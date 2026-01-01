Aproveite um workspace conectado que aumenta a visibilidade das tarefas, melhora o alinhamento da equipe e acelera a tomada de decisões.

Integre diretamente no Slack os apps de produtividade de terceiros que você já usa para controle de tempo, agendamento, documentação e comunicação.

Aumente a produtividade com recursos do Slack, como os canais para organizar o trabalho, as listas do Slack para gerenciar tarefas e o Criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas repetitivas.

Sobre este caso de uso

A produtividade da equipe pode ser prejudicada quando informações essenciais estão espalhadas por ferramentas desconectadas. Tempo é desperdiçado pesquisando conversas, tarefas, documentos, reuniões e fluxos de trabalho distribuídos em diferentes ferramentas. Muitas vezes, pode ser difícil saber onde encontrar a informação certa, e rastrear o arquivo correto consome um tempo precioso.

O Slack reúne as equipes em um workspace central onde elas podem se comunicar, organizar o trabalho, automatizar tarefas rotineiras e conectar os apps que já usam. O resultado? As equipes usam melhor o tempo e ganham a visibilidade e a colaboração necessárias para melhorar os resultados da empresa.

Como aumentar a produtividade da sua equipe com o Slack

Produtividade da equipe não significa simplesmente fazer mais em menos tempo. Significa gerenciar melhor a carga de trabalho, reduzindo atritos, facilitando o acesso às informações e gastando menos tempo com tarefas repetitivas. As equipes conseguem isso unificando ferramentas de produtividade e integrações no Slack. A central ajuda a evitar a troca de contexto que consome tempo e permite que você mantenha todo o seu trabalho em um só lugar.

Confira alguns dos recursos do Slack que impulsionam a produtividade da equipe:

Use o Slackbot para perguntas rotineiras e lembretes

Integrado nativamente ao Slack, o Slackbot é seu agente de IA pessoal que se adapta às suas tarefas e ao contexto do seu workspace. Use-o para lidar com tarefas administrativas do dia a dia, como responder a perguntas, compartilhar informações e dar suporte a tarefas e fluxos de trabalho recorrentes.

Por exemplo, use o Slackbot para:

Configurar respostas automáticas personalizadas para perguntas frequentes em canais, como senhas de Wi-Fi ou links de documentos.

Configurar lembretes personalizados com o atalho de comando /lembrar.

Redigir resumos de reuniões com base em conversas e decisões existentes no Slack.

Analisar e resumir documentos enviados para identificar os principais aprendizados.

Organize o trabalho com os canais do Slack

Os canais do Slack permitem que você organize as comunicações por equipe, projeto, cliente ou assunto específico, e podem ser públicos ou privados. Cada canal mantém conversas, decisões, arquivos e atualizações relevantes organizados e acessíveis, independentemente da função ou da área de atuação de cada membro da equipe.

Com o uso de canais, as equipes podem eliminar as longas cadeias de e-mails e centralizar o contexto para todos no projeto. Quando um novo membro entra, ele pode navegar pelo histórico do canal para se atualizar de forma assíncrona, economizando o tempo que seria gasto em reuniões de alinhamento ou no recebimento de pilhas de e-mails do projeto.

Gerencie as tarefas com as listas do Slack

Transforme as conversas e ideias compartilhadas nos seus canais em próximas etapas e tarefas acionáveis com as listas do Slack. As equipes podem atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o status diretamente no Slack. Quando você mantém a execução e as discussões do projeto no mesmo app, elimina a necessidade de alternar entre apps e mantém as tarefas vinculadas às conversas do canal em que as decisões são tomadas.

Para gerenciar projetos de forma mais produtiva com listas, adicione campos como responsável, prazo, status e prioridade e use opções de classificação e filtros para organizá-las. Experimente alternar entre as visualizações de tabela e quadro Kanban para agrupar as tarefas por qualquer campo.

Centralize informações com canvas

Um Slack canvas é um documento dinâmico criado diretamente em um canal ou uma mensagem direta. As mensagens postadas em uma conversa no Slack podem rapidamente sair do campo de visão, mas um canvas oferece um espaço permanente e personalizável fixado ao lado da conversa. As equipes podem usá-lo para elaborar resumos de projetos, listar links de recursos importantes, documentar processos, registrar anotações de reuniões, organizar listas de tarefas e incorporar mídia. Os canvas oferecem a todos na equipe uma fonte única de verdade, sem precisar alternar entre vários documentos e ferramentas.

Automatize tarefas repetitivas com o Criador de fluxo de trabalho

Nem todos na sua equipe sabem programar, e é aí que entra o Criador de fluxo de trabalho. Ele transforma processos em fluxos de trabalho automatizados sem exigir habilidades técnicas. A solução sem código economiza tempo automatizando solicitações, aprovações, notificações, processos recorrentes e tarefas administrativas de rotina.

Veja alguns exemplos de como usar fluxos de trabalho para otimizar processos repetitivos:

Padronizar formulários de coleta para solicitações de TI e design.

Encaminhar tíquetes de suporte técnico para o membro certo da equipe.

Enviar lembretes programados para as suas reuniões breves diárias.

Postar mensagens de boas-vindas automáticas quando alguém entra em um canal.

Use a IA do Slack para encontrar informações mais rapidamente

Encontrar informações não deveria ser uma caça ao tesouro entre vários apps e ferramentas. Use a pesquisa empresarial do Slack para passar menos tempo buscando as respostas de que você precisa. Com uma única barra de pesquisa no Slack, você pode pesquisar conversas, ferramentas de negócios, dados e apps de terceiros aos quais tem acesso. Use linguagem natural com a IA do Slack para refinar as pesquisas e obter resultados mais específicos e relevantes.

Você também pode usar os destaques gerados por IA nos canais e os resumos de conversas para se atualizar rapidamente sobre discussões longas no Slack. Você verá os pontos principais sem precisar ler toda a conversa para encontrar os detalhes de que precisa.

Converse em tempo real com os círculos

Use os círculos do Slack para se reunir instantaneamente com os membros da equipe. Os recursos de áudio, vídeo e compartilhamento de tela permitem que você inicie uma conversa diretamente em um canal ou mensagem direta.

Um círculo de cinco minutos pode facilmente substituir uma longa e complicada troca de mensagens. Você também pode usar os círculos para trabalhar em conjunto em um documento, com compartilhamento de tela para várias pessoas, usando desenhos ao vivo ou cursores para destacar pontos da discussão. Após um círculo, você pode receber anotações da reunião geradas por IA que incluem links, documentos e mensagens compartilhados durante a chamada.

Tudo o que pode ser feito de forma assíncrona é melhor fazer pelo Slack. Você pode adicionar pessoas facilmente às conversas ou aos canais para obter mais contribuições. Boris Power Engenheiro principal de pesquisa, OpenAI

Apps de produtividade para adicionar ao Slack

Pare de passar o dia alternando entre apps e adicione-os diretamente ao Slack. Você pode ampliar os recursos de produtividade por meio das integrações do Slack com mais de 2.600 apps, trazendo seus processos de trabalho atuais diretamente para o Slack.

Considere instalar estes apps de terceiros disponíveis no Slack Marketplace:

Apps de gerenciamento de projetos e tarefas ajudam a planejar e organizar projetos e atribuir tarefas. Softwares de gerenciamento de tarefas como o Asana transformam conversas e ideias do Slack em tarefas e projetos. Com o Trello, a IA extrai informações das mensagens do Slack e preenche automaticamente um cartão no Trello com prazos, prioridades ou itens de ação.

ajudam a planejar e organizar projetos e atribuir tarefas. Softwares de gerenciamento de tarefas como o Asana transformam conversas e ideias do Slack em tarefas e projetos. Com o Trello, a IA extrai informações das mensagens do Slack e preenche automaticamente um cartão no Trello com prazos, prioridades ou itens de ação. Apps de controle de tempo e produtividade registram as horas dos membros da equipe e geram relatórios para medir a eficiência. Apps como TrackingTime e Tempo ajudam a medir a produtividade individualmente ou em equipe, acompanhar o progresso e criar planilhas de horas.

registram as horas dos membros da equipe e geram relatórios para medir a eficiência. Apps como TrackingTime e Tempo ajudam a medir a produtividade individualmente ou em equipe, acompanhar o progresso e criar planilhas de horas. Apps de calendário e agendamento eliminam a troca interminável de mensagens para encontrar disponibilidade, sincronizando calendários, agendando reuniões e automatizando lembretes. O Google Agenda e o Calendário do Outlook sincronizam automaticamente seu calendário com seu status do Slack para informar aos membros da equipe quando você está em uma reunião ou fora do escritório.

eliminam a troca interminável de mensagens para encontrar disponibilidade, sincronizando calendários, agendando reuniões e automatizando lembretes. O Google Agenda e o Calendário do Outlook sincronizam automaticamente seu calendário com seu status do Slack para informar aos membros da equipe quando você está em uma reunião ou fora do escritório. Apps de documentação e gerenciamento do conhecimento armazenam, organizam e controlam o acesso aos seus arquivos. O modelo do Notion se integra ao Criador de fluxo de trabalho do Slack para criar uma página no Notion. Pesquise diretamente no Google Drive arquivos compartilhados no Slack e receba atualizações sobre alterações, como comentários ou solicitações de acesso.

armazenam, organizam e controlam o acesso aos seus arquivos. O modelo do Notion se integra ao Criador de fluxo de trabalho do Slack para criar uma página no Notion. Pesquise diretamente no Google Drive arquivos compartilhados no Slack e receba atualizações sobre alterações, como comentários ou solicitações de acesso. Apps de comunicação e colaboração , como o Google Meet, permitem que você converse com sua equipe por chamadas de voz ou vídeo. Com o app Zoom, você pode agendar, iniciar, entrar e gerenciar reuniões do Zoom diretamente no workspace Slack.

, como o Google Meet, permitem que você converse com sua equipe por chamadas de voz ou vídeo. Com o app Zoom, você pode agendar, iniciar, entrar e gerenciar reuniões do Zoom diretamente no workspace Slack. Apps de automação e fluxo de trabalho ajudam a eliminar o trabalho manual conectando diferentes apps de produtividade ao Slack para executar tarefas usando regras predefinidas. Por exemplo, use o Zapier para postar detalhes de novos pedidos do seu app de comércio eletrônico em um canal do Slack ou use o Workato para encaminhar solicitações de acesso de TI para o Slack, permitindo que os gerentes as aprovem ou rejeitem com um único clique.

Benefícios de usar o Slack para a produtividade da equipe

O Slack conecta sua comunicação, informações, tarefas e ferramentas em um único workspace. Reunir tudo em um só lugar impulsiona a produtividade, mantém os recursos acessíveis, simplifica a colaboração da equipe e mostra claramente a todos as próximas etapas necessárias para avançar no trabalho.

Alguns dos benefícios de usar o Slack para a produtividade da equipe incluem:

Menos troca de contexto com logon único e apps de terceiros integrados ao Slack para atender às necessidades de produtividade.

com logon único e apps de terceiros integrados ao Slack para atender às necessidades de produtividade. Acesso mais rápido às informações com a pesquisa com IA em toda a sua pilha de tecnologia e destaques gerados por IA que resumem canais e conversas.

com a pesquisa com IA em toda a sua pilha de tecnologia e destaques gerados por IA que resumem canais e conversas. Menos trabalho repetitivo com a transição de processos manuais e administrativos para a automação de fluxos de trabalho.

com a transição de processos manuais e administrativos para a automação de fluxos de trabalho. Melhor visibilidade das tarefas com delegação automatizada, acompanhamento de status e notificações de prazos, para que todos saibam o que precisa ser feito e quando.

com delegação automatizada, acompanhamento de status e notificações de prazos, para que todos saibam o que precisa ser feito e quando. Maior alinhamento da equipe com canais compartilhados, comunicação assíncrona e círculos para discussões rápidas e informais.

com canais compartilhados, comunicação assíncrona e círculos para discussões rápidas e informais. Tomada de decisões mais rápida, pois os fluxos de trabalho no Slack permitem aprovações mais rápidas e menos delegação de tarefas entre os membros da equipe.

Tornando sua equipe mais produtiva com o Slack

A produtividade melhora quando as pessoas não precisam ficar pulando de uma ferramenta para outra. A eficiência aumenta quando as informações se tornam facilmente acessíveis e a comunicação acontece em tempo real. As equipes gerenciam melhor suas tarefas e economizam tempo com a automação de processos rotineiros.

O Slack é o workspace central que conecta as atividades da equipe de forma eficaz. Com o Slack, o trabalho avança com canais para organização, IA para encontrar respostas e integração com os apps de produtividade que você já conhece.