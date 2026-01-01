채널을 체계적으로 관리하고, 앱을 연결하고, 리소스를 업데이트하고, 적절한 권한을 관리하면 AI가 생성하는 답변의 유용성과 신뢰도가 향상됩니다.

Slack은 수백 종의 업무환경 도구와 연결할 수 있으므로, 팀은 여러 앱 전반에서 검색하여 정보를 한곳에 모을 수 있습니다.

팀은 AI 지원을 통해 검색 결과에 대해 후속 질문을 하거나, 요약을 만들거나, 검색 결과를 토대로 실행에 옮길 수 있습니다.

자연어 쿼리 덕분에 사용자는 정확한 키워드나 소스에 신경 쓰지 않고도 대화, 파일, 조직 정보를 검색할 수 있습니다.

본 사용 사례에 대하여

조직은 업무 속도를 높이고 협업을 강화하는 도구를 그 어느 때보다 많이 보유하고 있습니다. 하지만 기업이 성장하고 디지털 워크스페이스에 추가할 것이 많아질수록, 너무 많은 도구로 인해 오히려 업무가 분산되고 중요한 정보가 이메일, 문서, 앱, 채팅 도구 전반에 흩어지게 됩니다. 직원들이 필요한 정보를 찾는 데 시간을 허비하게 되면서, 정작 가치 있는 업무에 집중할 시간이 줄어듭니다.

기존의 검색만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 직원이 정확한 키워드, 파일, 담당자, 채널을 알아야 검색할 수 있는데, 항상 그럴 수 있는 건 아니기 때문이죠. 바로 이런 상황에서 Slack AI 기반 검색이 도움이 됩니다. 팀은 워크플로를 벗어나지 않고도 일상적인 질문으로 대화, 문서, 의사결정, 조직 내 전문 지식을 빠르게 찾을 수 있습니다.

Slack AI 검색 도구로 회사 지식을 더 빠르게 찾는 방법

조직에서 정보를 찾는다는 건 단순한 검색 이상을 의미합니다. 이는 사람, 대화, 문서, 시스템을 하나의 검색 가능한 업무용 OS로 연결하는 일입니다. Slack AI 검색 도구는 팀에 필요한 정보를 필요한 위치에서 바로 제공합니다.

Slack AI 검색을 활용해 더 빠르게 정보를 찾는 방법은 다음과 같습니다.

어떤 질문이든 Slackbot을 사용해 답변을 찾을 수 있습니다

Slackbot은 후속 질문을 하거나, 결과 요약을 요청하거나 찾아낸 정보로 실행할 수 있게 해줌으로써 검색을 한 단계 발전시킵니다. 이는 논의를 조사하고 회의 준비를 하고 보고서를 분석하고 자신의 목소리를 콘텐츠를 생성할 수 있게 해주는 업무용 개인 AI 어시스턴트로, 대화, 파일, 공유 이력, 연결된 리소스를 활용해 관련 정보를 제공하고 업무 완수를 돕습니다.

Slackbot을 활용해 Slack 채널에서 반복되는 질문에 대한 자동 응답을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 직원이 IT 채널에서 Wi-Fi 비밀번호를 물어보면 Slack이 자동으로 사전 정의된 응답이나 적절한 리소스의 링크를 제공하도록 설정할 수 있습니다.

검색창을 활용해 Slack의 AI 기반 엔터프라이즈 검색 사용하기

AI 기반 검색 덕분에 키워드가 정확히 일치해야만 검색할 수 있는 시대가 끝났습니다. Slack의 엔터프라이즈 AI 검색은 의미와 의도를 파악하므로, 올바른 검색어나 필터가 아니라서 놓치는 결과가 있을까봐 걱정할 필요 없이 자연어로 원하는 내용을 검색할 수 있습니다.

Slack 검색창에 아래와 같은 실제 질문을 바로 입력해 보세요.

Q3 로드맵에 대해 어떤 의사결정을 내렸나요?

웹사이트 재디자인에 관해 최근에 업데이트된 소식은 무엇인가요?

왜 제품 출시를 미뤘나요?

엔터프라이즈 검색은 권한을 인식하는 AI가 관련 Slack 대화와 연결된 조직 도구들을 스캔하여 이를 뒷받침하는 출처와 함께 답을 생성합니다.

타사 앱 전반에 걸쳐 엔터프라이즈 검색 사용하기

Google Workspace, Salesforce, Jira, Confluence 같은 앱이 직원들에게 없어서는 안 될 지원을 제공하기는 하지만, 이 앱들 사이를 오가다 보면 속도가 느려질 수 있으며 경우에 따라서는 하나의 질문에 답하기 위해 여러 앱 사이를 전환해야 할 수도 있습니다. 이는 검색 속도를 저하시키고 인지적 부담을 야기합니다. 리소스의 위치, 해당 리소스에서 찾는 내용을 기억하고 다시 원래 작업으로 돌아와 작업을 계속해야 하기 때문입니다.

엔터프라이즈 검색은 이미 협업하고 있는 플랫폼 안에서 다른 소스들을 검색할 수 있게 해주므로 환경 전환을 줄여줍니다. Slack은 분산된 회사 지식의 중앙 검색 허브 역할을 하므로 시간을 절감해주며, 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 정신적 여유를 제공합니다.

업무 도구를 연결하는 과정은 간단합니다. 관리자가 엔터프라이즈 검색 소스를 설정하고, 필요한 경우 사용자가 자신의 계정을 연결 및 인증하기만 하면 됩니다. 해당 소스에서 사용자가 접근할 수 있던 콘텐츠는 Slack 검색을 통해서도 이용할 수 있게 되며 권한은 그대로 적용되므로 사용자는 자신이 접근 권한을 가진 정보만 볼 수 있습니다.

저희는 여러 시스템에 걸친 모든 데이터 소스를 한눈에 볼 수 있는 단일 창이 필요했어요. Slack의 엔터프라이즈 검색이 바로 그 역할을 해줘요. AI의 도움으로 사용자에게 필요한 모든 정보를 바로 앞에 표시할 수 있어요. EasyPark Group 수석 IT 시스템 엔지니어 HC Madsen

Slack AI 검색 사용에 따르는 이점

Slack AI 검색은 조직의 지식을 일상적인 업무와 연결해 줍니다. AI 검색은 이미 업무가 이루어지는 곳에서 필요한 정보를 바로 제공하여 생산성, 정확성, 협업을 향상시킵니다.

가장 중요한 이점과 실용적인 예는 다음과 같습니다.

정보 탐색 속도 향상. 완전한 키워드를 몰라도, 정보가 어디에 있는지 몰라도 괜찮습니다. 예를 들어, 프로젝트 의사결정에 대해 질문하면 오래된 회의록이나 스레드를 일일이 뒤지지 않고도 답을 얻을 수 있습니다.

완전한 키워드를 몰라도, 정보가 어디에 있는지 몰라도 괜찮습니다. 예를 들어, 프로젝트 의사결정에 대해 질문하면 오래된 회의록이나 스레드를 일일이 뒤지지 않고도 답을 얻을 수 있습니다. 앱 간 컨텍스트 전환 시간 단축. Salesforce, Google Drive, Slack을 각각 별도로 검색하지 않고도 필요한 정보를 한 곳에서 찾을 수 있습니다.

Salesforce, Google Drive, Slack을 각각 별도로 검색하지 않고도 필요한 정보를 한 곳에서 찾을 수 있습니다. 조직 지식의 보존 개선. 의사결정과 전문 지식이 오래된 문서나 댓글 스레드에 묻히지 않으므로 프로젝트가 종료되거나 대화가 끝난 후에도 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

의사결정과 전문 지식이 오래된 문서나 댓글 스레드에 묻히지 않으므로 프로젝트가 종료되거나 대화가 끝난 후에도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 정보에 입각한 의사결정. 간단한 AI 검색으로 고객 피드백, 프로젝트 내역, 이전 의사결정을 불러와 앞으로의 선택에 활용할 수 있습니다.

간단한 AI 검색으로 고객 피드백, 프로젝트 내역, 이전 의사결정을 불러와 앞으로의 선택에 활용할 수 있습니다. 수동 작업 및 중복 작업 감소. 누군가 몇 달 전에 이미 답한 질문에 다시 답하거나 문서를 새로 만들 필요가 없습니다. 빠르고 쉽게 찾아볼 수 있기 때문이죠.

누군가 몇 달 전에 이미 답한 질문에 다시 답하거나 문서를 새로 만들 필요가 없습니다. 빠르고 쉽게 찾아볼 수 있기 때문이죠. 부서 간 협업 강화. 영업, 제품, 마케팅, 엔지니어링 팀 모두 끊임없는 회의나 현황 업데이트에 의존하지 않고도 서로의 관련 정보에 접근할 수 있습니다.

Slack AI 검색 활용 모범 사례

Slack AI 검색은 팀의 업무 방식과 소통 방식을 완전히 바꿔놓을 수 있습니다. 이를 최대한 활용하려면 다음 모범 사례를 따르세요.

1. 조직의 지식을 Slack이 접근할 수 있는 곳에 보관하세요

Slack AI 검색은 채널 기록, 캔버스, 업로드된 파일, 통합된 앱 등의 인덱스 내 콘텐츠에 기반해 작동합니다. 정보를 검색 가능하게 만들려면 핵심 지식을 로컬 드라이브, 공유되지 않은 문서 또는 외부 메시지 플랫폼에 저장하지 않아야 합니다. 채널 및 파일의 공개 설정을 반드 확인해 Slack AI 검색이 팀에 필요한 정보에 접근할 수 있도록 하되, 민감한 데이터는 안전하게 보호하도록 하세요.

2. 비즈니스 애플리케이션을 연결하세요

Google Drive, GitHub, Salesforce, Confluence와 같은, 팀 멤버가 업무를 수행하는 데 필요한 지식이 담긴 시스템을 연결하세요. 그래야 분산된 지식 관리 시스템에 공동으로 접근할 수 있게 되어 검색 효율이 높아지고, Slackbot과 AI 답변에도 유용한 맥락이 추가됩니다. Slack은 수천 개의 앱과 통합되어 중앙 집중식 업무용 운영 시스템에 모든 것을 연결할 수 있습니다.

3. 전용 채널을 이용해 대화를 체계적으로 관리하세요

일관된 채널 명명 규칙을 사용해 특정 프로젝트, 팀, 주제별 채널을 만들어 보세요. 채널 상단의 탭을 활용해 캔버스와 리스트를 만들고, 팀이 자주 참조하는 공유 링크, 프로젝트 계획, 정책, 회의록 등의 중요한 파일을 첨부해 정보를 체계적으로 관리하세요.

4. 주요 논의는 DM에서 채널로 옮겨서 진행하세요

관련 의사결정 및 업데이트 사항은 프로젝트별 채널이나 팀 채널에 남겨서 검색 가능한 Slack 기록으로 축적되도록 하세요. Slack AI 검색은 권한을 존중하므로 사용자가 참여하지 않은 다이렉트 메시지에서는 답변을 가져올 수 없습니다. 채널을 사려 깊게 활용하면 지식이 보존되어, 검색 가능하며 팀 전체가 접근할 수 있는 상태로 유지됩니다.

5. 지속적으로 지식의 품질을 관리하세요

Slack AI 검색으로 정보를 찾을 수 있지만, 핵심 조직과 프로젝트 지식을 최신 상태로 유지하는 것은 팀의 몫입니다. 공유 캔버스, 문서, 파일 등 중요한 리소스를 정기적으로 검토해 오래된 콘텐츠를 업데이트하고 유효하지 않은 링크를 제거하세요.

6. 접근성과 거버넌스 및 권한의 균형을 맞추세요

지식을 검색 가능하게 만든다고 해서 모든 것이 모든 사람에게 공개되어야 한다는 건 아닙니다. Slack 엔터프라이즈 검색은 권한을 인식하므로 팀 멤버들은 본인이 접근 권한을 가진 콘텐츠만 검색할 수 있습니다.

Slack AI 검색을 통해 조직의 지식을 해답으로 전환

조직에는 필요한 정보가 이미 있으며 Slack AI는 직원들이 그 정보를 찾아 활용할 수 있도록 돕습니다. 이는 대화, 파일, 연결된 플랫폼, 조직의 콘텍스트를 워크플로로 가져옵니다. 또한 Slackbot을 활용하면 단순한 정보 검색을 넘어 메시지 초안 작성, 대화 요약, 연결된 도구에서 데이터 가져오기, 요청에 따른 워크플로 설정 등 정보를 기반으로 직접 조치를 취할 수 있습니다. 콘텍스트 전환과 수동 작업을 줄여주므로, 필요한 것을 찾는 데 드는 시간이 단축되어 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있습니다.

효과적인 AI 검색은 단순히 문서를 색인화하는 것에 그치지 않고 대화, 신뢰할 수 있는 지식, AI 기반 탐색을 연결해 업무가 이루어지는 곳에서 바로 정보를 제공해야 합니다.