跡を行えます。プロジェクトの遂行とディスカッションを同じアプリ内で行えるため、アプリの切り替えをなくし、意思決定が行われたチャンネル内の会話とタスクを常に結びつけることができます。

担当者、期限、ステータス、優先度などのフィールドを追加し、並び替えやフィルターで整理することにより、リストでプロジェクト管理の生産性を最大限に高めることができます。表レイアウトとカンバンレイアウトの表示を切り替えて、任意のフィールドでタスクをグループ化してみましょう。

canvas で情報を一元化する

Slack canvas は、チャンネルやダイレクトメッセージに直接組み込まれた、常に更新可能なドキュメントです。Slack の会話に投稿されたメッセージはスクロールしてすぐに見えなくなってしまいますが、canvas は会話のすぐ隣にピン留めされた、永続的かつカスタマイズ可能なスペースです。プロジェクト概要の作成、重要なリソースリンクのリスト化、プロセスの文書化、ミーティングメモの記録、タスクリストの整理、メディアの埋め込みなど、さまざまな用途で活用できます。canvas を使えば、複数のドキュメントやツールを行き来することなく、チーム全員が唯一の情報源を共有できます。

ワークフロービルダーで定型タスクを自動化する

チームの全員がコードを記述できるわけではありません。そこで役立つのがワークフロービルダーです。技術的なスキルがなくても、プロセスを自動化されたワークフローに変換できます。このノーコードソリューションで申請や承認、通知、定型プロセス、日常的な管理タスクを自動化することで、時間を節約できます。

ワークフローを活用して定型プロセスを効率化できる例をいくつかご紹介します。

IT チームやデザインチームへの依頼受付フォームを標準化する。

ヘルプデスクのチケットを適切なチームメンバーに振り分ける。

毎日のスタンドアップミーティングの定期リマインダーを送信する。

チャンネルに参加したメンバーに自動でウェルカムメッセージを送信する。

Slack AI で情報を素早く見つける

情報を見つけるために、さまざまなアプリやツールを探し回るアプローチは好ましくありません。Slack のエンタープライズ検索を使えば、必要な答えをより短時間で見つけられます。Slack の単一の検索バーで、アクセス権のある会話、ビジネスツール、データ、サードパーティー製アプリをまとめて検索できます。Slack AI に会話形式で質問することで、検索を絞り込み、より的確で関連性の高い結果を得ることができます。

さらに、AI が生成するチャンネルのまとめやスレッドの要約を使えば、長々とした Slack でのディスカッションを素早くキャッチアップできます。長い会話をすべて読まなくても、必要なポイントを概要レベルで確認できます。

ハドルミーティングでリアルタイムに話し合う

Slack ハドルミーティングを使えば、チームメンバーとすぐに認識を共有できます。音声、ビデオ、画面共有機能により、チャンネルやダイレクトメッセージから直接会話を始めることができます。

ハドルミーティングを 5 分行うだけで、長くて複雑なメッセージスレッドのやり取りを簡単に省くことができます。また、複数人で画面共有を行いながらドキュメントを一緒に編集したり、ライブ描画やカーソルを使ってディスカッションの要点を強調したりすることも可能です。ハドルミーティング終了後は、通話中に共有されたリンク、ドキュメント、メッセージなどを含む AI 生成の議事録を確認できます。

非同期でのやり取りは、Slack を通じて行うのがベストですね。スレッドやチャンネルに簡単にメンバーを追加して、さらなるインプットを得ることができます。 OpenAI Principal Research Engineer Boris Power 氏

Slack に追加できる仕事効率化アプリ

アプリを Slack に直接追加することで、アプリ間の切り替えに費やす時間をなくしましょう。Slack インテグレーションは 2,600 以上のアプリに対応しており、現在の業務プロセスをそのまま Slack に取り込めます。

Slack Marketplace で入手できる以下のサードパーティー製アプリの導入をご検討ください。

Slack をチームの生産性向上に活用するメリット

Slack では、コミュニケーション、情報、タスク、ツールが単一のワークスペースに集約されます。すべてを 1 か所にまとめることで、リソースへのアクセスが容易になり、チームのコラボレーションがシンプルになるとともに、次にすべきことを全員が明確に把握できるようになり、生産性が向上します。

Slack をチームの生産性向上に活用する主なメリットは次のとおりです。

コンテキスト切り替えの削減 — シングルサインオンや、生産性のニーズに特化したサードパーティー製アプリと Slack の統合により、コンテキストの切り替えを減らすことができます。

— シングルサインオンや、生産性のニーズに特化したサードパーティー製アプリと Slack の統合により、コンテキストの切り替えを減らすことができます。 情報へのより迅速なアクセス — テックスタック横断型の AI による検索と、チャンネルやスレッドを要約する AI 生成のまとめを活用できます。

— テックスタック横断型の AI による検索と、チャンネルやスレッドを要約する AI 生成のまとめを活用できます。 定型タスクの削減 — 手動の管理業務プロセスからワークフローの自動化へ移行することで、定型タスクを減らすことができます。

— 手動の管理業務プロセスからワークフローの自動化へ移行することで、定型タスクを減らすことができます。 タスクの可視性向上 — 自動化された担当者割り当て、ステータス追跡、期限通知により、誰が何をいつまでに行うべきかを全員が把握できます。

— 自動化された担当者割り当て、ステータス追跡、期限通知により、誰が何をいつまでに行うべきかを全員が把握できます。 チームの連携強化 — 共有されたチャンネル、非同期型コミュニケーション、気軽なディスカッションに役立つハドルミーティングを活用できます。

— 共有されたチャンネル、非同期型コミュニケーション、気軽なディスカッションに役立つハドルミーティングを活用できます。 意思決定の迅速化 — Slack 内のワークフローにより、承認を迅速化して、チームメンバー間の引き継ぎを減らすことができます。

Slack でチームの生産性を高める

ツール間を絶えず行き来する必要がなくなれば、生産性は向上します。情報にアクセスしやすくなり、リアルタイムでのコミュニケーションが可能になれば、さらなる効率化を実現できます。チームは、定型プロセスを自動化することで、タスクをより適切に管理して、時間を節約できます。

Slack は、チームの活動を効果的に結びつける中央ワークスペースです。Slack を活用すれば、仕事を整理できるチャンネル、答えを見つける AI、そしてすでに使い慣れている仕事効率化アプリとのインテグレーションによって、業務を前進させることができます。