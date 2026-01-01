Slackbot과 워크플로 빌더로 리마인더, 승인, 반복적 업데이트, 알림을 자동화해 조직 전반에 걸쳐 원활한 정보 흐름을 유지하세요.

팀이 언제든 다시 확인할 수 있는 스레드, AI 요약, 녹화된 업데이트로 비동기 협업을 지원하세요.

팀은 공유 채널, 통합, 검색 가능한 메시지 내역을 통해 부서 전반에 걸쳐 긴밀하게 소통하고 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

대화, 공지, 업데이트된 사항, 의사결정을 체계적인 채널에 한데 모아주므로 직원들은 여러 도구를 뒤지지 않고도 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.

본 사용 사례에 대하여

조직이 확장됨에 따라 팀원 모두(그리고 조직 전반)에게 정보를 공유하기가 점점 어려워집니다. 팀원들은 서로 다른 지역과 시간대에 근무하며, 새로운 도구가 계속 추가되면서 중요한 정보가 이메일, 회의, 문서, 메시징 플랫폼 곳곳에 묻혀 버리게 됩니다. 그러다 보면 업데이트된 사항을 놓치고, 작업이 중복되며, 직원들은 비즈니스 전반에서 벌어지는 일을 파악하기 어려워집니다.

Slack과 같은 업무용 운영 시스템은 커뮤니케이션을 한곳으로 모아줍니다. Slack을 사용하면 팀이 더 신속하게 정보를 찾고, 부서 간에 긴밀하게 연결되며, 콘텍스트를 파악하는 데 시간을 낭비하지 않고 실제 업무에 집중할 수 있습니다.

Slack으로 사내 커뮤니케이션을 개선하는 방법

효과적인 사내 커뮤니케이션은 팀이 정보를 쉽게 찾고, 공유하고, 실행할 수 있게 하는 데 달려 있습니다. Slack은 대화, 업데이트, 파일, 워크플로를 하나의 업무용 운영 시스템으로 통합해 팀이 일관된 방향으로 나아갈 수 있도록 지원하므로 분산된 이메일이나 단절된 도구에 의존할 필요가 없습니다.

Slack 기능이 팀의 체계적인 업무와 생산성 향상에 어떤 도움이 되는지 알아보세요.

채널로 커뮤니케이션 체계화하기

채널은 팀, 프로젝트, 부서, 전사적 이니셔티브를 위한 전용 공간을 만들어 줍니다. 부서 채널은 팀의 일상적인 소통 공간이 되고, 프로젝트 채널은 공동의 목표와 마일스톤을 중심으로 이해관계자를 한곳에 모아줍니다. 경영진은 전용 채널에서 업데이트를 공유할 수 있고, 여러 부서로 구성된 팀은 자신의 업무에 영향을 미치는 대화를 파악할 수 있습니다.

비동기 커뮤니케이션 지원

사내의 모든 변경 사항에 회의가 필요한 건 아닙니다. Slack은 스레드 대화, 녹화된 업데이트, 검색 가능한 메시지 내역을 통해 비동기 커뮤니케이션을 지원합니다. 팀 멤버는 자신의 일정에 맞춰 정보를 확인하고 답변할 수 있으므로 이를 통해 위치와 시간대를 넘어 더 쉽게 협업할 수 있습니다. 직원들은 Slack에서 대화를 검색할 수 있으므로 업데이트와 논의 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.

내부 커뮤니케이션 워크플로 자동화하기

자동화를 활용하면 팀이 더 일관되게 소통할 수 있습니다. Slack 워크플로 빌더를 사용하여 리마인더, 승인 요청, 반복 업데이트, 알림을 자동화할 수 있습니다. 누군가가 다음 단계를 기억하지 않더라도 일상적인 커뮤니케이션이 자동으로 이루어집니다. 이에 따라 수동 후속 작업이 줄어둘고 직원들은 중요한 업무와 마감일을 놓치지 않을 수 있습니다.

통합을 통한 가시성 향상

Slack은 직원들이 이미 사용 중인 도구와 연결됩니다. 통합을 통해 프로젝트 관리 플랫폼, HR 시스템, CRM 소프트웨어, IT 도구, 캘린더의 업데이트를 채널에서 바로 확인할 수 있습니다. 팀은 여러 애플리케이션을 일일이 확인할 필요 없이, 한 곳에서 모든 정보를 받아볼 수 있습니다. 필요할 때 적절한 정보를 손쉽게 찾을 수 있으므로 더욱 신속히 대응하고 업무를 계속 진행할 수 있습니다. Slack Marketplace에서 통합 가능한 타사 앱의 전체 목록을 확인해 보세요.

Slackbot으로 정보를 더 빠르게 찾기

Slackbot은 직원들이 수많은 메시지와 파일을 일일이 뒤지지 않고도 원하는 정보를 찾을 수 있도록 해줍니다. 자연어로 질문을 입력하면 관련 대화, 문서, 업데이트, 연결된 데이터를 바로 찾을 수 있습니다. AI 기반 요약과 한눈에 정리 기능 덕분에 팀의 모든 구성원은 대화에 늦게 합류하더라도 주요 활동, 결정 사항, 액션 아이템을 빠르게 파악할 수 있습니다.

사람들이 저에게 ‘Slackbot은 정말 천재 같아요. 덕분에 시간도 많이 절약되고요. 정말 대단해요.’라고 메시지를 보내옵니다. Slack이 판도를 완전히 바꿔놓았다는 얘기는 아무리 들어도 질리지 않아요. Taylor Rose 최고 정보디지털 책임자 Jason King

내부 커뮤니케이션에 Slack을 활용하는 데 따르는 이점

어떤 비즈니스에서든 원활한 커뮤니케이션이 생산성의 핵심입니다. Slack은 대화, 업데이트, 워크플로를 한 곳에 통합하므로 보다 수월하게 명확하게 소통하고 일관된 방향성을 유지할 수 있습니다.

Slack으로 내부 커뮤니케이션을 개선하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

투명성 향상. 채널을 통해 필요한 사람들에게 업데이트와 공지를 더 쉽게 공유할 수 있으며 직원들은 팀과 부서 전반에서 어떤 일이 일어나고 있는지 더 잘 파악할 수 있습니다. 이를 통해 모든 구성원은 우선과제에 대해 동일한 정보를 공유하게 됩니다.

채널을 통해 필요한 사람들에게 업데이트와 공지를 더 쉽게 공유할 수 있으며 직원들은 팀과 부서 전반에서 어떤 일이 일어나고 있는지 더 잘 파악할 수 있습니다. 이를 통해 모든 구성원은 우선과제에 대해 동일한 정보를 공유하게 됩니다. 빠른 의사결정. 대화, 파일, 업데이트가 한 곳에 모여 있으므로 팀이 신속하게 정보를 모아 업무를 진행할 수 있습니다. 직원들은 맥락을 찾는 데 소비하는 시간을 줄이고 실행에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다. Slack의 조사에 따르면 프로젝트 관리에 Slack을 활용하는 팀은 47%의 생산성 향상을 얻을 수 있습니다.

대화, 파일, 업데이트가 한 곳에 모여 있으므로 팀이 신속하게 정보를 모아 업무를 진행할 수 있습니다. 직원들은 맥락을 찾는 데 소비하는 시간을 줄이고 실행에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다. Slack의 조사에 따르면 프로젝트 관리에 Slack을 활용하는 팀은 47%의 생산성 향상을 얻을 수 있습니다. 사일로 감소. 공유 채널은 팀 간 커뮤니케이션 장벽을 허무는 데 도움이 됩니다. 정보가 각자의 받은 편지함이나 애플리케이션에 분산되지 않고, Slack을 통해 같은 공간에서 협업하고 관련 업무에 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.

공유 채널은 팀 간 커뮤니케이션 장벽을 허무는 데 도움이 됩니다. 정보가 각자의 받은 편지함이나 애플리케이션에 분산되지 않고, Slack을 통해 같은 공간에서 협업하고 관련 업무에 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. 부서 간 협업 강화. 팀은 도구를 끊임없이 전환하지 않고도 프로젝트를 조율하고, 업데이트를 공유하고, 함께 문제를 해결할 수 있습니다. 모든 구성원이 접근할 수 있는 단일 장소에 중요한 지식을 보관하면 부서 간 협업이 훨씬 수월해집니다.

팀은 도구를 끊임없이 전환하지 않고도 프로젝트를 조율하고, 업데이트를 공유하고, 함께 문제를 해결할 수 있습니다. 모든 구성원이 접근할 수 있는 단일 장소에 중요한 지식을 보관하면 부서 간 협업이 훨씬 수월해집니다. 불필요한 회의 감소. 스레드 대화, 녹화된 업데이트, 비동기 커뮤니케이션을 활용하면 모두를 반복적으로 소집해 회의를 열지 않아도 정보를 공유할 수 있습니다. 직원들은 업무에 집중하는 시간을 고수하면서 최신 정보도 파악할 수 있습니다. Slack 조사에 따르면 Slack 내부에서 프로젝트를 진행할 경우 회의가 39% 감소한다고 합니다.

스레드 대화, 녹화된 업데이트, 비동기 커뮤니케이션을 활용하면 모두를 반복적으로 소집해 회의를 열지 않아도 정보를 공유할 수 있습니다. 직원들은 업무에 집중하는 시간을 고수하면서 최신 정보도 파악할 수 있습니다. Slack 조사에 따르면 Slack 내부에서 프로젝트를 진행할 경우 회의가 39% 감소한다고 합니다. 보다 일관된 업데이트. 워크플로 빌더로 리마인더, 알림, 반복 업데이트를 자동화할 수 있습니다. 수동 후속 작업을 하지 않아도 적절한 사람들에게 적시에 중요한 정보가 전달됩니다.

워크플로 빌더로 리마인더, 알림, 반복 업데이트를 자동화할 수 있습니다. 수동 후속 작업을 하지 않아도 적절한 사람들에게 적시에 중요한 정보가 전달됩니다. 원격 및 하이브리드 협업 개선. Slack은 직원들에게 위치에 상관없이 소통할 수 있는 공유 공간을 제공합니다. 근무 장소와 시간대가 다양한 근무자들이 동일한 대화 및 정보에 기반하여 협업할 수 있습니다.

Slack은 직원들에게 위치에 상관없이 소통할 수 있는 공유 공간을 제공합니다. 근무 장소와 시간대가 다양한 근무자들이 동일한 대화 및 정보에 기반하여 협업할 수 있습니다. 조직 지식의 중앙 집중화. Slack에는 대화, 파일, 의사결정, 업데이트가 모두 검색 가능한 형태로 남아 있습니다. 직원들은 이메일 스레드나 여러 애플리케이션을 뒤지지 않고도 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

내부 커뮤니케이션 개선을 위한 모범 사례

적합한 도구도 도움이 되지만, 견고한 내부 커뮤니케이션은 일관된 습관을 만드는 것에서 시작됩니다. 다음 내부 커뮤니케이션 모범 사례는 팀의 혼란을 줄이고 조직 전반에 정보가 원활하게 흐르도록 하는 데 도움이 됩니다.

팀 커뮤니케이션의 중앙 집중화

대화와 업데이트된 사항을 이메일 스레드와 개인 메시지에 분산시키지 말고 공유 채널에서 관리하세요. 예를 들어, 제품 출시 채널에는 타임라인, 이해관계자 공지 사항, 주요 의사결정을 모두 모아둘 수 있습니다.

비동기식 협업 장려하기

직원들이 같은 시점에 온라인 상태가 아니라도 유연하게 기여할 수 있는 환경을 만들어 보세요. 스레드 대화와 녹화된 업데이트를 활용하면 일정, 위치, 시간대와 상관없이 팀이 협력하여 제안서를 검토하거나 프로젝트 피드백을 공유할 수 있습니다.

커뮤니케이션 채널 표준화하기

부서, 프로젝트, 전사 채널에 적용할 일관된 구조를 만들어 보세요. 직원들이 HR 공지, IT 업데이트, 프로젝트 논의를 어디서 찾아야 할지 정확히 알게 되면, 검색에 소요하는 시간을 단축하여 업무 생산성을 높일 수 있습니다.

불필요한 회의 줄이기

가능하다면 상태 업데이트와 정기적인 정보 공유는 채널에서 진행해 보세요. 예를 들어, 주간 팀 업데이트를 채널에 올리면 정기 회의를 하지 않아도 모든 구성원이 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

반복적 업데이트 자동화하기

워크플로 빌더를 사용해 리마인더와 반복 커뮤니케이션을 자동화해 보세요. 팀원들이 수동으로 후속 조치를 취하지 않아도 프로젝트 업데이트, 승인 요청, 온보딩 체크리스트를 자동으로 받을 수 있습니다.

경영진 투명성 개선

전용 채널에 우선과제, 회사 공지 사항, 의사결정 내용을 공유해 보세요. 예를 들어, 경영진은 분기별 목표나 공지 사항을 직원들이 쉽게 접근할 수 있는 곳에 바로 게시할 수 있습니다.

검색 가능하고 접근하기 쉬운 정보 구축

또 다른 탁월한 내부 커뮤니케이션 전략은 대화와 파일을 Slack에 보관하여 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것입니다. 이는 특히 온보딩에 유용해서, 신입 사원들은 콘텍스트에 대해 팀원에게 물어볼 필요 없이 과거의 논의, 프로젝트 의사결정, 문서를 직접 찾아볼 수 있습니다.

Slack으로 조직 전반의 내부 커뮤니케이션 개선하기

효과적인 내부 커뮤니케이션은 직원들이 회사와 팀의 우선과제를 파악하고, 조직 변화를 빠르지 인지하며, 전사적으로 동료들과 더욱 효율적으로 협업하는 데 도움이 됩니다.

Slack은 커뮤니케이션과 업무를 하나의 업무용 운영 시스템으로 통합해주는 도구입니다. Slack에서는 채널을 활용해 부서, 프로젝트, 또는 이니셔티브별로 대화를 구성할 수 있어, 직원들에게 업데이트를 확인하고 논의에 참여할 수 있는 확실한 공간을 제공합니다. 통합을 통해 다른 시스템의 정보를 Slack으로 바로 가져올 수 있고, 워크플로 빌더를 이용하면 리마인더, 승인, 정기 업데이트와 같은 반복적 커뮤니케이션을 자동화할 수 있습니다.

Slackbot은 직원들이 답변을 빠르게 찾고, 대화 내용을 따라잡고, 메시지 및 연결된 도구에서 관련 정보를 바로 찾아낼 수 있도록 돕습니다. 이러한 기능이 유기적으로 작동해 조직 전반에 걸쳐 더욱 투명한 정보 흐름을 만들어 주므로, 팀은 훨씬 수월하게 최신 정보를 파악하고 업무를 진행할 수 있습니다.