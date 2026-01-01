Slack 可与数百款职场工具连接，让团队跨多个应用进行搜索，将信息汇聚到同一个地方。

关于此使用场景

如今企业拥有的工具比以往任何时候都多，这些工具能够加快工作进度、提升协作效率。但随着企业规模不断扩大，数字化工作空间内引入的工具越来越多，过多的工具反而会让工作碎片化，重要的知识分散在电子邮件、文档、应用和聊天工具中。员工耗费大量精力搜寻所需信息，留给高价值工作的时间随之变少。

通常，仅靠传统搜索并不足以解决问题。传统搜索要求员工知道确切的关键字、文件、人员或频道，但员工往往并不具备这些前置条件。这正是由 Slack AI 驱动的搜索功能大显身手的地方：团队无需离开当前工作流程，即可通过日常语言提问，快速找到对话、文档、决策和组织专业知识。

如何借助 Slack AI 搜索工具更快找到公司知识

对于企业来说，查找信息不只是执行搜索，关键在于将人员、对话、文档和系统整合到一个可搜索的工作操作系统中。Slack AI 搜索工具帮助团队在需要的地方，随时获取所需信息。

以下是使用 Slack AI 搜索更快找到信息的几种方式：

使用 Slackbot 解答各类问题

Slackbot 将搜索体验提升到全新水平：你可以追问后续问题、请求对结果进行总结，并基于找到的信息采取行动。它是你的个人 AI 助理，帮助你研究讨论内容、准备会议、分析报告，并以你的行文风格创作内容。它可以利用对话、文件、共享历史记录和已连接的资源，提供相关信息，助你高效完成工作。

你还可以使用 Slackbot 针对 Slack 频道为重复性问题创建自定义回复。例如，你可以设置当员工在 IT 频道询问 Wi-Fi 密码时，Slack 自动提供预设回复或相关资源的链接。

使用搜索栏体验 Slack 的 AI 驱动型企业搜索

有了 AI 驱动的搜索，你不再受制于必须精准匹配关键字的限制。Slack 的企业 AI 搜索能够理解语义和意图，让你直接用自然语言表达需求，无需担心因用词不当或搜索筛选器设置有误而遗漏结果。

你可以直接在 Slack 搜索栏中输入类似这样的实际问题：

针对第三季度路线图，我们当时做出了什么决议？

网站改版的最新进展如何？

我们为什么推迟了产品发布？

企业搜索让具备权限感知能力的 AI 扫描相关 Slack 对话以及已连接的组织工具，生成的答案附带信息的参考来源。

跨第三方应用使用企业搜索

虽然 Google Workspace、Salesforce、Jira 和 Confluence 等应用能为员工提供极大的支持，但在它们之间来回切换会拖慢你的工作节奏。有时，仅仅为了回答一个问题，你可能需要在多个应用之间反复切换。这不仅降低搜索效率，还会造成认知负担：你必须记住资源在哪里、要在该资源中查找什么，然后再回到原来的任务继续工作。

企业搜索可以减少工作上下文的频繁切换，你直接在正在协作的平台内检索其他信息源即可。Slack 充当可搜索的中心枢纽，汇集分散的组织知识，节省你的时间与精力，从而投入高价值工作。

连接你的办公工具非常简便。由管理员配置企业搜索来源，用户在需要时连接并授权各自的账号。之后，该用户原本可以从对应数据源访问的内容，就能够通过 Slack 搜索获取。权限设置依然有效，用户只能查看其有权访问的信息。

我们需要一个统一视图，整合不同系统中的所有数据源。Slack 中的企业搜索完美实现了这一点。借助 AI 的帮助，我们能够将所有正确信息直接呈现在用户面前。 EasyPark Group 高级 IT 系统工程师 HC Madsen

Slack AI 搜索的使用优势

Slack AI 搜索将组织知识融入日常工作。AI 搜索将信息直接带到你工作的地方，帮助你提升工作效率、决策准确性和团队协作能力。

以下是一些最突出的优势和实际应用场景：

更快发现信息。 你不再需要想出完美的关键字，也不需要知道信息的确切位置。例如，你可以就某个项目的决策详情直接提问，无需翻查过往的会议记录或消息列。

你不再需要想出完美的关键字，也不需要知道信息的确切位置。例如，你可以就某个项目的决策详情直接提问，无需翻查过往的会议记录或消息列。 减少在不同应用之间来回切换。 无论信息存储在 Salesforce、Google 云端硬盘还是 Slack 中，你都能一站式找到，无需逐一搜索各个系统。

无论信息存储在 Salesforce、Google 云端硬盘还是 Slack 中，你都能一站式找到，无需逐一搜索各个系统。 更好地留存组织知识。 决策和专业知识不再埋没于老旧的文档或评论消息列中，即便项目已结束或对话已关闭，也能随时轻松获取。

决策和专业知识不再埋没于老旧的文档或评论消息列中，即便项目已结束或对话已关闭，也能随时轻松获取。 做出更明智的决策。 只需简单的 AI 搜索，即可调出客户反馈、项目历史记录和以往决策，为后续判断提供参考依据。

只需简单的 AI 搜索，即可调出客户反馈、项目历史记录和以往决策，为后续判断提供参考依据。 减少重复劳动。 你不再需要重新撰写文档，也不必重复回答几个月前早已有人解答过的问题，一搜即得，省时省力。

你不再需要重新撰写文档，也不必重复回答几个月前早已有人解答过的问题，一搜即得，省时省力。 提升跨职能协作效率。销售、产品、市场营销和工程团队均可相互获取所需信息，无需频繁召开会议或持续同步进度。

Slack AI 搜索使用最佳实践

Slack 的 AI 搜索能够改变团队的工作和沟通方式。要充分发挥其功能，请遵循以下最佳实践。

1. 将组织知识存放在 Slack 可访问的位置

Slack AI 搜索依托其索引中的内容开展工作，包括频道历史、画板、上传的文件以及已集成的应用。为确保信息能够被发现，请避免将重要知识存储在本地磁盘、非共享文档或平台外的消息孤岛中。同时请务必检查频道和文件的隐私设置，在保障敏感数据安全的前提下，确保 Slack AI 搜索可以调取你和团队所需的内容。

2. 连接业务应用

连接团队成员完成工作所需的系统，例如 Google 云端硬盘、GitHub、Salesforce 和 Confluence。这样可以打通分散的知识管理资源，从而提升搜索效率，同时为 Slackbot 和 AI 回答提供有价值的背景信息。Slack 可与数千款应用集成，所有内容均可连接到这个统一的工作操作系统中。

3. 使用专属频道梳理对话

采用一致的频道命名规范，为特定项目、团队和主题建立频道。利用频道顶部的标签页创建画板和列表，并附上重要文件，整理团队需要定期查阅的信息，例如共享链接、项目计划、政策文件和会议记录。

4. 将重要讨论从私信移至频道

将相关决策和更新保存在特定项目或团队的频道中，使其纳入 Slack 可搜索的历史记录。Slack AI 搜索会遵循权限设置规则，无法提取用户并未参与的私信内容。合理使用频道，可以确保知识得以保留、可被搜索，并可供全体团队成员查阅。

5. 持续维护知识质量

Slack AI 搜索可以检索并展示信息，但需要你的团队持续更新关键的组织和项目知识。定期审查高价值资源（如共享画板、文档和文件），刷新过时内容并删除失效链接。

6. 兼顾开放性与管控及权限设置

实现知识可被发现，并不意味着所有内容都要对所有人开放。Slack 企业搜索具备权限感知能力，团队成员只能搜索其有权访问的内容。

借助 Slack AI 搜索，将组织知识转化为答案

组织本身并不缺少所需信息，而 Slack AI 可以帮助员工找到并加以利用。它将对话、文件、已连接平台和组织背景知识融入工作流程。此外，Slackbot 的能力不止限于信息搜索；你还可以依据信息采取行动，例如起草消息、总结对话、从已连接的工具中提取数据，以及根据指令创建工作流程。它减少了在不同工具间的来回切换和重复性工作，让你不必耗费大量时间寻找信息，而是把更多时间投入到更有价值的工作中。

高效的 AI 搜索不仅仅是对文档建立索引，还需要将对话、可信知识和 AI 驱动的智能发现融为一体，在实际开展工作的场景下准确传递信息。