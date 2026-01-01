연결된 워크스페이스를 통해 업무 가시성을 높이고, 팀 간 조율을 개선하며, 의사결정을 가속화하는 이점을 얻을 수 있습니다.

이미 사용 중인 타사 생산성 앱을 Slack에 바로 연결해 시간 추적, 일정 관리, 문서화, 커뮤니케이션을 한곳에서 관리해 보세요.

업무를 체계적으로 정리해주는 Slack 채널, 작업 관리를 위한 Slack 리스트, 반복적인 작업을 자동화하는 워크플로 빌더 등의 Slack 기능으로 생산성을 높여 보세요.

본 사용 사례에 대하여

단절된 도구들 사이에 필수 정보가 분산되어 있다면 팀 생산성이 저하될 수 있습니다. 대화, 업무, 문서, 회의, 워크플로가 각각 다른 곳에 있다면 검색하다가 시간을 허비하게 됩니다. 올바른 정보를 찾을 장소를 알아내기 어려운 경우 적합한 파일을 추적하는 데 소중한 시간이 낭비되는 경우가 많습니다.

Slack은 팀이 소통하고, 업무를 체계적으로 정리하고, 반복 업무를 자동화하고, 이미 사용 중인 앱을 연결할 수 있는 중앙 워크스페이스를 제공합니다. 그 결과, 팀은 개선된 가시성과 협업 효율성을 통해 비즈니스 성과를 향상하면서 시간을 훨씬 효율적으로 활용할 수 있습니다.

Slack으로 팀 생산성을 높이는 방법

팀 생산성이란 단순히 같은 시간에 더 많은 일을 해내는 것이 아니에요. 업무 방식을 더 스마트하게 만드는 것, 즉 불필요한 마찰을 줄이고, 정보에 더 쉽게 접근하며, 반복 작업에 쓰는 시간을 줄이는 것을 의미해요. 팀은 Slack에서 생산성 도구와 통합을 한데 모아 이를 실현할 수 있어요. Slack을 중심 허브로 활용하면 콘텍스트 전환으로 인한 시간 낭비를 줄이고, 모든 작업을 한 공간에서 관리할 수 있어요.

다음은 팀 생산성을 지원하는 Slack 기능들이에요:

Slackbot으로 반복 질문과 리마인더 처리하기

Slack에 기본 탑재된 Slackbot은 워크스페이스의 작업과 콘텍스트에 맞게 적응하는 개인 AI 에이전트예요. 질문 답변, 정보 공유, 반복 작업 및 워크플로 지원 등 관리성 업무를 처리하는 데 활용해 보세요.

예를 들어 Slackbot으로 다음과 같은 작업을 할 수 있어요:

Wi-Fi 비밀번호나 문서 링크처럼 채널에서 자주 묻는 질문에 맞춤 자동 응답을 설정해 보세요.

/remind 명령어 단축키로 개인 맞춤 리마인더를 설정해 보세요.

기존 Slack 대화와 결정 사항을 바탕으로 회의 브리핑을 작성해 보세요.

업로드한 문서를 분석하고 요약해 핵심 내용을 파악해 보세요.

Slack 채널로 업무를 체계적으로 관리

Slack 채널을 사용하면 특정 팀, 프로젝트, 고객 또는 주제별로 커뮤니케이션을 구성할 수 있습니다. 채널은 공개 또는 비공개로 설정할 수 있으며, 팀 멤버의 역할이나 부서에 관계없이 관련 대화, 결정 사항, 파일, 업데이트를 한곳에 모아 언제든지 확인할 수 있습니다.

채널을 활용하면 팀이 끝없이 이어지는 이메일을 없애고 프로젝트에 참여하는 모든 사람이 업무 맥락을 중앙에서 공유할 수 있습니다. 새로운 팀 멤버가 합류하면 채널 내역을 검토해 비동기적으로 상황을 파악할 수 있으므로, 긴 온보딩 미팅에 참석하거나 프로젝트 이메일을 일일이 전달받을 필요가 없습니다.

Slack 리스트로 작업을 관리

채널에서 공유한 대화와 아이디어를 실행 가능한 다음 단계와 작업으로 전환하려면 Slack 리스트를 활용해 보세요. 팀이 Slack에서 바로 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 프로젝트 실행과 논의가 같은 앱에서 이루어지면 앱을 전환하지 않고도 본인의 업무를 의사결정이 내려지는 채널 대화에 연결할 수 있습니다.

리스트를 이용해 프로젝트를 가장 효율적으로 관리하려면 담당자, 마감 기한, 상태, 우선순위 등의 필드를 추가하고, 정렬 및 필터 기능으로 작업을 정리해 보세요. 표와 칸반 보드 레이아웃 간에 보기를 전환하며 원하는 필드를 기준으로 작업을 그룹화할 수 있습니다.

캔버스를 통한 정보 중앙 집중화

Slack 캔버스는 채널이나 다이렉트 메시지에 직접 탑재된 살아 있는 문서입니다. Slack 대화에 포스트한 메시지는 금세 위로 올라가 버리지만, 캔버스는 대화 바로 옆에 고정된 영구적이고 맞춤화 가능한 공간을 제공합니다. 팀은 캔버스를 활용해 프로젝트 개요 초안 작성, 주요 리소스 링크 나열, 프로세스 문서화, 회의록 기록, 작업 목록 구성, 미디어 삽입 등을 수행할 수 있습니다. 캔버스 덕분에 팀의 모든 구성원은 여러 문서와 도구를 오갈 필요 없이 단일 정보 소스를 공유할 수 있습니다.

워크플로 빌더로 반복 업무 자동화하기

팀원 모두가 코딩 방법을 알 필요는 없으며 바로 이런 경우에 워크플로 빌더가 도움이 됩니다. 이를 이용하면 기술적 지식이 없어도 프로세스를 자동화된 워크플로로 만들 수 있습니다. 이 노코드 솔루션은 요청, 승인, 알림, 반복 프로세스, 정기 관리 업무를 자동화해 시간을 절약해 줍니다.

워크플로를 활용해 반복 프로세스를 간소화할 수 있는 방법의 예는 다음과 같습니다.

IT 및 디자인팀 요청을 위한 접수 양식을 표준화합니다.

헬프데스크 티켓을 적합한 팀 멤버에게 자동으로 전달합니다.

매일 진행되는 스탠드업에 대한 예약 리마인더를 전송합니다.

누군가 채널에 참여했을 때 자동으로 환영 메시지를 포스트합니다.

Slack AI로 더 빠르게 정보 찾기

필요한 정보를 찾기 위해 여러 앱과 도구를 샅샅이 뒤지지 않아도 됩니다. Slack의 엔터프라이즈 검색을 활용하면 필요한 답을 더 빨리 찾을 수 있습니다. Slack의 검색창 하나로 접근 권한이 있는 대화, 비즈니스 도구, 데이터, 타사 앱을 모두 검색할 수 있습니다. Slack AI에 일상적인 언어로 질문해 검색을 개선하고 더 구체적이고 관련성 높은 결과를 얻어 보세요.

AI가 생성하는 채널 한눈에 정리와 스레드 요약을 활용하면 긴 Slack 대화의 내용도 빠르게 파악할 수 있습니다. 긴 대화를 모두 읽지 않아도 하이라이트를 확인해 필요한 세부정보를 파악할 수 있습니다.

허들로 실시간 대화하기

Slack 허들을 사용하면 팀 멤버들과 즉각적으로 소통할 수 있습니다. 오디오, 비디오, 화면 공유 기능을 이용해 채널이나 다이렉트 메시지 안에서 바로 대화를 시작할 수 있습니다.

5분짜리 허들 하나가 길고 복잡한 메시지 스레드를 손쉽게 대체할 수 있습니다. 또한 여러 명이 함께 화면을 공유하여 한 문서에서 작업하고, 실시간 드로잉이나 커서로 논의의 요점을 강조할 수도 있습니다. 허들이 끝나면 AI 생성 회의록을 제공받을 수 있으며 여기에는 통화 중 공유된 링크, 문서, 메시지가 포함됩니다.

비동기식으로 처리할 수 있는 업무는 Slack을 통해 처리하는 게 가장 좋습니다. 스레드나 채널에 사람들을 쉽게 추가해 의견을 좀 더 받을 수 있으니까요. OpenAI 수석 연구 엔지니어 Boris Power

Slack에 추가할 생산성 앱

앱을 Slack 안에 직접 추가하면 온종일 앱 사이를 오가며 허비하는 시간을 줄일 수 있습니다. 2,600개 이상의 앱을 지원하는 Slack 통합을 통해 생산성 기능을 확장하고, 현재 업무 프로세스를 Slack 안으로 바로 가져올 수 있습니다.

Slack Marketplace에서 다음과 같은 타사 앱을 설치해 보세요.

프로젝트 및 작업 추적 앱 은 프로젝트 계획·구성과 업무 배정에 도움이 됩니다. 작업 관리 소프트웨어인 Asana는 Slack 대화와 아이디어를 작업과 프로젝트로 전환해 줍니다. Trello를 이용하면 AI가 Slack 메시지에서 정보를 추출해 Trello의 카드를 마감 기한, 우선과제, 액션 아이템으로 자동으로 채워줍니다.

은 프로젝트 계획·구성과 업무 배정에 도움이 됩니다. 작업 관리 소프트웨어인 Asana는 Slack 대화와 아이디어를 작업과 프로젝트로 전환해 줍니다. Trello를 이용하면 AI가 Slack 메시지에서 정보를 추출해 Trello의 카드를 마감 기한, 우선과제, 액션 아이템으로 자동으로 채워줍니다. 시간 추적 및 생산성 앱 은 팀 멤버의 업무 시간을 기록하고 효율성을 측정하는 보고서를 생성해 줍니다. TrackingTime 및 Tempo 등의 앱은 개인 또는 팀 단위의 생산성을 측정하고, 진행 상황을 추적하며, 타임시트를 생성하는 데 도움이 됩니다.

은 팀 멤버의 업무 시간을 기록하고 효율성을 측정하는 보고서를 생성해 줍니다. TrackingTime 및 Tempo 등의 앱은 개인 또는 팀 단위의 생산성을 측정하고, 진행 상황을 추적하며, 타임시트를 생성하는 데 도움이 됩니다. 캘린더 및 일정 관리 앱 은 캘린더를 동기화하고, 회의를 설정하고, 리마인더를 자동화해 참석 가능 여부를 확인하는 번거로운 과정을 없애줍니다. Google Calendar와 Outlook Calendar는 캘린더를 Slack 상태와 자동으로 동기화해 회의 중이거나 자리를 비웠을 때 팀 멤버들이 알 수 있게 해줍니다.

은 캘린더를 동기화하고, 회의를 설정하고, 리마인더를 자동화해 참석 가능 여부를 확인하는 번거로운 과정을 없애줍니다. Google Calendar와 Outlook Calendar는 캘린더를 Slack 상태와 자동으로 동기화해 회의 중이거나 자리를 비웠을 때 팀 멤버들이 알 수 있게 해줍니다. 문서 및 지식 관리 앱 은 파일을 저장, 정리하고 접근 권한을 관리합니다. Notion 템플릿은 Slack 워크플로 빌더와 통합되어 Notion에 페이지를 생성합니다. Slack에서 공유된 파일을 Google Drive에서 바로 검색할 수 있고, 댓글이나 접근 요청 같은 변경 사항 알림도 받을 수 있습니다.

은 파일을 저장, 정리하고 접근 권한을 관리합니다. Notion 템플릿은 Slack 워크플로 빌더와 통합되어 Notion에 페이지를 생성합니다. Slack에서 공유된 파일을 Google Drive에서 바로 검색할 수 있고, 댓글이나 접근 요청 같은 변경 사항 알림도 받을 수 있습니다. 커뮤니케이션 및 협업 앱 인 Google Meet을 이용하면 팀원들과 음성 또는 화상 통화를 할 수 있습니다. Zoom 앱을 사용하면 Slack 워크스페이스에서 바로 Zoom 회의를 예약하고, 시작하고, 참여하고, 관리할 수 있습니다.

인 Google Meet을 이용하면 팀원들과 음성 또는 화상 통화를 할 수 있습니다. Zoom 앱을 사용하면 Slack 워크스페이스에서 바로 Zoom 회의를 예약하고, 시작하고, 참여하고, 관리할 수 있습니다. 자동화 및 워크플로 앱은 미리 설정된 규칙을 사용해 작업을 실행할 수 있도록 다양한 생산성 앱을 Slack과 연결해 수동 작업을 없애줍니다. 예를 들어, Zapier로 이커머스 앱의 새 주문 세부정보를 Slack 채널에 포스트하거나, Workato를 사용해 IT 접근 요청을 Slack으로 전달하여 관리자가 클릭 한 번으로 승인하거나 거부할 수 있게 할 수 있습니다.

팀 생산성 향상에 Slack을 사용하는 데 따르는 이점

Slack은 단일 워크스페이스에서 커뮤니케이션, 정보, 작업, 도구를 연결합니다. 모든 것이 한곳에 모이면 리소스에 쉽게 접근할 수 있고 팀 협업이 간소화되며 모든 팀원에게 업무 진행을 위한 명확한 다음 단계가 제공되어 생산성이 향상됩니다.

Slack을 사용해 팀 생산성을 높이는 것의 이점은 다음과 같습니다.

콘텍스트 전환 감소 — Single Sign-On과 생산성 요구에 특화된 타사 앱이 Slack 내에 통합되어 콘텍스트 전환이 줄어듭니다.

— Single Sign-On과 생산성 요구에 특화된 타사 앱이 Slack 내에 통합되어 콘텍스트 전환이 줄어듭니다. 정보 접근 속도 향상 — 기술 스택 전반에 걸친 AI 기반 검색과 AI가 채널 및 스레드를 요약해 한눈에 정리를 생성하는 기능으로 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다.

— 기술 스택 전반에 걸친 AI 기반 검색과 AI가 채널 및 스레드를 요약해 한눈에 정리를 생성하는 기능으로 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다. 반복 업무 감소 — 수동적인 관리 프로세스에서 워크플로 자동화로 전환해 반복 작업을 줄일 수 있습니다.

— 수동적인 관리 프로세스에서 워크플로 자동화로 전환해 반복 작업을 줄일 수 있습니다. 향상된 작업 가시성 — 자동화된 위임, 상태 추적, 마감일 알림으로 누가 언제까지 무엇을 해야 하는지 모두가 명확히 파악할 수 있습니다.

— 자동화된 위임, 상태 추적, 마감일 알림으로 누가 언제까지 무엇을 해야 하는지 모두가 명확히 파악할 수 있습니다. 팀 의견 조율 향상 — 공유 채널, 비동기 커뮤니케이션, 빠르고 가벼운 논의를 위한 허들로 팀 전체의 의견을 조율할 수 있습니다.

— 공유 채널, 비동기 커뮤니케이션, 빠르고 가벼운 논의를 위한 허들로 팀 전체의 의견을 조율할 수 있습니다. 빠른 의사결정 — Slack의 워크플로 덕분에 승인이 가속화되고 팀 멤버간 핸드오프가 줄어들어 의사결정이 빨라집니다.

Slack을 통한 팀 생산성 향상

도구 사이를 끊임없이 전환할 필요가 없어지면 생산성이 향상됩니다. 정보에 쉽게 접근할 수 있고 실시간 커뮤니케이션이 이루어질 수 있게 되면 효율성이 빠르게 상승합니다. 팀은 일상적인 프로세스를 자동화함으로써 작업을 보다 효율적으로 관리하고 시간을 절감할 수 있습니다.

Slack은 팀의 활동을 효과적으로 연결하는 중앙 워크스페이스입니다. Slack을 이용하면 체계적인 소통을 위한 채널, 답을 찾아주는 AI, 이미 익숙한 생산성 앱의 통합을 통해 업무 진행도를 높일 수 있습니다.