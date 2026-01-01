Organizzare i canali, collegare le app, aggiornare le risorse e gestire le autorizzazioni appropriate rendono le risposte generate dall’IA più utili e affidabili.

Informazioni su questo caso d’uso

Oggi le organizzazioni hanno a disposizione un numero incredibile di strumenti per velocizzare il lavoro e migliorare la collaborazione. Tuttavia, con la crescita delle aziende e l’ampliamento dello spazio di lavoro digitale, la presenza di troppi strumenti può frammentare il lavoro e disperdere le informazioni importanti tra e-mail, documenti, app e strumenti di messaggistica. I dipendenti perdono molto tempo a cercare le informazioni di cui hanno bisogno, dedicandone meno alle attività di maggior valore.

Spesso la ricerca tradizionale da sola non è sufficiente, perché è necessario che i dipendenti conoscano già quale parola chiave, file, persona o canale cercare, il che non è sempre possibile. È qui che le ricerche basate sull’IA di Slack possono essere d’aiuto: i team sono in grado di trovare rapidamente conversazioni, documenti, decisioni e informazioni aziendali tramite domande in linguaggio naturale, senza dover abbandonare il proprio workflow.

Come trovare le informazioni aziendali più rapidamente con gli strumenti di ricerca con IA di Slack

Per le organizzazioni, trovare informazioni non significa semplicemente effettuare una ricerca, ma consolidare persone, conversazioni, documenti e sistemi in un unico sistema operativo per il lavoro disponibile per la ricerca. Gli strumenti di ricerca con IA di Slack consentono di riunire le informazioni di cui i team hanno bisogno, esattamente dove servono.

Ecco come puoi utilizzare la ricerca con IA di Slack per trovare informazioni più rapidamente:

Utilizza Slackbot per rispondere a qualsiasi domanda

Slackbot rende la ricerca ancora più efficace, consentendoti di porre domande di approfondimento, chiedere un riepilogo dei risultati e agire in base alle informazioni trovate. È il tuo assistente IA personale per il lavoro e ti aiuta a cercare discussioni, preparare riunioni, analizzare report e creare contenuti con il tuo stile. Può utilizzare conversazioni, file, cronologia condivisa e risorse connesse per fornire informazioni pertinenti e aiutarti a portare a termine il lavoro.

Inoltre, puoi utilizzare Slackbot per creare risposte personalizzate alle domande ricorrenti nei canali di Slack. Ad esempio, puoi configurarlo in modo che, quando un dipendente chiede la password del Wi-Fi nel canale IT, Slack fornisca automaticamente una risposta predefinita o un link alla risorsa appropriata.

Utilizza la barra di ricerca per la ricerca aziendale basata sull’IA di Slack

Con la ricerca basata sull’IA, non devi più affidarti alla corrispondenza esatta delle parole chiave. La ricerca aziendale con IA di Slack interpreta il significato e l’intento della richiesta, così puoi formulare le query in linguaggio naturale, senza temere di escludere risultati perché non hai utilizzato le parole o i filtri di ricerca corretti.

Nella barra di ricerca di Slack puoi digitare direttamente domande come queste:

Che cosa è stato deciso per la roadmap del terzo trimestre?

Ci sono novità sul redesign del sito web?

Perché il lancio del prodotto è stato rimandato?

La ricerca aziendale consente all’IA, nel rispetto delle autorizzazioni, di analizzare le conversazioni di Slack pertinenti e gli eventuali strumenti aziendali connessi per generare una risposta corredata dalle relative origini.

Utilizza la ricerca aziendale su app di terze parti

Nonostante app come Google Workspace, Salesforce, Jira e Confluence rappresentino un supporto prezioso per i dipendenti, passare da un’app all’altra può rallentare il lavoro. In alcuni casi, potresti dover utilizzare diverse app solo per rispondere a una domanda. Ciò rallenta la ricerca e crea un sovraccarico cognitivo: devi ricordare dove si trovano le risorse, cosa stavi cercando in quella risorsa e poi tornare all’attività originale per riprendere il lavoro.

La ricerca aziendale riduce i cambi di contesto, consentendoti di effettuare la ricerca in altre origini direttamente nella piattaforma che stai già utilizzando per lavorare. Slack diventa un hub centrale per la ricerca di informazioni aziendali distribuite, facendoti risparmiare tempo ed energie mentali, che potrai dedicare ad attività di maggior valore.

Collegare gli strumenti di lavoro è semplice. Un amministratore configura l’origine per la ricerca aziendale e gli utenti collegano e autorizzano i propri account, quando necessario. I contenuti a cui un utente potrebbe accedere tramite quell’origine diventano, quindi, disponibili per l’utente anche attraverso la ricerca di Slack. Le autorizzazioni restano attive, perciò ogni utente può visualizzare solo informazioni a cui ha accesso.

Abbiamo bisogno di un’unica visualizzazione centralizzata per tutte le origini dati presenti nei diversi sistemi. La ricerca aziendale in Slack offre esattamente questo. Con l’aiuto dell’IA, possiamo rendere disponibili ai nostri utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno. HC Madsen Senior IT Systems Engineer, EasyPark Group

Vantaggi di utilizzare la ricerca con IA di Slack

La ricerca con IA di Slack collega le informazioni aziendali con le attività quotidiane. La ricerca basata sull’IA rende disponibili le informazioni direttamente nell’ambiente in cui stai lavorando, migliorando produttività, precisione e collaborazione.

Ecco alcuni vantaggi principali ed esempi pratici:

Trovi le informazioni più rapidamente. Non è più necessario utilizzare le parole chiave esatte o sapere esattamente dove si trovano determinate informazioni. Ad esempio, puoi porre domande su una decisione relativa a un progetto e ottenere una risposta senza dover cercare tra vecchie note di riunione o conversazioni.

Non è più necessario utilizzare le parole chiave esatte o sapere esattamente dove si trovano determinate informazioni. Ad esempio, puoi porre domande su una decisione relativa a un progetto e ottenere una risposta senza dover cercare tra vecchie note di riunione o conversazioni. Riduci il passaggio continuo da un’applicazione all’altra. Puoi trovare informazioni in Salesforce, Google Drive o Slack senza dover effettuare ricerche separate in ciascun sistema.

Puoi trovare informazioni in Salesforce, Google Drive o Slack senza dover effettuare ricerche separate in ciascun sistema. Conservi meglio le informazioni aziendali. Decisioni e competenze non rimangono sepolte in vecchi documenti o conversazioni di commenti, ma restano facilmente accessibili anche dopo la conclusione di un progetto o di una conversazione.

Decisioni e competenze non rimangono sepolte in vecchi documenti o conversazioni di commenti, ma restano facilmente accessibili anche dopo la conclusione di un progetto o di una conversazione. Prendi decisioni più consapevoli. Con una semplice ricerca basata sull’IA, puoi recuperare il feedback dei clienti, la cronologia di un progetto e le decisioni prese in precedenza per supportare le scelte future.

Con una semplice ricerca basata sull’IA, puoi recuperare il feedback dei clienti, la cronologia di un progetto e le decisioni prese in precedenza per supportare le scelte future. Riduci le attività manuali e duplicate. Non è più necessario creare di nuovo dei documenti o rispondere a domande a cui qualcuno aveva già risposto mesi prima, perché le relative risposte possono essere recuperate in modo semplice e veloce.

Non è più necessario creare di nuovo dei documenti o rispondere a domande a cui qualcuno aveva già risposto mesi prima, perché le relative risposte possono essere recuperate in modo semplice e veloce. Migliori la collaborazione interfunzionale. I team di vendite, prodotto, marketing e ingegneria possono accedere alle informazioni pertinenti degli altri team, senza dover fare eccessivo affidamento su riunioni o aggiornamenti di stato continui.

Procedure consigliate per utilizzare la ricerca con IA di Slack

La ricerca con IA di Slack può trasformare il modo in cui i team lavorano e comunicano. Per sfruttarne al meglio le potenzialità, segui le procedure consigliate indicate in basso.

1. Mantieni le informazioni aziendali in luoghi accessibili da Slack

La ricerca con IA di Slack si basa sui contenuti presenti nell’indice, tra cui le cronologie dei canali, i canvas, i file caricati e le app integrate. Per rendere le informazioni facilmente consultabili, evita di conservare informazioni importanti su unità locali, documenti non condivisi o sistemi di messaggistica esterni alla piattaforma. Verifica le impostazioni di privacy dei canali e dei file in modo che la ricerca con IA di Slack possa accedere a ciò di cui tu e il tuo team avete bisogno, mantenendo al sicuro i dati sensibili.

2. Collega le applicazioni aziendali

Collega i sistemi che contengono le informazioni di cui i membri del tuo team hanno bisogno per lavorare, come Google Drive, GitHub, Salesforce e Confluence. In questo modo, la ricerca diventa più efficace, offrendo un accesso comune alla gestione delle informazioni distribuite e aggiungendo dati utili per le risposte di Slackbot e dell’IA. Slack si integra con migliaia di app, così tutto è connesso a un sistema operativo per il lavoro centralizzato.

3. Organizza le conversazioni con canali dedicati

Configura canali dedicati a progetti, team e argomenti specifici, adottando criteri coerenti per la denominazione dei canali. Utilizza le schede nella parte superiore del canale per creare canvas ed elenchi e allegare file importanti che raccolgano le informazioni che i team devono consultare regolarmente, come link condivisi, piani di progetto, criteri e note delle riunioni.

4. Sposta le discussioni importanti dai MD ai canali

Mantieni decisioni e aggiornamenti pertinenti nei canali dedicati ai progetti o ai team, in modo che diventino parte della cronologia disponibile per la ricerca di Slack. La ricerca con IA di Slack rispetta le autorizzazioni e non può recuperare risposte dai messaggi diretti a cui l’utente non ha accesso. Utilizzare i canali in modo consapevole consente di conservare le informazioni, renderle disponibili per la ricerca e accessibili con tutto il team.

5. Assicurati che le informazioni siano sempre aggiornate

La ricerca con IA di Slack può aiutarti a trovare le informazioni necessarie, ma spetta al team aggiornare costantemente le informazioni più importanti legate all’azienda e ai progetti. Controlla regolarmente le risorse di maggior valore, come canvas, documenti e file condivisi, per aggiornare i contenuti obsoleti e rimuovere i link che non sono più validi.

6. Trova il giusto equilibrio tra accessibilità, governance e autorizzazioni

Rendere le informazioni disponibili per la ricerca non significa che debbano essere completamente accessibili a tutti. La ricerca aziendale di Slack tiene conto delle autorizzazioni, quindi ogni membro del team può cercare solo i contenuti a cui è autorizzato ad accedere.

Trasforma le informazioni aziendali in risposte grazie alla ricerca con IA di Slack

Le organizzazioni dispongono già delle informazioni di cui hanno bisogno e l’IA di Slack aiuta i dipendenti a trovarle e utilizzarle. Riunisce conversazioni, file, piattaforme connesse e contesto aziendale direttamente nel workflow. Inoltre, Slackbot ti consente non solo di recuperare le informazioni, ma di agire in base ai risultati. In questo modo, puoi scrivere bozze di messaggi, creare riepiloghi di conversazioni, recuperare i dati dagli strumenti connessi e configurare workflow adatti alle tue richieste. Inoltre, riduci il passaggio da uno strumento all’altro e le attività manuali, così puoi dedicare meno tempo a cercare ciò di cui hai bisogno, concentrandoti maggiormente su attività di maggior valore.

Una ricerca efficace con IA non consiste solo nell’indicizzare i documenti. Richiede di collegare conversazioni, informazioni affidabili e strumenti di individuazione basati sull’IA per fornire dati nel cuore del lavoro.